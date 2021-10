Dobry soundbar do 500 zł sprawi, że dźwięk z telewizora będzie czystszy, pełniejszy i bardziej wciągający. Jeśli szukasz dobrze brzmiącego, a przy tym estetycznego rozwiązania, to w tym zestawieniu znajdziesz polecane modele niedrogie, ale warte uwagi.

Jeśli zastanawiasz się, jaki soundbar do 500 zł kupić, to pewnie głośniki w twoim telewizorze nie dają sobie rady. Nic dziwnego – pomijając modele z wyższej półki, telewizory oferują nagłośnienie mocno odbiegające od optymalnego. Dobra wiadomość jest taka, że wystarczy wydać niespełna 500 złotych, aby wyraźnie to poprawić. Budżet na tym poziomie nie pozwoli wprawdzie na to, by postawić w salonie najlepszy soundbar, wypełniony technologiami, które zamieniają salon w istną salkę kinową. Niemniej jednak to dość, by każdy film, serial, mecz czy koncert brzmiał zdecydowanie lepiej i wciągał jeszcze mocniej. Jakie modele są warte zakupu? Oto nasze propozycje…

Jaki soundbar do 500 zł? Ranking 2021:

Co oferuje dobry tani soundbar?

Soundbar za 500 złotych realnie może pozytywnie wpłynąć na brzmienie naszego domowego centrum rozrywki, szczególnie wtedy, gdy do tej pory ograniczaliśmy się do głośników zintegrowanych z telewizorem. W tej cenie można liczyć na moc w okolicach 100 watów, komplet podstawowych gniazd, a także łączność Bluetooth. Dzięki tej ostatniej nasze urządzenie zamienia się w głośnik, na którym odtwarzane mogą być utwory przesyłane bezprzewodowo ze smartfona czy tabletu.

Ogólnie rzecz biorąc soundbar to listwa głośnikowa (w tej cenie najczęściej składająca się z dwóch przetworników). Czasem mamy jednak do czynienia z zestawem, w którym – poza tym elementem – znajduje się jeszcze subwoofer, czyli głośnik niskotonowy. Takie rozwiązanie polecane jest przede wszystkim tym osobom, którym zależy na uwydatnionych basach. Przy wyborze odpowiedniego modelu dla siebie warto też zwrócić uwagę na konstrukcję. Chodzi przede wszystkim o szerokość urządzenia oraz to, czy istnieje możliwość zamontowania go na ścianie. Należy tu kierować się indywidualnymi preferencjami.

Chcesz kupić tani soundbar? Ranking TOP 5 pomoże ci dobrze wybrać – oto polecane modele

Sony HT-SF150 – dobry i tani soundbar do telewizora Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli interesuje cię prosty, tani i przede wszystkim jednoelementowy soundbar do telewizora, to Sony HT-SF150 wydaje się opcją „optimum”. Pomimo braku subwoofera jest w stanie zapewnić całkiem mocne brzmienie (za co odpowiada głośnik bass reflex). Z kolei brak głośników 3D nie przeszkadza w uzyskiwaniu nawet przekonujących efektów przestrzennych (co z kolei jest wynikiem działania technologii S-Force Front Surround). Japońska grajbelka może przy tym pochwalić się mocą 140 watów oraz łącznością Bluetooth, pozwalającą na bezprzewodowe przesyłanie treści ze smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Najważniejsze cechy: Moc łączna 140 W

Układ głośników 2.0

TCL TS6100 – prosty soundbar do 500 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej może okazać się TCL TS6100. Podstawowy soundbar w ofercie tego producenta cechuje się mocą 120 W, wirtualnym dźwiękiem przestrzennym i wygodną obsługą za pomocą pilota lub przycisków na urządzeniu. Jest to też bardzo uniwersalny sprzęt – nie tylko ze względu na konstrukcję, umożliwiającą postawienie go na szafce lub powieszenie na ścianie, ale też (a może przede wszystkim) z powodu szerokich opcji łączności. Najrozmaitsze źródła dźwięku podłączysz przez HDMI, złącze optyczne, USB i mini jacka, jak również bezprzewodowo – przez Bluetooth. Najważniejsze cechy: Moc łączna 120 W

Układ głośników 2.0

Creative Stage 2.1 – dobry tani soundbar z subwooferem Ocena benchmark.pl









4,8/5 Nasza kolejna propozycja to pierwszy w rankingu system audio 2.1 – oprócz 55-centymetrowej listwy głośnikowej w zestawie znajduje się również subwoofer dbający o odpowiednią moc basów. Creative Stage 2.1 wyróżnia się także tym, że jest to soundbar uniwersalny: można go naturalnie podłączyć do telewizora, ale równie dobrze sprawdza się jako towarzysz komputera stacjonarnego czy nawet zwykły domowy głośnik współpracujący z urządzeniami mobilnymi. Zawdzięcza to szerokiej gamie złączy: od HDMI (ARC), przez wejście optyczne i mini jack, po USB, a na deser mamy jeszcze moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth. A jaką to ma moc? 160 W. Najważniejsze cechy: Moc łączna 160 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, USB, AUX Zobacz recenzję

Sharp HT-SBW182 – uniwersalny soundbar do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Bardzo podobnym modelem jest Sharp HT-SBW182. To również soundbar 2.1, również oferujący moc 160 W i również łączący się ze źródłem dźwięku przewodowo (HDMI) lub bezprzewodowo (Bluetooth). Producent postarał się ponadto o zaprogramowane ustawienia korektora, dostosowane do różnych stylów rozrywki, dzięki czemu nie trzeba bawić się w ręczne dopasowywanie dźwięku. Nieważne więc, czy lubisz taką lub inną muzykę, albo uwielbiasz delektować się przy filmach tego lub innego gatunku, ten soundbar ma dla ciebie zawsze optymalne ustawienia. Nie da się też ukryć, że przy tym wszystkim prezentuje się nienagannie. Najważniejsze cechy: Moc łączna 160 W

Układ głośników 2.1

Philips TAB5305/12 – stylowy soundbar 2.1 do salonu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Philips TAB5305/12 ma nieco mniej mocy (140 W), ale do jego brzmienia trudno mieć większe zastrzeżenia. Co więcej, wszelkie niedoskonałości nadrabia genialną, nowoczesną stylistyką, która wyraźnie wyróżnia go na tle konkurencji. Mimo wszystko ważniejszy jest dźwięk: możesz tutaj liczyć na klarowne dialogi i solidnie grzmiące wybuchy, jak również na przyjemną dla ucha muzykę. Niewiele można też temu modelowi zarzucić ze względu na opcje łączności, na których liście znajdują się: HDMI, wejście optyczne, mini jack oraz Bluetooth. Co tu dużo mówić – to kawał dobrego sprzętu za wcale nie takie duże pieniądze. Najważniejsze cechy: Moc łączna 140 W

Moc głośnika niskotonowego 80 W

Układ głośników 2.1

Większy budżet = większy wybór i większe możliwości

Jeśli do założonego budżetu możesz dołożyć stówkę lub dwie, rzuć też okiem na Sharp HT-SBW160 – ultrapłaski soundbar 2.1 (o mocy 360 W), Samsung HW-T450 (o mocy 200 W) z funkcjami inteligentnymi i kierowanymi do graczy oraz JBL Bar 2.0 All-in-One, jeśli interesuje cię potężne brzmienie zamknięte w kompaktowej obudowie. Droższe i bardziej wypasione modele znajdziesz natomiast w naszym rankingu najlepszych soundbarów.