Zastanawiasz się laptop Apple wybrać? Lepszy będzie MacBook Air czy Pro? Nie mogłeś lepiej trafić. W tym poradniku opisane zostały wszystkie obecnie dostępne modele laptopów marki Apple. Pewne jest to, że tanio nie będzie, ale z nami na pewno podejmiecie dobrą decyzję.

Najlepszy MacBook? To nie takie proste

Jaki laptop Apple wybrać? Można powiedzieć, że w oficjalnej ofercie firmy Apple znajduje się obecnie sześć modeli MacBooków, więc wybór jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku komputerów przenośnych z systemem Windows. To, który model będzie najlepszy dla danego użytkownika zależy przede wszystkim od jego potrzeb. Ważne jest, aby nie przesadzić w żadną stronę.

Wybrany model musi spełniać wymagania i oczekiwania użytkownika, a jednocześnie nie oferować zbyt wiele w stosunku do jego potrzeb. MacBooki nie należą do tanich komputerów, więc trzeba uważać by nie zapłacić za cechy czy funkcje, które nie zostaną wykorzystane.

Zanim jednak przejdziemy do omówienia poszczególnych modeli MacBooków to warto dodać, że komputery marki Apple to nie tylko laptopy. W swojej ofercie firma ma także komputery typu all-in-one, czyli monitor i podzespoły w jednej obudowie oraz niewielkie nettopy, czyli komputery, które można na przykład położyć na biurku lub przyczepić do tylnej ściany monitora. Przedstawicielem pierwszego typu jest 24-calowy iMac, a do drugiego typu zaliczyć można Maca mini oraz Maca Studio. Jest jeszcze Mac Pro, ale to komputer dla profesjonalistów, kosztujący kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jaki MacBook wybrać? Ranking 2023

Dlaczego MacBooki są takie drogie?

MacBook do 3000 złotych? O tym należy zapomnieć, ale porównując specyfikacje i ceny laptopów Apple z komputerami z systemem Windows szybko dojdziemy do wniosku, że te pierwsze są dużo droższe, a ich specyfikacja jest podobna lub nawet gorsza.

Warto jednak wiedzieć, że nie liczy się tylko to, co na papierze, a tam największą uwagę zwraca się na taktowanie procesora, ilość pamięci RAM czy wielkość dysku twardego. W przypadku laptopów, branie pod uwagę tylko parametrów związanych z wydajnością przeszło już do lamusa.

MacBook Air z układem M1

Zarówno najtańsze MacBooki, jak i laptopy z Windowsem ze średniej półki cenowej świetnie poradzą sobie z surfowaniem po Internecie, wysyłaniem maili czy zakupami online. Ba, ich moc w zdecydowanej części nie zostanie w ogóle wykorzystana. Diabeł tkwi jednak w szczegółach.

W przeciwieństwie do laptopów z Windowsem, każdy MacBook to urządzenie klasy premium. Kupując komputer przenośny marki Apple płacimy nie tylko za wysoką wydajność, ale także za inne aspekty.

Wśród zalet MacBooków wymieć należy przede wszystkim stabilny system operacyjny. Jak już wspomniano, w oficjalnej sprzedaży znajduje się zaledwie sześć modeli, więc system macOS z łatwością może zostać zoptymalizowany do działania na każdym z nich. Dodajmy także, że w przeciwieństwie do konkurencji Apple odpowiada za rozwój i produkcję zarówno oprogramowania jak i sprzętu, więc całość łatwiej skoordynować niż w przypadku laptopów z Windowsem, gdzie producentem sprzętu i oprogramowania są różne firmy.

MacBook Pro z układem M3

Pozostając jeszcze w temacie systemu operacyjnego, warto obalić pewien mit. Panuje opinia, że na MacBookach nie działają niektóre programy, które popularne są na laptopach z Windowsem. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ obecnie wszystkie najbardziej popularne aplikacje dostępne są na macOS. Na MacBookach zainstalować można także pakiet biurowy Microsoft 365, dawniej znany jako Office.

Uwagę warto zwrócić także na wysoką jakość wykonania, design oraz użyte podzespoły. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, to nie ma się do czego przyczepić. Wszystko jest idealnie spasowane, a wykonana z aluminium obudowa to wisienka na torcie. Plusem jest także ekran Retina, który charakteryzuje się wysoką rozdzielczością i dobrym odwzorowaniem kolorów oraz niezwykle responsywny touchpad, którego działanie porównać można do ekranu dotykowego smartfona.

Wszystko to sprawia, że MacBooki są bardzo komfortowe w użytkowaniu, ale jak już wspomniano, słono trzeba za to zapłacić. Inna sprawa, że choć komfort użytkowania jest bardzo ważny, to w tym przypadku można zgodzić się na pewne kompromisy. Osoby z mniej zasobnym portfelem lub te, które po prostu nie chcą wydawać aż tylu pieniędzy na laptopa, mogą kupić nieco tańsze urządzenie, które nie będzie znacząco gorsze pod względem wydajności. Jeśli jednak chce się mieć coś z klasy premium i jest się gotowym za to zapłacić, to MacBook będzie dobrym wyborem.

MacBook Air z układem M2

Co to jest układ Apple Silicon?

Winni jesteśmy Wam jeszcze jedno wyjaśnienie. Procesory, w które wyposażone są MacBooki produkowane są przez firmę Apple. W oficjalnej sprzedaży nie znajdziemy już MacBooków z procesorami Intel, które znane są z laptopów z systemem Windows. W 2020 roku pojawił się pierwszy model MacBooka, który wyposażony został w układ Apple Silicon, którego podstawą jest architektura ARM.

Apple Silicon to coś więcej niż znany dotychczas procesor (CPU). To układ typu system on the chip (SoC), na którego pokładzie znajduję się niemal wszystko co niezbędne jest do działania komputera.

Poza wspomnianym już CPU, na płytce takiego układu znajdziemy także procesor graficzny, zunifikowaną pamięć (odpowiednik pamięci operacyjnej RAM) oraz koprocesory, które odpowiadają między innymi za uczenie maszynowe, działanie sztucznej inteligencji czy szyfrowanie danych. Dzięki takiej konstrukcji, układ jest zarówno wydajny, jak i energooszczędny, co przekłada się między innymi na długi czas pracy na baterii, ale o tym za chwilę.

MacBook - jaki kupić?

Jaki laptop Apple wybrać? MacBook Pro czy Air? Nie jest to łatwe, ale my podpowiemy Wam na co zwrócić uwagę podczas rozpatrywania poszczególnych modeli. Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich dostępnych MacBooków. Po kolei opisaliśmy modele, od tych najmniej do najbardziej wydajnych, wraz ze wskazaniem ich wad i zalet. Wskazujemy także dla jakiego typu użytkowników poszczególne modele będą najlepsze.

MacBooki Air

Dostępne obecnie w sprzedaży MacBooki Air posiadają pasywny system chłodzenia, czyli w skrócie - nie mają wentylatorów. Warto dodać, że system ten jest zarówno efektywny, jak i komfortowy dla użytkownika. Laptopy nie przegrzewają się, a w dodatku nie usłyszymy w nich kręcącego się wentylatora. Komputery te z powodzeniem położyć można na miękkiej powierzchni bez obawy, że przegrzeją się w trakcie normalnego użytkowania.

13-calowy MacBook Air z układem M1 Ocena benchmark.pl









4,8/5 Najstarszy i najtańszy model. Układ M1 obsługuje maksymalnie 16 GB pamięci RAM i taką właśnie konfigurację warto kupić, choć coraz trudniej znaleźć ją w sklepach. Modele te znane są z nadmiernego wykorzystywania pamięci SWAP, czyli dysku twardego jako pamięci RAM, co skraca nieco jego żywotność. Jest to także najbardziej mobilny MacBook - waży niecałe 1,3 kilograma, a czas pracy na baterii sięga niemal 20 godzin. Nada się jako laptop dla ucznia, do domowego użytku i prostych prac biurowych. Warto dodać, że jego design pochodzi z 2018 roku, więc nie wygląda jak nowoczesny komputer przenośny. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Monterey

Procesor główny (nazwa) Apple M1

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1290 g

Złącza 2x USB 3.1 typ C

13-calowy MacBook Air z układem M2 Ocena benchmark.pl









4,8/5 Następca opisanego wyżej modelu. Posiada układ M2, który jest kolejną generacją procesorów Apple Silicon. Wydajność uległa tylko niewielkiej poprawie, ale M2 potrafi obsłużyć 24 GB pamięci RAM. Nowością jest także całkowita zmiana designu. Laptop wygląda znaczniej bardziej nowocześnie niż jego poprzednik – ma węższe ramki wokół ekranu, płaską obudowę oraz notch, czyli wcięcie w ekranie, które nie każdemu może się spodobać. Warto wybrać model z pamięcią masową o pojemności 512 GB, bo ze względu na pewne zmiany w konstrukcji, te z mniejszymi dyskami są dużo wolniejsze. Zastosowanie podobne jak w przypadku poprzednika, ale ten model poradzi sobie z bardziej wymagającymi zadaniami. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Monterey

Procesor główny (nazwa) Apple M2

Wyświetlacz (przekątna) 13,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1240 g

Złącza 2x Thunderbolt

15-calowy MacBook Air z układem M2 Ocena benchmark.pl









4,7/5 Najnowszy obecnie model laptopa marki Apple to 15-calowy MacBook Air. Zaprezentowany został on na początku czerwca tego roku podczas tegorocznej konferencji WWDC, ale w środku to tak naprawdę jego mniejszy odpowiednik. Poza rozmiarem, różnice to większa rozdzielczość ekranu, większa pojemność baterii oraz sześć głośników z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling zamiast czterech. Warto dodać, że mimo większej baterii, deklarowany przez producenta czas pracy na jednym ładowaniu jest taki sam jak w przypadku mniejszego modelu. W praktyce większy Air to znacznie większy obszar roboczy wynikający z zastosowania ekranu o przekątnej 15,3-cala. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Ventura

Procesor główny (nazwa) Apple M2

Wyświetlacz (przekątna) 15,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga ok. 1500 g

Złącza audio mini-jack, 2x Thunderbolt Zobacz recenzję

MacBooki Pro

Modele serii Pro posiadają aktywny system chłodzenia. W ich obudowie znajdują się wentylatory, które wkraczają do akcji, gdy procesor jest mocno obciążony i osiąga przy tym wysokie temperatury. Wentylatory ograniczają efekt thermal throttlingu, czyli spowolnienia działania procesora w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w wyniku przegrzania. Co więcej, nowe modele MacBooków Pro wyposażone są w procesory Apple Silicon serii M3. Warto także wspomnieć, że wszystkie modele Pro obsługują technologię ProMotion, czyli adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz (w modelach Air odświeżanie wynosi 60 Hz) oraz mają dodatkowe porty - HDMI oraz gniazdo na kartę SDXC.

14-calowy MacBook Pro z układem M3

Warto dodać, że 14-calowy model kupić można w konfiguracji z układem M3 oraz M3 Pro i M3 Max. Większy, 16-calowy komputer dostepny jest tylko z dwoma ostatnimi z wymienionych układów. Poza wydajnością, laptop z procesorem M3 różni się od tych wyposażonych w mocniejsze czipy kilkoma innymi aspektami, o których warto wiedzieć. Zacznijmy od najtańszego MacBooka Pro z M3.

