Sprawdziliśmy, które telewizory z ekranem o przekątnej 55 cali zasługują na to, aby wziąć je pod uwagę. Jeśli zastanawiacie się, jaki telewizor 55-calowy kupić, to mamy nadzieję, że nasz poradnik pomoże w wyborze właściwego modelu.

Jaki TV 55 cali?

55 cali to zarówno z rynkowego, jak i technicznego punktu widzenia bardzo interesująca i optymalna kategoria telewizorów. Chociaż, jak w większości kategorii, dominują tu modele z panelami 60 Hz, mamy też już dość spory wybór modeli z matrycami klasy 120 Hz oraz OLED. Jeżeli zatem szukasz bardzo dobrego lub najlepszego telewizora z ekranem 55 cali, zapoznaj się z polecanymi przez nas modelami.

Jeżeli szukacie tańszych telewizorów, polecamy inne zestawienie poświęcone telewizorom do trzech tysięcy złotych. Natomiast dla konsolowców i pecetowców polecamy top telewizorów do gier.

Jaki telewizor 55 cali kupić - nasz ranking:

Chcąc kupić dobry telewizor 55-calowy powinniśmy wziąć pod uwagę, oprócz osobistych preferencji co do marki, koloru obudowy, czy kształtu podstawy, także cechy obiektywne, czyli parametry techniczne. Wśród nich najważniejsze to: współczynnik kontrastu, błędy odwzorowania barw oraz ostrość obrazów ruchomych.

Nie jest prawdą ani to, że wszystkie telewizory świecą tak samo, ani to, że matryce pochodzą od dwóch-trzech głównych producentów, którzy kopiują od siebie rozwiązania techniczne. Wbrew pozorom różnice są bardzo duże, także pomiędzy telewizorami wyposażonymi w wyświetlacz od tego samego producenta (np. OLED od LG Display) i o takiej samej przekątnej.

Jeżeli ktoś ma inne zdanie lub nie widzi różnic, to powinien przestać czytać niniejszy poradnik, udać się do sklepu i kupić pierwszy z brzegu telewizor. No bo: ”po co dzielić włos na czworo skoro i tak nie widzę różnicy?”. Diabeł tkwi w szczegółach, a różnice w jakości obrazu potrafią być bardzo duże.

Najlepsze telewizory 55 cali

Sony 55XF9005









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jako następca 55XE9005 model 55XF9005 nie miał łatwego zadania, ale się udało! Dzięki nowemu wyświetlaczowi (nadal LCD VA) oraz nowatorskiemu układowi X-Motion Clarity udało się podnieść ostrość obrazów ruchomych na znacznie wyższy poziom. Sony 55XF9005 oferuje nie tylko ostrzejsze obrazy ruchome w trybie SDR, lecz także obrazy z najmniejszą liczbą niepożądanych artefaktów (zakłóceń). Dodajmy do tego świetne odwzorowanie barw (na wprost) i to już w ustawieniach fabrycznych trybu „kino pro” oraz wysokiej jakości tor wizji (usuwanie przeplotu i przeskalowywanie obrazu), a także podświetlenie z 48-strefami wygaszania, a obraz zalet tego telewizora będzie niemal kompletny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, composite (CVBS), 4x HDMI, 3x USB, antenowe

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Panasonic TX-55FZ800E









5/5 Ocena benchmark.pl Może ciężko w to uwierzyć, ale nawet panele OLED nie są idealne. Chociaż OLED-y z samej natury mają absolutną czerń, to już sposób, w jaki przechodzą z tej czerni w bardzo ciemne szarości pozostawia, delikatnie mówiąc, wiele do życzenia. Mamy tu na myśli rozliczne zniekształcenia, które widać w bardzo ciemnych gradientach, od rozlewających się dynamicznie plam, po powszechnie znienawidzone pionowe pasy (banding). Co ciekawe, w modelu 55FZ800 inżynierom Panasonica udało się ww. negatywne zjawiska wyeliminować. Czyżby najlepszy OLED na rynku? Trudno powiedzieć, ale jeśli nie najlepszy, to na pewno jeden z najlepszych. Czystość przejść tonalnych w pobliżu czerni jest po prostu fenomenalna. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza słuchawkowe, czytnik kart pamięci, ethernet LAN, component, 4x HDMI, 3x USB, CI, S/PDIF

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Philips 55OLED854/12









4,6/5 Ocena benchmark.pl Philips 55OLED854/12 nie jest może najtańszym 55-calowym telewizorem, ale za to może się pochwalić naprawdę interesującą konstrukcją i możliwościami. Mamy tu wszystko czego potrzebuje entuzjasta kina domowego, a więc panel OLED, rozdzielczość 4K UHD, obsługę dwóch standardów HDR (10+ oraz Dolby Vision), jak i świetne audio z certyfikatem Dolby Atmos. Dodajcie do tego podświelenie Ambilight i... zastanówcie się, czy nie powiększych budżetu na zakup telewizora do ceny tego modelu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x HDMI 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Samsung QLED QE55Q85RAT









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli chcemy przeznaczyć na 55-calowy nieco większy budżet, to dlaczego nie dać szansy technologii QLED Samsunga? Na pewno nie będziecie zawiedzeni - ani odwzorowaniem barw, ani też głębią czerni. Telewizor ten oczywiście oferuje rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160) i takie atrakcje jak Quantum HDR 1500. Widzom z pewnością przypadnie do gustu praktycznie bezramkowa konstrukcja, tryb Ambient, czy wiele innych udogodnień przygotowanych przez koreańskich inżynierów, jak choćby sterowanie głosem, czy tryb sterowania za pomocą smartfona. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, CI, 3x USB 2.0, S/PDIF

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Panasonic TX-55GZ2000E









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nie da się ukryć, że Panasonic TX-55GZ2000E to flagowy telewizor japońskiego producenta na rok 2019, bowiem wystarczy rzut oka na cenę - która od premiery zdążyła już oczywiście nieco spaść. Mamy tu do czynienia oczywiście z panelem OLED oraz rozdzielczością 4K UHD. We flagowcu nie mogło oczywiście zabraknąć Dolby Vision, HDR10+ oraz Dolby Atmos - który pięknie komponuje się z 140-watowymi głośnikami (dostrojonymi przez specjalistów z firmy Technics). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, audio mini-jack, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x HDMI 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż produkt

Jaki najlepszy telewizor 55 cali?

W naszym zestawieniu znalazły się modele w cenie od ponad 3000 złotych do 10000 złotych - wszystko więc zależy od tego jakim budżetem dysponujesz. Po jego ustaleniu trzeba przyjrzeć się modelom w danym segmencie i wybrać telewizor o takich cechach, które mają dla nas największe znaczenie. Wśród modeli z panelem VA dobrze spisuje się Sony 55XF9005, natomiast wśród tańszych modeli OLED wskazalibyśmy Panasonic TX-55FZ800E.

