Telefon dual SIM ma miejsca dla dwóch numerów telefonicznych. Można używać numeru prywatnego i służbowego w jednym smartfonie. Szczególnie godny polecenia jest aktywny dual SIM. W tym zestawieniu polecamy 5 dobrych smartfonów z dual SIM w różnych cenach.

Telefon dual SIM 2021

W tym rankingu prezentujemy najlepsze telefony z dual SIM lub eSIM, w różnych cenach. Każdy z nich ma miejsce dla dwóch numerów, ale poza tym braliśmy pod uwagę wiele innych czynników. W końcu dobry smartfon musi też działać szybko, mieć niezłą baterię, dobre aparaty, odpowiednią pojemność pamięci i ogólnie dobrą relację ceny do możliwości. Znajdziecie tutaj zarówno tanie telefony za 500 zł, smartfony do 1500 zł, jak i najlepsze telefony flagowe.

Jaki telefon z dual SIM wybrać? Oto polecane modele:

realme 7i 4/64 GB - tani telefon dual SIM do 600 zł

Samsung Galaxy A32 4/128 GB - Samsung dual SIM do 1000 zł

Redmi Note 10 5G 4/64 GB - Xiaomi dual SIM 5G do 1000 zł

Apple iPhone 12 - dobry iPhone dual SIM z eSIM

Samsung Galaxy Z Flip3 5G - Samsung dual SIM z eSIM

Co to jest eSIM? Jak działa eSIM?

Embedded SIM czyli eSIM, to możliwość używania numeru telefonicznego bez umieszczania fizycznej karty SIM w urządzeniu. Numer telefonu jest zaprogramowany w układzie elektronicznym wewnątrz urządzenia, co poprawia bezpieczeństwo i eliminuje dodatkowe miejsce dla tradycyjnej karty SIM. Numer eSIM trudniej jest usunąć z telefonu w razie jego kradzieży, co może pomóc w zlokalizowaniu urządzenia. Numer eSIM można aktywować samemu w domu i łatwo przenosić np. z telefonu na smartwatch, bez przekładania karty. Ponadto. Aktywacja eSIM jest łatwa i ogranicza się jedynie do zeskanowania kodu QR otrzymanego od operatora (np. w aplikacji). Słowem eSIM jest bezpieczniejszy, łatwiejszy i nowocześniejszy od zwykłej karty SIM.

Co to jest dual SIM?

Dual SIM to funkcja telefonu umożliwiająca jednoczesne korzystanie z dwóch numerów telefonicznych. Nie musimy zatem nosić przy sobie dwóch smartfonów - wystarczy jeden. Jest to niesłychanie przydatne, bo możemy jednocześnie używać numeru prywatnego i służbowego.

Inną ciekawą opcją jest włożenie dwóch kart SIM, z których jedna oferuje np. nielimitowane rozmowy, a druga pełni funkcję dużego pakietu internetowego (prepaid). Taka konfiguracja spisuje się znakomicie w czasie długich podróży. Dual SIM przydaje się zatem nie tylko w telefonach firmowych, ale również prywatnych. Na szczęście jest on coraz popularniejszy, szczególnie wśród telefonów tanich i ze średniej klasy cenowej.

Warto jednak pamiętać, że w specyfikacjach smartfonów na stronach producentów lub w sklepach często podawane są różne rodzaje funkcji dual SIM. Na co zwracać szczególną uwagę? Dual SIM może być niezależny bądź hybrydowy. W tym drugim wariancie jeden ze slotów na kartę SIM jest stosowany zamiennie z kartą pamięci, co dla niektórych osób będzie mniej atrakcyjnym rozwiązaniem. Poza tym wyróżniamy trzy rodzaje Dual SIM ze względu na funkcjonowanie obydwu numerów.

Dual SIM Active (aktywny)

Jest to najlepszy i najbardziej godny polecenia rodzaj dual SIM. Smartfony z aktywnym dual SIM mają zazwyczaj dwie anteny do komunikacji komórkowej (LTE). Zaleta jest taka, że jeśli rozmawiamy z kimś przez jeden numer, a inna osoba zadzwoni na drugi, to możemy na chwilę zawiesić jedną rozmowę i rozpocząć drugą, a następnie znów wrócić do pierwszej. Opcja przydatna w wielu sytuacjach, choć nie każdej osobie będzie przydatna na co dzień, tym bardziej, że smartfon z aktywnym dual SIM może być nieco droższy. Dlatego warto wziąć również pod uwagę kolejne propozycje.

Dual SIM Standby (czuwanie)

Ten typ dual SIM jest spotykany w większości popularnych telefonów z miejscem na dwa numery. Nie wymaga dwóch anten i jest prostszy, a więc tańszy. Zasada działania jest nieco inna. Gdy nie prowadzimy rozmowy telefonicznej obie karty są aktywne i „nasłuchują” ewentualnych połączeń. Jeśli jednak rozmawiamy przez jeden z numerów, to drugi się dezaktywuje na czas trwania połączenia. Później ponownie się aktywuje automatycznie. Jeśli ktoś zadzwoni na nieaktywny numer, to dostanie informację, że jest on niedostępny.

Dual SIM Passive (pasywny)

Mamy w telefonie dwa numery i sami wybieramy który z nich ma być aktywny w danym momencie. Jest to opcja niezbyt wygodna, ale na szczęście coraz rzadziej spotykana we współczesnych smartfonach niż „Standby”. Nie jest godna polecenia. Jedną z odmian trybu pasywnego jest dual SIM Smart, w którym tylko jeden numer jest aktywny w danej chwili, ale telefon może przekierować rozmowę z drugiego numeru na pierwszy.

Przekonajmy się zatem jaki dobry smartfon dual SIM wybrać. Oto 10 ciekawych telefonów z dual SIM w różnych cenach. Zapraszam!

realme 7i 4/64 GB - tani telefon dual SIM do 600 zł Ocena benchmark.pl









4,1/5 Dlaczego warto zwrócić uwagę na ten telefon z dual SIM? Przede wszystkim dlatego, że ma bardzo dużą baterię 6000 mAh, wystarczającą realnie na 2, a nawet 3 dni działania. Ponadto wyposażony jest w dość dobre aparaty, niezły procesor i szybki czytnik linii papilarnych z tyłu. Telefon w praktyce działa w pełni zadowalająco. Jego obsługa jest sprawna i przyjemna. Wyświetlacz jest dość duży, aby wygodnie oglądać filmy i korzystać z mediów społecznościowych. Ma rozdzielczość HD+, ale w cenie poniżej 600 zł to wciąż standard. Obudowa wygląda atrakcyjnie i nowocześnie. Szkoda tylko, że nie ma NFC do płatności zbliżeniowych. Ogólnie jednak jest to dobry tani telefon dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720 x 1600 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G85

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 188 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A32 4/128 GB - Samsung dual SIM do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 To tani Samsung z dual SIM i jasnym wyświetlaczem AMOLED Full HD+ 90 Hz, który w cenie poniżej 1000 zł jest dużą zaletą, bo zapewnia bardzo przyzwoitą jakość obrazu, szczególnie w filmach, grach i social mediach. Galaxy A32 ma też nowy system Android 11, całkiem dobry aparat główny 64 Mpx i przedni 20 Mpx. Do tego dostajemy solidną baterię 5000 mAh, na 2 dni działania i NFC do szybkich płatności w sklepach za pomocą telefonu. Galaxy A32 to zaskakująco dobry, uniwersalny, wszechstronny i tani telefon z dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G80

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 184 g

Redmi Note 10 5G 4/64 GB - Xiaomi dual SIM 5G do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Za mniej niż 1000 zł telefon z 5G i dual SIM wciąż jest rzadkością. Dlatego Redmi Note 10 5G wyróżnia się na tle konkurentów. Co prawda pod względem jakości wyświetlacza w podobnej cenie lepszy jest Samsung Galaxy A32, ale w tym limicie cenowym nie oferuje on 5G. Redmi należy oczywiście do Xiaomi i realnie oferuje niemal identyczną jakość i funkcjonalność. Ten model ma duży akumulator 5000 mAh, na około dwa dni działania, a do tego ekran 90 Hz o dużej przekątnej, odpowiedni do oglądania YouTube i mediów społecznościowych. Wyposażony jest w dość dobry aparat tylny, Bluetooth 5.1, NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, Androida 11 i bardzo szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy. Redmi Note 10 5G działa dość szybko i wygląda dobrze. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 700

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 190 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone 12 - bardzo dobry telefon z eSIM Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli chcesz kupić dobry telefon dual SIM z eSIM, to obecnie najbardziej godne polecenia są urządzenia Apple i Samsung. Jeśli chodzi o sprzęt Apple, to najtańszym nowym smartfonem z eSIM jest iPhone SE 2020 za około 2000 zł. Jeśli jednak dysponujesz około 2x większą gotówką i chcesz kupić coś ładniejszego oraz nowocześniejszego, to warto zwrócić uwagę na standardowego iPhone 12. Ma cienkie ramki i wyświetlacz 6,1 cala - taką wielkość wiele osób uważa za optymalną. Telefon jest łatwy i przyjemny w obsłudze dotykowej, a jednocześnie wystarczająco duży do wygodnego oglądania wideo na YouTube czy Netflix. Tym bardziej, że ma bardzo dobry wyświetlacz OLED z HDR10 i Dolby Vision oraz wysoką jasnością. Obudowa ma wodoszczelność IP68 i jest wykonana z metalu i szkła. IPhone 12 to bardzo wydajny i szybki telefon, ze świetnymi aparatami i nagrywaniem 4K z przodu i z tyłu. Jedna karta SIM jest fizyczna (nano SIM), a drugi numer telefoniczny trzeba dodać do eSIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 164 g

Samsung Galaxy Z Flip3 5G - Samsung dual SIM z eSIM Ocena benchmark.pl









4,3/5 Jeden z najnowszych i najlepszych smartfonów Samsung. Pierwszy telefon ze składanym wyświetlaczem AMOLED, wyposażony w wodoszczelną obudowę IP68. Galaxy Z Flip3 nie boi się ulewy, zalania, a nawet całkowitego zanurzenia w wodzie. Ma miejsce na 1x nano SIM i do tego 1x eSIM (czyli numer zaprogramowany elektronicznie, bez fizycznej karty). Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2x w Galaxy Z Flip3 ma bardzo wydłużone proporcje, dzięki czemu pomimo bardzo dużej przekątnej 6,7 cala telefon jest dość wąski i wygodnie leży w dłoni. Ponadto na zewnątrz obudowy umieszczono drugi ekran AMOLED, przydatny po złożeniu. Może wyświetlać podgląd z aparatów tylnych, a także powiadomienia, sterowanie odtwarzaczem muzycznym, zegar i inne informacje. Galaxy Z Flip3 ma bardzo nowoczesny i wydajny procesor Snapdragon 888, dużo szybkiej pamięci RAM i masowej, 5G, Wi-Fi 6, NFC, ładowanie bezprzewodowe i piękną, świetnie wykonaną konstrukcję. To jeden z najciekawszych smartfonów Samsung od lat. Ma tylko jedną wadę - bateria wystarcza na 1 dzień pracy i to przy założeniu, że nie korzystamy długo z nawigacji i nagrywania 4K. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1200 x 2640 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 183 g

Inne dobre telefony dual SIM:

POCO X3 Pro - Zaskakująco szybki, z wyświetlaczem 120 Hz, bardzo dobrą baterią i sporą ilością pamięci. To wciąż jeden z najlepszych telefonów w przedziale cenowym 1000 - 1500 zł.

POCO F3 5G - Kolejny as w rękawie POCO (czyli w praktyce Xiaomi). Bardzo szybki, nowoczesny i po prostu dobry smartfon z 5G i dual SIM.

vivo Y72 5G - Dużo pamięci (w tym 8 GB RAM), ładny wygląd, dobre aparaty z tyłu i z przodu, solidna bateria, 5g dual SIM i Android 11.

realme 8 Pro - Dobry wyświetlacz AMOLED, niezła bateria, Android 11, dual SIM i bardzo dobry aparat główny 108 Mpx.

Najlepszy telefon dual SIM - opinia

Modelem wartym polecenia za trochę ponad 1000 zł jest POCO X3 Pro - jest bardzo szybki, ma wyświetlacz 120 Hz, a także przynajmniej 6 GB RAM. Jednak obie wersje POCO X3 NFC i POCO X3 Pro polecałem już wielokrotnie w kilku rankingach, więc tym razem rekomenduję Wam coś innego. Weźcie pod uwagę model Samsung Galaxy A32, bo ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED i lepszy aparat oraz wciąż bardzo dobry akumulator.