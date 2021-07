A jeśli wolisz słuchawki Koss Porta Pro bez kabla, to wybierz model Wireless. On również jest bardzo godny polecenia ze względu na przemyślaną, lekką konstrukcję, otwarte obudowy i bardzo dobrej jakości dźwięk. Dla wielu osób to słuchawki kultowe i znakomicie łączące wysoką jakość z dobrą ceną. Nie uszkodzimy kabla, ani nie będziemy się męczyć z jego rozplątywaniem, bo model Koss Porta Pro Wireless go nie ma. Są to nauszne słuchawki Bluetooth, które dziedziczą znakomitą jakość, ale pozbywają się jedynego istotnego ograniczenia. Co prawda w tym modelu też jest krótki przewód, ale łączy on obie słuchawki i mieści elementy sterujące. Łączność ze smartfonem jest całkowicie bezprzewodowa (przez Bluetooth). To nauszne słuchawki bezprzewodowe warte zakupu.

Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 101 dB

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 25000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz