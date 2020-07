Słuchawki nauszne są dobre do telefonu, tabletu i laptopa. Mogą to być słuchawki nauszne bezprzewodowe z Bluetooth lub klasyczne, z kablem. Często mają mikrofon do rozmów i zapewniają lepsze brzmienie od małych słuchawek dousznych i dokanałowych, a niektóre modele są też składane

Słuchawki nauszne - ranking 2020

Słuchawki nauszne mają mniejsze poduszki od słuchawek wokółusznych. Dlatego jak sama nazwa wskazuje spoczywają one bezpośrednio na małżowinie usznej, a nie wokół niej. Różnica jest zasadnicza i ma bezpośredni wpływ na komfort używania.

Jeśli szukasz dobrych słuchawek wokółusznych, znajdziesz je w rankingu słuchawek wokółusznych do 100, 200 i 500 zł. Ceny są atrakcyjne, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Dobre i tanie słuchawki nauszne - polecane modele:

Słuchawki nauszne są niestety mniej komfortowe od dobrych słuchawek wokółusznych. Uszy są bowiem przygniatane lub jak kto woli ściskane, co zazwyczaj wpływa na ich zmęczenie i zwiększoną potliwość. Wszystko jednak zależy od konstrukcji słuchawek, sztywności pałąka i twardości poduszek. Słuchawki nauszne z grubymi, miękkimi padami i luźniejszym pałąkiem mogą być całkiem wygodne, nawet w czasie kilkugodzinnego słuchania.

UWAGA! Wiele popularnych sklepów nie rozróżnia słuchawek nausznych i wokółusznych, lecz wszystkie kategoryzuje jako „nauszne”. Dlatego wybierając odpowiedni model dla siebie należy zapytać sprzedawcę lub przeczytać recenzje słuchawek jeśli nie jesteśmy pewni czy są one nauszne czy wokółuszne.

Okej, wiemy już że słuchawki nauszne mogą uciskać uszy i przez to bywają niebyt komfortowe w czasie długiego słuchania, ale mają one również istotne zalety.

Słuchawki nauszne - zalety

Przede wszystkim słuchawki nauszne są mniejsze i zazwyczaj lżejsze od wokółusznych. Wiele z nich ma również składany pałąk, dzięki czemu znacznie lepiej nadają się do przenoszenia. Zmieszczą się w małej torbie, plecaku a nawet nieco większej kieszeni.

Cechują się też często mniejszymi wymaganiami w stosunku do źródła dźwięku, w tym mniejszą impedancją i mocą. Jest to zarówno zaleta, jak i wada. Połączenie niewielkich wymiarów i małych wymagań sprawia, że małe słuchawki nauszne doskonale nadają się do słuchania muzyki z telefonu, smartfona, tabletu, odtwarzacza MP3 / MP4, a nawet laptopa.

Z drugiej strony skromniejsza specyfikacja i mniejsze przetworniki mogą sprawiać, że jakość i charakterystyka brzmienia będą gorsze niż w dużych słuchawkach wokółusznych. W dodatku przestrzeń wokół ucha w której rozchodzi się ciśnienie akustyczne (czyli dźwięk) jest znacznie mniejsza i to również ma wpływ na brzmienie (np. przestrzeń, jakość tonów niskich i szczegółowość górnego zakresu pasma).

Nie można też pominąć dwóch innych zalet. Niektóre słuchawki nauszne są kierowane bezpośrednio do użytkowników telefonów i wyposażone w mikrofon oraz kontroler/pilot. Dzięki czemu mogą pełnić rolę zestawu słuchawkowego - można prowadzić przez nie rozmowy telefoniczne, zmieniać głośność i sterować muzyką.

Ponadto coraz popularniejsze są też nauszne bezprzewodowe słuchawki Bluetooth (bezprzewodowych konstrukcji wokółusznych jest mniej, bo są one bardziej stacjonarne - do słuchania w domu).

W skrócie: Słuchawki nauszne są dość małe, lekkie, przenośne, często składane, niekiedy wyposażone w mikrofon i bardzo dobrze nadają się do współpracy z telefonem. Mogą jednak oferować mniejszy komfort (bardziej uciskać uszy) oraz gorszą jakość dźwięku od dużych słuchawek wokółusznych.