14-calowy MacBook Pro z układem M3 Ocena benchmark.pl









4,7/5 Najtańszy przedstawiciel MacBooków serii Pro. Wygląda tak samo jak modele wyposażone w czipy M3 Pro oraz M3 Max, ale oferuje zdecydowanie niższą wydajność. Ten model zastąpił 13-calowego MacBooka Pro z układem M2, który do niedawna dostępny był w ofercie Apple. Nowy komputer ma znacznie odświeżoną konstrukcję, ale w odróżnieniu od modeli z M3 Pro i M3 Max nie można kupić go w kolorze Gwiezdna czerń. Ma między innymi 14-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR z ProMotion, dwa porty Thunderbolt / USB 4, HDMI oraz gniazdo na kartę SDXC. W najwyższej konfiguracji obsłuży 24 GB pamięci RAM oraz 2 TB pamięci masowej. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Sonoma

Procesor główny (nazwa) Apple M3

Wyświetlacz (przekątna) 14,2 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1550 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 2x Thunderbolt 4, combo jack (wejście/wyjście audio)

Macbooki Pro z układem M3 Pro lub M3 Max

Droższe modele dostępne są w innych wariantach kolorystycznych niż najtańszy z MacBooków Pro. Są też nieco cięższe, mają o jeden port Thunderbolt 4 (USB‑C) więcej i baterie o większej pojemności. Najważniejsza jest jednak wydajność. Czipy M3 Pro oraz M3 Max dają znacznie więcej możliwości. Poza wyższą wydajnością, obsługują także większą ilość pamięci RAM oraz większe dyski SSD.

14-calowy Macbook Pro z układem M3 Pro lub M3 Max Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jak już wspomnieliśmy, ten model wygląda niemal tak samo jak jego tańszy odpowiednik, który opisany został wyżej. O różnicach już wspominaliśmy, ale warto wiedzieć, że MacBooki Pro z układami M3 Pro i M3 Max to komputery dla najbardziej wymagających użytkowników. Modele z tańszym czipem obsługują do 36 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz do 4 TB pamięci masowej. MacBooki Pro wyposażono między innymi także w silniki do kodowania i dekodowania multimediów, dlatego dobrze sprawdzą się jako komputery dla grafików, fotografów czy architektów. Cena podstawowego modelu to 11499 złotych. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Sonoma

Procesor główny (nazwa) Apple M3 Pro

Wyświetlacz (przekątna) 14,2 cale/cali

Pamięć RAM 18 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1610 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 3x Thunderbolt, combo jack (wejście/wyjście audio)

16-calowy Macbook Pro z układem M3 Pro lub M3 Max Ocena benchmark.pl









4,7/5 Największy, najdroższy i najbardziej wypasiony z MacBooków? I tak, i nie. 16-calowe modele z M3 Pro i M3 Max można skonfigurować tak samo jak 14-calowe. Różnicą jest oczywiście wielkość i wynikająca z niej rozdzielczość wyświetlacza, bateria o większej pojemności, która zapewnia dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu oraz rozmiary i masa komputera. Za najdroższy model z czipem M3 Max z 16‑rdzeniowym CPU i 40‑rdzeniowym GPU oraz 128 GB zunifikowanej pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 8 TB zapłacić trzeba ponad 42 tysiące złotych. Nawet jeśli dysponujecie taką kasą, to nie kupujcie tego komputera do przeglądania portali społecznościowych i surfowania po Internecie. Lepiej kupić MacBooka Pro, a resztę wydać na niezapomniane wakacje. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Sonoma

Procesor główny (nazwa) Apple M3 Pro

Wyświetlacz (przekątna) 16,2 cale/cali

Pamięć RAM 18 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 3x Thunderbolt, combo jack (wejście/wyjście audio)

Jakiego MacBooka wybrać?

Jak już wielokrotnie wspominano, najlepszy MacBook to taki, który dostosowany jest do potrzeb użytkownika. W podsumowaniu nie napiszemy więc, że najlepiej wybrać ten, czy tamten model. W powyższym poradniku znajdziecie niemal wszystko co powinniście wiedzieć zanim zdecydujecie się na zakup konkretnego modelu.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.