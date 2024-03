Telefon z dobrym aparatem. Ranking najlepszych smartfonów do zdjęć

Telefon z dobrym aparatem nie zawsze musi być tym najdroższym i najnowszym w stawce, choć im wyższa cena tym większe prawdopodobieństwo, że trafimy na dobry telefon do zdjęć. Tak prezentuje się branża mobilnej fotografii w 2024 roku.

Ile wydać na telefon z dobrym aparatem? W ostatnich latach doświadczyliśmy redefinicji klas produktowych. Ceny znacząco podskoczyły i telefony za około 3000 złotych nie są zarezerwowane wyłącznie dla najlepszych z najlepszych. Budżetowe telefony są do kupienia nawet za 1500 złotych, a w cenie do 2500 złotych dostaniemy co najwyżej bardzo dobrego średniaka. Jednocześnie producenci sprawiają nam często niespodzianki i telefon budżetowy okazuje się świetny fotograficznie podczas gdy flagowiec niedomaga pod tym względem.

Dlatego wybór dobrego smartfonu do zdjęć jest trudniejszy. Owszem, zasada mówiąca, że najdroższy prawdopodobnie będzie najlepszy, działa prawie zawsze. Trzeba tylko pamiętać, że smartfony robią nie tyle coraz lepsze zdjęcia - choć nie da się zaprzeczyć, że mamy technologiczny progres - a zdjęcia, które coraz bardziej nam się podobają.

Poniżej wybór najlepszych modeli w różnych kategoriach, a dalej omówienie cech aparatów smartfonowych, których powiązanie z ceną nie zawsze idzie w parze.

Telefon z najlepszym aparatem - TOP polecanych modeli w 2024 roku:

Dobre selfie czy dobre zdjęcia z głównego aparatu

Czasem, szczególnie wybierając tańszy telefon, trzeba sobie jasno powiedzieć. Chcemy dobre selfie, czy dobre zdjęcia z tylnych aparatów. Bywa bowiem tak, że przedni aparat radzi sobie nad wyraz dobrze, podczas gdy główny aparat jest tylko przeciętny. Często jest tak w przypadku flagowców, choć Xiaomi 14 bardzo pozytywnie zaskakuje jakością autoportretów na plus.



Seria Vivo V23, to smartfony stworzone z myślą o selfie. To nie tylko podwójna lampa z przodu, ale liczne funkcje w menu aparatu, które ułatwiają robienie nie tylko ładnych, ale ciekawych zdjęć autoportretowych

Filmowanie. Tu warto sprawdzić co kryje się w oprogramowaniu

W tym materiale proponujemy najlepsze telefony do zdjęć, ale i filmowanie jest zwykle też mocną stroną tych modeli. Trzeba jednak pamiętać, że wideo 4K/30p (nie mówiąc już o 8K) nie jest wciąż standardem. W tańszych telefonach wciąż najwyższą rozdzielczością może być tylko 1080/60p. Brak 4K w przypadku przednich kamer to bolączka nawet dużo droższych produktów. Jeśli kupujecie telefon dla wideo 4K/60p czy 8K, to pamiętajcie, że materiały w tych rozdzielczościach, szczególnie gdy rejestrowane z aktywnymi funkcjami HDR10 / Dolby Vision, zajmują bardzo dużo miejsca i szybko wyczerpią dostępną pamięć. A jak na złość oferujące te funkcje telefony często są pozbawione slotu na karty microSD - jednak coraz powszechniejsze i tańsze wersje z pamięcią masową 512 GB czynią ten problem nieistotnym. Sprawdź najlepsze programy do montowanie filmów na telefonie.

Największą bolączką telefonu, nawet jeśli oferuje bardzo dobrą jakość wideo w przypadku statycznych scen może być stabilizacja obrazu. Jeśli mamy optyczną w obiektywie, który używamy do filmowania, to już spory sukces. Elektroniczna stabilizacja miewa bowiem humory.

