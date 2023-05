O karierze twórcy internetowego marzy niejeden młody człowiek. Wychodząc im naprzeciw prezentujemy dwa mikrofony Mad Dog, które idealnie nadadzą się na początek przygody z nagrywaniem. Jeden dla tych, którzy szukają czegoś uniwersalnego, drugi dla tych, którzy chcą czegoś więcej.

Mikrofon – nieodzowny sprzęt każdego twórcy

Obecnie streamować może każdy. Podobnie jak nagrywać treści internetowe. W zasadzie wystarczy do tego jedynie komputer i podłączona do niego kamerka. Musimy też oczywiście dysponować mikrofonem. Pierwsza myśl jaka przyszła Wam pewnie teraz do głowy – „a czemuż by nie skorzystać z tego wbudowanego w kamerkę internetową, aparat czy słuchawki gamingowe?”. Pomysł nie wydaje się zły - dobrych kamerek internetowych do rozmów i streamingu przecież nie brakuje.

A jednak tam, gdzie liczy się jakość nagrań to rozwiązanie może nie wystarczyć. Czasy, w których można było z gorszej jakości mikrofonu uczynić swój znak rozpoznawczy już bezpowrotnie minęły. Obecny widz ma dużo wyższe oczekiwania co widać choćby w Youtube Shorts, gdzie twórcy mocno dbają o jak najlepszy dźwięk w swoich filmach.

Zresztą w streamingu gier jest podobnie. Wszak bycie dobrze zrozumianym przekłada się na przyjemność naszych widzów i słuchaczy. Jakość dostarczanych treści decyduje o tym czy chcą nas oglądać i słuchać. Najlepszym rozwiązaniem jest tu więc dedykowany mikrofon taki jak choćby Mad Dog GMC201 czy Mad Dog Pro GMC701. Oto co te dwa modele mają do zaoferowania.

Mad Dog GMC201 – mikrofon na każdą okazję… i każdą kieszeń

Może i ten mikrofon nie wygląda szczególnie okazale - ot bardzo podstawowa konstrukcja, choć wyposażona w koszyk antywstrząsowy - na sam początek przygody z nagrywaniem w zupełności powinien jednak wystarczyć. Mad Dog GMC201 ma zresztą nieco bardziej uniwersalne przeznaczenie, bo sam producent wskazuje, że to idealny zestaw nie tylko dla początkującego streamera, ale też do „zwykłych” rozmów przez Internet czy to podczas rozgrywki w ulubione gry, do komunikacji z drużyną, czy też zajęć bądź korepetycji online.

Specyfikacja techniczna Mad Dog GMC201

Rodzaj: pojemnościowy Łączność: przewodowa (USA-A - USB-B) Charakterystyka (kierunkowość): kardioidalna (jednokierunkowy) Próbkowanie: 48 kHz/16 bit Pasmo przenoszenia: 20Hz - 16kHz Czułość: -42 +/-3dB Max SPL (poziom ciśnienia akustycznego): 130dB Kompatybilność: PC/Mac/PS5 Dodatkowe funkcje: Plug&Play

regulowane ramię teleskopowe ze zintegrowanym kablem

wbudowana karta dźwiękowa

dotykowy przycisk wyciszania

koszyk antywstrząsowy

gąbka i pop filtr w zestawie Cena w momencie publikacji: 399,99 zł

Co istotne, Mad Dog GMC201 to mikrofon jednokierunkowy (kardioidalny), co oznacza, że zbiera tylko te dźwięki, które dochodzą sprzed niego, tłumiąc jednocześnie wszelkie odgłosy dochodzące z tyłu. Ma to swoje zalety i wady. Głos nagrywającego będzie tu więc wyraźny, ale już o ewentualnym prowadzeniu rozmów z kilkoma uczestnikami zabranymi w jednym pomieszczeniu możemy raczej zapomnieć.

Mad Dog GMC201 ma z pewnością jedną niezaprzeczalną zaletę – z jego obsługą poradzi sobie absolutnie każdy. To urządzenie typu plug&play – wystarczy więc podłączyć je do komputera i już w zasadzie można nagrywać. Nie potrzeba żadnych dodatkowych sterowników czy dedykowanej aplikacji.

Co najważniejsze jednak mikrofon ten oferuje przy tym całkiem przyzwoitą jakość rejestrowanego dźwięku. Wymagać to może co prawda wcześniejszej delikatnej konfiguracji ustawień systemowych komputera, ale wszystko to zostało dość jasno opisane w dołączonej do pudełka instrukcji.



Wbudowany potencjometr pozwala na bieżąco kontrolować intensywność nagrywanego dźwięku

Na plus zaliczyć tu też można zawartość pudełka, w którym prócz mikrofonu, niewielkiego statywu i wspomnianego już koszyka antywstrząsowego znalazły się jeszcze gąbka i pop filtr. Te ostatnie przydają się do eliminowania tzw. zgłosek wybuchowych, czyli fal dźwiękowych wytwarzanych podczas wypowiadania takich spółgłosek jak „b” czy „p”. Koszyczek zaś całkiem nieźle radzi sobie z tłumieniem ewentualnych wibracji i wstrząsów, także pochodzących z naszego biurka, podczas streamowania bardzo burzliwej rozgrywki.

A jak brzmi głos zarejestrowany tym mikrofonem? Posłuchajcie przygotowanej przez nas próbki i najlepiej sami to oceńcie.

Mad Dog Pro GMC701 – rasowy mikrofon dla streamera

Każdy kto choć raz skorzystał z mikrofonu zamontowanego na teleskopowym ramieniu wie jak niesamowicie wygodne jest to rozwiązanie. Pozwala ono nie tylko na szybkie ustawienie sprzętu w najdogodniejszej dla nas pozycji, gdy tego potrzebujemy, a później, po nagraniu, na błyskawiczne odsunięcie go od biurka, ale także zachowanie pełnej swobody działania. Skoro mikrofon „wisi w powietrzu” nie musimy obawiać się bowiem o jego przypadkowe trącenie, gdyby stał na statywie na biurku.

I Mad Dog Pro GMC701 daje nam właśnie taką swobodę oferując metalowy wysięgnik z wplecionym weń kablem. Do tego dochodzi też oczywiście koszyczek antywstrząsowy, z czerwonymi gumkami, które nadają całości nieco bardziej agresywnego charakteru oraz dołączone do zestawu dodatki. Tak, nie da się ukryć, że Mad Dog Pro GMC701 robi bardzo pozytywne pierwsze wrażenie.

Specyfikacja techniczna Mad Dog Pro GMC701

Rodzaj: pojemnościowy Łączność: przewodowa (USA-A - USB-B) Charakterystyka (kierunkowość): kardioidalna (jednokierunkowy) Próbkowanie: 48 kHz/16 bit Pasmo przenoszenia: 30Hz - 18kHz Czułość: -36 +/-2dB Kompatybilność: PC/Mac/PS5 Dodatkowe informacje: Plug&Play

koszyczek antywstrząsowy

gąbka i pop filtr w zestawie Cena w momencie publikacji: 129,99 zł

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanego modelu także i tu otrzymujemy mikrofon z polaryzacją kardioidalną, gwarantującą jak najlepszą rejestrację głosu użytkownika, bez zakłóceń pochodzących z otoczenia. Do tego dochodzi jednak jeszcze wbudowana karta dźwiękowa, która tu ma podbijać jakość nagrywanego dźwięku.

A skoro już o jakości mowa w Mad Dog Pro GMC701 nie zapomniano także o gąbce na mikrofon i pop filtrze, które dodatkowo eliminują ewentualne szumy i trzaski wywołane wspomnianymi już wcześniej zgłoskami wybuchowymi. Co ciekawe, w odróżnieniu od poprzednika ten model posiada jedną dodatkową, ale niezwykle przydatną funkcję.

Na szczycie mikrofonu umieszczono tu bowiem specjalny, dotykowy przycisk, który natychmiast wycisza mikrofon. Delikatnie, niebieskie podświetlenie jego wnętrza zmienia wówczas barwę na czerwoną, by dać nam wyraźny sygnał, że w tej chwili nie jesteśmy słyszalni. Dodatkowo na czerwono podświetla się też górny przycisk.

Co istotne, również i ten model mikrofonu od Mad Dog jest bajecznie prosty w obsłudze. W zasadzie nic nie trzeba instalować ani nawet zmieniać w ustawieniach systemowych. Po prostu podłączamy sprzęt do komputera bądź konsoli PS5, bo i taka opcja wchodzi tu w grę, i już – wszystko śmiga. Ciekawi Was zapewne jednak jak brzmią nagrania zarejestrowane tym mikrofonem. Dlatego poniżej znajdziecie stosowną próbkę jakości brzmienia. Posłuchajcie jej i dajcie znać w komentarzach co sądzicie.

