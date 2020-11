Razer BlackWidow V3 to najnowsza (kolejna) odsłona kultowej klawiatury mechanicznej tego producenta. Zwraca uwagę całkiem przystępną ceną i dużym podobieństwem do wersji "Pro", która wymaganiami budżetowymi złamała kilka gamingowych serc.

Rezenzja Razer BlackWidow V3

Klawiatura gamingowa Razer BlackWidow V3 dostępna jest w dwóch wariantach przełączników mechanicznych:

Razer Green

Razer Yellow

Greeny to słyszalne kliknięcie i wyczuwalne uderzenie, Yellow są bardziej ciche i płynne, przez co mają znacznie więcej fanów. W naszej redakcji mechanicznego hałasu narobiły azerowe zielone przełączniki.

Dostępne są również dwie wersje kolorystyczne: klasyczna czarna oraz delikatny... róż (seria Quartz).

Klawiatura prezentuje się schludnie, widać, że jest solidna i dobrze spasowana. Aluminiowa konstrukcja górnej ramy zapewnia stabilność i wytrzymałość, a matowe wykończenie prezentuje się znakomicie.

W obudowie wbudowana jest prowadnica do kabla (dwumetrowy w oplocie), która pozwala na wyprowadzenie go w 3 miejscach.

Regulację kąta nachylenia klawiatury umożliwiają dwa typy nóżek znajdujące się na spodzie klawiatury, a stabilność zapewniają do cztery gumowe podkładki antypoślizgowe.





Na uwagę zasługuje również umieszczenie w widocznym miejscu diod informujących o włączonych klawiszach.

Podpórka-dostawka pod nadgarstki

Do klawiatury Razer BlackWidow V3 dołączoną mamy podpórkę pod nadgarstki, która dopasowana jest do klawiatury odpowiednim spadem. Nie jest ona w żaden sposób doczepiania np. na magnes. Idealnie wpasowuje się w klawiaturę, a jej stabilność wspiera 6 ślizgaczy na spodzie. Niestety brak bezpośredniego mocowania do klawiatury sprawia, że może się ona przesuwać.

Mimo że faktura podpórki pod nadgarstki przypomina mięciutki materiał, jest to po prostu plastik.

Podpórka ma swoje minusy (dla jednego gracza ogromne, dla innego nieistotne). Dobrze, że jest jednak w zestawie, ponieważ przy tak wysokich przełącznikach zdecydowanie odciąża nadgarstki, co pozwala na mniejsze odczucie zmęczenia przy wielogodzinnym graniu.

Rolka oraz przycisk do obsługi mediów

W prawym górnym rogu klawiatury Razer BlackWidow 3 znajduje się rolka wyglądająca jak masażer oraz dodatkowy przycisk. Rolka pozwala na sterowanie głośnością (w górę i w dół), możemy ją również kliknąć, włączając lub wyłączając dźwięk. Z kolei przycisk pozwala wstrzymać/odtworzyć bieżący utwór (naciskając raz), przejść do następnego utworu (dwa razy) lub powrócić do poprzedniego utworu (trzy razy).

Są to ustawienia fabryczne, które możemy modyfikować według własnych preferencji, przykładowo możemy wykorzystać rolkę jako scroll.

Przełączniki, które zwrócą uwagę każdego

Testowany przez nas model klawiatury BlackWidow V3 wyposażony jest w głośne Greeny. Poniżej trochę więcej o nich:

Typ przełączników: dźwiękowo-dotykowe

Siła aktywacji: 50 G

Droga przesuwu: 4,0 mm

Punkt aktywacji: 1,9 mm

Aktywacja vs punkt resetowania: 0,4 mm

Żywotność: 80 ml

Przy przełącznikach Razer Green usłyszysz wyraźnie każde wciśnięcie klawisza (Ty oraz osoby w Twoim bezpośrednim otoczeniu lub po drugiej stronie mikrofonu). Wyczujemy też dokładnie uderzenie oraz punkt jego aktywacji.

