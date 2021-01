Jeśli potrzebujesz lekkiego laptopa do domu, pracy i podróży, to specjalnie dla Ciebie wybraliśmy notebooki wyróżniające się niską wagą, długim czasem pracy na baterii i dobrą relacją ceny do możliwości. Są tutaj uniwersalne i wydajne modele, które dobrze spisują się na co dzień.

Coraz rzadziej mamy okazję obserwować osoby targające na ramieniu pokaźną torbę z ciężkim laptopem - po prostu przenośne komputery stały się znacznie lżejsze, a i zasilacze znacznie straciły na wadze osiągając rozmiary ładowarki do telefonu. Równocześnie moc obliczeniowa lekkich laptopów stoi obecnie na naprawdę przyzwoitym poziomie. Przy okazji sprawdźcie też nasze zestawienia laptopów konwertowalnych z dotykowym ekranem oraz wydajnych laptopów do gier.

Nasza lista polecanych lekkich laptopów jest wciąż aktualizowana - w tej edycji znalazły się tu między innymi nowy Apple MacBook Air z procesorem M1, lekkie laptopy z procesorami AMD Ryzen Renoir (seria 4xxx) czy modele wyposażone w procesory Intel Tiger Lake z wydajną zintegrowaną grafiką Iris Xe. Najcięższy laptop w tym zestawieniu waży 1290 gramów, a najlżejszy zaledwie 1170 gramów!

Jaki cienki laptop wybrać? Oto polecane modele:

Lekki i mały laptop do biura, domu i podróży

Jeśli zależy nam na lekkim laptopie do noszenia na codzień, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Lekka waga oznacza pewne ograniczenia - laptopy o małej wadze zwykle charakteryzują się ekranami o przekątnej 13,3 lub 14 cali oraz wyposażone są w energooszczędne procesory. Ta druga cecha oznacza również brak dedykowanego układu graficznego, ale obecne zintegrowane grafiki (zwłaszcza Radeon w procesorach Ryzen 4xxx oraz Iris Xe w procesorach Core 11-tej generacji) charakteryzują się naprawdę przyzwoitą wydajnością.

Energooszczędne podzespoły to jednak nie tylko ograniczona moc obliczeniowa, ale równocześnie dłuższa praca na baterii - a niektóre z modeli potrafią pod tym względem naprawdę imponować. Obecnie niektóre z nowoczesnych lekkich laptopów potrafią oferować prawie dobę pracy na baterii, co jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Jeśli długa praca na baterii jest dla Ciebie imperatywem, nie omieszkaj sprawdzić recenzji danych modeli - najlepiej oczywiście na benchmark.pl. Warto również sprawdzić, czy laptop wspiera funkcję szybkiego ładowania.

Proponowane przez nas modele lekkich laptopów oparte są na najnowszych podzespołach (Intel Core 11-generacji, Apple M1 i AMD Ryzen Renoir). Oznacza to oczywiście wyższe ceny, ale równocześnie skok wydajności w stosunku do procesorów i zintegrowanych grafik poprzedniej generacji jest tak duży, że naprawdę warto wydać parę złotych więcej.

Wybierając lekkiego laptopa nie zapomnijcie o rozdzielczości ekranu (powinno to być minimum Full HD - 1920 x 1080) oraz szybkim SSD - najlepiej w wersji PCIe, chociaż SSD oparte na SATA wciąż oferują zadowalające osiągi. Optymalna ilość pamięci RAM również zapewni odpowiedni komfort pracy - nie warto schodzić poniżej 8 GB, a najlepiej by było to 12 lub 16 GB.

Użytkownicy którzy kupują sprzęt na lata, koniecznie powinni również sprawdzić możliwości rozbudowy danego modelu. W przypadku lekkich laptopów są one jednak niestety mocno ograniczone.