Audictus Creator - słuchawki nauszne do 50 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Audictus Creator to bardzo tanie, ale ciekawie wyglądające słuchawki nauszne, które można kupić za mniej niż 50 zł. W tej cenie, to wręcz znakomita propozycja. Mają przewód 120 cm z mikrofonem i regulacją głośności, a przetworniki mają średnicę 40 mm, czyli są całkiem duże jak na ten typ słuchawek. Są w miarę wygodne, grają nieźle, ale niestety nie są składane. Biorąc pod uwagę niski koszt i tak warto je polecić. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 167 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

CA Sunset CA-1724 BT - słuchawki nauszne bezprzewodowe do 100 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli stawiacie na możliwie jak najlepszą jakość dźwięku to wśród słuchawek nausznych do 100 zł powinniście skupiać się głównie na modelach przewodowych. Jeśli jednak wystarczy Wam w miarę dobre brzmienie, a większy nacisk kładziecie na uniwersalność i swobodę, to możecie wybrać słuchawki nauszne z Bluetooth, takie jak CA Sunset CA-1724 BT. Kosztują poniżej 100 zł, a mają łączność bezprzewodową, więc możecie uwolnić się od kabli. W dodatku słuchawki prezentują się ciekawie i są odporne na zachlapania (IPX4). Mają mikrofon i przyciski, czyli możemy prowadzić rozmowy telefoniczne i sterować muzyką. Czas pracy na baterii to około 7 godzin. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 105 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 171 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

JBL Tune 500 (T500) - za około 100 zł to słuchawki godne polecenia









4,5/5 Ocena benchmark.pl JBL Tune 500 to wygodne słuchawki nauszne o konstrukcji zamkniętej, która delikatnie redukuje zewnętrzne hałasy. Dzięki temu bardzo dobrze nadają się do słuchania muzyki w czasie codziennych dojazdów środkami komunikacji miejskiej itp. JBL Tune 500 to dobre słuchawki do odtwarzania muzyki z telefonu i tabletu. Generują sporą dawkę przyjemnego basu, nie naciskają zbyt mocno na uszy i składają się w celu łatwego przenoszenia. Dostępne są też w nieco droższej wersji Bluetooth. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 148 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

Creative Sound Blaster JAM - tanie słuchawki nauszne do 150 zł z Bluetooth i NFC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Małe, lekkie i funkcjonalne słuchawki nauszne, z łącznością bezprzewodową. Dzięki łączności zbliżeniowej NFC można je bardzo szybko i łatwo połączyć ze smartfonem - wystarczy zbliżyć słuchawki do tyłu obudowy telefonu (oczywiście smartfon też musi mieć NFC). Działają do 12 godzin na jednym ładowaniu akumulatora. Nie uciskają zbyt mocno, dzięki czemu są wygodne również dla osób noszących okulary. Na siłownię raczej się nie nadają, bo mogą spadać i nie izolują dobrze od zewnętrznych hałasów. Cieszą się dobrą opinią użytkowników, którzy chwalą je za niezłą jakość dźwięku w cenie do 150 zł oraz dobry komfort. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 113 dB

Łączność Bluetooth, NFC, bezprzewodowa

Waga 83 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

Koss Porta Pro - jedne z najlepszych słuchawek nausznych do 150 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli masz wrażenie, że słuchawki Koss Porta Pro wyglądają jak żywcem wyjęte z lat 80-tych, to masz rację. Słuchawki dostępne są w sprzedaży od dawna i to chyba jest najlepsza rekomendacja dla nich. Gdyby były słabe, to już dawno zniknęłyby z rynku. Tymczasem zyskały już status kultowych, pojawiały się w filmach i są bardzo godne polecenia na co dzień. Grają szybko, dynamicznie i oferują znakomitą szczegółowość dźwięku. Są przy tym lekkie, wygodne i łatwo jest dostosować je go rozmiaru głowy. Konstrukcja otwarta cechuje się bardziej przestrzennym brzmieniem i mniej męczy uszy gdy jest ciepło. Izolacja od odgłosów zewnętrznych jest znikoma, ale jakość brzmienia może zadziwić niejedną osobę. Można je łatwo złożyć. Dostępne są też w nieco droższej wersji z łącznością bezprzewodową Bluetooth. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 101 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Waga 60 g

Impedancja 60 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 25000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Pokaż specyfikację

Philips SHB3175 - tanie słuchawki nauszne z Bluetooth do 250 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl To model z serii BASS+, co już na wstępie wyjaśnia w jakie gusta celuje. Zdecydowane polecamy je miłośnikom miękkich, niskotonowych wibracji i przede wszystkim muzyki elektronicznej lub rapu. Bez podbicia basu brzmienie jest bardziej wyrównane, jaśniejsze, a przy tym wciąż szczegółowe i wystarczająco czyste jak na słuchawki bezprzewodowe do 250 zł. Konstrukcja wydaje się duża, ale w praktyce jest zaskakująco kompaktowa, składana i przenośna. Czas ciągłego słuchania przy około połowie głośności, to maksymalnie 12 godzin - tutaj akurat rekordu nie ma. Przez słuchawki można wygodnie prowadzić rozmowy telefoniczne. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 104 dB

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 190 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 21500 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 8 Hz Pokaż specyfikację

JBL E45 BT - dobre słuchawki nauszne bezprzewodowe do 300 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dobre słuchawki do smartfona grające nie tylko bezprzewodowo przez Bluetooth, ale również przewodowo. Dzięki temu możemy słuchać muzyki nawet po rozładowaniu baterii. Mają miękkie poduszki i niezbyt sztywny pałąk dzięki czemu są wygodne, nie uciskają nadmiernie głowy i nie męczą mocno uszu. Są też składane więc można je bez problemu nosić przy sobie na co dzień. To typowo mobilne słuchawki z mocnym basem, którego nie zagłuszy nawet gwar dużego miasta. Tony średnie są obecne i generują przyjemny wokal. Górne częstotliwości są dość lekkie, szczegółowe i dodają sporo przestrzeni (jak na słuchawki nauszne). Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 185 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

Koss Porta Pro Wireless - świetny dźwięk bez kabla









4,5/5 Ocena benchmark.pl Chwaliliśmy klasyczne słuchawki Koss Porta Pro ze względu na przemyślaną, lekką konstrukcję, otwarte obudowy i bardzo dobrej jakości dźwięk. Dla wielu osób to słuchawki kultowe i znakomicie łączące wysoką jakość z dobrą ceną. Ich jedynym ograniczeniem jeśli chodzi o swobodę jest przewód. Na szczęście model Koss Porta Pro Wireless go nie ma. Są to nauszne słuchawki Bluetooth, które dziedziczą znakomitą jakość, ale pozbywają się plączącego i podatnego na uszkodzenia kabla. Co prawda w tym modelu też jest krótki przewód, ale łączy on obie słuchawki i mieści elementy sterujące. Łączność ze smartfonem jest całkowicie bezprzewodowa. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 101 dB

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 25000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Pokaż specyfikację

Sennheiser HD 4.40 BT - duże i wygodne słuchawki nauszne z aptX









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dobre słuchawki nauszne dla osób, które cenią komfort i dobrą jakość dźwięku, ale mogą wydać 400 - 450 zł. Są dość duże, więc jeśli masz pokaźną głowę i uszy, to można je traktować jako nauszne, ale na małej głowie będą wyglądały jak wokółuszne. Ten model słuchawek jest bardzo uniwersalny - świetny do muzyki, ale również do filmów, a nawet okazjonalnego grania. Dobrze spisują się w domu i w mieście. Akumulator wystarcza na ponad 20 godzin grania - realnie 3 całe dni robocze lub tydzień słuchania po 3 godziny dziennie. Słuchawki są wygodne i mają dobrej jakości mikrofon do rozmów. Można ich używać również w trybie przewodowym. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 113 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, NFC, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 225 g

Impedancja 18 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 18 Hz Pokaż specyfikację

Sony WH-CH700N - bezprzewodowe słuchawki nauszne z redukcją hałasu ANC









4,5/5 Ocena benchmark.pl W cenie do 500 zł są to słuchawki bardzo poprawne, pod każdym względem. Głośność jest wysoka, basy mocne (ale nie przymulone), średnica ciepła i cofnięta, a góra czysta i wyraźna. Słowem, słuchawki grają bardzo dynamicznie, są muzykalne i po prostu brzmią przyjemnie. Nadają się do różnych gatunków muzycznych, ale przede wszystkim elektroniki. Można w nich włączyć aktywną redukcję szumu, która wraz z dobrą izolacją pasywną, skutecznie niweluje zewnętrzne hałasy, takie jak gwar rozmów w biurze lub szum pojazdów. Wbudowany akumulator wystarcza na ponad 30 godzin słuchania. Przy użytkowaniu do trzech godzin dziennie baterię trzeba ładować co około 10 dni (niekiedy nawet rzadziej). To bardzo dobre słuchawki do 500 zł. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 97 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 240 g

Impedancja 22 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

Najlepsze słuchawki nauszne naszym zdaniem:

Warto kupić bezprzewodowe słuchawki nauszne Sony WH-CH700N, bo są bardzo wygodne, dobrze wykonane, mają aktywną redukcję szumu, muzyka brzmi na nich świetnie, mają wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych, opcjonalną łączność przewodową oraz pracują 30 - 35 godzin na baterii. To bardzo dobre słuchawki nauszne.

