Redmi Note 11 to jeden z najlepszych telefonów do 1000 zł, ale konkurencja też nie śpi. W tej recenzji prezentuję jego zalety i wady. Możesz również obejrzeć zdjęcia i filmy z aparatu, sprawdzić czas pracy na baterii i zapoznać się z funkcjami systemu. Test Redmi Note 11.

4,5/5

Redmi Note 11 to król telefonów do 1000 zł. Recenzja

Mam prawie 12 lat doświadczenia w testach telefonów na benchmark.pl i pamiętam, że na początku tej drogi jedynie najlepsze telefony były warte polecenia. Tylko one pozwalały cieszyć się relatywnie dobrymi wrażeniami. Na szczęście przez te kilkanaście lat wiele się zmieniło na lepsze. Teraz dla większości z nas optymalnym wyborem jest telefon klasy średniej za 1000 zł, który spełni większość oczekiwań.

Jeszcze nie tak dawno za 900 zł w wielu popularnych sklepach można było kupić POCO X3 Pro, który działa szybciej, jest wydajniejszy i moim zdaniem ładniejszy od Redmi Note 11. Ma też wyświetlacz 120 Hz, ale LCD zamiast AMOLED. Na rynku jest też owy realme 9i, ale on też nie ma AMOLED’a.

Redmi Note 11 kosztuje 999 zł, a na start sprzedaży jest obniżka do 799 zł. W tej cenie wyróżnia się na tle konkurencji pod względem komfortu obsługi, jakości wyświetlacza i częściowo też jakości zdjęć, ale ma też kilka słabszych stron. Zapraszam do recenzji Redmi Note 11.

Redmi Note 11 czy Redmi Note 10? Główne różnice

Jak produkt zmienił się w porównaniu z poprzednim modelem? Porównajmy kilka głównych różnic między podstawowymi modelami Redmi Note 11 i Redmi Note 10.

Redmi Note 11 ma procesor Snapdragon 680 (6 nm), a Redmi Note 10 ma Snapdragon 678 (11 nm). Pierwszy z nich ma lepszą relację energochłonności do wydajności, a także mniej się nagrzewa w czasie silnego obciążenia.

Redmi Note 11 ma układ graficzny Adreno 610, a Redmi Note 10 ma Adreno 612. Wydajność tych GPU jest bardzo zbliżona. W niektórych benchmarkach lepsze wyniki osiąga pierwszy, a w niektórych drugi. Nowszy proces technologiczny (dla GPU jest to 11 nm vs 14 nm) sprawia, że układ graficzny Redmi Note 11 zużywa trochę mniej energii i mniej się nagrzewa.

Redmi Note 11 ma główny aparat tylny z sensorem 50 Mpx Samsung ISOCELL S5KJN1, a Redmi Note 10 ma 48 Mpx Sony IMX582. Tutaj kształtuje się delikatna przewaga Redmi Note 11, choć miarodajne będzie dopiero bezpośrednie porównanie zdjęć z Redmi Note 11 i Redmi Note 10.

Redmi Note 11 nagrywa wideo Full HD, a Redmi Note 10 nagrywa wideo 4K. Sensor Samsung S5KJN1 w Redmi Note 11 wspiera nagrywanie 4K 60 kl/s, ale niestety procesor Snapdragon 680 pozwala tylko na zapis Full HD. Pod tym względem lepszy jest starszy model Redmi Note 10.

Redmi Note 11 ma lepszy wyświetlacz AMOLED 90 Hz, a Redmi Note 10 ma AMOLED 60 Hz. Wyższa częstotliwość odświeżania (więcej Hz) poprawia płynność obrazu, co przekłada się na lepsze wrażenia w czasie obsługi.

Wyświetlacz w Redmi Note 11 ma lepszą jasność w trybie ręcznym od Redmi Note 10 (700 vs 450 cd/m2). Jednak w trybie automatycznym szczytowa jasność jest trochę niższa (1000 vs 1100 cd/m2).

Redmi Note 11 ma starszą technologię ładowania Quick Charge 3+, a Redmi Note 10 ma Quick Charge 4+. Oba telefony mają w komplecie ładowarki 33 W z funkcją szybkiego ładowania.

, a Redmi Note 10 ma Quick Charge 4+. Oba telefony mają w komplecie ładowarki 33 W z funkcją szybkiego ładowania. Redmi Note 11 ma NFC, a Redmi Note 10 nie ma.

Oba telefony mają też kilka wspólnych cech: odporność na lekkie zachlapania IP53, akumulator 5000 mAh, przekątną wyświetlacza 6,43”, rozdzielczość 1080 x 2400 px, pamięć masową UFS 2.2, RAM LPDDR4X, dual SIM + oddzielny slot microSD, klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy, etui ochronne w komplecie oraz zbliżone (choć nie identyczne) wymiary. Oba smartfony nadają się do filmów i prostszych gier, a także mediów społecznościowych.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 680 Nazwa GPU Adreno 610 Pamięć RAM 4096 MB Pojemność baterii 5000 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.43 cale/cali Rozdzielczość ekranu 1080 x 2400 px Typ ekranu AMOLED Aparat i kamera Aparat tył 50 + 8 + 2 + 2 Mpx Aparat przód 13 Mpx Lampa błyskowa LED Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 4G LTE, 3G Technologie bezprzewodowe NFC, Wi-Fi, Bluetooth System i funkcje System operacyjny Android 11 Klawiatura ekranowa

Kluczowe aspekty konstrukcji i ich znaczenie dla użytkownika

Tył obudowy Redmi Note 11 jest plastikowy. Oznacza to, że jest bardziej odporny na upadki i uderzenia od szkła, ale mniej odporny na przetarcia. Powierzchnia jest matowa, a nie błyszcząca. To dobrze, bo drobne, włosowate rysy nie są widoczne, natomiast bardzo widoczne są tłuste smugi i ślady palców. Z biegiem czasu mogą pojawiać się wybłyszczenia.

Wrażenia dotykowe są dobre. Pod względem jakości wykonania Redmi Note 11 jest podobny do Samsung Galaxy A52 5G, czyli znacznie droższego telefonu klasy premium.

Obudowa ma delikatnie zaokrąglone krawędzie z tyłu oraz jest dość smukła. Moje pomiary suwmiarką wykazały 8,2 mm w centrum konstrukcji oraz 9,6 mm wraz z wystającymi aparatami tylnymi. Moim zdaniem telefon jest wygodny w dłoni i nie jest za ciężki. Waży 179 g, ale sprawia wrażenia jakby był lżejszy. Wodoodporność IP53 zapewnia jedynie ochronę przed zachlapaniami, ale nie przed wpadnięciem do wody.

Szybki czytnik linii papilarnych

Szybkość odblokowywania telefonu wyróżnia Redmi Note 11 na tle konkurencji. Czytnik linii papilarnych jest równie szybki jak w telefonach flagowych. Podobną szybkość odblokowywania oferuje testowany przeze mnie Samsung Galaxy S22 Ultra.

Wyświetlacz AMOLED 90 Hz HDR i głośniki stereo. Redmi Note 11 jest dobry do filmów

Redmi Note 11 wspiera technologię zabezpieczeń Widevine L1 (v16) oraz ClearKey (v1.2). Ma też dość duży wyświetlacz 6,43 cala z HDR10 i rozdzielczością FHD+ (1080 x 2400 px). Ma też dwa głośniki stereo. połączenie tych cech sprawia, że Redmi Note 11 to jeden z najlepszych tanich telefonów do filmów. Nadaje się też do gier i mediów społecznościowych. Jakość obrazu jest w mojej opinii bardzo dobra.

Ramki wokół wyświetlacza nie są bardzo cienkie, ale moim zdaniem najgorzej wygląda dolna, bo jest szersza od trzech pozostałych. Telefon nie ma notcha. Aparat przedni umieszczony jest w tak zwanej “dziurze”.

Wyświetlacz zawsze włączony

Dzięki zastosowaniu panelu AMOLED w telefonie pojawiła się funkcja Always On Display (AOD), czyli wyświetlacz zawsze włączony. Jest przydatna, bo pozwala wyświetlić np. ulubione zdjęcie na zablokowanym telefonie, a do tego godzinę, datę, procent baterii i ikony powiadomień. Znacznie rozszerza funkcjonalność typowej diody powiadomień, której nie ma w tym smartfonie.

Dwa głośniki

Gdy oglądamy wideo lub gramy trzymając telefon w poziomie, słychać, że jeden głośnik jest bardziej donośny i ma wyższą moc od drugiego. Lepszy jest ten umieszczony na dolnej krawędzi obudowy. Ogólne brzmienie jest dość płaskie i wysokotonowe, ale wśród telefonów za około 1000 zł to jest norma. Nawet część telefonów droższych ma głośniki podobne do taniego Redmi Note 11.

Możesz podłączyć słuchawki przewodowe

Redmi Note 11 na górze ma wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, do podłączenia słuchawek przewodowych. Moim zdaniem to jest zaleta, bo coraz więcej konkurentów nie ma takiego złącza, a nadal jest ono przydatne i używane przez wiele osób.

