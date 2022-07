MSI właśnie rozpoczęło oficjalnie sprzedaż najnowszego flagowego modelu – Titan GT77. Wyposażono go w najmocniejsze obecnie dostępne podzespoły, jak najnowszy Intel Core i9-12900HX (24 wątki) oraz RTX 3080 Ti (16 GB) – sprawdzimy, na co stać taką bestię, nie tylko w grach!

MSI Titan GT77 to najwyższy model z oferty laptopów MSI – stawia na bezkompromisową wydajność.

Zastosowano w nim najnowszy, niedawno zaprezentowany procesor Intel Core i9-12900HX – jednostkę wyposażoną w 8 rdzeni wydajnych oraz 8 rdzeni oszczędnych (razem 24 wątki).

RTX 3080 Ti z 16 GB GDDR6 może w tym laptopie pobrać nawet do 175 W energii, co jest obecnie najmniej restrykcyjnym limitem dla tego układu w laptopach.

Laptop wyposażono w panel IPS 17,3” o rozdzielczości 4K z odświeżaniem 120 Hz – oferuje 100% pokrycia DCI-P3.

Klawiatura od SteelSeries korzysta z mechanicznych przełączników Cherry MX Ultra Low Profile, co czyni pisanie i granie niesamowicie precyzyjnym.

MSI Titan GT77 posiada masywne chłodzenie z 4 wentylatorami, które pozwala na uzyskanie łącznie 250 W limitu mocy dla procesora i układu graficznego. Jest przy tym również bardzo kulturalny.

4,9/5

MSI dosłownie kilka dni temu rozpoczęło sprzedaż swojego nowego flagowego laptopa z serii Titan GT77. Jego prezentacja na kanale YouTube MSI Polska zrobiła na nas nie lada wrażenie, więc niezwłocznie załatwiliśmy go sobie do testów. Tak oto powstała niniejsza recenzja modelu w praktycznie najwyższej sklepowej konfiguracji (choć jak się okaże, dalekiej od szczytu możliwości tej konstrukcji!). Na wstępie jednak uprzedzamy – zrecenzowany laptop to pełnoprawny przedstawiciel segmentu sprzętu dla entuzjastów – jeżeli zastanawiacie się, ile kosztuje, to znaczy, że to nie jest sprzęt dla Was, ale i tak warto o nim poczytać ;)



W zestawie nie żałowano akcesoriów – nawet dodatkowa ściereczka do ekranu się załapała!

Na bogato jest tu absolutnie wszystko!

Laptop zapakowano w niepozornych rozmiarów całkiem ozdobny kartonik – co prawda nadal z tektury, ale zaplanowany tak, aby było czuć, że to produkt premium. W środku poza samym Titanem i jego zasilaczem (330 W i 1,25 kg!) znajdziemy:

Myszkę MSI M99;

Pendrive MSI Dual Drive (128 GB USB-C/A 3.2 z OTG);

Dwie aksamitne ściereczki do wycierania ekranu (i zabezpieczenia go w transporcie);

Super breloczek ze smokiem MSI :)



Fajnie takie dodatki zgarnąć :)

Laptop sam w sobie na pewno nie zalicza się do lekkich, ale też nie jest to jeszcze klasa DTR, gdyż mówimy o 3,3 kg (co dla 17,3” matrycy jest tylko trochę ponad normę). Tę rozsądną masę widać również w przekroju bocznym laptopa – jeszcze kilka lat temu uchodziłby za ultraszczupły model (2,2 cm wysokości pulpitu i 2,8 cm przy zamkniętej pokrywie).



Cały tył laptopa to jeden wielki otwór wentylacyjny dla najpotężniejszego systemu chłodzenia, jaki dotychczas w laptopach spotkaliśmy.

Nieco wyższy jest tylko tył konstrukcji – część, która znajduje się za linią zawiasów matrycy. I tu w sumie musimy poruszyć tego słonia w salonie, jakim jest rozmiar tego tyłeczka… A jest to prawie 8 cm zabudowanego układu chłodzenia, wystawionego poza klasyczny obrys laptopa 17,3”! Nie uświadczymy tam żadnego portu (choć stanowczo przydałoby się tam wyprowadzić przynajmniej przewód zasilający o średnicy 8 mm) - całość służy tylko odprowadzaniu ciepła.



Poza funkcją chłodzącą, cały tył pełni też funkcję doświetlającą całkiem atrakcyjnie osadzonym RGB.

