Czy da się wybrać dobry telewizor do 2000 złotych? Nie oszukujmy się – to naprawdę niewielki budżet na urządzenie, które ma się stać centrum domowej rozrywki. Nasz ranking TV do 2000 zł pokaże ci jednak, że odpowiedź na pytanie zawarte w tytule jest jak najbardziej twierdząca.

Tak naprawdę odpowiedź na pytanie o to, czy da się kupić dobry telewizor do 2000 złotych, zależy od tego, jak interpretujemy słowo „dobry”. W tej cenie nie mamy co liczyć na zdumiewające efekty HDR, przepiękne kolory czy odświeżanie 120 Hz. Jak najbardziej są jednak w naszym zasięgu telewizory 4K z płynnie działającym i funkcjonalnym systemem Smart TV, o przekątnych 32, 43, a nawet 50 cali. Dysponując takim budżetem, trzeba oczywiście pójść na pewne kompromisy, ale – wciąż – da się wybrać dobrze. Spójrz, oto nasze propozycje…

Jaki telewizor do 2000 zł? Ranking 2022:

Co ma najlepszy telewizor do 2000 zł?

Zaznaczmy na wstępie, że wszystkie telewizory w naszym rankingu zostały wyposażone w tunery DVB-T2/HEVC. Oznacza to, że są przystosowane do odbioru telewizji naziemnej w nowym, wchodzącym w tym roku standardzie. Nie ograniczają nas jednak to samej TV – każdy z wymienionych modeli ma na pokładzie system Smart TV, pozwalając tym samym na korzystanie z aplikacji, takich jak YouTube, Netflix, HBO, Amazon Prime Video czy Player.

Poza wieńczącym nasze zestawienie 32-calowym Samsungiem (mającym wiele innych atutów) wszystkie wymienione telewizory oferują rozdzielczość 4K i obsługują HDR, choć ze względu na nieszczególnie jasne panele efekty nie są piorunujące. Z elementów wyróżniających warto wspomnieć o systemie Ambilight w telewizorze Philips, technologii QLED w modelu TCL 43C725 oraz bardzo niskim input lagu w urządzeniu marki LG. Przejdźmy tymczasem do dokładniejszego omówienia poszczególnych modeli.

Jaki TV do 2000 zł? Oto nasze propozycje

Xiaomi Mi TV P1 43 – telewizor do 2000 zł z Android TV Ocena benchmark.pl









4/5 Nasze zestawienie otwiera Xiaomi Mi TV P1 w rozmiarze 43 cale – najpopularniejszym na tej półce cenowej. To uniwersalny sprzęt, którego – absurdalnie – największym atutem jest to, że niczym szczególnym się nie wyróżnia. To po prostu dobry i co najważniejsze: dobrze wyceniony telewizor, który nienagannie się prezentuje, a i obraz na jego ekranie wygląda jak należy. Rozdzielczość 4K oznacza wysoką szczegółowość, szerokie kąty widzenia (178 stopni) zapewniają komfortowe seanse w większej grupie osób, formaty HDR10+ i Dolby Vision pozytywnie wpływają na kontrast, a MEMC poprawia widoczność detali w ruchu (pomimo 60-hercowego panelu). Dużym plusem jest również system Android TV – intuicyjny w obsłudze i wypełniony popularnymi aplikacjami VOD. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Złącza 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

LG 43UP75003LF – uniwersalny telewizor 43 cale do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli wolisz wybrać urządzenie producenta, który bardziej kojarzy się z telewizorami, to interesującą alternatywę dla modelu powyżej stanowi LG 43UP75003LF. To sprzęt, którego drugim imieniem mogłaby być uniwersalność. Koreańczykom udało się zaskakująco dobrze wypośrodkować jego parametry, dzięki czemu jest w stanie zaproponować dobre warunki do oglądania filmów i seriali, kibicowania, jak i grania na konsoli. Ma (poprawiający kontrast) HDR i (wyłączający wszystkie ulepszacze) tryb Filmowca, ma też niski input lag i tryby zoptymalizowane pod kątem różnych gatunków gier. Ma również system Smart TV, który nie tylko oferuje dostęp do wszystkich kluczowych aplikacji, ale też jest przejrzysty i działa całkowicie płynnie. Minusem jest właściwie tylko niewielka liczba złączy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 2x HDMI, 1x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Philips 43PUS7906/12 – telewizor 4K / HDR z Ambilight Ocena benchmark.pl









4,6/5 Budżet na poziomie 2000 złotych okazuje się również wystarczający do tego, by postawić w salonie telewizor z systemem Ambilight. To wyjątkowo efektowna technologia, polegająca na odgrywaniu gry świateł na ścianie za ekranem. Dysponuje nią na przykład 43-calowy Philips 43PUS7906/12, którego lista atutów wcale nie kończy się w tym miejscu. Mamy tu też intuicyjny i funkcjonalny system Android TV, stosunkowo niski input lag, a do tego kinowy obraz (Dolby Vision) i kinowy dźwięk (Dolby Atmos). Niektórzy użytkownicy narzekają na niezbyt wydajne działanie systemu – nie zawsze błyskawiczne reakcje to coś, czego trzeba być świadomym, decydując się na zakup tego urządzenia, które mimo to zdecydowanie jest godne polecenia. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Samsung UE43AU8002K – dobry telewizor za ok. 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Największy producent TV na świecie również postawił sobie za cel stworzenie jak najlepszego telewizora za około 2000 złotych. I co z tego wyszło? Ano efektem jest Samsung UE43AU8002K. Może pochwalić się żywymi i realistycznymi kolorami, całkiem płynnym ruchem (jak na 60-hercowy panel), dobrze działającym systemem Smart TV, niezłym dźwiękiem i bardzo atrakcyjną wizualnie konstrukcją (na dodatek z regulowanym prześwitem). Niezbyt ciemna czerń i brak tunera satelitarnego to jego podstawowe minusy, w związku z którymi nie będzie to dobry wybór dla osób preferujących oglądanie TV po ciemku i z satelity. Wszyscy pozostali powinni być z jego zakupu bardziej niż zadowoleni. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

TCL 43C725 – tani telewizor QLED, który daje radę Ocena benchmark.pl









4,6/5 Mogłoby się wydawać, że nie ma co liczyć na technologię QLED w telewizorze za niespełna 2 tysiące złotych. Okazuje się jednak, że byłoby to błędne założenie. Oto bowiem ostatni 43-calowy model w naszym zestawieniu tak właśnie pozytywnie zaskakuje. Tym bohaterem jest TCL 43C725, który za sprawą kropek kwantowych jest w stanie zaoferować bardzo dobrą reprodukcję barw (szczególnie, gdy patrzy się na wprost). Niezły kontrast, całkiem ciemna czerń i dobrze działające upłynnianie ruchu to kolejne plusy. Na ich listę wypadałoby wpisać jeszcze input lag schodzący poniżej 10 milisekund i system Android TV działający zgodnie z życzeniem. Są jakieś minusy? Kolory blednące pod kątem i niewielka liczba gniazd – no ale nie można mieć wszystkiego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 2x HDMI, 1x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

TCL 50P615 – duży telewizor 50 cali do 2000 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 A czy jest szansa na dobry telewizor w tej cenie, który przy okazji byłby trochę większy? Owszem, jest – i tu na pierwszy plan wychodzi kolejny model tego samego producenta, mianowicie TCL 50P615. To już standardowy telewizor LCD i to klasy podstawowej. Wiąże się to z nieco gorzej reprodukowanymi kolorami, brakiem upłynniania ruchu, a także dość wysokim input lagiem (to nie będzie dobry wybór dla gracza). Nie zniechęcaj się jednak, bo model ten ma też sporo atutów: od zaskakująco dobrej czerni i wysokiego kontrastu, przez niezłe brzmienie, aż po funkcjonalny i szybko działający system. To bardzo dobry telewizor do oglądania TV, jak również filmów i seriali z serwisów VOD, a te dodatkowe cale – nie oszukujmy się – mają znaczenie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2 x 8W

Samsung The Frame 32 – mały, stylowy TV do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na koniec zostawiliśmy nie lada ciekawostkę. Najmniejszy (32-calowy) i jedyny, który oferuje rozdzielczość Full HD (a nie 4K) model w naszym rankingu jest zarazem jednym z najbardziej intrygujących. Samsung The Frame 32 wyróżnia się przede wszystkim stylem. Ma tryb Sztuka i charakterystyczną (wymienną!) ramkę wokół ekranu, a elementy te sprawiają, że na ścianie jest niemal nie do odróżnienia od klasycznego obrazu. Równocześnie jest w pełni funkcjonalnym telewizorem – z kompletem podstawowych tunerów TV, gniazdami HDMI i USB oraz systemem Tizen z szeroką kolekcją aplikacji. Co więcej, jest to telewizor QLED, więc jakość obrazu stoi na bardzo wysokim poziomie. Może i nie będzie optymalnym kandydatem do roli głównego telewizora w domu, ale jako dodatkowy sprawdzi się idealnie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza 2x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Jaki telewizor kupić, gdy w rankingu nie ma nic dla ciebie?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, liczba telewizorów do 2000 złotych na rynku jest całkiem spora. Dobrych albo przynajmniej przyzwoitych modeli bez trudu znajdzie się i kilkanaście. W cenie na poziomie 2000 złotych może udać ci się dorwać na przykład 50-calowe warianty Xiaomi Mi TV P1 lub LG UP7500. Ciekawą alternatywą dla urządzeń topowych marek jest też Sharp 40BL5EA, a jeśli szukasz 32-calowego telewizora, ale w bardziej tradycyjnym wydaniu, to zerknij na Philips 32PFS6855/12. W razie czego służymy też pomocą w sekcji komentarzy.