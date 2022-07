Jaki soundbar do 500 zł jest w stanie sprawić, by dźwięk z telewizora był czystszy, bogatszy i bardziej wciągający? Nasz ranking tanich soundbarów przynosi odpowiedzi, jakich szukasz.

Dobry tani soundbar? Tak, jest coś takiego

Skoro tu zaglądasz, to zastanawiasz się pewnie, jaki soundbar do 500 zł wybrać, by cieszyć się dobrym dźwiękiem podczas oglądania TV. To, że głośniki telewizora nie dają sobie rady, nie jest niczym dziwnym - nie tylko te najtańsze, ale nawet modele ze średniej półki potrafią pod tym względem wypadać kiepsko. Dobra wiadomość jest taka, że wystarczy wydać niespełna 500 złotych, aby wyraźnie to poprawić.

Budżet na tym poziomie nie pozwoli wprawdzie na to, by postawić w salonie najlepszy soundbar, wypełniony technologiami, które zamieniają salon w istną salkę kinową. Niemniej jednak to dość, by każdy film, serial, mecz czy koncert brzmiał zdecydowanie lepiej i wciągał jeszcze mocniej. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Jaki soundbar do 500 zł? Ranking soundbarów 2022

Co oferuje dobry soundbar za kilkaset złotych?

Soundbar za 500 złotych realnie może pozytywnie wpłynąć na brzmienie naszego domowego centrum rozrywki, szczególnie wtedy, gdy do tej pory ograniczaliśmy się do głośników zintegrowanych z telewizorem. W tej cenie można liczyć na moc w okolicach 100-200 watów, komplet podstawowych gniazd, a także łączność Bluetooth. Dzięki tej ostatniej nasze urządzenie zamienia się w głośnik, na którym odtwarzane mogą być utwory przesyłane bezprzewodowo ze smartfona czy tabletu.

Wyjaśnijmy też (dla ścisłości), że soundbar to listwa głośnikowa (w tej cenie najczęściej składająca się z dwóch przetworników). Czasem mamy jednak do czynienia z zestawem, w którym – poza tym elementem – znajduje się jeszcze subwoofer, czyli głośnik niskotonowy. Takie rozwiązanie polecane jest przede wszystkim tym osobom, którym zależy na uwydatnionych basach. Przy wyborze odpowiedniego modelu dla siebie warto też zwrócić uwagę na konstrukcję. Chodzi przede wszystkim o szerokość urządzenia oraz to, czy istnieje możliwość zamontowania go na ścianie. Należy tu kierować się indywidualnymi preferencjami.

Oto nasz ranking soundbarów do 500 złotych

TCL TS6100 - bardzo tani soundbar, który warto kupić Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zestawienie otwiera bardzo tani soundbar - na zakup urządzenia TCL TS6100 wystarczy połowa założonego budżetu. Podstawowy soundbar w ofercie tego producenta cechuje się mocą 120 W, wirtualnym dźwiękiem przestrzennym i wygodną obsługą za pomocą pilota lub przycisków na urządzeniu. Jest to też bardzo uniwersalny sprzęt – nie tylko ze względu na konstrukcję, umożliwiającą postawienie go na szafce lub powieszenie na ścianie, ale też (a może przede wszystkim) z powodu szerokich opcji łączności. Najrozmaitsze źródła dźwięku podłączysz przez HDMI, złącze optyczne, USB i mini jacka, jak również bezprzewodowo – przez Bluetooth. Najważniejsze cechy: Moc łączna 120 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB, HDMI, AUX

Układ głośników 2.0

Wymiary gł. centralnego 800 x 62 x 107 mm

Sharp HT-SB107 - dobry, tani soundbar do 300 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej jest Sharp HT-SB107. Oferuje minimalnie mniej mocy (90 W), ale bardzo porównywalne, przyzwoite brzmienie. Jego największym atutem jest natomiast wyjątkowo zgrabna i kompaktowa konstrukcja. Grajbelka ma jedynie 65 centymetrów szerokości, dzięki czemu świetnie komponuje się także z telewizorem o mniejszej przekątnej (32 czy 40 cali). Urządzenie jest także niezwykle proste i intuicyjne w obsłudze, dzięki czemu bez trudu poradzą sobie z nim nawet mniej techniczne osoby. Najważniejsze cechy: Moc łączna 90 W

Łączność przewodowa, Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 2.0

Wymiary gł. centralnego 652 x 64 x 82 mm

Sony HT-SF150 - mocny soundbar za nieduże pieniądze Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli interesuje cię prosty, tani i przede wszystkim jednoelementowy soundbar do telewizora, to Sony HT-SF150 wydaje się opcją „optimum”. Pomimo braku subwoofera jest w stanie zapewnić całkiem mocne brzmienie (za co odpowiada głośnik bass reflex). Z kolei brak głośników 3D nie przeszkadza w uzyskiwaniu nawet przekonujących efektów przestrzennych (co z kolei jest wynikiem działania technologii S-Force Front Surround). Japońska grajbelka może przy tym pochwalić się mocą 140 watów oraz łącznością Bluetooth, pozwalającą na bezprzewodowe przesyłanie treści ze smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Najważniejsze cechy: Moc łączna 140 W

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 2.0

Wymiary gł. centralnego 900 x 64 x 88 mm

Sharp HT-SBW110 - niedrogi soundbar z subwooferem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Drugi w naszym rankingu sprzęt tego producenta jest zarazem urządzeniem otwierającym inną kategorię: zestawów dwuelementowych. Oprócz samej belki w pudełku znajduje się także subwoofer, dbający o to, by niskie tony były odpowiednio głębokie. Mocne basy potrafią pozytywnie odmienić domowe seanse filmowe, ale też robią różnicę podczas słuchania muzyki. Sharp SBW-110 może konkretnie pochwalić się mocą 180 W, niezłym brzmieniem oraz szerokimi opcjami łączności: od Bluetootha, przez HDMI i złącze optyczne, po mini jacka. Najważniejsze cechy: Moc łączna 180 W

Łączność przewodowa, Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, HDMI, AUX

Układ głośników 2.1

Wymiary gł. centralnego 800 x 60 x 60 mm

Wymiary subwoofera 150 x 220 x 320 mm

Creative Stage V2 - soundbar do telewizora i komputera Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na koniec jeszcze jeden soundbar 2.1, a jego największym atutem jest uniwersalność. Creative Stage V2 to zaktualizowana wersja jednego z najpopularniejszych tego typu urządzeń na rynku. Oferuje bardzo dobry (jak na tę klasę) dźwięk – niezależnie od tego, czy korzystamy z połączenia przewodowego, czy bezprzewodowego. Dodatkowo pozwala skorzystać z funkcji Surround (generującej efekty przestrzenne) i Clear Dialog (zwiększającej słyszalność dialogów), a także z regulacji tonów wysokich i niskich. Szerokie opcje łączności i niewielkie gabaryty pozwalają ponadto podłączyć ten soundbar właściwie do dowolnego urządzenia. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 40 W

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa, USB

Większy budżet = większe możliwości

Jeśli wymienione tu urządzenia nie sprostały twoim wymaganiom, konieczne może okazać się zwiększenie budżetu. Za niewielką dopłatą możesz na przykład kupić TCL TS6110 (to grajbelka z naszego rankingu wzbogacona o bezprzewodowy subwoofer). Za 700 złotych dostępne są natomiast 300-watowe zestawy 2.1 klasy podstawowej: Samsung HW-A450 oraz LG SN4. A jeżeli interesuje cię coś jeszcze lepszego, to sprawdź nasz ranking soundbarów ze średniej i wysokiej półki cenowej.