Zawiasy są tutaj bardzo solidne i śmiało można zakładać, że nie będzie potrzeby ich wymieniać przez cały okres użytkowania tego sprzętu. Pokrywa (jak i prawie cała reszta obudowy) została wykonana z anodowanego aluminium o wystarczającej grubości, aby zachować idealną sztywność obudowy. Dodatkowo nie można jej odmówić charakteru w kwestii wizualnej – wygląd nie jest przesadzony, ale też podkreśla, z jak wydajnym sprzętem mamy do czynienia.



Wybaczcie spalcowanie - na żywo nie było go za bardzo widać i dopiero na zdjęciach zauważyliśmy :(

Pod spodem czeka na nas bardzo łatwa do demontażu pokrywa serwisowa (o tym, co pod nią, nieco dalej), do której przytwierdzono cztery gumowe podkładki laptopa. Gwarantują one stabilną pozycję całego laptopa, podczas gdy dodatkowe punktowe podpory zapewniają sztywność konstrukcji przy nacisku z góry. Perforowana część pokrywy (ta pod chłodzeniem) została wykonana z aluminium, ale reszta to (wysokiej jakości) plastik.



Przy nóżkach widać również otwory odpowiedzialne za brzmienie dwóch przetworników nisko-średniotonowych, w jakie MSI wyposażył ten model.

Przestrzeń robocza, na której można wygodnie nie tylko grać, ale też długie godziny pracować

Po otwarciu pokrywy wita nas jeden z najwygodniejszych pulpitów, z jakimi mieliśmy w ostatnich latach okazję obcować. Choć nie do końca zgadzamy się w kwestii szczędzenia miejsca na klawisze. Ogólnie klawiatura to zdecydowanie jedna z najmocniejszych stron MSI Titan – faktycznie mechaniczne przełączniki Cherry MX Ultra Low Profile robią tu niesamowitą robotę i sprawiają, że służbowa klawiatura (CHERRY MX Low Profile Speed) zaczyna autorowi teraz sprawiać dyskomfort…



Keycapy wykonano z PBT, co dodaje im przyjemniej tekstury i pozwoli im wytrzymać znacznie więcej kliknięć.

Przełączniki mają 1,8 mm całkowitego dystansu podróży, ale aktywacja następuję już przy 0,8 mm i jest znakomicie wyczuwalna pod palcem (czemu towarzyszy też bardzo przyjemny oraz dosyć cichy klik). Klawisze nie mają absolutnie żadnego luzu (co wynika z konstrukcji przełącznika), dzięki czemu pisanie (i granie) jest wręcz absurdalnie precyzyjne. Wyjątkiem są tu tylko duże klawisze, taki jak spacja, które operują na innym mechanizmie. Ogólnie nic na tej klawiaturze nie wciska się przez przypadek.

Naturalnie klawiatura jest podświetlona z możliwością indywidualnej konfiguracji każdego przełącznika.

Podświetleniem sterujemy przez aplikację SteelSeries GG – zarówno tym od przełączników, jak i tym z tyłu (logo MSI ze smokiem, szczyt i wnętrze chłodzenia). Całość można oczywiście synchronizować, również z peryferiami zgodnymi z tym systemem.



Znaczek MX Cherry jest traktowany jako osobny obiekt przy ustawianiu podświetlenia.

Nieco skromniej wypada przy klawiaturze gładzik, w jaki MSI wyposażyło Titana – nie dlatego, że czegoś mu brakuje – wręcz przeciwnie, ale to nadal tylko gładzik. Używa się go bardzo wygodnie ze względu na optymalnie duży rozmiar (a w razie potrzeby można go szybko dezaktywować). Tradycyjnie dla takiej konstrukcji problematyczne jest wyczucie, gdzie zaczyna się prawy przycisk myszy, ale można to obejść używając gestów (czyli w tym przypadku pacnięcia dwoma palcami).



Touchpad, mimo że całkiem dobry, to jednak niknie przy majestacie klawiatury.

Są jednak dwie rzeczy, które nam mniej przypadły do gustu w kwestii pulpitu Titana. Pierwsza z nich to pewne braki w sztywności – obudowa dosyć łatwo się ugina pod naciskiem dłoni. Nie wpływa to na wygodę czy precyzję pisania, ale pozostawia pewien niesmak w chwili, gdy laptopa chwytamy, aby przenieść. Druga sprawa to układ klawiszy – miejsca wystarczyłoby na zastosowanie pełnowymiarowego bloku numerycznego i strzałek, a tak otrzymujemy w tej kwestii nieco okrojony układ.

