Recenzujemy Leitz TruSens Z-2000 - nowoczesny oczyszczacz powietrza, który może się pochwalić nie tylko wyposażeniem w zewnętrzny czujnik zanieczyszczeń, ale również w odkażające źródło światła UV.

4,5/5

Sezon grzewczy - a więc okres największych zanieczyszczeń powietrza - mamy już za sobą, ale nie oznacza to, że problem smogu zniknął aż do zimy. Źródeł smogu jest wiele, a oczyszczacze mogą być zarówno użyteczne choćby dla alergików. Urządzenia te wciąż ewoluują i na rynku znajdziemy prawdziwe zatrzęsienie różnych modeli. W walce o lepsze powietrze, można się również oczywiście posiłkować choćby roślinami, nieco na wyrost zwanymi "antysmogowymi".

Nowoczesne oczyszczacze mogą być wyposażone nie tylko w różne rodzaje filtrów (węglowe, czy HEPA), ale i jonizatory, czy też coraz częściej - w źródło dezynfekującego światła UV. Jest to właśnie jedna z zalet oczyszczacza, która zawitał do redakcji, a jest to model Leitz TruSens Z-2000.

Leitz TruSens Z-2000 - oczyszczacz powietrza z zewnętrznym czujnikiem

Cechą charakterystyczną tego modelu jest wyposażenie w zewnętrzny czujnik zanieczyszczeń. Oczyszczacze powinno się stawiać w pobliżu okna, bowiem tam najszybciej wykryją szkodliwe cząsteczki dostające się do naszego mieszkania. W praktyce bywa z tym różnie i najczęściej stawiamy oczyszczacz... po prostu tam gdzie nam najbardziej pasuje. Rozwiązaniem jest właśnie zewnętrzny czujnik - można go umieścić tam gdzie najbardziej efektywnie będzie wykrywał problemy z jakością powietrza.

Samo urządzenie prezentuje się znakomicie - ma nowoczesny wygląd, a konstrukcja pozwala na zasysanie powietrza z każdej strony (filtracja 360 stopni). Warto wspomnieć również o dwukierunkowym przepływie powietrza (technologia PureDirect), co zwiększa efektywność pracy urządzenia. Jest on lekki, a wygodny uchwyt pozwala na jego łatwe przenoszenie.

Leitz TruSens Z-2000 - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

atrakcyjny wygląd i prosta obsługa

zewnętrzny czujnik zanieczyszczeń

filtry węglowe, HEPA (filtracja 360 stopni) i dodatkowo lampa UV

duży wybór różnych filtrów w zależności od potrzeb

Skoro już o filtrach mowa, to w urządzeniu możemy zainstalować ich różne rodzaje - więcej na ten temat znajdziecie w dalszej części tekstu.

Zewnętrzny czujnik SensorPod działa efektywnie w odległości do 15 metrów od urządzenia

Leitz TruSens Z-2000 - specyfikacja

Model Leitz TruSens Z-2000 Filtry wstępny, HEPA i węglowy Lampa UV tak Jonizator nie Wymiary / waga 230 x 560 x 230 / 4,1 kg Przeznaczony do powierzchni 35 metrów kwadratowych Poziom hałasu 33-64 dB Typ czujnika zewnętrzny SensorPod, PM 2.5 / PM 10 Obsługa bezprzewodowa przez smartfon nie Dodatkowo tryb nocny, tryb ściemniania, wskaźnik wymiany filtrów i lampy UV,

ygodny uchwyt do przenoszenia i łatwa wymiana filtrów

Rzut oka na specyfikację nie pozostawia wielu wątpliwości - mamy do czynienia w prostym w obsłudze urządzeniem, które powinno świetnie sprawdzić się na powierzchniach do 35 metrów kwadratowych. Jeśli interesuje nas obsługa przez aplikację w smartfonie musimy sięgnąć po wyższy model Z-3000.

Leitz TruSens Z-2000 - obsługa

Urządzenie obsługujemy wyłącznie przez przedni panel, którego wyświetlacz informuje nas o poziomie zanieczyszczeń zarówno za pomocą kolorów, jak i danych liczbowych (wskaźnik Air Quality).

Obsługa jest tak prosta, że nie trzeba nawet zaglądać do instrukcji obsługi. Mamy tu włącznik, przycisk regulujący szybkość pracy wentylatorów (jest tu oczywiście również tryb auto), przycisk trybu nocnego (wyłączający podświetlenie), timer (można ustawić automatyczne wyłączenie urządzenia po 2, 4, 8 lub 12 godzinach), włącznik żarówki UV (gdy zachodzi potrzeba jej wymiany świeci się na czerwono) oraz przycisk reset, którego podświetlenie równocześnie informuje nas o potrzebie wymiany filtrów.

W pudełku z urządzeniem znajdziemy również zewnętrzny czujnik wraz z zasilaczem. O prawidłowej pracy czujnika informuje nas ikonka pod wskaźnikiem jakości powietrza.

Leitz TruSens Z-2000 - wymienne filtry

Powiem tak - prostszej wymiany filtrów chyba nie dało się zrobić. Po prostu odkręcamy mocowanie na dole, wyjmujemy zużyty filtr i wkładamy nowy - nie ma w tym żadnej filozofii, ani możliwości zrobienia czegoś źle.

Widoczny na zdjęciu rdzeń to lampa UV która odkaża wewnętrzną powierzchnię filtra oraz powietrze przez nie przechodzące.

Pora powiedzieć coś więcej na temat rodzajów dostępnych filtrów. Można je stosować zarówno z modelem Z-2000, jak i Z-3000 oraz Z-1000. Generalnie całość składa się z filtra wstępnego, HEPA oraz węglowego i mamy tu do czynienia z trzema podstawowymi modelami.

Rodzaje filtrów:

Filtr antyalergiczny i antywirusowy (niebieski)

Filtr zapachów (pomarańczowy)

Filtr dla właścicieli zwierząt (czerwony)

Filtr antyalergiczny i antywirusowy zwiększa ochronę przed unoszącymi się w powietrzu patogenami (bakterie, czy wirusy - w tym H1N1) oraz alergenami.

Filtr zapachów charakteryzuje się większą ilością aktywnego węgla, który to właśnie doskonale eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz filtr bębnowy HEPA - to narzędzie walki dla tych osób którym przeszkadzają zapachy powstałe podczas gotowania i sprzątania z użyciem środków czyszczących oraz zmniejszają ilość lotnych związków organicznych w powietrzu.

Filtr dla właścicieli zwierząt (łatwy do rozpoznania dzięki charakterystycznym wzorom na filtrze wstępnym) wychwytuje 99,97% unoszących się w powietrzu elementów naskórska, czy sierści oraz oczywiście pomaga eliminować zwierzęce zapachy.

Leitz TruSens Z-2000 - czy warto kupić?

Leitz TruSens Z-2000 kosztuje obecnie około 1000 złotych. Szkoda, że producentowi nie udało się jeszcze dorzucić jonizatora, bo wtedy byłaby to prawdziwa okazja. Na całe szczęście konstrukcja ma kilka innych asów w rękawie. Pierwszym jest oczywiście zewnętrzny czujnik PM 2.5/PM 10, dzięki czemu może bardziej precyzyjnie wykrywać zanieczyszczenia. Świetnym dodatkiem jest zastosowanie lampy światła ultrafioletowego UV-C, której odkażające działanie wspiera działanie klasycznych filtrów.

Większych zastrzeżeń do tej konstrukcji nie mamy. Konkurencja na tym rynku jest jednak spora i lekka obniżka ceny zdecydowanie zwiększyłaby aktrakcyjność tego modelu.

Jeśli cena Z-2000 jest dla was za wysoka, radzimy zerknąć na model Z-1000 - jest on przeznaczony do mniejszych pomieszczeń (do 23 metrów kwadratowych), ale również posiada lampę UV-C, a jego cena to znacznie lżejsze dla portfela 600 złotych.

Leitz TruSens Z-2000 - ocena

prosta obsługa

zewnętrzny czujnik zanieczyszczeń

wyposażenie w filtr węglowy, HEPA oraz odkażające źródło światła UV

łatwe przenoszenie i niewielka waga

prosta wymiana filtra i żarówki UV

dostępność dużej ilości filtrów na różne okazje

kabel zasilacza czujnika mógłby być nieco dłuższy

brak obsługi przez Wi-Fi (znajdziemy je w modelu Z-3000)

90% 4,5/5

