Kingston po sprzedaży marki HyperX wszystkie pamięci RAM o gamingowym zacięciu oferuje pod marką Kingston FURY. Wybór jest spory, zarówno w pojemnościach jak i wydajności, a my podpowiemy wam jak wybrać najbardziej odpowiednie dla waszych potrzeb moduły

Człowiek uczy się całe życie, i to nie tylko w szkole. Ale tym razem to właśnie zakup, który ma pomóc w nauce może być świetną okazją do nauki. Czego? Tego co oznaczają różne parametry pamięci komputerowych RAM, bo to właśnie ten element komputera będziemy właśnie wybierać.

Pamięci Kingston FURY mają szeroki zakres specyfikacji, dzięki czemu szanse, że znajdziemy interesujący nas komponent są bardzo duże

Selekcji dokonamy na przykładzie produktów marki Kingston FURY, czyli jednych z najlepszych akcesoriów tego typu. Wybór pamięci może być podyktowany koniecznością zakupu nowego komputera, ale być może zechcecie zmodernizować już posiadany w czym pomocna może być także nowa szybsza i być może pojemniejsza pamięć RAM.

Jakie serie pamięci Kingston FURY dostępne są w sprzedaży? Rodzina pamięci Kingston FURY to produkty tworzone z myślą o graczach, o czym zresztą świadczy fakt, że marka FURY jest spadkobiercą HyperX, który jak pewnie wiecie, Kingston sprzedał HP. Jednak nie wyklucza to stosowania tych pamięci także w komputerach bez gamingowego zacięcia, gdyż są to pamięci niezawodne, a dobre parametry RAM są cenne dla każdego użytkownika. Kingston oferuje trzy podstawowe rodzaje pamięci RAM tego typu: Kingston FURY Beast - bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które oczekują wysokiej wydajności RAMu w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak edycja wideo, ale też sprawna edycja zdjęć czy projektowanie,

Kingston FURY Renegade - maksymalna wydajność dla graczy, którzy nie uznają kompromisów, ale też profesjonalistów operujących na treściach najwyższej jakości,

Kingston FURY Impact - pamięci przeznaczone dla małych komputerów i laptopów wyposażonych w sloty pamięci typu SODIMM. Powyższa wiedza to jednak nie wszystko co warto wiedzieć przed wyborem optymalnej pamięci RAM. Dlatego poznajmy cechy pamięci RAM, które są kluczowe.

Jakie cechy ma moduł pamięci RAM? - Pojemność

Pamięci Kingston FURY dostępne są w różnych wersjach pojemnościowych - 4, 8, 16 oraz 32 GB. Poza tym każdy wariant, czyli zestaw o konkretnej pojemności, możemy nabyć w postaci różnej liczby modułów 1, 2 (zestaw max 64 GB) czy 4 (max 128 GB), a nawet 8 (max 256 GB). Na przykład 32 GB możemy dostać jako 4 x 8 GB, ale też jako 2 x 16 GB, a nawet jako pojedynczy moduł 32 GB.

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie w komputerze modułów pamięci o identycznej pojemności i parametrach wydajnościowych

Minimalna pojemność RAM, a wymagania użytkownika 4 GB - jedynie do podstawowych zastosowań, ryzyko niezbyt płynnej pracy,

8 GB - minimum dla komfortowego używania komputera, przeglądania internetu, podstawowej pracy z grafiką wideo,

16 GB - minimum dla zaawansowanej pracy z materiałami multimedialnymi, optimum dla wymagających gier,

32 GB - optimum dla wymagających użytkowników, kompromis pomiędzy ceną, a korzyściami.

64 GB lub więcej - profesjonalne zastosowania

Jakie cechy ma moduł pamięci RAM? - technologia wykonania i wysokość modułu

We wnętrzu komputera potrafi być ciasno, szczególnie gdy składamy jednostkę na płycie typu mini ITX gdzie sloty są osadzone tuż obok podstawi na procesor. Dlatego zarówno składając nowego peceta, jak i modernizując starego, upewnijmy się jak wysokie moduły RAM mogą być w nim montowane. Tę informacje powinien podawać producent w specyfikacji płyty. Z kolei każda pamięć Kingston FURY jest opatrzona takimi danymi. Na pewno wyższe niż zwykle będą moduły w zamontowanymi LEDami RGB.

Ważna jest też technologia wykonania. Pamięci typu DDR3 nie zadziałają na płycie głównej wspierającej RAM DDR4 i na odwrót. I na nic się zda żal, że te drugie byłyby jeszcze wydajniejsze, a może i tańsze. Seria RAM Kingston FURY pozwala nam wybierać na szczęście pomiędzy tymi dwoma typami pamięci. Pamięci DDR2 i DDR już nie dostaniemy, ale prawdę mówiąc komputer, który ma taki RAM dziś wymaga całkowitej wymiany niż modernizacji.



Moduły przeznaczone do laptopów i minipecetów

Bardzo ważną rzeczą jest także typ modułu. Moduły typu UDIMM to te, które pasują do pecetów. Natomiast SODIMM, węższe, ale wyższe, stosowane są w laptopach i niektórych typach urządzeń przenośnych, są także spotykane choć rzadko na niewielkich rozmiarem płytach głównych do minipecetów. Tak więc nie sugerujmy się tylko atrakcyjną ceną czy też pojemnością modułu, ale upewnijmy, że będziemy w stanie go zainstalować w naszym sprzęcie.

Jakie cechy ma moduł pamięci RAM? - obsługiwane napięcia

Zapewne wiecie, że dobre napięcia to podstawa prawidłowego działania komputera. Wiecie pewnie też, że zwiększając napięcie zasilania możemy wydobyć z modułu RAM większą wydajność. Jednocześnie im nowocześniejszy moduł, tym niższe napięcie wystarcza mu do pracy z nominalnymi parametrami. Jednocześnie to parametr, którym nie należy się przejmować. Każdy moduł pamięci Kingston FURY radzi sobie ze wszystkimi wymaganymi do pracy i podkręcania napięciami podobnie jak wspierające je płyty główne.

Jakie cechy ma moduł pamięci RAM? - szybkość i opóźnienie CAS

Szybkość czyli taktowanie pamięci RAM podawana jest w MHz, a opóźnienie CAS jako parametr liczba (to jeden z timingów). Teoretycznie im wyższe taktowanie i niższe opóźnienie tym wydajniej działa nasz RAM. W praktyce istotna jest kombinacja tych parametrów.

Taktowanie dostępne w Kingston FURY, zależnie od modelu - 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz, 4800MHz, 5000MHz, 5133MHz, 5333MHz.

Poza tym nie każdy procesor i płyta główna będą w stanie obsłużyć pamięci pracujące na najwyższym dozwolonym taktowaniu. Podobnie pamięci są przystosowane do pracy w danym zakresie opóźnień i taktowań, a stosowanie ustawień je przekraczających może doprowadzić do ich uszkodzenia.

Szerszy zakres dostępnych częstotliwości i parametrów CAS przyda się przede wszystkim osobom, które myślą o podkręcaniu pamięci komputera ponad nominalną wydajność i to co domyślnie proponuje Kingston.

Wartości opóżnień CAS w Kingston FURY zależnie od modelu - CL13, CL15, CL16, CL17, CL18, CL19, CL20.

Poza tym pamięci Kingston FURY są kompatybilne z dwoma technologiami, które ułatwiają podniesienie wydajności pamięci mniej zaawansowanym użytkownikom. To tak zwane profile XMP (platformy Intel) lub AMP (platformy AMD), czyli predefiniowane zestawy ustawień napięć, taktowań i timingów. Wystarczy je wybrać w BIOS lub oprogramowaniu dla płyty głównej by zwiększyć wydajność komputera.

Drugim rozwiązaniem, jest autorski PnP (Plug and Play) Kingstona. Tutaj nie musimy w zasadzie nic robić poza aktywacją tej funkcji w BIOSie. Gdy system wykryje pamięć zgodną z PnP od razu uruchomi ją z najwyższą predefiniowaną wydajnością.

Jakie cechy ma moduł pamięci RAM? - efekty RGB

Wydawać się może, że migające kolorowe światełka to jedynie nic nie wnoszące do wydajności komputera akcesorium. Istotnie, nasz pecet szybszy nie będzie dzięki świecącym w kolorach RGB paskach na szczycie modułu RAM.

Ale podświetlenie może mieć inne zalety, nawet jeśli to tylko zabawa. Przede wszystkim migające moduły sygnalizują pracę naszego komputera i najpewniej poprawne działanie pamięci. Poza tym zawsze lepiej pracuje się w środowisku, które nam odpowiada. Jeśli jest nim komputer z podświetleniem różnych komponentów i koniecznie przezroczystą ścianką przez, którą możemy napawać się podświetleniem, to pamięć powinna być jednym z nich.

LEDy RGB nie są standardem w serii Kingston FURY, za to radiatory lub naklejki termiczne wpierające chłodzenie pamięci znajdziemy we wszystkich modułach RAM tej marki

Pamięci Kingston FURY RGB mogą być zarządzane przez natywną aplikację Kingston (FURY CTRL), ale także przez oprogramowanie firm trzecich. W tym Asus AuraSync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Lights oraz ASRock Polychrome. Poza tym Kingston wykorzystuje synchronizację w podczerwieni (Infrared Sync Technology) pomiędzy modułami, dla spójności efektów świetlnych.

Wybieramy pamięć RAM z oferty Kingston FURY

Wiedząc co oznaczają poszczególne parametry pamięci RAM, znając oczekiwania co do pojemności i oczekiwania komputera co do typu modułu (czyli co obsłuży, a czego nie), możemy bezpiecznie wybrać właściwy RAM marki Kingston FURY. Jeśli nie planujecie zmiany płyty głównej to upewnijcie się, że ma ona zainstalowany najnowszy BIOS. Aktualizacje tego oprogramowania najczęściej dotyczą właśnie współpracy z nowymi typami pamięci RAM

Dlatego przede wszystkim kierujcie się wytycznymi, które podano powyżej. To zapewni maksymalną kompatybilność płyty głównej i procesora z zakupioną pamięcią. Poza tym wybór może być podyktowany waszymi zwyczajami, a wtedy.

Jeśli jesteś zapalonym graczem i lubisz podkręcanie, a także zależy Ci na jak największej pojemności RAM?

Tutaj optymalnym wyborem jest Kingston FURY Renegade DDR4. Możesz tu przebierać w praktycznie całym spektrum dostępnych parametrów. Taktowanie od 2666 do 5333 MHz, a opóźnienia od CL13 do CL20. Pamiętaj też, że te pamięci nie obsługują napięć 1,2 V, a dopiero od 1,35 do 1,6 V. Nie kupisz też modułu o pojemności 4 GB, z pamięciami Renegade twój zestaw będzie miał co najmniej 8 GB (z jednym modułem) lub 16 GB (z dwoma modułami).

Maksymalna pojemność modułu to 32 GB, a w przypadku Renegade oferowane są dokładnie dopasowane zestawy nawet 8 modułów (łącznie 256 GB).

Jeśli będziesz wykonywał dużo wymagających obliczeń, albo pracował z grafiką?

Możesz sięgać zarówno po pamięci Kingston FURY Beast DDR4 jak i Kingston FURY Renegade DDR4. Pamięci z serii Beast nie mają tak bogatej oferty wariantów wydajnościowych jak Renegade, są też tańsze od nich przy tych samych pojemnościach modułów.

Decydując się na pamięci Beast możesz wybrać mniej pojemny zestaw, bo najmniejszy moduł ma tu tylko 4GB (zestaw 8 GB). Maksymalna pojemność modułu do 32 GB, a zestawu 128 GB. Pamięci Beast pracują z napięciami 1,2 lub 1,35 V, a dostępne taktowanie wynosi od 2666 do 3733 MHz.

Jeśli chcesz wzbogacić wnętrze swojego komputera o efekty RGB?

Do wyboru masz jedynie pamięci DDR4 w wersjach Kingston FURY Beast DDR4 RGB lub Kingston FURY Renegade DDR4 RGB. Musisz także pamiętać, że maksymalne taktowanie tych modułów to 4600MHz, a minimalne opóźnienie to CL15. Jeśli chcesz wycisnąć więcej potów z RAMu to już bez zabawy w światełka.

Jeśli jesteś humanistą, wystarczy ci przede wszystkim dostęp do komputera i sieci?

A jednocześnie chcesz wejść w świat niezawodnych pamięci Kingston, wybierz model Kingston FURY Beast DDR4. Zakup wydajniejszych Renegade w twoim przypadku mija się z celem, no chyba że chcesz mieć kolorowo wewnątrz obudowy komputera. Efekty świetlne dostępne są bowiem jedynie w modelach Renegade RGB.

Jeśli chcesz rozbudować pamięć w laptopie, żeby sprawnie korzystać z nauki zdalnej?

Tutaj mamy dobrą wiadomość, przeznaczone to laptopów pamięci dostaniesz zarówno w wersji Kingston FURY Impact DDR4 jak i Kingston FURY Impact DDR3, a to oznacza że nawet w dość stary laptop można tchnąć nowe życie.

W przypadku pamięci DDR4 możesz wybierać moduły w pojemności 8, 16 lub 32 GB i taktowanie 2666, 2933 lub 3200 MHz. Dostępne są też zestawy podwójne, ale sprawdź czy Twój laptop ma dwa sloty. Czasem jeden może być zablokowany na stałe. Wszystkie RAMy DDR4 pracują z napięciem 1,2 V.

Pamięci DDR3 w wersji Impact dostępne są w modułów o pojemności 4 albo 8 GB. W tym drugim przypadku jeśli laptop ma dwa sloty, możemy zainstalować 16 GB pamięci, co pozwoli już wygodnie pracować w tak wymagającej pod względem pamięci aplikacji jak Adobe Photoshop.

Jeśli masz 5-6 letni, a nawet starszy komputer?

Najpewniej płyta główna twojego sprzętu obsługuje jeszcze RAMy DDR3. W ofercie Kingstona dla pecetów należy wybierać spośród modeli Kingston FURY Beast DDR3. Nie ma też co liczyć na światełka, ale korzyść z wydajniejszych niż dotychczas pamięci powinna być tu priorytetem.

Parametry modułów typu UDIMM w przypadku DDR3 nie dają tutaj wielkiego pola do wyboru jeśli chodzi o certyfikowane wartości. Taktowanie 1600 lub 1866 MHz, opóżnienie CL10, a pojemność modułów 4 lub 8 GB. Z pamięciami DDR3 zbudujesz komputer, który ma maksymalnie 32 GB (konieczne cztery sloty na moduły 8 GB).

Tekst powstał we współpracy z Kingston Technology w ramach kampanii Kingston zawsze z Tobą