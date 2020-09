W czasach powszechności pracy zdalnej, zalety mobilnych stacji roboczych stały się szczególnie pożądane. Łącząc mobilność z wydajnością, okazały się strzałem w dziesiątkę. Nie każdy laptop jednak to potrafi. Ten zdecydowanie trafia w sedno.

Czasy się zmieniają - ile razy każdy z nas słyszał takie stwierdzenie? O ile jednak do tej pory można było z dużym powodzeniem wzruszyć nad nim ramionami i wrócić do swoich zajęć, o tyle 2020 rok sprawił, że faktycznie świat się zmienił. Dotyczy to tak wielu aspektów życia, że moglibyśmy na benchmarku stworzyć cały cykl publikacji poświęconych tej kwestii. Tym razem skupię się na jednym jej aspekcie. Jest nią praca zdalna.

Pracować możesz/musisz wszędzie

Jeśli 2020 rok zapamiętany będzie z innego powodu niż koronawirus, to prawdopodobnie będzie to upowszechnienie pracy poza biurem. Jeszcze do niedawna pracowanie zdalne traktowane było albo jako przywilej nielicznej grupy wolnych zawodów, albo bliżej nieokreślona wizja przyszłości kreślona przez pisarzy s-f.

Tymczasem okazało się, że wykonywanie obowiązków bez konieczności przychodzenia do siedziby firmy, jest jak najbardziej możliwe. Powiem więcej, stało się na długie miesiące jedyną dostępną opcją pozwalającą na utrzymanie stanowisk pracy i funkcjonowanie niezliczonej liczby firm.

Teoretycznie do sporej części zadań biurowych wykonywanych na komputerze można wykorzystać niemal dowolnego laptopa. Jednocześnie istnieje liczna grupa osób mających znacznie większe wymagania i oczekiwania od swojego komputera.

To właśnie dla profesjonalistów tworzone są mobilne stacje robocze. Wszechstronne i uniwersalne laptopy, których funkcjonalność i możliwości pozwalają na wykonywanie zaawansowanych projektów.

Dlatego właśnie stacje robocze są szczególnie popularne wśród inżynierów, projektantów, architektów i przedstawicieli zawodów kreatywnych.

Nie licz na cuda, niech CUDA liczą za Ciebie

O czym dokładnie mowa? Zacząć należy przede wszystkim od wydajności. Do otwarcia przeglądarki internetowej czy edytora tekstu nie potrzeba wielkiej mocy obliczeniowej. Jeśli jednak laptop wykorzystywany będzie np. do tworzenia projektów w CADzie, czy renderowania grafik, to sytuacja wymaga już zupełnie innego zestawu podzespołów. Przede wszystkim mocnego procesora i karty graficznej, szybkiej pamięci RAM i dysku SSD.

W tym miejscu na scenę wchodzi Lenovo ThinkPad 14s, który wszystkie te wymagania ma wpisane w swoje elektroniczne DNA. Zacznijmy od procesora, czyli jednego z układów najnowszej 10 generacji procesorów Intel Core (włącznie z sześciordzeniowym Core i7-10810U z obsługą vPro).

Dodać do tego trzeba koniecznie grafikę Nvidia Quadro P520, która od konsumenckich układów Nvidia MX różni się optymalizacją. Pozwala to w pełni wykorzystać 384 rdzenie obliczeniowe CUDA i 2 GB szybkiej pamięci GDDR5. Całość uzupełniona jest nawet 48 GB pamięci RAM DDR4 2400 MHz oraz szybkim dyskiem SSD, którego pojemność może sięgać nawet 2 TB.

Stacja robocza ThinkPad 14s bardzo dobrze poradzi sobie z renderowaniem grafiki, wideo, czy obsługą dużych plików i tworzeniem projektów w CADzie.

