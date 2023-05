Stoisz przed dylematem, co kupić dla młodego fana Fortnite, Valorant czy League of Legends? A może twoje dziecko męczy cię właśnie o nowe akcesoria gamingowe do Minecraft Legends? W naszym zestawieniu znajdzie się coś dla każdego młodego pasjonata gier komputerowych.

Płatna współpraca z Media Expert

Prezent dla gracza? To wcale nie takie trudne

Może się wydawać, że wybranie prezentu dla gracza, przy tak ogromnym, dedykowanym fanom gamingu asortymencie, nie zabierze nikomu więcej niż 10 minut. A jednak, gdy dochodzi co do czego, wielu z nas nie potrafi podjąć decyzji. No bo co tu kupić, skoro półki sklepowe uginają się od najróżniejszych gier, konsol pokroju PlayStation 5 czy Xbox Series X oraz akcesoriów dla graczy – od myszek i klawiatur, po lampki, figurki czy nawet puzzle.

Niebagatelne znaczenie ma też oczywiście fakt, dla kogo kupujemy ów prezent. Inaczej będziemy postrzegać sytuację, gdy naszym obdarowywanym będzie gamingowy dinozaur, który pamięta czasy pierwszego PlayStation, a inaczej – gdy chcemy sprawić radość młodym fanom gier komputerowych. Szczególnie tym totalnie pochłoniętym przez sieciową zabawę w Fortnite, Valorant czy nieśmiertelne League of Legends.

Jeśli więc akurat zastanawiasz się, co też kupić na prezent dziecku, które jest wielkim pasjonatem gier komputerowych i wciąż nie potrafisz się zdecydować, mamy coś, co może pomóc. Oto zestawienie najlepszych akcesoriów gamingowych marki Mad Dog dla każdego fana elektronicznej rozrywki, które idealnie sprawdzą się w roli prezentu.

Dla młodego fana strategii, ale nie tylko

Tak jak nie ma komputera bez klawiatury i myszki, tak i nie ma gracza bez porządnego, gamingowego zestawu tych dwóch akcesoriów. Czym powinny wyróżniać się tego typu sprzęty? Z pewnością precyzją, niezawodnością i efektownym, wielobarwnym podświetleniem. W przypadku myszki warto też podążać za trendami, w których królują obecnie ultralekkie, ażurowe konstrukcje, które idealnie sprawdzają się nie tylko w strzelaninach pokroju Fortnite, ale strategiach, takich jak wydany niedawno Minecraft Legends.

Ten oryginalny tytuł łączy w sobie szalenie popularny klockowy świat Minecrafta z dość nietypową strategią zmieszaną z grą akcji. To niemal wymarzone środowisko dla ażurowych myszek Mad Dog GM750 – w czarnej lub białej wersji kolorystycznej. Oba te gryzonie mogą pochwalić się niewielką wagą nieprzekraczającą 80 gramów, co niesamowicie potrafi przełożyć się na komfort użytkowania. Nie przemęcza bowiem niewielkich, dziecięcych dłoni podczas nieco dłuższych sesji w ulubione gry czy nawet odrabiania prac domowych np. na informatykę.

Mad Dog GM750 posiada też sprawdzony sensor optyczny PixArt 3325 o dobrych parametrach i niezłej precyzji oferujący maksymalną rozdzielczość na poziomie 10000 DPI. Do tego dodać należy wytrzymałe przełączniki pod klawiszami głównymi, miłe dla oko podświetlenie RGB z aż 11 gotowymi efektami świetlnymi oraz teflonowe ślizgacze – dla jak najprzyjemniejszego śmigania myszką po podkładce. Jednym słowem – znajdziesz tu wszystko, czego młody gracz może potrzebować.

A skoro wspomnieliśmy już o podkładce pod myszkę, to mamy coś, co doskonale uzupełni nasz zestaw dla młodego gracza. Mad Dog GMPR502 to odporna na zachlapanie materiałowa podkładka o gładkiej powierzchni, która potrafi zapewnić myszce znacznie lepszy poślizg. Jej gumowany spód gwarantuje nam doskonałą przyczepność nawet podczas bardzo intensywnej rozgrywki, a wszyty w krawędzie pasek LED znakomicie spasowuje się z gamingowym podświetleniem reszty posiadanych akcesoriów.

Dość powiedzieć, że zestaw wspomnianej wyżej myszki i tejże podkładki jest wręcz stworzony pod wymagające szybkich reakcji strzelanki pokroju Valorant czy Fortnite. Dla zainteresowanych - wymiary podkładki Mad Dog GMPR502 to 350 x 250 x 3 milimetry.

Gdyby zapytać graczy, jaka jest najlepsza klawiatura do grania, znacząca większość bez wahania odpowiedziałaby – mechaniczna. Dlaczego? Bo opierające się na mechanicznych przełącznikach klawiatury są szybsze, wytrzymalsze i dużo bardziej precyzyjne. Podczas korzystania z nich nie uświadczymy ani błędnej rejestracji jakiegoś przycisku (tzw. ghosting), ani tym bardziej pominięcia któregoś, nawet jeśli nacisnęlibyśmy jednocześnie ich kilkanaście (N-Key Rollover). I choćby dlatego mechaniczne klawiatury są tak pożądane przez fanów nieco bardziej wymagających gier pokroju League of Legends. Ich niezawodność i brak opóźnień po prostu robią swoje. Mad Dog GK900 RGB jest jedną z nich.

