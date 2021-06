Testujemy laptopa Fujitsu Lifebook A3510 - model którego sercem jest procesor Intel Ice Lake i którego zakup nie nadwyręży naszego portfela. Jest niedrogi, ale nie zalicza się do najtańszych konstrukcji, więc jego jakość i wyposażenie są już całkiem przyzwoite.

Fujitsu Lifebook A3510 to niedrogi laptop do podstawowych zastosowań i pracy biznesowej

Występuje w dwóch wersjach - z procesorem Core i3-1005G1 i Core i5-1035G1 (Ice Lake)

Cena najtańszych modeli z Core i3 to około 2700 złotych, a z Core i5 około 3200 złotych

ocena redakcji:









4,5/5

Lubię testować niedrogie laptopy, bo sprawdzanie możliwości takich maszynek często bywa ciekawsze niż topowych monstrów w wypasionych konfiguracjach. Można powiedzieć, że to nudy, ale przecież wielu z nas potrzebuje takiej maszynki - laptopa do podstawowych zadań, którego można zabrać wszędzie bez obawy o kradzież, czy zniszczenie. Dziś gościmy laptopa ze stajni Fujitsu, a konkretnie model Lifebook A3510.

Jak zaznaczyliśmy na wstępie, Fujitsu Lifebook A3510 występuje w dwóch podstawowych konfiguracjach, a konkretnie z procesorami Core i3-1005G1 i Core i5-1035G1 (10 generacja Core). Dziś testujemy wydajniejszą wersję, wyposażoną również w SSD PCIe 256 GB i 8 GB RAM - to podstawowa konfiguracja, którą można póżniej bez problemu rozbudować (o czym dalej).

Fujitsu Lifebook A3510 - niedrogi laptop do codziennej pracy

Z miejsca widać, że nie jest to "prawdziwy" laptop premium, ale generalnie powodów do narzekań nie ma. Prezentuje się przyzwoicie, a producent wyposażył go w takie udogodnienia jak unoszona po otwarciu klawiatura (dla wygodniejszego korzystania), czy też chropowata faktura powierzchni dookoła touchpada (proste rozwiązania, a z miejsca się zakochałem).

Fujitsu Lifebook A3510 - Intel Ice Lake i... dobra cena

Fujitsu Lifebook A3510 - cena

Testowany przez nas model z procesorem Core i5, SSD PCIe 256 GB i 8 GB RAM to wydatek około 3200 złotych. Decydując się na tańszy model z Core i3 zapłacimy około 2700 złotych.

Fujitsu Lifebook A3510 - specyfikacja

Model Fujitsu Lifebook A3510 Procesor Intel Core i5-1035G1 (4C/8T) 1-3,6 GHz (15W)

Ice Lake 10-nm Pamięć RAM 8 GB DDR4

3200 MHz (single - drugi slot wolny) Zintegrowany układ graficzny Intel UHD (10th gen)

(maks. taktowanie 1050 MHz) Ekrany 15,6 cala (250 cd), 1920 x 1080, matowa (LED backlight) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5 (Intel Dual Band Wireless-AC9560 11ac) + Bluetooth 5.0 Dysk SSD PCIe 256 GB - Samsung MZVLQ256HAJD (2050/1000 MB/s) Wymiary 361 x 244 x 23,9 mm Waga 1,95 kg Bateria 4200 mAh / 45 Wh Porty 1x USB C (Gen2 10 Gb/s) wsparcie PD

3x USB 3.2 A (Gen1 5 Gb/s)

HDMI 1.4b

mini-jack (słuchawki/mikrofon)

czytnik kart SD

LAN (Realtek RTL8111H) System operacyjny Windows 10 Home lub Pro Dodatkowo kamera HD, Kensington Lock, możliwość instalacji DVD/HDD Obudowa tworzywo sztuczne

Fajnie, że znalazło się tu miejsce na USB typu C (10 Gb/s) i trzy porty A (5 Gb/s). W tej cenie raczej nie ma sensu czepiać się o to, że HDMI jest w starej wersji 1.4b, ale niektórym może brakować obsługi WiFi ax.

Core i5 udostępnia już 4 rdzenie i 8 wątków co jest wartością całkiem przyzwoitą (Core i3 - 2 rdzenie / 4 wątki). Oba modele są w wersji G1, czyli wyposażone w podstawową wersję układu graficznego Intel UHD.

Laptop w tej konfiguracji sprzedawany jest tylko z jedną pamięcią RAM o pojemności 8 GB - niewiele, ale na start wystarczy. Dołożenie drugiej takiej pamięci znacznie przyśpieszy działanie zintegrowanej grafiki (tryb dwukanałowy) - nawet w przypadku Intel UHD.

Fujitsu Lifebook - budowa i porty

Po lewej stronie laptopa znajdziemy gniazdko zasilania, port Ethernet, wyjście obrazu HDMI 1.4b, jeden port USB 3.2 Gen1 typu A (z funkcją ładowania urządzeń nawet przy wyłączonym laptopie - opcja konfigurowalna w BIOS) oraz jeden port USB 3.2 Gen2 typu C.

Jak zapewnie zauważyliście w tabelce, USB C oferuje wsparcie technologii Power Delivery - umożliwia między innymi podłączenie stacji dokującej, która udostępnia dodatkowe porty i będzie ładować baterię laptopa.

Po prawej stronie znalazło się miejsce na gniazdko słuchawkowe, dwa porty USB 3.2 Gen1 typu A oraz gniazdo blokady Kensington. Zaraz zaraz, a ta przestrzeń pomiędzy nimi? Niektóre modele mogą tu mieć napęd DVD, bądź dysk 2,5 cala. Niestety w tym przypadku producent nie przewidział wykorzystania tego miejsca - szkoda!

Chropowata powierzchnia dookoła touchpada to mistrzostwo świata - jasne, bardziej wypasione wersje mogą być zbudowane z lepszej jakości materiałów, ale nawet tutaj użytkowanie jest naprawdę przyjemne.

Fujitsu Lifebook - testy wydajnościowe

Cudów nie będzie bo ich być nie może - nasza konfiguracja posiadała pamięć RAM w konfiguracji jednokanałowej. Dołożenie drugiej pamięci RAM powinno znacznie poprawić osiągi tego laptopa.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Vega 8 3618 Fujitsu Lifebook A3510

Intel Core i5-1035G1, Intel UHD 3453 Asus ZenBook UX434

Core i5-10210U, Geforce MX250 3329 HP Envy x360 13

AMD Ryzen 5 3500U, AMD Radeon Vega 8 2628 LG Gram 15

Core i5-8265U, Intel HD 620 2446

W teście PC Mark maszyna wypada przyzwoicie - energooszczędny procesor Ice Lake jest jednak mniej wydajny od udanych modeli Tiger Lake (11-generacja Core).

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 4700U 2338 Intel Core i7 1165G7 2055 Intel Core i7-10510U 1533 Intel Core i5-1035G1 1201 Intel Core i3-10110U 822 Intel Core i3-8145U 728

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 578 Intel Core i7-10510U 449 AMD Ryzen 7 4700U 440 Intel Core i5-1035G1 411 Intel Core i3-10110U 403 Intel Core i3-8145U 387

Jak bardzo udane są modele Tiger Lake można stwierdzić podczas testów Cinebench na przykładzie Core i7 1165G7. Oczywiście na tle starszych procesorów jak Core serii 8xxx, czy Ryzen serii 3xxx model wykorzystany w laptopie Fujitsu nie będzie miał się czego wstydzić.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 886 Fujitsu Lifebook A3510

Intel Core i5-1035G1, Intel UHD 487 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 433 Lenovo IdeaPad S145-14IWL

Intel Core i3-8145U, Intel UHD 620 381

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 2522 Fujitsu Lifebook A3510

Intel Core i5-1035G1, Intel UHD 1270 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093 Lenovo IdeaPad S145-14IWL

Intel Core i3-8145U, Intel UHD 620 941

Zdecydowanie nie jest to laptop do grania, ale jak wspominaliśmy wcześniej, wykorzystanie trybu dwukanałowego pozwoliłby nam na rozgrywkę w mniej wymagające gry i znaczną poprawę wyników w 3D Marku.

Na jaki czas pracy na baterii można liczyć? W teście PCMark Battery Modern Office, w trybie oszczędzania energii i z jasnością ekranu ustawioną na 50% laptop pracował 4 godziny i 50 minut na baterii. Teoretycznie powinien on zapewnić maksymalny czas pracy na baterii do 9 godzin.

Znalazło się tu miejsce na klawiaturę numeryczną (przypominamy, że klawiatura jest odporna na zachlapanie), nad którą umieszczono włącznik oraz dwa głośniki stereo.

Fujitsu Lifebook A3510 - czy warto kupić?

Firma Fujitsu starała się stworzyć niedrogiego laptopa z elementami wyposażenia premium, więc można liczyć na takie atrakcje jak USB-C 3.2 Gen2 (plus PD), unoszoną po otwarciu klawiaturą, wygodną powierzchnię pod nadgarstki, czy w końcu procesor Intel Ice Lake. Jasne fajnie byłoby tu mieć 11-generację Core, WiFi w wersji 6, podświetlaną klawiaturę czy jeszcze inne nowinki, ale w przypadku laptopa do codziennych zastosowań nie są one już takie istotne.

Fujitsu Lifebook A3510 sprawdzi się bardzo dobrze w podstawowych zastosowaniach, czy pracy biurowej, tylko warto obsadzić oba sloty RAM, by pracował z pełną wydajnością.

Jeśli mielibyśmy poszukać minusów, to wskazalibyśmy na wagę (prawie 2 kilogramy), chociaż i tak jest lżejszy od poprzednika. Dobrze byłoby tu widzieć fizyczną osłonę kamerki, ale niestety jej tu zabrakło.

Oczywiście natkniemy się również na modele z różną ilością pamięci RAM oraz różnymi nośnikami - od HDD 500 GB po SSD M.2 1 TB. Odradzamy wersję wyłącznie z HDD - komfort pracy będzie znacząco niższy, ale jak zapewnił nas producent, na naszym rynku takiej wersji nie znajdziemy. Skoro już jesteśmy przy sklepach, to laptopy tej serii znajdziecie w ofercie firmy Komputronik.

Opinia o Fujitsu Lifebook A3510 (FPC04938BP) Plusy Intel Core i5 10-tej generacji i RAM 3200 MHz

3 porty USB 3.2 Gen1 i USB-C 3.2 Gen2 z PD

chropowata faktura przy touchpadzie

łatwa rozbudowa pamięci RAM i wymiana nośnika M.2

gniazdo blokady Kensington

unoszona, odporna na zachlapanie klawiatura z blokiem numerycznym Minusy waga prawie 2 kilogramy

brak fizycznej osłony na kamerkę

w tym konkretnym modelu producent nie umożliwił instalacji dodatkowego dysku 2,5 cala