To wszystko jednak tylko suche liczby. Aby nie pozostały jedynie zapisami na papierze, równie istotna jest optymalizacja dostępnej mocy obliczeniowej i zgodność z najważniejszymi aplikacjami. Lenovo zadbało, aby ThinkPad 14s posiadał certyfikaty ISV, czyli najważniejszych producentów oprogramowania ISV (m.in. AutoCAD, Creo, SketchUp, SolidWorks i wielu innych).

Pełną ich listę można znaleźć na stronie producenta.

Dodatkowo, producent dostarcza oprogramowanie Lenovo Performance Tuner (LPT), które ma na celu optymalizację wydajności i efektywności pracy stacji roboczej, aby móc w pełni wykorzystać jej potencjał. Poprzez wykorzystanie predefiniowanych ustawień dedykowanych pod konkretne aplikacje LPT umożliwia zarówno zwiększenie wydajności oraz efektywności na poziomie ustawień sprzętowych jak i systemowych.

Liczy się każdy detal

Skoro już przy tym temacie jesteśmy, to warto podkreślić, że miarą sukcesu często jest dbałość o szczegóły. Wie to każdy projektant czy twórca konsekwentnie dopieszczający swoje dzieło. Aby mieć pełną kontrolę nad efektami swojej pracy, niezbędny jest wysokiej klasy wyświetlacz.

Dla najbardziej wymagających użytkowników przeznaczony jest rewelacyjny wyświetlacz 4K UltraHD o jasności 500 nitów i wspierający standard HDR. Jest on fabrycznie skalibrowany i zapewnia 100-procentowe pokrycie palety AdobeRGB, co przekłada się na najwyższą jakość obrazu - niezbędną w profesjonalnych zastosowaniach.

Jeśli natomiast w swojej pracy nie potrzebujesz aż tak wyśrubowanych parametrów, możesz zdecydować się na tańsze alternatywy. Jedną z nich jest wyświetlacz Full HD o niskim poborze energii umożliwiający wydłużenie czasu pracy na baterii.

Laptop, który ceni Twoją prywatność

Skoro już wywołałem ten temat, to muszę nieco więcej miejsca poświęcić temu, jak Lenovo dba o prywatność i bezpieczeństwo danych swoich użytkowników.

O ile na domowym laptopie prywatność ogranicza się do trybu incognito w przeglądarce, tak w przypadku laptopa będącego podstawowym narzędziem pracy i na którym przechowywane są dane wrażliwe, stopień zabezpieczeń musi być na odpowiednio wysokim poziomie.

W przypadku Lenovo ThinkPad P14s mamy do dyspozycji komplet zabezpieczeń stosowanych współcześnie w laptopach. Co ważne, laptop dostępny jest w wielu wariantach, więc można wybrać wersję, która posiada pakiet najlepiej skrojony pod nasze potrzeby.

Każdy model wyposażony jest w moduł dTPM 2.0 szyfrujący dane przechowywane na dysku oraz fizyczną przesłonę kamerki internetowej ThinkShutter zapewniającą szybki sposób na odrobinę prywatności.

Zanim jeszcze rozpoczniemy pracę, możemy zalogować się do systemu, korzystając z czytnika linii papilarnych oraz kamery na podczerwień z funkcją rozpoznawania twarzy Windows Hello.

Oba rozwiązania nie tylko zwiększają poczucie bezpieczeństwa użytkownika, ale też ułatwiają i przyspieszają proces logowania - nie trzeba już wpisywać za każdym razem długiego i skomplikowanego hasła.

Ciekawą opcją jest także ekran w wariancie Privacy Guard (matryca ze zintegrowanym filtrem prywatności). Zmniejsza on kąty widzenia, utrudniając osobom postronnym podejrzenie tego, co jest wyświetlane na ekranie, a tym samym zwiększa prywatność danych.

Pozostań w ciągłym kontakcie - gdziekolwiek się znajdujesz

Skoro już rozpoczęliśmy pracę, to aby przebiegała ona bez przeszkód i nerwów, konieczne jest zapewnienie sobie stabilnego połączenia ze światem. Tutaj ThinkPad P14s także oferuje szeroki wachlarz komunikacyjnych możliwości, z których można korzystać w zależności od okoliczności.

Pracując w biurze, czy to w siedzibie firmy, czy w domowych warunkach, często mamy dostęp do kabla sieciowego. Jego podłączenie do laptopa zapewnia najbardziej stabilne łącze internetowe, niezależne od zakłóceń sieci bezprzewodowej. Współczesne laptopy często pozbawione są niestety złącza RJ-45, które takie podłączenie umożliwia. Projektanci Lenovo ThinkPad P14s mimo smukłej obudowy zdołali taki port zmieścić.

Oczywiście podstawowym sposobem na podłączenie do internetu pozostaje sieć WiFi. Nie ulega wątpliwości, że jest to znacznie wygodniejsze rozwiązanie, dające nieporównanie większą swobodę. Do dyspozycji mamy najnowsze standardy łączności, a więc kartę sieciową obsługującą WiFi 6 oraz Bluetooth 5.0.

Jeśli często pracujemy poza biurem lub w podróży warto jeszcze dodatkowo zaopatrzyć się w wersję z wbudowanym modemem LTE. W ten sposób będziemy mieć dostęp do internetu wszędzie tam, gdzie dociera zasięg sieci komórkowej - czyli praktycznie wszędzie.

Pełna moc w ciągłym biegu

A skoro już przy temacie pozostawania w kontakcie, to trzeba powiedzieć parę słów o jeszcze jednym, szalenie istotnym aspekcie. Na nic najlepsze parametry i największa wydajność, jeśli nagle i bez ostrzeżenia w laptopie zabraknie energii, a w pobliżu nie ma elektrycznego gniazdka. Mobilne stacje robocze muszą odpowiadać także i na tę potrzebę mobilności właśnie.

Akumulator w Lenovo ThinkPad P14s zapewni energii na cały standardowy dzień pracy, czyli 9 godzin realnego użytkowania komputera. Przy wykonywaniu mniej wymagających zadań czas ten wydłuża się do ponad 11 godzin.

Długi czas pracy na jednym ładowaniu oznacza większą swobodę, pozwala skupić się na wykonywanym zadaniu, daje możliwość bycia poniesionym przez falę kreatywności bez obaw, że w środku najlepszego pomysłu ekran nagle zgaśnie.

Pozbądź się ograniczeń

Podsumowując, laptop Lenovo ThinkPad P14s świetnie pomaga w wykonywaniu pracy, oferując podzespoły na odpowiednio wysokim poziomie, a jednocześnie usuwa się w cień, aby nie zakłócać twórczego procesu. Osiągnięto to dzięki starannemu zaprojektowaniu poszczególnych elementów laptopa, tak, aby jak najlepiej się uzupełniały i nie wchodziły w drogę użytkownikowi. Aby pracując na nim zapominać, że on w ogóle istnieje.

Temu właśnie służy mocny akumulator - nie trzeba się martwić o jego ciągłe doładowywanie. Zadanie to spełnia także mocna i solidna obudowa - nie ma obaw, że przypadkiem laptop ulegnie uszkodzeniu w trakcie podróży, czy przenoszenia z miejsca na miejsce.

Podobnie jest z legendarną (nie trzeba się bać tego słowa) klawiaturą stosowaną w serii ThinkPad. To bez wątpienia jedna z najwygodniejszych i najbardziej ergonomicznych klawiatur, jakie można znaleźć w laptopach. Pisanie na niej to czysta przyjemność.

Bez względu więc na to, czy Twoja praca polega na korzystaniu z narzędzi do projektowania, czy zajmujesz się tworzeniem wizualizacji, czy renderowaniem materiałów wideo.

Jeśli potrzebujesz mobilnej stacji roboczej, która w żaden sposób nie będzie Cię ograniczać i pozostanie w pełni funkcjonalnym narzędziem do pracy, w każdym miejscu, w jakim przyszło Ci pracować, to Lenovo ThinkPad P14s będzie wyborem, na którym można polegać.