W tańszych telefonach lepiej postawić na główny aparat

W telefonach do 2000 złotych najważniejszy jest główny aparat. A nawet w tych droższych, obecność ultraszerokiego kąta czy teleobiektywu nie zawsze oznacza, że będziemy z nich zadowoleni. Czasem lepiej postawić na bardzo dobry główny aparat i zadowolić się przeciętnymi aparatami dodatkowymi, niż na siłę szukać telefonu, który będzie i tani i dobry przy każdym kącie widzenia.



Zdjęcia na ultraszerokim kącie z realme GT2 Pro, nawet nocne, są wciąż nie do pobicia

Teleobiektyw to bardzo fajny dodatek, ale czasem jego obecność może nas zwieść. Gdy fotografujemy w słabym oświetleniu to i tak główne skrzypce gra podstawowy aparat i ważne jest by to on był jak najlepszy przy wycinaniu fragmentów kadru. Jeśli chcecie się przekonać kiedy dany obiektyw zaczyna grać rolę, należy powoli zwiększać zoom suwakiem w aparacie (najlepiej w trybie Pro), gdy smartfon zmieni obiektyw na ekranie będzie widoczna gwałtowna zmiana jakości zdjęć (są wyjątki). Dlatego telefony z jasnym teleobiektywem, nawet jeśli mniejszej krotności x3, będą lepsze niż zoomy x5, ale z ciemniejszym szkłem. Hybrydowa technologia zoomu cyfrowego w połączeniu z dużą rozdzielczością sensorów potrafi bowiem sporo zdziałać i na przykład w Huawei P60 Pro można liczyć na niezłe zdjęcia nawet z zoomem x10, choć optyczny to tylko x3,5.

Świetne zdjęcia nocne zrobi nawet tańszy telefon, ale jest tego cena

Najlepszy telefon do zdjęć nocnych to telefon, który… I tu trzeba rozgraniczyć dwie techniki wykonywania takich zdjęć. Jeśli decydujemy się na automatykę trybu podstawowego, czy tryb nocny, to bardzo dużo zależy tu od oprogramowania telefonu. Huawei P60 Pro, nie bez powodu ponownie wspominam, potrafi noc obrócić w dzień jak mało który telefon.



Noc, czy jednak dzień. Tak radzi sobie Huawei P60 Pro przy niedostatku światła

Gdy zechcemy korzystać z trybu manualnej ekspozycji z pomocą statywu (niska czułość ISO i długa ekspozycja), nawet tani telefon taki jak realme C67,kilka razy tańszy niż wspomniany Huawei, zrobi świetne zdjęcia. To oczywiście nie jest regułą, a w niżej pozycjonowanych telefonach na dobre zdjęcia nocą z dodatkowych aparatów, ultraszerokokątnego czy tele nie ma co liczyć.

Inne komponenty telefonu też wpływają na doświadczenie fotografującego

Bardzo dobry ekran potrafi oszukać co do jakości zdjęć, które po wyświetleniu na ekranie telewizora tracą sporo ze swojego uroku. Z tym trzeba się liczyć, ale warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istotne dla nas jest to jak zdjęcia prezentują się na smartfonie, ewentualnie na komputerze, w mediach społecznościowych, czy chcemy z nich robić (i to niemałe) wydruki. W tym drugim przypadku inspekcja zdjęć na komputerze jest niezbędna. Niemniej dobry ekran to jeden z elementów, który powinien wyróżniać telefon do zdjęć. Gdy jest to wysokiej klasy komponent, będziemy chętniej korzystali z całego telefonu do fotografowania.

Elementem, który może wpływać nie tyle na jakość, ale to jak wygodnie się nam fotografuje, to oczywiście chipset. Wydajny (lub zoptymalizowany pod kątem zdjęć) układ ułatwi fotografowanie w trybach wysokiej rozdzielczości (50 czy 200 Mpix), a połączona z nim wydajna pamięć, szybkie ich przeglądanie.

Ważny jest też akumulator. Fotografowanie, a tym bardziej filmowanie, to jedna z bardziej rozładowujących telefon aktywności. Dlatego istotne jest, by nawet po dłuższej sesji foto-wideo, telefon miał do dyspozycji zapas energii na inne działania, do których go wykorzystujemy.

Najlepsze smartfony do zdjęć mogą dopiero zadebiutować

W 2024 r. Xiaomi zdecydowało się wprowadzić do Polski Xiaomi 14 Ultra, który ma wszelkie powody by stać się jednym z najlepszych w tym roku smartfonów do zdjęć. Xiaomi jest tytanem pod każdym względem, na tylnej ściance ma aż cztery aparaty 50 Mpix, w tym dwa teleobiektywy (x3.2 i x5) i ultraszeroki z jasnym obiektywem f/1.8.



Oppo Find X7 Ultra i Xiaomi 14 Ultra - ten drugi już niedługo będzie w naszych sklepach

Innym tytanem fotografii mobilnej jest Oppo Find X7 Ultra (obecny rekordzista rankingu DxO), w pewnym sensie odpowiednik produktu Xiaomi. Jego pojawienie się w Polsce, to jeszcze kwestia otwarta, ale liczymy na to zakładając plany Oppo skupienia się na tej serii w naszym kraju. Bardzo dobry fotograficznie może być też Huawei z serii P70, wciąż jednak nie wiemy, czy pojawi się u nas, bo smartfony w Europie nie są już takim priorytetem dla tej marki.

Jaki telefon z dobrym aparatem kupić - ranking

Apple iPhone 15 Pro Max - telefon Apple z najlepszym aparatem Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jakość zdjęć z telefonów Apple potrafi być dyskusyjna jednak ostatnio znacząco się poprawiła. Dużym plusem jest obróbka, która choć agresywna to nakierowana na efekt zadowalający użytkownika. Przede wszystkim kolorystycznie. Jako najlepszy wskazujemy Apple iPhone 15 Pro Max - to jeden z najbardziej kompletnych telefonów, które mogą użytkować fotografujący. Zarówno pod względem wyposażenia foto jak i innych komponentów decydujących o komforcie fotografowania. Jest to smartfon bardzo dobry zarówno przy zdjęciach jak i wideo, co nie zawsze jest regułą. Cenowo - już nie tak kosmicznie drogi, choć z najwyższej półki Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 17

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2796x1290 px

Procesor główny (nazwa) Apple A17 Pro

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 2x12 + 48 Mpx

Waga 221 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Xiaomi 14 Ultra - najlepszy telefon z optyką Leica Ocena benchmark.pl









4,9/5 Huawei stracił Leicę, zyskało ją Xiaomi. Z roku na rok obie firmy starają się pokazac, że ta współpraca nie jest jedynie tytularna. W 2023 roku nie mogliśmy cieszyć się najwyżej pozycjonowanym fotosmartfonem tej marki, w tym roku jako "rekompensata" za brak modelu Xiaomi 14 Pro w naszych sklepach dostajemy Xiaomi 14 Ultra. Pięć aparatów, w tym cztery o rozdzielczości 50 Mpix, każdy z DualPixel AF, gwarantują maksymalną uniwesalność fotograficzną. Dla entuzjastów fotografii, którzy skorzy są zainwestować troszkę więcej, ale też mniej niż za duże składane smartfony. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,73 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 4 x 50 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 220 g

Xiaomi 13T Pro - najlepszy ubiegłoroczny flagowiec dla każdego Ocena benchmark.pl









4,8/5 To nie pierwszy rok, gdy użytkownicy telefonów przekonują się, że nie trzeba koniecznie inwestować w nowości lub absolutnie flagowe modele, by dostać to co najlepsze w fotografii mobilnej. Xiaomi 13T Pro to jesienna odsłona ubiegłorocznego Xiaomi 13 Pro. Technicznie o trochę ograniczonych parametrach względem tego ostatniego, ale w praktyce bardzo dobry fotosmartfon, który sprawdza się świetnie w foto i wideo zarówno za dnia jak i po zmroku. Zapis w formacie RAW pokazuje, że to co dostajemy jako pliki JPEG to tylko część prawdziwego potencjału. Szkoda, że przedni aparat odstaje od reszty stawki, tutaj Xiaomi 14 jest lepszym rozwiązaniem, ale jako nowość sporo droższym. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2712x1220 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 9200+

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 206 g Zobacz recenzję

realme C67 - najlepszy fotosmartfon do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 realme C67 jest pomimo niskiej ceny smartfonem o bardzo dużym potencjale. Ma to swoją cenę - zdjęcia wymagają zaangażowania sie użytkownika w obróbkę po ich wykonaniu. To sprawia, że wiele osób nie dostrzeże tego co najprawdę potrafi realme C67. Także jako telefon wprost z pudełka, choć nie kreowany na fotosmartfon, jest to dobra propozycja. Smartfon ma właściwie tylko jeden aparat na tylnej ściance (drugi służy do detekcji głębi) w rozdzielczości 108 Mpix, ale jest to jeden z najlepiej oprogramowanych sensorów tej klasy w branży. Uwagę zwraca także cyfrowy zoom, który w tej klasie wybija się znacznie ponad średnią. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,72 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 685

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 185 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

realme 12 Pro+ - najlepszy smartfon do zdjęć do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 realme 12 Pro+ to przedstawiciel dobrej serii telefonów, które wyróżniają się zarówno dobrej jakości zdjęciami w trybie JPEG jak i RAW. Model Pro+ dysponuje zoomem optycznym x3 ze stabilizacją optyczną (jego o 500 zł tańszy brat realme 12 Pro ma zoom x2), który pozwala wykonywać ładne zdjecia także na zoomie x6. To lepsza propozycja niż ubiegłoroczny realme 11 Pro+, który nie miał teleobiektywu, a jakość zdjęć z głównego 200 Mpix aparatu niekoniecznie przebija to co obecnie proponuje nowy 50 Mpix główny aparat i 64 Mpix teleobiektyw. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 64 + 8 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 196 g

Honor Magic 6 Pro - najlepszy smartfon do uniwersalnych zastosowań Ocena benchmark.pl









0/5 Gdyby Huawei miało usługi Google to byłoby Honorem - to pogląd, z którym zgadza się wielu użytkowników fotosmartfonów. Honor jednak nie chce funkcjonować jedynie dzięki sławie protoplasty, chce zbudować coś własnego od nowa. I od pewnego czasu w przypadku flagowców idzie mu z tym całkiem nieźle. Honor Magic 6 Pro to fotosmartfon, który polecimy użytkownikom szukającym świetnego i uniwersalnego telefonu, który sprawdzi się w wielu scenariuszach fotograficznych, od zdjęć dalekich motywów po zbliżenia. Choć ma "tylko" 2,5 krotny zoom optyczny, to zastosowanie, aż 180 Mpix sensora w takim aparacie, pozwala na uzyskanie przyzwoitej jakości zdjęć na zoomie dwukrotnie większym. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2800x1280 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 50 + 180 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 225 g

OnePlus 12 - świetny smartfon foto od OnePlus Ocena benchmark.pl









4,8/5 Świetny to wygodne słowo, bo bardzo bezpieczne w odbiorze, maskujące ewentualne niedociągnięcia. Jedynym poważniejszym brakiem OnePlus 12 jest jednak brak IP68, bo pod innymi względami to flagowiec doskonały. Również pod względem fotograficznym, gdyż trudno tu mówić o słabości pod jakimkolwiek względem. Jeśli podoba się wam styl jaki oferuje oprogramowanie telefonów marki OnePlus, to dwunastka jest optymalnym wyborem, choć z wyższej półki cenowej. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,82 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3168x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 48 + 64 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 220 g Zobacz recenzję

Huawei P60 Pro - najlepszy smartfon do zdjęć nocnych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ze względu na natywną obsługę jedynie usług HMS, telefony Huawei bywają odrzucane w przedbiegach jako nieciekawe przez sporą liczbę miłośników mobilnej fotografii. To błąd, bo dziś z usług GMS da się korzystać na tych telefonach przyzwoicie, a fotograficznie stanowią one wzór. Huawei P60 Pro to już roczniak, ale w obliczu niepewnej premiery w Polsce następcy, wciąż godny polecenia. I wyjątkowy, gdy chcemy skupić się na fotografii nocnej i przy słabym oświetleniu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 48+ 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 200 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S22 - najlepszy były flagowiec Samsung Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nowe smartfony Samsung Galaxy S24 zachwycają swoimi funkcjami AI, jednak nie każdy będzie na nie zwracał uwagi. A jeśli i rozsądna cena jest tu wskaźnikiem, to warto sięgnąć trochę w przeszłość do czasów Samsung Galaxy S22. To był dobry fotosmartfon, a także bardzo dobry smartfon w ogólnych zastosowaniach i wciąż nim jest. Ekosystem Samsung ma wielu zwolenników, nie tylko tych, którzy szukają telefonu bez związków z Chinami. Wciąż wspierany, dziś jest propozycją, która wciąż zawstydzi nowe telefony w cenie do 2000 złotych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2200

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 10 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 168 g Zobacz recenzję

Google Pixel 8 Pro - najlepszy fotosmartfon z czystym Androidem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Wyścig na jakość zdjęć w smartfonach to nie tylko wyścig na jakość komponentów i ich techniczne zaawansowanie. To jak się wielokrotnie przekonujemy także wyścig na dobre oprogramowanie aparatu. Google Pixel 8 Pro to telefon z czystym Androidem, ale niech to określenie was nie zwiedzie. To także telefon, w którym bardzo dobrze oprogramowane zostały poszczególne aparaty, czego dowodem są zdjęcia. Niektórzy uważają zwolenników Google Pixel za grupę podobną jak miłośnicy iPhone, ale wszelkie pozytywy pod adresem zdjęć (dziennych jak i nocnych) w przypadku tego telefonu są jak najbardziej uzasadnione. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1344x2992 px

Procesor główny (nazwa) Google Tensor G3

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 2x48 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 213 g

Samsung Galaxy S24 Ultra - najlepszy flagowiec z matrycą 200 Mpix Ocena benchmark.pl









4,9/5 Samsung Galaxy S24 Ultra podobnie jak poprzednik dysponuje sensorem głównego aparatu o rozdzielczości 200 Mpix i jest to najlepszy fotosmartfon z takim układem. Jednak siłą tego telefonu są też pozostałe aparaty (ich potencjał pozwala liczyć na korzyści ze spodziewanych w przyszłości aktualizacji oprogramowania aparatu), w tym nowy w porównaniu z poprzednikiem sensor (50 Mpix zamiast 10 Mpix) zastosowany z teleobiektywem x5 i algorytmy przetwarzania, które wznoszą zbliżenia na jeszcze wyższy poziom. Ważne w tym modelu jest też oprogramowanie, które w tym roku wprowadziło do galerii zdjęć sporo funkcji opartych na AI. Choć nie zawsze działają one optymalnie, to zapewniają sporo satysfakcji z późniejszej obróbki zdjęć. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3120x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 200 + 12 + 10 + 50 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 232 g

Samsung Galaxy A54 - najlepszy smartfon do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jeśli musi to być Samsung i do tego w atrakcyjnej cenie to nasze oczy zawsze kierują się ku serii A5x. Najnowszy jej przedstawiciel niedługo będzie miał premierę, ale wciąż warto myśleć o zakupie Samsung Galaxy A54. To smartfon, który zagwarantuje bardzo dobre w swojej klasie zdjęcia wprost z aplikacji aparatu bez konieczności posiłkowania się innymi trybami niż domyślny - w głównym aparacie zarówno w dzień jak i nocą. Znajdziemy tu oczywiście ultraszeroki kąt, który na powiększeniu zaznacza swoje ograniczenia, ale dopóki tego nie zrobimy także i ten tryb pracy zadowoli każdego posiadacza A54. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 1380

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 202 g

