W połowie lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą bon w kwocie 2500 zł na laptopa dla nauczycieli. Gest bardzo miły, jednak pozostawia grono pedagogiczne z rozterką „co wybrać?”. Oto poradnik, który pozwoli rozsądnie rozdysponować otrzymany bon.

Pomysł na utworzenie takiego poradnika powstał w naszych głowach jeszcze na początku wakacji i wtedy też realnie go zrealizowaliśmy – zanim jeszcze zapadła decyzja o przyznaniu bonu na laptopa dla nauczycieli. Niemniej kwoty, jakie sami dla nauczycieli proponowaliśmy, idealnie się wpisują w tę zaproponowaną przez rząd. I pewnie pojawią się pytania: kupić laptopa za 2500 zł, czy może jednak dopłacić kilka stówek? Zapraszamy zatem do zapoznania się z materiałem, który klarownie wyjaśnia, na co zwracać uwagę, a czego unikać podczas wyboru laptopa do pomocy w szerzeniu oświaty.

Poradnik na temat wyboru optymalnego laptopa dla nauczyciela

Nie ma sensu przepłacać

Otrzymanie pokaźnego bonu od rządu może skłaniać do wydania nawet większej kwoty na laptopa, co zasadniczo nieszczególnie ma w tym przypadku sens. Oczywiście, jeżeli naszą pasją, poza nauczaniem, jest też granie, to stanowczo warto zajrzeć do artykułu z polecanymi laptopami dla graczy, choć to oczywiście będzie wiązało się z wydaniem przynajmniej dwukrotności wartości bonu od rządu.

Nieco można też dopłacić do jakości w przypadku małych i zgrabnych ultrabooków – zasadniczo to nawet nie takie małe „nieco”, jako że porządne ultrabooki to obecnie również koszt przynajmniej 5000 zł, o czym możecie się przekonać odwiedzając nasze zestawienie polecanych ultrabooków… Pozostaje jednak pytanie, czy faktycznie aż tak potrzebujemy ultramobilności? Jeśli spory dystans ze sprzętem pokonujemy pieszo, mały i lekki laptop będzie dobrym wyborem. Ostatecznie w kwocie, którą rozdaje rząd, znajdziemy sprzęt, który spełni podstawowe wymagania.

Podstawowe parametry, jakimi powinien dysponować laptop dla nauczyciela:

4-rdzeniowy nowoczesny procesor,

8 GB RAM i 250 GB SSD,

zintegrowany układ graficzny,

antyrefleksyjna matryca FHD,

wyjście HDMI i najlepiej też VGA,

wygodna, podświetlana klawiatura z blokiem numerycznym.

Pamiętajmy też, żeby upewnić się, że z laptopem otrzymamy licencję na system Windows, chyba że bardziej odpowiada nam skorzystanie z darmowych alternatyw w postaci chociażby wspomnianego na filmie DebianEDU (system dosłownie stworzony z myślą o edukacji, choć bardziej dla uczniów niż nauczycieli).

Czy szukać laptopów energooszczędnych? Tylko jeśli zależy nam na dłlugiej pracy na baterii. Koszt utrzymania laptopa nie jest duży. Ile kosztuje używanie laptop w miesiącu przez 8 godzin? To sprawdziliśmy dokładnie w artykule „miesięczny koszt użytkowania laptopa".