Porty też stoją na najwyższym poziomie

W kwestii złączy, w jakie MSI wyposażyło Titana GT77, również nie ma powodu do narzekań, choć ponownie miejsca na kilka dodatkowych portów by nie brakowało. Dostajemy sumarycznie:

3x USB 3.2 Gen. 2 (10 Gbps);

2x Thunderbolt 4 (USB-C, DP 1.4a – 40 Gbps);

1x RJ45 (2,5 GbE);

1x HDMI 2.1 ([email protected] 60 Hz);

1x miniDP 1.4a;

1x czytnik kart SD (UHS-III);

1x miniJack 3,5 mm (combo).

Wszystkie porty umieszczono po bokach, włącznie z czytnikiem kart SD. Jak łatwo policzyć, wszystkie USB oferują razem ponad 100 Gbps przepustowości – to stanowczo nie jest częsty widok nie tylko w laptopach, ale również w PC! Możliwość podpięcia do czterech zewnętrznych monitorów (razem z wbudowaną matrycą łącznie 4 mogą być jednocześnie aktywne) to także miły dodatek.



Złącze zasilania nie tylko przypomina USB-A, ale również obok niego zostało umieszczone…

Obecność aż dwóch portów Thunderbolt 4 otwiera drogę do stosowania bardzo rozbudowanych systemów stacji dokujących, więc może faktycznie nie ma co narzekać na ilość złączy. Nawet gruby przewód zasilający wyprowadzony z boku nie przeszkadza przesadnie mocno, chyba że jesteśmy leworęczni.

Kamera, głośniki i mikrofony – tu szału nie ma

Pozostała do omówienia kwestia peryferiów audio-wizualnych, które wykonano „tylko” na przyzwoitym poziomie. Kamera to 720p przy 30 FPS i posiada możliwość współpracy z Windows Hello (dodatkowo mamy też czytnik linii papilarnych). Głośniki, mimo iż oparte o dwudrożną konstrukcję z czterema przetwornikami, grają po prostu poprawnie (głośno i wyraźnie, ale bez takiej soczystości, jaką potrafią zaoferować niektóre konkurencyjne laptopy). Mikrofony są klasycznie dwa, ukryte nad panelem laptopa.

Specyfikacja testowanego MSI Titan GT77

Procesor: Intel Core i9-12900HX;

5.0 GHz w trybie Boost;

30 MB cache L3;

16 rdzeni/24 wątki Pamięć: 64 GB DDR5 (2x32 GB 4000 MHz CL32) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 16 GB GDDR 6;

175 W TGP;

zintegrowana Intel Iris Xe (32 UE) Dysk: 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0 x4;

dwa wolne sloty M.2 2280 PCIe gen 4.0x4;

jeden wolny slot M.2 2240 PCIe gen 5.0x4 System operacyjny: Windows 11 Klawiatura: wyspowa, mechaniczna;

Cherry MX Ultra Low Profile;

podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 17,3", 3840x2160px, 500 nit, 120 Hz, antyrefleksyjny;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 60° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Pol, 99,9 Wh Wymiary: 397 x (Sz) x 330 (G) x 23 (W) mm Waga: 3,3 kg;

4,55 kg z zasilaczem Materiały obudowy: aluminium + plastik częściowo na spodzie i na zawiasach Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Killer);

Bluetooth 5.2;

2,5 GbE LAN Złącza: 3x USB typu A 3.2 gen.2;

2x USB typu C (Thunderbolt 4, DP 1,4);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1;

1x miniDP 1.4;

1x czytnik kart SD (UHS-III);

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 0,9 MPx;

4 głośniki 2 W;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 23 490 zł Gwarancja: 2 lata



HWInfo zdradza, że zastosowano pamięci 4800 MT/s CL40 (dual rank), ale MSI skonfigurowało je jako 4000 MT/s CL32 - interesująca decyzja.

Piękny, ale niestety zupełnie pozbawiony sensu panel 4K to jedyna opcja

MSI w modelu Titan GT77 nie chciało żadnych kompromisów i stąd pewnie decyzja o obsadzeniu w roli wyświetlacza panelu IPS o przekątnej 17,3” z rozdzielczością 3840x2160 px, odświeżanego z częstotliwością 120 Hz. Brzmi wyśmienicie, ale nie działa dobrze w takim sprzęcie. Domyślne skalowanie obrazu to 250%, a przy ustawieniu 100% nie obejdziemy się bez lupy. Tak wysoka rozdzielczość niesie ze sobą kilka ograniczeń – te istotne to relatywnie niskie odświeżanie (co jest ważne dla graczy), niższa jasność maksymalna (choć tej akurat tu nie brakuje) oraz znacznie niższa ilość FPS w grach.



