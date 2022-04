Laptopy gamingowe stanowią obecnie większość rynku, jednak nie każdy jest na tyle dyskretny, aby móc bez skrępowania używać go na uczelni. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w takiej roli, laptopa do nauki, grania i czasem pracy, sprawdzi się MSI Vector GP76 z NVIDIA GeForce RTX 3080.

Już niebawem rozpocznie się coroczny okres egzaminów maturalnych, a już po nim w zasadzie można rozpocząć szukanie sprzętu, który posłuży nam przez cały kolejny, kluczowy okres życia, jakim są studia. Postanowiliśmy na tę okazję przetestować nowoczesnego i bardzo wydajnego laptopa, przy okazji analizując jego przydatność właśnie pod kątem potrzeb studenta. Wybór padł na MSI Vector GP76, jednak w praktyce kluczowa okazała się obecność karty graficznej z serii GeForce RTX – o tym, dlaczego, dowiecie się właśnie z niniejszej publikacji.

O czym przeczytamy w recenzji laptopa MSI Vector GP76-12U

Solidne wykonanie i dyskretna stylistyka

Laptopy gamingowe zwykle łatwo rozpoznać po dużej ilości RGB oraz innych, bardziej permanentnych zdobień – im droższy i mocniejszy model, tym również więcej posiada takich ozdób. Tu MSI Vector GP76 bardzo miło nas zaskoczył, gdyż poza możliwością wybrania kolorowego podświetlenia klawiatury, mógłby uchodzić za laptopa biznesowego. Tutaj również można pokrótce omówić kwestię rozmiaru – jeżeli laptop ma zastąpić całkowicie komputer stacjonarny, to stanowczo polecamy wybór modelu 16,1-17,3-calowego. Wiąże się to z większą masą, ale też znacznie lepiej sprawdzi się w przypadku grania.



Poza masą i rozmiarem laptopa należy też brać pod uwagę rozmiar jego zasilacza – w przypadku MSI Vector GP76 280-watowy zasilacz to kolejny kilogram do noszenia w plecaku.

MSI Vector GP76 jest mimo wszystko szczupłym laptopem, biorąc pod uwagę, że posiada obecnie praktycznie topowe podzespoły. To cecha wspólna współczesnych laptopów dla graczy, nawet z tak mocnymi kartami graficznymi, jak NVIDIA RTX 3080 w naszym modelu. Niespełna 2,6 cm wysokości po zamknięciu pokrywy w połączeniu z 2,9 kg masy pozwala takiego laptopa dosyć komfortowo przenosić w plecaku.



Delikatne zdobienia przy zawiasach to wszystko, co może sugerować gamingowy charakter tego laptopa.

Zawiasy aluminiowej pokrywy mocowane są do również aluminiowej podstawy laptopa, co gwarantuje długą ich żywotność – nawet kilka lat codziennego otwierania i zamykania laptopa nie powinno spowodować uszkodzenia tego mechanizmu. Jednocześnie samą pokrywę można otworzyć jedną ręką, mimo iż pracuje na tyle sztywno, że ekran nawet w ruchu nie zmienia kąta nachylenia.



Aluminiowa pokrywa pozwala odchudzić konstrukcję laptopa, a do tego wygląda znacznie bardziej stylowo.

Od spodu MSI zadbało nie tylko o odpowiednią stabilizację laptopa na blacie (cztery gumowe nóżki), ale również usztywnienie jego konstrukcji dodatkowymi punktami podparcia o blat. Tędy również do laptopa dostaje się świeże powietrze, co jest możliwe dzięki odpowiedniemu zdystansowaniu go od podłoża.



Aluminiową pokrywę na spodzie można relatywnie łatwo zdjąć, aby dostać się do wymiennych podzespołów takich, jak RAM i dyski.

Powierzchnia robocza również wykonana została z maszynowo tłoczonego aluminium, co zapewnia jej nie tylko odporność na uszkodzenia i brak widocznych łączeń, ale również przyjemny chłód w dotyku.



Takie wykończenie jest nieco bardziej odporne na efekt palcowania niż typowy gładki plastik.

Klawiatura to niesamowicie istotny aspekt laptopa, na którym poza graniem będziemy również sporo pisać. MSI w modelu Vector zastosowało wyśmienitą klawiaturę od SteelSeries, co jest bardzo dużą zaletą w takich zastosowaniach. Mechanizm jest tu typowy dla laptopów - nożycowy, ale o bardzo dużym skoku klawisza, co daje większą kontrolę w czasie grania.



MSI korzystając z dużego rozmiaru laptopa zmieściło również niemal całkowicie pełnowymiarowy blok numeryczny, co ułatwia operowanie arkuszami kalkulacyjnymi.

Układ klawiszy niestety należy do tych, do których trzeba się przyzwyczaić – zwłaszcza jeżeli spację naciskacie prawym kciukiem (w jej miejscu MSI wstawiło przycisk „prawy Alt”). Podświetlenie RGB można regulować niezależnie dla każdego klawisza (co może się przydać do oznaczenia grup funkcyjnych w aplikacjach takich, jak Photoshop albo DaVinci Resolve).



Klawisze funkcyjne można zamiennie używać w roli multimedialnej oraz klasycznej (przyciski F1-F12).

Touchpad jest na tyle duży, że laptopa można dosyć wygodnie używać (biurowo) bez myszki. Przyciski są ukryte pod jego powierzchnią, a kliknięcie nie wymaga nadmiernej siły. Jedyny problem, typowy dla takich rozwiązań, pojawia się, gdy musimy szybko zlokalizować prawy przycisk myszy – zwykle chwilę to zajmuje.



Gładzik jest wielodotykowy i obsługuje gesty Windows – to wszystko, czego tak naprawdę potrzeba w tym przypadku.

Portów nigdy za wiele – tu akurat MSI mogło bardziej się postarać

Po 17-calowym laptopie zwykle można spodziewać się większej liczby portów i złączy, niż posiadają mniejsze modele. Niestety MSI Vector pod tym względem nieco nas rozczarował. Do dyspozycji mamy:

3x USB-A 3.2 gen. 1

1x USB-C 3.2 gen. 2 (z DP 1.4)

1x miniDP 1.4

1x HDMI 2.1

1x RJ45 (2,5 GbE)

1x miniJack 3,5 mm (combo)

Zdecydowanie nie zawadziłby jeszcze jeden port USB-A i/lub USB-C, podobnie jak dziwi brak wsparcia dla Thunderbolt 4. Pochwalić za to trzeba MSI za wyprowadzenie tych mniej poręcznych złączy na tył laptopa, gdzie ich kable nie będą przeszkadzać w ruchach myszką (tyczy się to również złącza zasilania).



Prawy bok aż się prosi o dodatkowe dwa złącza USB...

Pochwalić MSI należy również za obecność w Vectorze GP76 najnowszych rozwiązań z zakresu komunikacji. Mamy tu zatem nie tylko wspomniane złącze Ethernet o przepustowości 2,5 Gbps, ale również układ Wi-Fi 6E z obsługa zakresu 6 GHz (i wsparciem dla Bluetooth 5.2).



Pełnowymiarowy DisplayPort też by się zmieścił, a znacznie ułatwiłby życie, zwłaszcza że MSI nie dołącza adaptera w zestawie.

Porządny zestaw audio-wizualny to podstawa na uczelni

MSI Vector GP76 wyposażono również w to, co uważamy za optymalne dla studenta w kwestii komunikacji. Na szczycie pokrywy umieszczono kamerę internetową (1 MPx) oraz dwa niezależne mikrofony, dzięki czemu wszelkie wideokonferencje oraz zdalna obecność na zajęciach będzie dla naszych odbiorców przyjemnym doznaniem.



Kamera posiada indykator działania w formie diody, umieszczonej bezpośrednio obok kamery (jeżeli kamera ma zasilanie, to również dioda się zaświeci).

Za porządny odbiór po naszej stronie odpowiada z kolei system nagłośnienia Nahimic 3, obsługujący dwa głośniki po 2 W każdy. Nie jest to zestaw, na którym dobrze brzmi odtwarzanie muzyki lub oglądanie filmów, ale od tego każdy szanujący się gracz i tak ma słuchawki – tu ważne jest, że głośniki są wystarczająco głośne i czysto przenoszą ludzki głos, zatem sprawdzą się w luźniejszych zadaniach i konferencjach, gdy nie tylko my musimy słyszeć dźwięk z laptopa.



Głośniki umieszczono po bokach obudowy, dzięki czemu dźwięk jest głośniejszy i nie stłumimy go kładąc laptopa na miękkim podłożu.

To, co jednak dla studenta oraz gracza będzie najważniejsze w kwestii wideokomunikacji, to obecność układu graficznego NVIDIA GeForce RTX, wraz z którym idzie dostęp do oprogramowania NVIDIA Broadcast. O aplikacji tej już sporo się rozpisywaliśmy, ale w skrócie przypomnimy, że umożliwia jednoczesne wycinanie tła kamery (bez stosowania zielonego ekranu) oraz usuwanie szumów zarówno z naszego mikrofonu, jak i odbieranego dźwięku rozmówcy. Robi to oczywiście w czasie rzeczywistym, właśnie dzięki mocy obliczeniowej dedykowanych do tego jednostek Tensor w kartach NVIDIA RTX.



Efekty obróbki obrazu z kamery (oraz dźwięku z mikrofonu) można na siebie nakładać - przykładowo możemy ustawić jednocześnie rozmycie tła i automatyczne kadrowanie na naszą twarz (co wygląda, jakbyśmy mieli operatora z kamerą na etacie).

Takie rozwiązanie przydaje się również, jeżeli planujecie uskuteczniać karierę streamerską – dzięki NVIDIA Broadcast nawet współdzielony, ciasny pokój akademiku można zamienić w studio nagrań, do tego stopnia, że większość widzów nie zorientuje się, że za Waszymi plecami krząta się i hałasuje współlokator.

Specyfikacja testowanego modelu MSI Vector GP76-12U

Procesor: Intel Core i9-12900H;

6 P-core i 8 E-Core (20 wątków);

5.0 GHz P-Core w trybie Boost (3.8 GHz E-Core);

24 MB cache L3 Pamięć: 16 GB DDR4 (2x8 GB 3200 MHz CL22) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 - 8 GB GDDR6;

165 W TGP;

zintegrowana Intel Iris Xe Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4. x4;

wolny jeden slot M.2 2280 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa;

podświetlenie indywidualne RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 17,3", IPS, 1920x1080 px, 350 nit, 360 Hz, antyrefleksyjny;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Pol, 65 Wh Wymiary: 358 (Sz) x 267 (G) x 23,4 (W) mm Waga: 2,9 kg z baterią;

3,85 kg z zasilaczem Materiały obudowy: aluminium CNC Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX210);

Bluetooth 5.2;

2,5 GbE LAN Złącza: 3x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu C 3.2 gen. 2;

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x HDMI 2.1;

1x miniDP 1.4;

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 0,9 MPx;

2 głośniki 2 W;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 12 990 zł Gwarancja: 2 lata

W matrycach dla graczy można obecnie przebierać, ale MSI stawia na szybkość

Tegoroczna seria MSI Vector GP76 zdaje się być dostępna tylko z bardzo szybką matrycą IPS 17,3”. Rozdzielczość 1920x1080 px w tym rozmiarze oferuje nadal bardzo dobrą ostrość obrazu, a przy okazji umożliwia odświeżanie panelu aż 360 razy na sekundę, co z pewnością docenią najbardziej ambitni gracze. Jeżeli jednak bliżej Wam do casualowego grania, a do tego potrzebujecie pracować z bardziej rozbudowanymi aplikacjami, to lepszym rozwiązaniem byłby panel z rozdzielczością 2560x1440 px (albo nawet 2560x1600 px) z odświeżaniem 165-240 Hz (taki, jak na ironię, MSI oferuje w mniejszym, 15,6-calowym Vector GP66-12U).



MSI Vector GP76 posiada bardzo cienkie ramki po bokach panelu, co optycznie mocno go wyszczupla. Jedynie od spodu napotkamy sporo plastiku, który mógł zostać zagospodarowany przez MSI matrycą 16:10.

Pod względem osiągów panel w naszym MSI Vector wypada bardzo dobrze. Zmierzony czas reakcji pikseli (średnia GTG) nie przekracza 4 ms (co można uznać za odpowiednik oznaczeń „1 ms” na opakowaniach monitorów gamingowych). To, co prawda, zbyt wiele, aby nadążyć za 360 hercami odświeżania, jednak przy tak małych wartościach i tak trudno dostrzec smużenie gołym okiem, nawet w najszybszych grach. Panel ten spokojnie możemy polecić do poważnego rozgrywania meczów w grach takich, jak CS:GO lub Fortnite. Jednocześnie oferuje całkiem przyzwoite pokrycie przestrzeni kolorów.



Szybkie matryce nigdy nie słynęły z bardzo głębokiego gamutu kolorów.



Od lewej wizualizacja pokrycia gamutów sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Standardowy gamut RGB jest nie tylko w 100% pokryty, ale również wiernie odwzorowany już przy fabrycznej kalibracji. W przypadku filmowego gamutu DCI-P3 pokrycie na poziomie 76% również wystarcza, aby średni błąd odwzorowania nie przekraczał wartości 2 (co oznacza, że bez wzorca nie zauważymy odstępstw).



Raporty z badania fabrycznego odwzorowania kolorów - po lewej względem sRGB, a po prawej względem filmowego DCI-P3.

Do grania takie parametry są „w sam raz”, ale jeżeli przyjdzie nam studiować kierunek artystyczny, to warto wybrać model z panelem pokrywającym 100% przestrzeni Adobe RGB lub chociaż właśnie DCI-P3. To, w połączeniu z co miesiąc aktualizowanymi sterownikami NVIDIA Studio, zagwarantuje najlepsze warunki do twórczej pracy.



Panel MSI Vector GP 76 jest również całkiem dobrze podświetlony – 350 nit jasności z lekkim spadkiem do 310 nit na dole matrycy to odpowiedni wynik nawet do pracy w jasnym otoczeniu.

Panel jest matowy, zatem dobrze sprawdzi się również na świeżym powietrzu. Kontrast 1200:1 jest dobrym wynikiem dla paneli IPS, co oznacza, że MSI udało się osiągnąć całkiem przyzwoity poziom czerni.



Nasz model odznaczał się delikatnym wyciekaniem podświetlenia na szczycie matrycy, ale to już jest mocno zależne od konkretnej sztuki.

Bateria w laptopie gamingowym nigdy nie starczy Wam na cały dzień – Vector GP76 nie jest tu wyjątkiem

MSI topowy model dla graczy wyposaża w dosyć skromną baterię o pojemności 65 Wh. Jest to naszym zdaniem dobra decyzja – tak wydajny laptop i tak nigdy nie pozwoliłby na przepracowanie 8 godzin bez podłączenia zasilania, a tak przynajmniej jest nieco lżejszy. Dodatkowo matryca FHD nieco mniej wymaga od baterii, zatem wyniki testów zbliżają się do np. MSI Crosshair z baterią 90 Wh.

Pomiar czasu pracy na baterii - MSI Vector GP76

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 0:57 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:12 h

To, co mogłoby się z kolei w takim laptopie przydać, to szybkie ładowanie – ostatecznie czasami laptopa możemy podładować tylko w przerwie między wykładami. MSI pozwala podnieść poziom baterii z 6% do 48 % w 45 minut, jeżeli w tym czasie laptopa nie będziemy używać. To umiarkowanie dobry wynik.

Pomiary zużycia energii przez MSI Vector GP76

Spoczynek 41 W Obciążenie renderem CPU 140 W (178 W peak) Obciążenie grą 242 W (251 W peak)

Laptop faktycznie potrafi w niektórych grach dobić do 210 W łącznego limitu mocy karty graficznej i procesora, co przekłada się (wraz z zapotrzebowaniem na energię matrycy i innych podzespołów) na dosyć stabilny pobór prądu z gniazdka na poziomie 250 W – to znacznie mniej, niż potrzebuje podobnej wydajności PC.

Ciche i wydajne chłodzenie to podstawa dla grającego studenta

Nie ma nic gorszego niż laptop, który po odpaleniu średnio wymagającej gry zaczyna pracować jak suszarka na wykładzie z analizy matematycznej. Tu ponownie duże laptopy mają tę przewagę, że potrafią ciszej odprowadzać generowane przez podzespoły ciepło. MSI Vector GP76 korzysta z najwyższego wariantu chłodzenia MSI Cooler Boost 5, które, co prawda, nie należy do najnowszych technologicznie rozwiązań (przykładowo nie korzysta z komory parowej), ale nadrabia to rozmiarem.



W tej klasie sprzętu spodziewalibyśmy się już chłodzenia z wykorzystaniem komory parowej - może w Cooler Boost 6 ją ujrzymy.

Laptop nie tylko jest w stanie utrzymać maksymalny boost procesora Intel Core i9-12900H (wszystkie rdzenie 4,3 GHz) i karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 (ponad 1800 MHz na GPU), ale również robi to utrzymując ich nie za wysokie temperatury (karta zwykle nie przekracza 75°C).

Co również ważne, sama obudowa też się nie nagrzewa, a laptop generuje zwykle nie więcej niż 48 dB natężenia dźwięku chłodzenia (w trybie ekstremalnej wydajności, po zejściu do zbalansowanego trybu poziom ten spada do już bardzo przyzwoitych 43 dB pod obciążeniem).

Temperatury obudowy MSI Vector GP76 w spoczynku



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru.

Temperatury obudowy MSI Vector GP76 podczas renderowania na CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Temperatury obudowy MSI Vector GP76 podczas grania



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

W takim układzie jedynie nie zazdrościmy osobom, które będą przed Wami siedzieć na wykładach – praktycznie całe 200 W ciepła jest tu bowiem skutecznie wydmuchiwane w ich stronę. Co ciekawe, podczas gdy obciążamy sam procesor, laptop jest w stanie przekazać mu nawet 85 W mocy, co pozwala podczas np. renderowania (100% obciążenia wszystkich 14 rdzeni) utrzymać taktowanie odpowiednio 3,7 GHz dla rdzeni wydajnych i 2,9 GHz dla oszczędnych.



Początek wykresu przedstawia pracę w trybie ekstremalnej wydajności - nie odnotowaliśmy wahań parametrów. Kolejno widać efekt przełączenia na tryb zbalansowany, aż do momentu ustabilizowania się odczytów.

Tego, czy laptop będzie głośny, czy nie raczej nie wyczytamy ze specyfikacji, zatem przed zakupem najlepiej danego laptopa sprawdzić w sklepie lub kierować się recenzjami na portalu takim, jak nasz.



Procesor bardzo chętnie sięga nawet po maksymalne 5 GHz taktowania, gdy nie obciążamy wszystkich rdzeni.

Wydajność, czyli to, co graczy interesuje najbardziej – MSI Vector GP76 „robi to dobrze”

Testy wydajności przeprowadziliśmy, jak zwykle, na najnowszych dostępnych sterownikach, co w przypadku kart graficznych NVIDIA oznacza, że pewnie, gdy te słowa czytacie, są dostępne już nowsze. Wynika to z faktu, iż karty serii GeForce regularnie otrzymują aktualizacje, w tym zawsze na premierę nowej dużej gry. MSI Vector GP76 jest również dostarczany z systemem Windows 11, który najlepiej radzi sobie z zarządzaniem nowymi rdzeniami E/P-core w 12. generacji procesorów Intela. Na początek klasycznie testy syntetyczne.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12 893 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12628 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11202 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10208 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 9685 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, RTX 3060

TGP 95 W 7938 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7752 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 7532 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6070 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 5791 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 4828 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, RTX 3060

TGP 95 W 4512

3D Mark - Fire Strike oraz Night Ride

[punkty] wynik ogólny

MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 27 998

51 544 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 27 547

51 873 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 26 012

52 109 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 25 317

51 074 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 25 030 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 24 324 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 24 019

50 199 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 22 935

37 117 Acer Nitro 5 (2021)

Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 21 895

48 365 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080

TGP 90 W 21 490

52 264 Razer Blade 14 (2021)

AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3080

TGP 100W 20 706

33 361 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, RTX 3060

TGP 95 W 18 255

41 917 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 15 338

49 464 Legenda: 3DMark Fire Strike

3DMark Night Raid

Nasz model zgodnie z oczekiwaniami zajął w każdym teście pozycję na podium, rywalizując z wcześniej testowanym MSI Raider GE66 o podobnej specyfikacji oraz starszym Dream Machines, w którym nie tylko zastosowano desktopowy model procesora, ale również zasilono go z dwóch zasilaczy po 240 W każdy (cały zestaw waży ponad 6 kg i zdecydowanie nie nadaje się na uczelnię). Testy w grach potwierdzają bardzo wysoką wydajność tego modelu.

Pomiar wydajności MSI Vector GP76 w grach [FPS]

1920x1080 px, tryb ekstremalnej wydajności, więcej = lepiej

CS:GO

(Najniższe detale)

(wykres w skali 1:5) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 619

128 MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 612

129 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 602

112 Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 72

56 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 68

52 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 60

44 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q ) MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 83

59 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 82

61 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 69

53 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 90

80 MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 89

78 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 83

76 Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 120

89 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 119

85 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 109

82 Watch Dogs:

Legion

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) MSI Vector GP76

(i9-12900H + RTX 3080) 65

38 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 63

41 Gigabyte AORUS 17

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 59

39 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Nawet najbardziej wymagające tytuły, jak Cyberpunk 2077 oraz Watch Dogs Legion, pozwalały cieszyć się graniem w najwyższych detalach, z aktywnym śledzeniem promieni (Ray Tracing) przy ponad 60 FPS. Spora w tym zasługa funkcji NVIDIA DLSS, która to dostępna jest tylko dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX i pozwala nie tylko podnieść (nawet o ponad 50%) wydajność, ale również poprawia ostrość obrazu w kwestii najdrobniejszych elementów.

MSI Vector GP76 z matrycą FHD nie boi się absolutnie żadnej gry i nie zapowiada się, aby w najbliższej przyszłości się to zmieniło – to dobry zakup na lata

Warto tu jeszcze poruszyć kwestię sprzętowego MUX – czyli funkcji, która zarządza tym, do czego podpięty jest panel laptopa – tańsze konstrukcje często go nie posiadają i obraz z karty graficznej zawsze przechodzi jeszcze przez zintegrowany z procesorem układ graficzny, co zwiększa opóźnienia oraz obniża (o 5-10%) wydajność. MSI pozwala jednak wybrać, czy chcemy z tego hybrydowego trybu korzystać, czy raczej na stałe spiąć wyświetlacz z kartą (co skraca niestety czas pracy na baterii nawet trzykrotnie).

Wydajność i temperatury MSI Vector GP76 w grach

Studia to nie tylko granie ;) MSI Vector GP76 sprawdzi się również wyśmienicie przy bardziej wymagających i kreatywnych zadaniach

Wydajność ogólna współczesnych laptopów, nawet ze średniego segmentu, w zupełności wystarcza, aby bardzo komfortowo używać ich do zadań biurowych. Nic zatem dziwnego, że MSI Vector GP76 wypada w tych podstawowych testach bardzo dobrze.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7395 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382



W tym teście wynik 1000 pkt oznacza sprzęt optymalnie działający w codziennych zastosowaniach.

Pomiar wydajności w programie CrossMark [pkt]

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB DDR5 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Vector GP76

Core i9-12900H, RTX 3080

16 GB DDR4 3200 MHz 2003

1943 / 2044 / 2065 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB DDR4 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB DDR4 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB DDR4 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB DDR4 1280

1261 / 1453 / 911 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB DDR4 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB DDR4 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB DDR4 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB DDR4 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020

4GB DDR4 320

414 / 241 / 347

MSI zadbało nawet o obecność szybkiego dysku SSD M.2 NVME, zgodnego ze standardem PCI-E 4.0 – nie jest to może najszybszy dysk w tym standardzie, ale trudno mu zarzucić, aby doskwierał mu brak wydajności.



.



.

Widać również, że podczas streamingu lub edycji filmów dysk spisze się wyśmienicie. Warto tu zaznaczyć, że MSI umożliwia montaż do dwóch dysków M.2 PCI-E 4.0, zatem nawet jeżeli laptopa kupimy z jednym średniej wielkości dyskiem, to w przyszłości nic nie stoi na przeszkodzie, aby dołożyć drugi dysk. Szybki dysk przydaje się również w zadaniach korzystających z baz danych lub wirtualizacji systemów.

Pozostałe testy wydajności

Laptop: MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł MSI Crosshair 15

R6E

Core i7-12700H

RTX 3070 8 GB (140 W)

9190 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Cinebench R20

Single Core: 730 681 694 687 558 Cinebench R20

Multi Core: 7142 5156 6627 6367 5127 Cinebench R23

Single Core: 1899 1764 1804 1790 1433 Cinebench R23

Multi Core: 17 413 13 811 16 610 16 496 13 209 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 2:29.30 3:45.35 2:38.45 3:14.78 3:15.59 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty]: 1:09.58 1:23.22 1:12.09 1:15.89 1:11.54 OctaneBench 2020: 397.83 382.74 399.83 383.74 430.92 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 11 730 8046 11 365 9481 9423 V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 1709 1486 1666 1571 1205 V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 1773 1696 1819 1759 1879 7-Zip [MIPS] 77 973 61 312 81 001 67 888 65 133

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł MSI Crosshair 15

R6E

Core i7-12700H

RTX 3070 8 GB (140 W)

9190 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł 3DSMax 07 (FHD): 104.85 102.28 108.22 108.15 129.42 Catia 06 (FHD): 71.99 68.19 71.97 70.06 66.20 Creo 03 (FHD): 102.31 97.49 98.81 104.61 74.96 Energy 03 (FHD): 27.66 26.95 26.74 26.21 28.15 Maya 06 (FHD): 306.52 N/A 337.62 409.84 344.60 Medical 03 (FHD): 33.81 29.11 33.26 32.27 33.23 SNX 04 (FHD): 22.9 22.13 22.53 22.81 19.78 Solidworks 05 (FHD): 246.67 220.03 229.10 263.36 252.96

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł MSI Crosshair 15

R6E

Core i7-12700H

RTX 3070 8 GB (140 W)

9190 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Media and Entertainment 2.69 2.53 3.43 3.08 Wynik CPU: 2.98 2.56 2.84 2.43 Wynik grafiki: 3.24 3.54 3.74 3.95 Wynik dysku: 1.76 1.75 5.56 5.35 Energy: 3.31 3.15 3.47 2.77 Wynik CPU: 2.62 2.51 2.93 2.27 Wynik grafiki: 5.61 5.52 5.46 5.73 Wynik dysku: 5.74 5.62 5.15 3.64 General Operations: 2.15 1.96 2.58 2.10 Wynik CPU: 2.17 1.97 1.98 1.64 Wynik dysku: 1.98 1.91 5.63 4.46 Financial Services: 3.83 2.99 3.16 3.07

W zastosowaniach profesjonalnych ponownie wyróżnia się karta GeForce RTX, oferując znaczne przyspieszenie pracy w aplikacjach takich, jak Blender lub przy renderowaniu z użyciem silnika V-Ray (rekordowe czasy w naszej procedurze!). Jeżeli z takich aplikacji chcemy korzystać, to trzeba zaznaczyć, że nawet najbardziej podstawowy układ NVIDIA RTX zaoferuje wyższą wydajność niż laptop z najszybszą kartą graficzną z serii Radeon.

Czy warto wybrać aż tak mocny laptop na studia?

MSI wyceniło podstawowy model Vector GP76 na kwotę 10 tysięcy złotych – jest to jednak konfiguracja z nieco słabszym procesorem (Core i7-12700H) i świeższą, ale mimo wszystko nieco wolniejszą, kartą GeForce RTX 3070 Ti – znajdziecie ją w sklepie RTV Euro AGD. Nasza testowa konfiguracja to już koszt bliżej 13 tysięcy złotych, co jakby nie patrzeć jest sporą kwotą. Jeżeli jednak spojrzymy na to jako na zakup na 5 lat studiów (albo nawet dłużej, jeżeli zaliczymy pierwszy semestr), to nie wygląda to już aż tak źle.



Masywne chłodzenie nie od razu rzuca się w oczy.

W naszym odczuciu, do matrycy FHD obecnej w testowanym modelu w zupełności wystarczy właśnie ta podstawowa konfiguracja. Ważne, aby w skład konfiguracji wchodziła karta NVIDIA GeForce RTX, co zagwarantuje bezproblemową obsługę praktycznie wszystkiego, co można robić na laptopie.



Podświetlenie, mimo że RGB, to nie rzuca się mocno w oczy, a w razie potrzeby kolor można ujednolicić.

Sam Vector bardzo zaimponował nam swoim chłodzeniem, które jak na układ oparty tylko o ciepłowody jest nad wyraz wydajne, a przy tym całkiem kulturalne. Dobrze wypada również panel FHD, choć sami raczej wybralibyśmy matrycę z rozdzielczością QHD do tak mocnej karty graficznej i procesora. Spodobała nam się również klawiatura SteelSeries oraz ogólnie stonowany design laptopa.

MSI Vector GP76 to niepozorne, ale bardzo szybkie, a przy tym kulturalne laptopy wyposażone w bardzo wydajne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX i 12. generacji procesory Intel – wszystko, czego potrzebuje gracz-student!

Oczywiście nie jest to model idealny – z pewnością MSI mogło zaoferować w swoim najszybszym laptopie więcej złączy, w tym chociaż jeden Thunderbolt 4. Bateria to również nie jest mocna strona tego laptopa, ale jak już wcześniej pisaliśmy, tu i tak nie należy spodziewać się cudów – to nie ultrabook, aby ponad 10 godzin wytrzymał przy pracy z pakietem Office.



Może i nie jest to najzgrabniejszy laptop dla graczy, ale z pewnością jeden z bardziej komfortowych w użytkowaniu.

Ostatecznie MSI Vector GP76 oceniamy bardzo wysoko i uważamy, że świetnie spisze się np. w roli laptopa towarzyszącego nam przez cały okres studiów. Zapas wydajności, jaki gwarantuje obecność topowej karty NVIDIA GeForce RTX, a także 14-rdzeniowego procesora w nowej architekturze Intel Alder Lake wystarczy na te kilka lat, uzasadniając wyższy koszt zakupu. Niewiele gorzej, a może nawet lepiej pod względem opłacalności, wypada wariant z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. W obu tych wariantach laptop MSI Vector GP76 uważamy za godny polecenia, nie tylko w roli sprzętu dla studenta.

Nasza ocena laptopa MSI Vector GP76 w najwyższym segmencie laptopów dla graczy: 96% 4.8/5







Zalety i wady laptopa MSI Vector GP76-12U

Potężna wydajność w grach za sprawą karty RTX 3080,

wysoka wydajność również poza grami za sprawą Core i9-12900H,

wydajne i kulturalne chłodzenie, które pozwala wykorzystać całe 210 W limitów mocy,

szybka matryca FHD 360 Hz ze 100% pokryciem sRGB,

stylowy design i solidne wykonanie obudowy,

wygodna klawiatura do grania (ze sterowaniem RGB każdego klawisza z osobna),

szybki dysk SSD PCI-E 4.0,

nowoczesna komunikacja (Wi-Fi 6E + 2,5 GbE).



Mało portów USB,

brak Thunderbolt 4,

nietypowo krótka spacja (wymaga przyzwyczajenia się),

przeciętne głośniki, mikrofony i kamera,

brak HDR.

Laptopa do testów otrzymaliśmy ze sklepu RTV Euro AGD.