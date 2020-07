Razer Huntsman Mini to gamingowa klawiatura, jakiej jeszcze nie było w ofercie producenta, którego nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu graczowi. Najmniejsza, a przez to doskonała dla osób z mniejszymi biurkami i miłośników LAN-party.

Razer Huntsman Mini to bardzo mała klawiatura gamingowa…

Razer Huntsman Mini to pierwsza taka klawiatura gamingowa amerykańskiego producenta, a wypada zwrócić uwagę na to, że w jego katalogu są modele membranowe, hybrydowe, mechaniczne, a nawet opto-mechaniczne, z sekcją numeryczną i bez, z podświetleniem i bez, z przyciskami multimedialnymi i bez… Do tej pory nie było w nim jednak tak zwanej 60-procentowej klawiatury, czyli zajmującej niewiele więcej niż połowę miejsca, jakiego potrzebuje tradycyjna, pełnowymiarowa „klawa”.

Taka 60-procentowa klawiatura nie ma sekcji numerycznej ani strzałek, nie ma też klawiszy funkcyjnych (F1-F12), a ich funkcje są dostępne jako alternatywne działanie górnego rzędu z cyframi. Nie ma też wreszcie podpórki pod nadgarstki ani choćby milimetra zbędnej obudowy. To wszystko razem sprawia, że Razer Huntsman Mini ma być idealnym sprzętem dla posiadaczy biurek o niezbyt dużych blatach oraz dobrą opcją dla osób, które zabierają ze sobą klawiatury na turnieje i rozgrywki u znajomych.

...która ma bardzo dużo do zaoferowania graczom

Najważniejsze jest jednak to, że model zasługuje na miano „Huntsman” w równej mierze, co na „Mini”. Krótko mówiąc: to porządna klawiatura dla graczy o niemałych wymaganiach. Jest wyposażona w autorskie liniowe przełączniki optyczne nowej generacji, z silikonowymi tłumikami, zapewniającymi cichą pracę, bez negatywnego wpływu na szybkość reakcji czy płynność działania, a w technologii „opto” jedno i drugie stoi na najwyższym poziomie. Pierwszorzędna jest też żywotność switchów – sięgająca 100 milionów kliknięć.

Trwałe są również same klawisze – to Doubleshot PBT (te same, jakie znajdziemy w turniejowej edycji Huntsmana), a dopełnieniem całości pod tym względem jest aluminiowa konstrukcja. Do klawiszy można swobodnie przypisać funkcje i makra, efektownego wyglądu nadaje podświetlenie Chroma RGB, a transport dodatkowo ułatwia odłączany przewód. Ile za to wszystko trzeba będzie zapłacić? Razer Huntsman Mini kosztuje 140 euro (lub o 10 euro mniej, jeśli zrezygnujemy z nowych przełączników na rzecz klasycznych).

Źródło: Razer

Czytaj dalej o klawiaturach do gier: