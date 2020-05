Wśród smartfonów do 2000 zł znajdziemy wiele interesujących modeli. Są tutaj telefony szybkie, wydajne, z bardzo dobrym wyświetlaczem i jeszcze lepszym aparatem. Tak naprawdę są to już smartfony flagowe, które na co dzień spisują się znakomicie. Oto polecane telefony do 2000 zł.

Jaki smartfon do 2000 zł

Nowy telefon do 2000 zł spełni oczekiwania zdecydowanej większości osób. W tej klasie cenowej bez problemu kupimy bardzo dobry smartfon z wydajnym procesorem, dużym, dobrym wyświetlaczem, znakomitym aparatem, atrakcyjną obudową, szybko działającym systemem i nowoczesną łącznością bezprzewodową. Jeśli jednak wciąż wolisz coś tańszego, proponujemy Ci smartfony do 1500 zł oraz smartfony do 1000 zł, które też mają wiele do zaoferowania.

Jaki telefon do 2000 zł? Oto polecane modele:

Musimy jednak być świadomi tego, że około 2000 zł to kwota oddzielająca smartfony klasy średniej-premium i wyższej. Dlatego pierwsze i podstawowe pytanie jakie powinniśmy sobie zadać brzmi: czy preferujemy nowszego średniaka, czy starszego flagowca. Topowe smartfony sprzed roku, a nawet dwóch lat mogą być wydajniejsze, szybsze i bardziej funkcjonalne od nowych średniaków.

Jeśli priorytetem jest wydajność oraz szybkość działania telefonu, to za mniej niż 2000 zł dostaniemy znakomitego Xiaomi Mi 9T Pro oraz Xiaomi Mi 9 - oba z procesorem Snapdragon 855. Jest też starszy, ale wciąż bardzo interesujący Razer Phone 2 - smartfon do gier wyposażony w procesor Snapdragon 845 i znakomity wyświetlacz 120 Hz. Dla porównania nowszy średniak Motorola One Zoom ma procesor Snapdragon 675, którego wydajność jest znacznie niższa. Na co dzień można tego nie odczuć, ale jeśli włączymy gry lub zaawansowane aplikacje, to da się to zauważyć.

Od smartfonów za około 1600 - 2000 zł powinniśmy oczekiwać 2-3 różnych aparatów z tyłu (np. standardowy + ultraszerokokątny + teleobiektyw), a także nagrywania filmów 4K przynajmniej 30 kl/s (a najlepiej 60 kl/s) i dobrego trybu nocnego, który pozwoli wykonać jasne i ostre zdjecia wieczorem, bez podparcia. Na liczbę megapikseli w aparacie nie zwracajcie wielkiej uwagi. Liczy się bowiem realna jakość zdjęć, a nie cyferka w specyfikacji. Jeśli więc potrzebujecie telefonu z dobrym aparatem, to zapoznajcie się z naszymi pełnymi recenzjami.

Na co jeszcze warto zwracać uwagę? Warto upewnić się, że smartfon za mniej niż 2000 zł ma wyświetlacz o rozdzielczości przynajmniej Full HD+, najlepiej wykonany w technologii AMOLED, która zapewnia znacznie lepszy kontrast i żywsze kolory.

Ważna jest też pamięć RAM przynajmniej 4, a najlepiej 6 GB lub więcej, dobry czytnik linii papilarnych, Wi-Fi w standardzie „ac”, łączność zbliżeniowa NFC, dual SIM i funkcja szybkiego ładowania baterii. Niektóre smartfony do 2000 zł można też ładować bezprzewodowo (indukcyjnie). Dodatkową zaletą będzie wodoszczelna obudowa.

JWyróżniamy tutaj pięć nowych modeli telefonów do około 2000 zł, choć oczywiście smartfonów godnych uwagi jest więcej. Inne warte uwagi smartfony za 2 tys. zł lub mniej umieściliśmy na końcu artykułu.

Dobry nowy smartfon do 2000 zł:

Xiaomi Mi 9T Pro - najbardziej opłacalny telefon do 2000 zł









4,9/5 Ocena benchmark.pl Krótka piłka: jeśli macie do wydania 2 tys. zł na telefon, to kupcie właśnie Mi 9T Pro. Jest to po prostu niezwykle opłacalny smartfon, który może śmiało konkurować z droższymi modelami. Ma duży, jasny wyświetlacz AMOLED FHD+ z cienkimi ramkami bez wcięcia, kilka dobrych aparatów, atrakcyjną obudowę i łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach. Jeśli do tego dodamy procesor idealny do gier oraz multimediów, a także dobry czas pracy na baterii, to otrzymujemy smartfon zbliżony do ideału. Za mniej niż 2000 zł decydowanie warto kupić Xiaomi Mi 9T Pro. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 855

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 13 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A71 - szybki telefon z dużą baterią do 2000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl To dobry nowy Samsung klasy średniej. Ma duży, jasny, dobry wyświetlacz AMOLED, idealny do filmów, dobry procesor do gier oraz klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Można więc rzec, że jest to doskonały smartfon multimedialny. Zwłaszcza, że dokłada do tego całkiem sporo pamięci (6/128 GB) i pracuje długo na baterii. Ma też NFC do płatności zbliżeniowych. Szkoda, że ma plastikową obudowę z tyłu, która łatwo się rysuje. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Sony Xperia 10 II - dobry smartfon do 1800 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Sony Xperia 10 II to jeden z najnowszych smartfonów w tym zestawieniu. Subiektywnie jego największym atutem jest atrakcyjny wygląd i wodoszczelna obudowa (IP68). Ma też dobry wyświetlacz OLED o bardzo wydłużonych proporcjach 21:9, który sprawia, że obudowa jest dość wąska i wygodna w trzymaniu. Jest też nowy, sprawnie działający system Android 10. Telefonem Sony Xperia 10 II zrobimy dobre zdjęcia i nagramy filmy 4K. Na pokładzie jest również NFC do płatności w sklepach, dual SIM i czytnik linii papilarnych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx Pokaż produkt

Oppo Reno3 - telefon z dobrym aparatem i ekranem AMOLED do 1600 zł









4,2/5 Ocena benchmark.pl Oppo Reno 3 w swojej cenie oferuje całkiem sporo zalet. Po pierwsze ma bardzo dobry, duży wyświetlacz AMOLED, imponujący jakością kolorów. Po drugie robi świetne zdjęcia i filmy aparatami tylnymi oraz selfiki z aparatu przedniego. Jest nawet użyteczny tryb zdjęć nocnych, w którym uzyskać można jasny i nieporuszony obraz. Ma też niezłą baterię z bardzo szybkim ładowaniem, dobry głośnik i wysoką jakość dźwięku z wyjścia słuchawkowego 3,5 mm. Oppo Reno 3 działa szybko i wygląda ładnie. To telefon wart zakupu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P90

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 13 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Huawei P30 - robi świetne zdjęcia i ma bardzo dobry wyświetlacz









4/5 Ocena benchmark.pl Jeśli nie przeszkadza Ci brak dostępu do aplikacji Google w standardzie, to Huawei P30 jest bardzo interesującym smartfonem do 2000 zł. Wciąż może on uchodzić za telefon flagowy, bo oferuje dobrą wydajność, znakomity wyświetlacz AMOLED, nowoczesną łączność bezprzewodową i przede wszystkim bardzo dobre aparaty. Ważne jest też to, że Huawei P30 nie jest bardzo duży. Jego ekran ma 6,1 cala, więc obudowa jest wciąż relatywnie poręczna i wygodna w kieszeni. Czas pracy na baterii też jest dobry. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 980

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 40 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż produkt

Inne smartfony za około 2000 zł, które warto kupić:

Apple iPhone SE 2020 - najlepszy smartfon za około 2000 zł, który nie zmieścił się w głównej piątce, bo realnie jego cena przekracza limit o 200 zł

- najlepszy smartfon za około 2000 zł, który nie zmieścił się w głównej piątce, bo realnie jego cena przekracza limit o 200 zł OnePlus 6T - Najszybszy smartfon do 2000 zł.

- Najszybszy smartfon do 2000 zł. Samsung Galaxy S10e - Najlepszy mały smartfon z Androidem.

- Najlepszy mały smartfon z Androidem. Xiaomi Mi Note 10 - Smartfon z bardzo dobrą baterią, za niewiele ponad 2000 zł.

- Smartfon z bardzo dobrą baterią, za niewiele ponad 2000 zł. Xiaomi Mi 9 - Starszy flagowiec Xiaomi, który wciąż jest wart zakupu. Tym bardziej, że jest o wiele tańszy od nowszego Xiaomi Mi 10 Pro.

Najlepszy telefon do 2000 zł naszym zdaniem to:

Zdecydowanie najlepszym smartfonem za mniej niż 2000 zł jest Xiaomi Mi 9T Pro. Szybki, ładny, z dużym, bardzo dobrym wyświetlaczem AMOLED HDR, czterema dobrymi aparatami (3 z tyłu i 1 z przodu). Nagrywa filmy 4K 60 kl/s, ma NFC i Bluetooth 5.0. Da sobie radę w każdej sytuacji.

Jeśli jednak możecie dopłacić 200 zł, to warto kupić nowy iPhone SE 2020, który działa bardzo szybko, robi świetne zdjęcia i filmy w dzień oraz jest mały i lekki, więc wygodnie obsługuje się go jedną dłonią.

Macie własnych kandydatów na najlepszy telefon za 2000 zł? Piszcie w komentarzach! Miłego dnia.