Jakość dźwięku jest dobra jak na telefon. Pochwalić chcę przede wszystkim czystość brzmienia. Jest ono lekko ocieplone, z mocniejszym dołem i delikatną górą pasma. Pasuje do słuchawek z rozrywkowym brzmieniem (charakterystyka w kształcie litery V).

Telefon radzi sobie z napędzaniem słuchawek małych i średnich, ale z dużymi, o wyższej impedancji już nie koniecznie (jakość jest dobra, ale głośność może być za niska).

Uniwersalny pilot RTV na pokładzie

Na górnej ramce umieszczono też mały nadajnik podczerwieni (tylko nadajnik, bez możliwości odbierania). W połączeniu z aplikacją Mi Pilot służy on do zdalnego kontrolowania domowego sprzętu RTV, a nawet AGD. Zastąpi pilot do klimatyzacji, telewizora, projektora, dekodera TV i innych urządzeń.

Ten telefon wyświetla reklamy

Moim zdaniem dużą wadą telefonów Xiaomi, Redmi i POCO z interfejsem MIUI, jest wyświetlanie reklam. Pokazują się one w aplikacjach systemowych, na przykład w odtwarzaczu muzyki, panelu sterowania i kilku innych. Najgorsze jest to, że pojawiają się nawet reklamy pełnoekranowe, które całkowicie uniemożliwiają korzystanie z aplikacji do momentu zamknięcia reklamy.

Nie wiem co Wy o tym sądzicie, ale mnie to denerwuje niesłychanie. Na szczęście jest na to sposób:

Jak wyłączyć reklamy w telefonie Xiaomi, Redmi i POCO? Poradnik krok po kroku

Dual SIM, microSD, NFC

Zaletą jest szufladka na karty SIM, która ma dodatkowe, trzecie miejsce na kartę pamięci microSD do 1 TB pojemności. Oprócz tego telefon ma łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach, a także Wi-Fi ac oraz Bluetooth 5.0.

Brak 5G, ale jest w innej wersji

Podstawowy model Redmi Note 11 nie ma szybkiej łączności komórkowej 5G. Brakuje jej też w droższej wersjach Redmi Note 11S oraz Redmi Note 11 Pro, ale 5G jest w najwyższej wersji Redmi Note 11 Pro 5G.

Czas pracy na baterii Redmi Note 11

Telefon zużywa bardzo mało energii w trybie czuwania. Zablokowany smartfon z włączonym Wi-Fi, ale bez włożonej karty SIM zużył niecałe 40% energii przez tydzień. Z włożoną kartą SIM zużywał więcej energii w czasie czuwania - wahało się to w zależności od siły sygnału, ale wciąż mógł leżeć tydzień ze spokojem.

Natomiast w czasie mojego codziennego używania ogniwo 5000 mAh w Redmi Note 11 wystarczało na 2 pełne dni (w tym około 7,5 godziny SOT, czyli łącznego czasu włączonego wyświetlacza między pełnymi ładowaniami). Przy delikatniejszym korzystaniu, bez nawigacji GPS, z kilkoma zdjęciami, bez nagrywania wideo oraz z odświeżaniem wyświetlacza 60 Hz, telefon wytrzymywał nawet 2,5 dnia. To moim zdaniem bardzo dobry wynik, jak na współczesne telefony.

Czas ładowania akumulatora to około 1 godzina i 5 minut. Technologia ładowania to QC 3+ i PD 3.0.

Wydajność

CPU Snapdragon 680 z GPU Adreno 610 może nie należy do bardzo wydajnych procesorów, ale wciąż pasuje do telefonu za około 1000 zł. Wystarcza do filmów Full HD i prostszych gier. Bardziej zaawansowane mogą uruchamiać się z obniżonymi ustawieniami graficznymi.

Ponadto na szybkość działania ma duży wpływ pamięć masowa. Redmi Note 11 ma pamięć UFS 2.2, więc dość szybką, która pozwala na sprawne otwierania aplikacji, multimediów i gier. Pamięć RAM 4 GB w telefonie za około 1000 zł to rozsądne minimum. Optymalizacja systemu jest dobra, więc ogólnie telefon działa szybko i komfortowo w większości sytuacji.

System i podstawowe funkcje

Na start Redmi Note 11 dostał system Android 11 z nakładką MIUI 13. Szkoda, że nie startuje z najnowszym Androidem 12, ale mamy niemal stuprocentową pewność, że Redmi Note 11 dostanie aktualizację do Androida 12.

Odświeżania 90 Hz - Dzięki niemu obraz na telefonie jest bardziej płynny, zarówno w aplikacjach, jak i w grach.