Małe, przenośne 13 i 14 calowe laptopy

Apple MacBook Air 13 - laptop o wadze 1290 gramów









4,5/5 Ocena benchmark.pl MacBooki Air już dawno straciły pierwsze miejsce na podium najlżejszych laptopów, ale wciąż stanowią łakomy kąsek dla użytkowników ekosystemu Apple. Ten model może się pochwalić nie tylko ekranem Retina o rozdzielczości 2560 x 1660, czy kamerą FaceTime HD, ale również najnowszym procesorem Apple M1 (ARM). Jeśli masz w portfelu większy zapas gotówki, śmiało sięgnij po model z 16 GB pamięci RAM. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Big Sur

Procesor główny (nazwa) Apple M1

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1290 g

Złącza kamerka internetowa, 2x Thunderbolt 3 Pokaż specyfikację

ASUS ZenBook 14 UX425EA - najlżejszy laptop w zestawieniu: 1170 gramów









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS ZenBook 14 UX425 to 14-calowa matryca i rekordowo niska waga. Nowe Zenbooki to obecnie pierwsza liga lekkich laptopów, a zastosowanie procesora Intel Tiger Lake z wydajną grafiką Iris Xe jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność tego modelu. Zenbook ci się podoba, ale wolałbyś coś z nowym procesorem AMD? Znajdziesz go w dalszej części tego zestawienia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1170 g

Złącza czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych, kamerka internetowa, 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.1 typ C, 2x Thunderbolt 4 Pokaż specyfikację

Lenovo ThinkPad T14s - lekki laptop o wadze 1270 gramów









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wielbiciele serii ThinkPad nie mogę przejść obojętnie obok modelu Lenovo ThinkPad T14s. Obok niewielkiej wagi jego zalety to wytrzymała obudowa ze stopu magnezu, czy też nowoczesny procesor AMD Ryzen 5 PRO 4650U z zintegrowaną grafiką Vega 6. Przypomnijmy, że wersje PRO tych procesorów oferują dodatkowe funkcje związane z bezpieczeństwem. Model w sam raz dla użytkowników biznesowych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 Pro 4650U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1270 g

Złącza czytnik linii papilarnych, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, Smart Card, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 3.2 typu C gen 2 Pokaż specyfikację

Dell Vostro 5301 - waga tego laptopa to 1250 gramów









4,5/5 Ocena benchmark.pl Model Dell Vostro 5301 to kolejny w tym zestawieniu lekki laptop wyposażony w nowoczesny procesor Intel Core 11-tej generacji, a konkretnie model Intel Core i5-1135G7 z grafiką Intel Iris Xe. Niewielkie rozmiary (ekran 13,3 cala), aluminiowa obudowa oraz SSD PCIe sprawiają, że to maleństwo przyciąga wzrok. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1250 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C Pokaż specyfikację

ASUS ZenBook 14 UM425IA - najlepszy lekki laptop - waga 1260 gramów









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS ZenBook 14 w wersji UM425 został wyposażony w świetny procesor AMD Ryzen 7 4700U, który razem w duecie z zintegrowaną grafiką Radeon Vega 7 oferuje znakomitą wydajność jak na segment energooszczędny. Jest tu nie tylko 16 GB RAM, ale i SSD PCIe o pojemności 1 TB, czy funkcja szybkiego ładowania. Te lekki laptop może nam służyć przez długie lata bez konieczności rozbudowy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 4700U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 7

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 1260 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.1 typ C, 1x USB 3.1 Pokaż specyfikację

Jaki lekki laptop wybrać?

Dla fanów produktów spod znaku nadgryzionego jabłka wybór będzie prosty, zwłaszcza, że mamy tu do czynienia z nowinką w postaci nowych procesorów ARM. W innym przypadku rewelacyjnie przedstawia się nowy ASUS Zenbook 14 UX425EA-BM063T, który oferuje nie tylko 14-calową matrycę, ale i nowy procesor Intel Tiger Lake oraz waży zaledwie 1,1 kilograma. Jeśli szukasz większej wydajności (zarówno procesora, jak i zintegrowanego układu graficznego) można zdecydować się na model Zenbook 14 UM425IA-AM024T z procesorem AMD Ryzen 7 4700U - jest tylko 90 gramów cięższy.

Mogą Cię również zainteresować: