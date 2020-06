Telefon z Dual SIM ma miejsca dla dwóch numerów telefonicznych. Można używać numeru prywatnego i służbowego w jednym smartfonie. Szczególnie godny polecenia jest aktywny dual SIM. W tym zestawieniu polecamy 10 dobrych smartfonów z dual SIM w różnych cenach.

Dobry telefon z dual SIM - ranking 2020

W tym rankingu prezentujemy najlepsze telefony z dual SIM, w różnych cenach. Każdy z nich ma miejsce dla dwóch numerów, ale poza tym braliśmy pod uwagę wiele innych czynników. W końcu dobry smartfon musi też działać szybko, mieć niezłą baterię, dobre aparaty, odpowiednią pojemność pamięci i ogólnie dobrą relację ceny do możliwości. Znajdziecie tutaj zarówno tanie telefony za 500 zł, smartfony do 1500 zł, jak i najlepsze telefony flagowe.

Jaki telefon z dual SIM wybrać? Oto polecane modele:

Co to jest dual SIM?

Dual SIM to funkcja telefonu umożliwiająca jednoczesne korzystanie z dwóch numerów telefonicznych. Nie musimy zatem nosić przy sobie dwóch smartfonów - wystarczy jeden. Jest to niesłychanie przydatne, bo możemy jednocześnie używać numeru prywatnego i służbowego.

Inną ciekawą opcją jest włożenie dwóch kart SIM, z których jedna oferuje np. nielimitowane rozmowy, a druga pełni funkcję dużego pakietu internetowego (prepaid). Taka konfiguracja spisuje się znakomicie w czasie długich podróży. Dual SIM przydaje się zatem nie tylko w telefonach firmowych, ale również prywatnych. Na szczęście jest on coraz popularniejszy, szczególnie wśród telefonów tanich i ze średniej klasy cenowej.

Warto jednak pamiętać, że w specyfikacjach smartfonów na stronach producentów lub w sklepach często podawane są różne rodzaje funkcji dual SIM. Na co zwracać szczególną uwagę? Dual SIM może być niezależny bądź hybrydowy. W tym drugim wariancie jeden ze slotów na kartę SIM jest stosowany zamiennie z kartą pamięci, co dla niektórych osób będzie mniej atrakcyjnym rozwiązaniem. Poza tym wyróżniamy trzy rodzaje Dual SIM ze względu na funkcjonowanie obydwu numerów.

Dual SIM Active (aktywny)

Jest to najlepszy i najbardziej godny polecenia rodzaj dual SIM. Smartfony z aktywnym dual SIM mają zazwyczaj dwie anteny do komunikacji komórkowej (LTE). Zaleta jest taka, że jeśli rozmawiamy z kimś przez jeden numer, a inna osoba zadzwoni na drugi, to możemy na chwilę zawiesić jedną rozmowę i rozpocząć drugą, a następnie znów wrócić do pierwszej. Opcja przydatna w wielu sytuacjach, choć nie każdej osobie będzie przydatna na co dzień, tym bardziej, że smartfon z aktywnym dual SIM może być nieco droższy. Dlatego warto wziąć również pod uwagę kolejne propozycje.

Dual SIM Standby (czuwanie)

Ten typ dual SIM jest spotykany w większości popularnych telefonów z miejscem na dwa numery. Nie wymaga dwóch anten i jest prostszy, a więc tańszy. Zasada działania jest nieco inna. Gdy nie prowadzimy rozmowy telefonicznej obie karty są aktywne i „nasłuchują” ewentualnych połączeń. Jeśli jednak rozmawiamy przez jeden z numerów, to drugi się dezaktywuje na czas trwania połączenia. Później ponownie się aktywuje automatycznie. Jeśli ktoś zadzwoni na nieaktywny numer, to dostanie informację, że jest on niedostępny.

Dual SIM Passive (pasywny)

Mamy w telefonie dwa numery i sami wybieramy który z nich ma być aktywny w danym momencie. Jest to opcja niezbyt wygodna, ale na szczęście coraz rzadziej spotykana we współczesnych smartfonach niż „Standby”. Nie jest godna polecenia. Jedną z odmian trybu pasywnego jest dual SIM Smart, w którym tylko jeden numer jest aktywny w danej chwili, ale telefon może przekierować rozmowę z drugiego numeru na pierwszy.

Przekonajmy się zatem jaki dobry smartfon dual SIM wybrać. Oto 10 ciekawych telefonów z dual SIM w różnych cenach. Zapraszam!

Samsung Galaxy M21 - najlepszy telefon z dual SIM do 1000 zł









4,9/5 Ocena benchmark.pl Galaxy M21 to najciekawszy tani smartfon z dual SIM. Jeśli masz maksymalnie 1000 zł na telefon i chcesz te pieniądze wydać najlepiej jak się da, to zupełnie szczerze - kup Galaxy M21. Długi czas pracy na baterii, duży wyświetlacz AMOLED, bardzo dobre aparaty, nagrywanie filmów 4K, łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, dwa miejsca dla kart SIM oraz oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD, dobra jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym 3,5 mm, szybkie działanie i nowy system Android 10 z One UI 2. Galaxy M21 to bardzo dobry tani smartfon z dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9611

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Redmi 8 - bardzo tani telefon z dual SIM do 500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Za około 500 zł też można kupić dobry smartfon z miejscem na dwie karty SIM. Idealnym przykładem jest Redmi 8. Ma duży wyświetlacz, dobry do oglądania filmów i obsługi aplikacji społecznościowych, a do tego 3 GB RAM i całkiem niezły procesor, więc system i aplikacje działają sprawnie. Kolejną ważna zaletą jest duży akumulator, wystarczający na 2 - 2,5 dnia działania. Całkiem nieźle wypada też jakość aparatów z tyłu i z przodu - wystarczą do robienia udanych zdjęć w dzień, ale wieczorem są za słabe. Tył jest plastikowy, ale w komplecie dostajemy gumowe plecki ochronne. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1520x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 439

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

POCO F2 Pro - szybki i nowoczesny smartfon dual SIM do 2500 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl POCO F2 Pro to jeden z najnowszych modeli w tym rankingu i jednocześnie jeden z najbardziej opłacalnych w zakupie telefonów za 2000 - 2500 zł. Jest bardzo godny polecenia, bo oferuje wydajność na poziomie najlepszych smartfonów flagowych. Superszybka pamięć masowa UFS 3.1, najlepszy procesor dostępny w smartfonach z Androidem, a do tego 6 lub 8 GB RAM. To smartfon niemal idealny do gier, filmów i social mediów, tym bardziej, że ma ekran AMOLED. Ma też bardzo dobre aparaty i potrafi nagrywać filmy 8K. Czas pracy na baterii też jest dobry - dzięki świetnej optymalizacji telefon działa 1,5 do 2 dni. Jak na telefon o specyfikacji flagowca, to dobry wynik. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż produkt Zobacz wyniki

Redmi Note 9 Pro - dobry smartfon z dual SIM do 1300 zł









4/5 Ocena benchmark.pl Telefony Redmi słyną z dobrej relacji ceny do możliwości. Redmi Note 9 Pro to idealnie pasuje do tej definicji. Łączy bowiem, nowoczesne komponenty, z dobrą funkcjonalnością, a na start kosztuje niecałe 1300 zł. Warto pochwalić szybkość działania programów i systemu, dzięki zastosowaniu 6 GB RAM, dobrego procesora Snapdragon 720G i szybkiej pamięci masowej UFS 2.1. Naturalnie ma dual SIM, a do tego NFC do płatności zbliżeniowych, dobre aparaty z tyłu i z przodu oraz system Android 10. Akumulator wystarcza na 1,5 - 2 dni, czasami nawet więcej. Wadą w stosunku do konkurencyjnego Samsunga Galaxy M21 jest wyższa cena oraz gorszy wyświetlacz IPS LCD zamiast AMOLED. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 720G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Samsung Galaxy A41 - dobry telefon Samsung z dual SIM









4,5/5 Ocena benchmark.pl Galaxy A41 to konkurent Redmi Note 9 Pro. Różni się jednak tym, że jest mniejszy, znacznie lżejszy, smuklejszy i wydajniejszy. Co prawda procesor Helio P65 nie należy do wyjątkowo lubianych, ale część gier i aplikacji działa na nim szybciej. Z drugiej strony Galaxy A41 ma 4 GB RAMu, czyli mniej niż Redmi Note 9 Pro, a do tego wolniejszą pamięć masową. Dużą zaletą jest bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, o przekątnej 6,1 cala, ale wadą dość przeciętna bateria. Na pokładzie znajdziemy NFC i oczywiście dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P65

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 = 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Xiaomi Mi Note 10 Lite - dobry Xiaomi z dual SIM do 1700 zł









4,7/5 Ocena benchmark.pl Ten telefon można określić, jako dobry dla większości osób. Oferuje bowiem dobry wyświetlacz do filmów, dobry procesor do gier, dużo pamięci, łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, miejsce na dwie karty SIM, długi czas pracy an baterii (2 - 2,5 dnia) oraz robi dobre zdjęcia i filmy. Ma nawet klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm. To po prostu dobry smartfon z dual SIM na każdą okazję. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 + 2 + 5 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S10e









4,9/5 Ocena benchmark.pl Dobry, mały smartfon z Androidem to rzadkość. Jeśli nie odpowiadają Ci duże telefony, to zwróć uwagę na Galaxy S10e. Ma bardzo dobry wyświetlacz 5,8 cala, który może nie jest bardzo mały, ale jest kompaktowy, poręczny, łatwy w obsłudze jedną ręką i zajmuje mało miejsca w kieszeni. Działa szybko, ma aktywny dual SIM, dobre aparaty, nagrywa filmy 4K60, wyposażono go w NFC, szybkie Wi-Fi i system Android 10. Galaxy S10e jest też wodoszczelny (IP68) i dobrze wykonany. Jedyną słabsza stroną jest relatywnie mała bateria, wystarczająca zazwyczaj na 1 dzień. To szybki, mały telefon z dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2280x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9820

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 16 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Apple iPhone SE 2020 - mały iPhone z dual SIM w dobrej cenie









4,9/5 Ocena benchmark.pl Nowy iPhone z dual SIM, wodoszczelny, bardzo szybki, z bardzo dobrym aparatem, nagrywaniem filmów 4K60, a do tego lekki, mały i bardzo wygodny w obsłudze. Możesz go mieć już za około 2000 zł. Tak tak, chodzi tutaj o nowego iPhone SE 2020. Ma procesor z iPhone 11 Pro i działa szybciej oraz płynniej, od większości konkurentów, a obudowę wzięto z iPhone 8, by zmniejszyć koszty. Efekt jest rewelacyjny - iPhone SE 2020 to najbardziej optymalny w zakupie nowy iPhone z dual SIM. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że jednego numeru można używać na karcie nano SIM, ale drugi musi być eSIM. To nowoczesny, bardzo wydajny smartfon, z NFC do płatności zbliżeniowych. Jego jedyną wadą jest mała bateria, wystarczająca na 1, góra 1,5 dnia działania. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

OnePlus 8 - superszybki smartfon z wyświetlaczem AMOLED 90 Hz









4,5/5 Ocena benchmark.pl W Polsce marka OnePlus jest znana nielicznym, ale ci, którzy mieli przyjemność używać tych smartfonów wiedzą, że należą one do najszybszych. Zupełnie szczerze, jeśli jedną z najważniejszych rzeczy dla Ciebie jest szybkość działania telefonu, to po prostu kup nowego OnePlusa. W zasadzie nawet starsze modele 7 i 6 też działają fenomenalnie szybko). Gry, filmy, programy, system - wszystko śmiga na tym smartfonie, aż miło. Ma też dobre aparaty, z nagrywaniem filmów 4K, duży, bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 90 Hz i całkiem niezłą baterię. To świetny telefon z dual SIM, który warto kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 16 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż produkt

Samsung Galaxy S20 - wyświetlacz AMOLED 120 Hz, szybkie działanie, atrakcyjny wygląd









4,5/5 Ocena benchmark.pl Co tutaj dużo pisać, Samsung Galaxy S20 to jeden z najlepszych smartfonów flagowych. Jest dobry w zasadzie pod każdym względem. Ma imponujący wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, zapewniającym idealną wręcz płynność obrazu. Do tego trzeba dodać kilka świetnych aparatów, nagrywanie filmów 8K, szybkie działanie gier, aplikacji i systemu, dużo szybkiej pamięci, nowoczesną łączność bezprzewodową, w tym ładowanie indukcyjne i NFC, a także ładną, wodoszczelną obudowę. Bateria wystarcza na góra 1,5 dnia działania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Najlepszy telefon z dual SIM - opinia Bardzo polecamy niedrogi smartfon Samsung Galaxy M21 za mniej niz 1000 zł. Pracuje on długo na baterii, ma znakomity wyświetlacz AMOLED, bardzo dobre aparaty, nagrywanie filmów 4K, NFC, dual SIM, nowy system Android 10, niezależne miejsce dla microSD i kilka innych zalet. Działa dość szybko i w swojej klasie cenowej, jest najlepszą propozycją.