Ta klawiatura posiada kilka dodatkowych cech, które czynią ją wyjątkowo ciekawą propozycją dla graczy. Po pierwsze – mamy tu bardzo wytrzymałą konstrukcję opartą o aluminiową, górną pokrywę. Po drugie – oferowane przezeń podświetlenie to ponad 16 milionów kolorów i 10 dedykowanych trybów, z możliwością samodzielnego dostosowania szybkości i natężenia świecenia. Wreszcie po trzecie - wykorzystane w tym modelu przełączniki mechaniczne OUTEMU Blue o wyraźnie wyczuwalnym skoku i charakterystycznym, mocnym kliku są idealne do pisania. W grach też się sprawdzają, choć bardziej wymagający użytkownicy częściej swój wzrok kierują na przełączniki liniowe oznaczone zazwyczaj kolorem czerwonym. Takie właśnie przełączniki znalazły się w kolejnym produkcie na naszej liście najciekawszych propozycji na prezent dla młodego gracza.

Tą propozycją jest mała, kompaktowa klawiatura Mad Dog GK850K RGB, w której wykorzystano doskonałe, fabrycznie nasmarowane mikroprzełączniki Gateron G Pro Red. Na pierwszy rzut oka sprzęt ten może wydać się nieco skomplikowany, bo zmniejszony format odpowiadający 60% pełnowymiarowej klawiatury wymusił niejako spore zagęszczenie funkcji dostępnych pod tymi samymi klawiszami. Wszystkie one dostępne są jednak podczas łatwe do zapamiętania skróty klawiszowe.

Co najważniejsze jednak Mad Dog GK850K RGB to klawiatura, która potrafi działać aż w trzech trybach – bezprzewodowym, w trybie 2.4GHz, przewodowym, po podpięciu doń kabla i poprzez Bluetooth. Bez problemu da się ją też sparować z 3 różnymi urządzeniami jednocześnie, a potem tylko przełączać się pomiędzy nimi dzięki wspomnianym już wcześniej skrótom klawiszowym. Młodych pasjonatów gier zainteresować może fakt, że Mad Dog GK850K RGB zadziała też z konsolami PlayStation 5 (po Bluetooth) i Xbox Series X|S, po podłączeniu jej kablem. Oczywiście także i tutaj dostępne jest wielokolorowe podświetlenie RGB z ponad 20 gotowymi efektami wizualnymi.





Mad Dog GK850 RGB występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej

Dla miłośników wspólnego, sieciowego grania

Gracze, także ci młodsi, uwielbiają współzawodnictwo. Kochają też łączyć się w drużyny, by wspólnie, w kooperacji, walczyć z innymi w Fortnite, wbijać bramki szalonymi samochodzikami w Rocket League czy budować niesamowite struktury w Minecraft. Wszędzie tam do komunikacji z innymi współgraczami przydają się słuchawki z mikrofonem.

Mad Dog GH800 to dobry wybór dla młodszego gracza. Są lekkie, mają regulowany pałąk z wygodną poduszką na szczycie i odłączany mikrofon, a ich miękkie nauszniki pozwalają na dłuższe sesje w ulubione gry bez uczucia jakiegokolwiek dyskomfortu. Oferują też dźwięk przestrzenny 7.1 i nieźle prezentujące się podświetlenie RGB, którym dodatkowo da się sterować z pilota znajdującego się na 2,5 metrowym kablu. Służy on także do ręcznej regulacji głośności i szybkiego wyciszania mikrofonu.

Rozsądnym dopełnieniem stanowiska młodego gracza, który lubi korzystać ze słuchawek, może być specjalny, dedykowanym im stojak - Mad Dog HPS600. Co istotne, posiada on nie tylko wygodny uchwyt na słuchawki, na którym mogą one spocząć po zakończonej rozgrywce, ale także dwa porty USB, które pozwalają znacznie lepiej zorganizować swoje stanowisko komputerowe. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by w razie potrzeby błyskawicznie podpiąć do nich pendrive’a z materiałami szkolnymi, myszkę czy choćby właśnie słuchawki.

Dla tych, którym marzy się zostać młodym influencerem

Moda na twórców internetowych nie przemija. Dzieciaki też mają tam swoich idoli, marząc niejednokrotnie, by pójść w ich ślady. Oczywiście wszystko może im się odmienić, ale skoro specjaliści twierdzą, że prawidłowy rozwój dziecka wymaga zachęcania do zabawy, wzmagania w nim ciekawości świata i pobudzania kreatywności, to może warto wspomóc choć częściowo te marzenia dobrze dopasowanym prezentem. W tej roli doskonale sprawdzi się mikrofon.

A jaki mikron najlepiej wybrać na początek? Może to być na przykład Mad Dog GMC201 – niewielki, uniwersalny sprzęt, który zajmuje niewiele miejsca na biurku i który idealnie nadaje się zarówno podczas streamowania gier, nagrywania własnych podcastów czy nawet korepetycji online. Mikrofon ten posiada koszyczek antywstrząsowy, który eliminuje ewentualne wstrząsy i wibracje, a także gąbkę ochronną i dołączany specjalny pop-filtr, którego rolą jest eliminacja nieprzyjemnych dźwięków będących efektem tzw. spółgłosek wybuchowych.

Dla bardziej wymagających młodych przyszłych influencerów lepszym wyborem będzie zapewne Mad Dog Pro GMC701. To już sprzęt znacznie bardziej zaawansowany, na metalowym, regulowanym pałąku montowanym do blatu biurka, z kartą dźwiękową na pokładzie i dotykowym przyciskiem Mute na szczycie mikrofonu. Wraz z dołączonym do zestawu koszyczkiem amortyzującym drgania, nakładką z gąbki i pop-filtrem na giętkim pałąku Mad Dog Pro GMC701 to wręcz idealna propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z nagrywaniem z wysokiego C.