Producent zapewnia, że przełączniki zaprojektowane zostały od początku z myślą o graczach, zoptymalizowane są w sposób zapewniający trwałość i wydajność na poziomie turniejowym. Ich żywotność zapewnia 80 milionów kliknięć.

Konstrukcja wysoko uniesionych klawiszy nad przełącznikami w połączeniu z ich przezroczystą obudową sprawia, że efekty podświetlenia są w pełni widoczne.

ABS-owe nasadki klawiszy

Kolejnym ulepszeniem w klawiaturze Razer BlackWidow V3 są zachwalane przez producenta nasadki klawiszy.

Nasadki klawiszy posiadają bardzo grube ściany i wykonane z aż dwóch warstw materiału ABS.

Dodatkowo dwuwarstwowość ABS-owych nasadek sprawia, że oznaczenia na klawiszach są nieścieralne, ponieważ są wtopione w odlew.

Specyfikacja techniczna klawiatury mechanicznej Razer BlackWidow V3

Typ klawiatury: gamingowa klawiatura mechaniczna Układ klawiszy: Standardowy (US) Przełączniki: Razer Green Mechanical Switch Klawisze: Podwójny ABS Komunikacja: przewodowa (długość przewodu: 2 m) Anti-ghosting: pełny Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz Wbudowana pamięć: do 5 profili Podświetlenie tak, Razer Chroma RGB Waga: 1038,2 g Wymiary: 450,7 x 154,8 x 42,1 Dodatkowe funkcjonalności: Podpórka pod nadgarstki, prowadnica do kabla, wielofunkcyjna rolka do sterowania multimediami, programowalne klawisze z możliwością nagrywania makr w locie.

Rozbudowane oprogramowanie Razer Synapse 3

Trzeba przyznać, że Razer Synapse 3 to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do konfiguracji sprzętu. Dostępne mamy najważniejsze funkcje z rozbudowanymi możliwościami tj. zmianę funkcji przycisków, przypisywanie makr, tworzenie profili (z możliwością zapisania 5 w pamięci klawiatury) oraz nieskończone możliwości personalizacji podświetlenia.





W zakładce Chroma Studio mamy możliwość synchronizacji podświetlenia na wielu urządzeniach (np. klawiatura, mysz i podkładka od tego producenta), co zdecydowanie podbija efektowność. Możemy tworzyć samodzielnie animacje lub pobierać gotowe z galerii (do której możemy przesłań własne propozycje), a także dyskutować o profilach Chroma, dołączając do tematycznego Discorda czy Reddita.

Mamy tutaj nie tylko wizualnie przyjemne dla oka efekty, ale również możliwość dostosowania do ponad 150 gier dynamicznego podświetlenia, reagującego na wydarzenia w grach np. Fortnite, The Sims 4, Overwatch, Doom.

Jak Razer BlackWidow V3 sprawdziła się w testach

W wypadku mechaników, gdzie każdy klawisz jest rejestrowany osobno, test na Key-rollover i Anti ghosting zazwyczaj zdawany jest na piątkę i tak jest również w przypadku Razer BlackWidow V3.

Klawiatura Razer BlackWidow V3 przy jednoczesnym wciśnięciu 10 klawiszy zarejestrowała każdy z nich. Poradziła sobie także ze niecodzienną ilością i bez problemów zarejestrowała 22 klawisze, które wcisnęłam brzegiem książki (trzeba sobie jakoś radzić). W czasie testów przy wielokrotnym jednoczesnym wciskiwaniu wielu klawiszy, nie rejestrowały się dodatkowe niewciskane klawisze (tzw. klawisze widmo), co potwierdza obecność anti-ghostingu.



Test wykonany w KeyboardTester.co

Czy klawiatura w kolorze różowym może zachwycać?

Różowa klawiatura BlackWidow V3 reprezentuje kolekcję Quartz, która stworzona została dla odważnych fanów tego koloru. Z pewnością zwraca uwagę, jednak przy tym kolorze ważne jest odpowiednie dobranie podświetlenia. Połączenie różu z zielonym nie cieszy oka, ale efekt płomieni wygląda tutaj już całkiem sensownie. W tym odcieniu dostępne są jeszcze myszki, słuchawki, mikrofony, a nawet laptop. Ostatnio testowaliśmy Razer Blade Pro 17, ale był akurat czarny.

Mimo, że jest to bardzo delikatny odcień różu to mnie wizualnie męczył i ciężko było mi się do niego przyzwyczaić. Zwyczajnie też nie pasował do niczego w mojej przestrzeni.

BlackWidow V3 i jego przystępna cena

Całkiem niedawno wspominaliśmy o bezprzewodowej klawiaturze BlackWidow V3 Pro, która złamała wiele gamingowych serc, zamykając się w cenie 1000 złotych. To sprawia, że propozycja BlackWidow V3 w cenie 139,99 $ (około 530 zł), jest znacznie bardziej przekonująca.

W zestawieniu klawiatur BlackWidow V3 Pro oraz najnowszej V3 - obie posiadają ulepszone przełączniki mechaniczne Razer (w przezroczystej obudowie, co podkręca efektowność podświetlenia), oraz dwuwarstwowe klawisze z tworzywa ABS. Pod względem designu są bardzo podobne, różni je wykonanie podpórki pod nadgarstki oraz prawy górny róg z wielofunkcyjnym pokrętłem.

Najistotniejszą różnicą jest jednak to, że BlackWidow V3 to klawiatura przewodowa, więc jeśli nie jest to dla Ciebie problemem, będzie to świetna alternatywa, gdy budżet nie pozwolił Tobie na wersję Pro.

Razer BlackWidow V3 - czy warto?

Specyfika pracy mechanicznych przełączników sprawia, że są one głośne i nie jest to dla nikogo zaskoczeniem. Jednak dla mnie BlackWidow V3 - Green Switch generuje już przesadny poziom hałasu. Podczas rozgrywek skupienie na grze jest o tyle duże, że głośna praca nie zwraca aż tak uwagi i nie sprawia problemu (do momentu aż Twój mikrofon nie zbiera tych dźwięków i doprowadza do szału ludzi po drugiej stronie). Jeśli korzystasz z klawiatury nie tylko do gier, ale też do codziennej obsługi - ten dźwięk może Cię irytować. Na szczęście dostępny jest również model z cichą wersją przełączników BlackWidow V3 - Yellow Switch.

Klawiatura jest solidna, porządnie wykonana i prezentuje się efektownie (szczególnie z podświetleniem). Podpórka pod nadgarstki to dostawka, która może się przesuwać (mi się to nie zdarzyło). Nie jest luksusowym dodatkiem powleczonym mięciutką ekoskórą, a kawałkiem plastiku. Nasadki klawiszy wykonane są z wytrzymałego dwuwarstowego ABS. Nie jest to jednak najpopularniejszy wśród graczy materiał (przy wysokich budżetach oczekuje się już PBT), ale w modelu za 1000 zł też się z tym spotkaliśmy, więc do tej kwestii nie będę się przyczepiać. W tej cenie miłym dodatkiem byłby dodatkowy port USB. Rekompensuje to jednak obecność pokrętła do sterowania multimediami.

Ocena końcowa klawiatury Razer BlackWidow V3

PLUSY:

Żywotność przełączników (80 mln kliknięć)

Zaawansowane oprogramowanie Razer Synapse 3

W pełni widoczne podświetlenie - przezroczysta obudowa przełączników

Rolka do sterowania multimediami

MINUSY:

Bardzo głośna (specyfika przełączników Razer Green)

Brak mocowania podpórki pod nadgarstki

Brak dodatkowych portów USB

Ergonomia:

bardzo dobry



Jakość wykonania: dobry

Stylistyka

bardzo dobry

Mechanizm klawiszy:

dobry

Możliwości programowania:

super

super Szybkość reakcji

bardzo dobry

Funkcjonalność

super

88% 4,4/5

