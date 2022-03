70mai Interior Dash Cam FC02 to kamera wewnętrzna do samochodu. Dobra dla taksówkarzy, kierowców Uber, Bolt, Free Now i busów. Pozwala nagrać filmy z wnętrza nawet w nocy, dzięki oświetleniu IR. Przyda się w czasie przewozu osób i podczas kontroli drogowych. Test 70mai FC02.

4,5/5

70mai Interior Dash Cam FC02 - test kamery wewnętrznej

Czasami bywa tak, że masz już dobry wideorejestrator i nie chcesz go zmieniać, ale pojawia się potrzeba dokupienia kamery wewnętrznej. W miastach coraz więcej osób staje się kierowcami Uber, Bolt, Free Now, czyli zaczyna zajmować się komercyjnymi przewozami osób. W tym fachu kamera wewnętrzna czasami się przydaje, żeby udokumentować nieprzyjemne, a nawet niebezpieczne zachowania pasażerów. Z resztą inni kierowcy też mogą z niej skorzystać np. podczas kontroli drogowych, żeby pokazać co działo się przy bocznym oknie.

Innymi słowy wewnętrzna kamera samochodowa ma sens, a jeśli do tego nagrywa dobrej jakości filmy w dzień i w nocy (z oświetleniem podczerwonym) oraz nie kosztuje wiele, to zupełnie szczerze warto rozważyć jej zakup.

W tej krótkiej recenzji pokazuje jakie filmy nagrywa kamera wewnętrzna 70mai Interior Dash Cam FC02.

Z jakim wideorejestratorem działa 70mai Interior Dash Cam FC02?

By uniknąć nieporozumień już na początku trzeba podkreślić to, że 70mai FC02 nie jest wideorejestratorem, lecz kamerą wewnętrzną podłączaną do wideorejestratora. Innymi słowy nie pracuje samodzielnie, lecz do działania wymaga kompatybilnego urządzenia nagrywającego.

70mai Interior Dash Cam FC02 działa z wideorejestratorami:

Jak podłączyć 70mai Interior Dash Cam FC02?

70mai FC02 podłączamy do gniazda kamery tylnej. Oznacza to, że jeśli mamy wideorejestrator w zestawie z kamerą RC06 lub RC09, to musimy ją odłączyć i zamiast niej podłączyć FC02.

Modele A400, A500S i A800S mogą nagrywać obraz jednocześnie z dwóch kamer: przedniej i jednej dodatkowej (tylnej lub wewnętrznej). Nie można podłączyć dwóch dodatkowych. Innymi słowy 70mai Interior Dash Cam FC02 przeznaczona jest dla tych osób, którym bardziej zależy na nagraniach z wnętrza pojazdu, niż z tyłu.

Tutaj dodam przysłowiowe trzy grosze od siebie. Aktualnie mam samochód z rozkładanym dachem typu hard-top. Mimo, że prywatnie używam wideorejestratora 70mai A500S, to musiałem zrezygnować z tylnej kamery.

Powody są trzy. Po pierwsze przewód mógłby przeszkadzać w czasie rozkładania i składania dachu. Po drugie tylna szyba jest mocno pochylona i za nią jest dość długi i wysoko podniesiony bagażnik, więc tylna kamera nie nagrałaby wiele. Po trzecie u mnie akurat tylna szyba jest tak silnie przyciemniana, że w zasadzie nie widać przez nią nic oprócz świateł, więc podłączanie tylnej kamery ostatecznie mija się z celem.

Dlatego u mnie 70mai A500S ma całkowicie wolne złącze od kamery dodatkowej, co mogłem wykorzystać do podłączenia kamery wewnętrznej. A jeśli kiedyś zmienię samochód, to może podłączę z powrotem kamerę tylną. To się dopiero okaże.

Mała i dyskretna

Jest mała, czarna i matowa. Wygląda niepozornie, nie rzuca się w oczy i to jest duża zaleta, bo potencjalny kierowca z pewnością nie będzie chciał wysłuchiwać pasażerów domagających się wyłączenia nagrywania. 70mai FC02 raczej nie wpadnie im w oko, a przynajmniej nie będzie to takie oczywiste. Ponadto kamera jest dość dobrze wykonana, jak z resztą większość urządzeń marki 70mai.

Noktowizja i obiektyw 130 stopni

Obiektyw kamery 70mai FC02 można obracać w pionie o całe 360 stopni. Wystający uchwyt z taśmą dwustronną sprawia, że możliwy jest montaż zarówno na bardzo pochylonej, jak i pionowej szybie. W komplecie dostajemy dodatkową taśmę klejącą oraz naklejki elektrostatyczne na szybę. Regulacja pochylenia na boki nie jest możliwa, ale kąt widzenia obiektywu wynosi 130 stopni, więc większość wnętrza powinna być widoczna.

Jasność obiektywu to f/2.1. W dzień tyle wystarczy, a w nocy kamera używa wbudowanego oświetlenia podczerwonego (IR). Jest ono niewidoczne dla ludzkiego wzroku, ale sprawia, że kamera jest w stanie nagrywać wyraźne filmy nawet w całkowitej ciemności.

Jakie funkcje ma 70mai FC02? Czy ma tryb parkingowy?

Ta kamera po prostu nagrywa wideo w dzień i w nocy. Reszta funkcji jest taka, jaką dysponuje wideorejestrator do którego jest podłączona, dotyczy to również aplikacji na telefonie. Tutaj trzeba zaznaczyć, że każde z trzech kompatybilnych urządzeń (A400, A500S, A800S) ma opcję ciągłego nagrywania w trybie parkingowym. Oczywiście funkcja ta działa po podłączeniu do adaptera stałego zasilania 70mai Hardwire Kit (ACC). Dostępne jest też nagrywanie w pętli.

Są to ważne funkcje dla kierowcy wykonującego komercyjne przewozy osób. W razie konieczności chwilowego opuszczenia pojazdu, można zarejestrować co w tym czasie robił pasażer. Na przykład czy czegoś nie ukradł lub nie zniszczył.

70mai FC02 - jakość filmów w dzień i w nocy

Jakość wideo to najważniejsza cecha kamery. 70mai Interior Dash Cam Midrive FC02 spisuje się pod tym względem dobrze w dzień i wystarczająco dobrze w nocy. Rozdzielczość Full HD, niezła jakość obiektywu i bardzo przydatne oświetlenie IR sprawiają, że kamera jest w stanie nagrać twarz pasażera. Po prostu da się zidentyfikować daną osobę w razie konieczności. Widoczne powinny być też ogólne ruchy i gestykulacja pasażerów, na tyle, na ile pozwalają warunki w pojeździe (np. wysokość i rozmieszczenie foteli).

Zobaczcie powyższe filmy i sami oceńcie czy pasuje Wam jakość, którą widzicie. Dodam tylko, że realna jakość jest trochę wyższa, ze względu na kompresję filmów na YouTube.

Cena 70mai FC02

Kamera 70mai FC02 kosztuje 119 zł. Link do strony producenta znajdziesz poniżej.

Czy warto kupić 70mai Interior Dash Cam Midrive FC02? Opinia

Jeśli jeździsz dla Uber, Bolt, Free Now, jesteś taksówkarzem lub kierowcą busa, to dokupienie kamery wewnętrznej jest bardzo dobrym pomysłem. Dla Twojego bezpieczeństwa, pewności i komfortu lepiej jest nagrywać pasażerów, bo nigdy nie wiesz kiedy wydarzy się niebezpieczna lub nieprzyjemna sytuacja. Kamera 70mai FC02 kosztuje niewiele ponad 100 zł, a może przydać się do udokumentowania sytuacji w samochodzie. Zwykli kierowcy też mogą z niej skorzystać, bo przynajmniej częściowo nagra to, co dzieje się przy oknach bocznych.

Opinia o 70mai FC02 Plusy dobra jakość wideo w dzień,

wystarczajaca jakość wideo w nocy,

oświetlenie podczerwone (IR) umożliwia nagrywanie w całkowitej ciemności,

dobra jakość wykonania,

prosty montaż,

dodatkowa taśma dwustronna i naklejki elektrostatyczne w zestawie,

przystępna cena,

kompatybilność z kilkoma popularnymi modelami wideorejestratorów, Minusy kąt widzenia kamery powinien być trochę szerszy (np. 150 zamiast 130 stopni).