Tryb ciemny - W telefonie z wyświetlaczem AMoleD pozwala obniżyć zużycie energii w czasie korzystania z telefonu. Ciemne tło systemu i niektórych aplikacji pochłania o wiele mniej energii, niż jasne. Warto włączyć tę opcję.

Styl centrum kontroli - W paru ostatnich wersjach MIUI można wybrać starą lub nową wersję centrum kontroli, czyli menu rozwijanego od góry. Nowa jest rozdzielona - wysunięcie z lewej-górnej strony ekranu daje dostęp do powiadomień, a z prawej-górnej do ustawień i przełączników. To samo dotyczy typu panelu powiadomień - jest wersja MIUI lub Android.

Panel sterowania - Tutaj znajdziemy narzędzia do czyszczenia pamięci, skanowania antywirusowego, przyśpieszania telefonu, zarządzania aplikacjami, a nawet testowania połączenia sieciowego i sprawdzania jego obciążenia w danej chwili.

Ochrona prywatności - W Redmi Note 11 z MIUI 13 można łatwo sprawdzić jakie aplikacje aktualnie mają przyznane uprawnienia

Nagrywanie ekranu - Telefon ma funkcję nagrywania wideo z ekranu w wysokiej jakości - do 60 Mb/s, 30 kl/s. Szkoda tylko, że rozdzielczość jest niepełna (864 x 1920 px).

Tryb jednoręczny - System jest wyświetlany na mniejszej powierzchni wyświetlacza, dzięki czemu podczas obsługi jedną ręką można łatwiej dosięgnąć do górnych elementów interfejsu.

Gesty - Szybkie włączanie np. latarki czy aparatu za pomocą przycisków na obudowie lub wykonywanie zrzutów ekranowych, poprzez przeciągnięcie trzema palcami z góry do dołu ekranu.

Rozszerzenie pamięci - Dodatkowy 1 GB RAM tworzony z pamięci masowej. Co ciekawe ta opcja jest włączona fabrycznie. Aktywna od pierwszego uruchomienia telefonu. Warto ją pozostawić włączoną, choć oczywiście ten dodatkowy gigabajt nie będzie równie szybki jak pozostałe 4 GB pamięci RAM LPDDR4X.

Zdjęcia i filmy z Redmi Note 11

Tylny aparat główny Redmi Note 11 ma sensor Samsung ISOCELL S5KJN1 50 Mpx, a pozostałe trzy premierowe wersje czyli 11S, 11 Pro i 11 Pro 5G mają aparat 108 Mpx. Czy skromniejsza rozdzielczość sensora jest wadą najtańszego modelu? Moim zdaniem nie. Uważam, że jakość zdjęć zaspokoi potrzeby większości osób kupujących telefon do 1000 zł.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Nie twierdzę, że jest idealnie. Ba! Nie twierdzę nawet, że jest bardzo dobrze. Widać konkretne wady, ale jeśli nie przyglądamy się detalom, to obraz jako całość wygląda atrakcyjnie. Zdjęcia nadają się do publikacji w mediach społecznościowych. Automatyczny HDR działa poprawnie w większości przypadków, choć czasami obraz potrafi być trochę za ciemny.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Trzy słabe strony aparatu moim zdaniem:

Silne wyostrzanie widoczne zarówno w zdjęciach z aparatów tylnych, jak i przedniego. Być może jest to działanie mające na celu zamaskowanie słabej jakości optyki, która nie ma odpowiedniej rozdzielczości, by rzucić ostry obraz na sensor. Dlatego trzeba go wyostrzać.

Wyraźny szum nawet na wielu zdjęciach wykonanych w dzień lub w jasnym pomieszczeniu. W znacznej części jest to wynik stosowania silnego wyostrzania. Bez niego szum wciąż by był na zdjęciach, ale byłby mniej widoczny.

Dość duża aberracja optyczna na brzegach kadru aparatu ultraszerokokątnego 8 Mpx. Objawia się rozmazanym, niewyraźnym obrazem, pozbawionym części detali. Centrum kadru jest dość wyraźne, ale ponownie zbyt wyostrzone.

Ponownie jednak zaznaczę, że wśród smartfonów do 1000 zł powyższe cechy są wciąż akceptowalne. Nie należy ich traktować jako normę, ale są dopuszczalne w tańszych telefonach.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Telefon nie ma zoomu optycznego. Ma jednak zoom cyfrowy 2x, który można użyć w ostateczności, ale raczej w dzień, bo w nocy spisuje się słabo.

W aparacie jest tryb Pro, który trzeba dodać do interfejsu (standardowo przycisk jest ukryty). Daje oczywiście dostęp do podstawowych ustawień ręcznych, w tym dwóch najważniejszych, czyli czasu naświetlania i czułości ISO. Jest też możliwość włączenia maksymalnej rozdzielczości 50 Mpx (w trybie automatycznym zdjęcia mają rozdzielczość 12,5 Mpx, czyli są pomniejszone 4x). Nie ma opcji zapisu do formatu RAW.



aparat makro ma zaledwie 2 Mpx i maleńki obiektyw - jakość zdjęć jest niska

Poniżej umieszczam kilka zdjęć wykonanych po zmroku, w trybie nocnym. Obejrzyjcie je w pomniejszeniu i powiększeniu, a następnie dajcie znać co sądzicie.



aparat tylny podstawowy, tryb nocny



aparat tylny podstawowy, tryb nocny



aparat tylny podstawowy, tryb nocny

Moim zdaniem zdjęcia nocne wyglądają dobrze w pomniejszeniu, więc nadają się do publikacji w mediach społecznościowych. Gdy oglądamy je w powiększeniu, w pełnym rozmiarze, to widać, że brakuje detali. Obraz jest niezbyt wyraźny, a obszary lepszej szczegółowości widoczne są tylko w jaśniejszych miejscach. Taki tryb nocny jest wystarczający w telefonie za niecałe 1000 zł, choć jestem zdania, że można to poprawić wyłącznie za pomocą oprogramowania. Lepszy sensor nie jest konieczny - Samsung S5KJN1 wystarczy.

Przednie zdjęcia 13 Mpx też są zauważalnie wyostrzone, ale wciąż wyglądają dobrze, szczególnie w pomniejszeniu.



aparat przedni



aparat przedni, tryb portretowy

Redmi Note 11 nagrywa wideo Full HD (1080p), w przeciwieństwie do poprzednika Redmi Note 10, który nagrywa filmy 4K (2160p). Można więc przyjąć, że pod tym względem Redmi cofnęło się w rozwoju. Z drugiej strony nie każdy użytkownik telefonu za 1000 zł potrzebuje nagrywać filmy 4K albo nie ma ich na czym odtwarzać. Większy problem jest w tym, że płynność filmów FHD 30 kl/s bywa bardzo słaba (czasami widać tak zwane klatkowanie, na przykład na moim filmie poniżej). Jest to niemal napewno problem programowy, który można dość łatwo naprawić za pomocą aktualizacji systemu. Zobaczymy czy producent coś z tym zrobi w przyszłości.

Tylne filmy są stabilizowane cyfrowo, a efektem ubocznym jest zwężenie kadru. Natomiast filmy przednie nie są stabilizowane wcale, więc w czasie chodzenia obraz mocno się trzęsie. Widać to na moim filmie.

Dajcie znać w komentarzach czy brak nagrywania 4K w telefonie jest dla Was problemem.

Czy warto kupić Redmi Note 11? Opinia

Jeśli przesiadasz się z jednego ze starszych model, np. z Redmi Note 8, to moim zdaniem warto wybrać Redmi Note 11. Poczujesz dużą, pozytywną różnice pod względem szybkości działania, jakości wyświetlacza, a częściowo również czasu pracy na baterii oraz możliwości aparatu. Ogólnie Redmi Note 11 sprawia wrażenie dobrego, udanego smartfonu i w moim odczuciu przyjemnie się z niego korzysta.

Nie sądzę, żeby wiele osób zdecydowało się na przesiadkę z ubiegłorocznego Redmi Note 10, ale jeśli ktoś ma taki zamiar, to chyba nie warto. W tym przypadku większej różnicy nie odczujesz. Jest nawet kilka rzeczy, w których Redmi Note 10 wypada lepiej od Redmi Note 11.

Za 999 zł można kupić konkurencyjny, nowy telefon realme 9i. Ma kilka cech wspólnych z Redmi Note 11: np. odświeżanie 90 Hz, taki sam procesor, pojemność akumulatora, sensor aparatu głównego, nagrywanie wideo FHD, ładowanie 33 W, głośniki stereo i NFC. Nie ma jednak wyświetlacza AMOLED (tylko LCD), a na dodatek ekran jest ciemniejszy. Wybór może być ciężki, ale ja chyba preferowałbym Redmi.

W skrócie: Jeśli koniecznie potrzebujesz nowego telefonu i masz do wydania maksymalnie 1000 zł, to moim zdaniem nie pożałujesz zakupu Redmi Note 11. To dobry, niedrogi, dość szybko działający telefon.

A Ty co sądzisz o tym modelu? Napisz swoją opinię w komentarzu.