Soczystość kolorów, jaką oferuje panel IPS w Titan GT77, jest wręcz nieprawdopodobna dla tego typu matrycy.

To, czym panel MSI jednak zachwyca, to możliwość reprodukcji dosłownie 100% filmowego gamutu DCI-P3 (oferując przestrzeń w rozmiarze 108% tego gamutu oraz 152% sRGB) – to wynik na poziome tego, co osiągają panele OLED. Nieco tylko gorzej wypada pokrycie Adobe RGB – 87% (przy 105% powierzchni).



Od lewej wizualizacje pokrycia gamutów: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

MSI dostarcza aplikację do sterowania wyświetlaczem poprzez cały szereg regulacji (oraz funkcji, takich jak celownik, strefy pulpitu i synchronizacje ustawień z aplikacjami) oraz kilka gotowych profili. Sprawdziliśmy, co każdy z nich oferuje oraz jak są fabrycznie skalibrowane.



Miło widzieć, że takie aplikacje stają się standardem w laptopach z wyższej półki.

Pomiar predefiniowanych ustawień panelu w laptopie MSI Titan GT77

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Gracz

100% sRGB

100% DCI-P3

100% Adobe RGB

100% Film

100% ABL

100% Biuro

70% Jasność maksymalna: 523 cd/m2 503 cd/m2 501 cd/m2 502 cd/m2 501 cd/m2 422 cd/m2 382 cd/m2 Luminacja czerni: 0,595 cd/m2 0,592 cd/m2 0,594 cd/m2 0,593 cd/m2 0,595 cd/m2 0,595 cd/m2 0,595 cd/m2 Kontrast: 879:1 850:1 843:1 847:1 842:1 709:1 648:1 Gamma: 2.16 2.09 2.11 2.12 2.19 1.96 1.26 Punkt bieli: 6973 K 7077 K 7103 K 7090 K 7114 K 4430 K 10 485 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 3.09 / 7.13 1.29 / 2.34 2.73 / 7.06 3.03 / 7.80 1.42 / 3.34 2.59 / 5.10 1.95 / 4.78 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.26 / 5.58 2.08 / 5.45 1.96 / 5.14 2.81 / 9.34 2.19 / 5.05 3.04 / 8.89 2.48 / 6.14

Okazuje się, że podstawowy gamut sRGB laptop potrafi bez problemu idealnie odwzorować. W przypadku szerszych gamutów błąd jest na granicy postrzegania. Jeżeli jednak macie kolorymetr (albo taki sobie dokupicie – przy cenie laptopa to drobiazg), to aplikacji można użyć również właśnie do kalibracji i profilowania, co też uczyniliśmy.



Od lewej weryfikacja odwzorowania (po kalibracji) gamutów: sRGB, DCI-P3, Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Panel faktycznie jest w stanie perfekcyjnie odwzorować DCI-P3 i większość przestrzeni Adobe RGB. To świetne wyniki. Gorzej natomiast wypada kwestia kontrastu, który praktycznie nigdy nie przekracza 1000:1… Czyni to Titana dosyć nieciekawym w odbiorze w ciemności – czerń, jaką oferuje, jest po prostu szara.

Raport z badania równomierności podświetlenia - delta E.

Co o tyle dziwne, że samo podświetlenie jest tu dosłownie idealne – zarówno pod względem równomierności, jak i konsekwencji chromatycznej. Dodatkowo oferuje bez problemu ponad 500 nit jasności (co dla matrycy, która jest w tym modelu wysoce antyrefleksyjna, oznacza możliwość używania laptopa w pełnym słońcu), ale czyni to bez nawet najbardziej podstawowego podziału na strefy i w dodatku nie obsługuje żadnego formatu HDR. No dosłownie strzał w stopę i to z dwururki!



Raport z badania równomierności podświetlenia - delta C.

Podsumujmy zatem. Dostajemy panel o proporcjach 16:9, mimo że obudowa laptopa pomieściłaby nawet 3:2. Panel ma rozdzielczość 4K, z której na 17,3” nie mamy za bardzo pożytku, a jednak obniża nam znacznie wydajność w grach. Odświeżanie to absolutnie podstawowe 120 Hz (z przyzwoitym czasem reakcji), a w grach i filmach mimo prawie 600 nit jasności nie możemy odpalić HDR i musimy liczyć się z szarą czernią. Ale za to możemy oglądać wszystkie kolory, jakie gry czy filmy są w stanie wygenerować. Brawo MSI.

Baterii nie da się umieścić większej

Pewnie podejrzewacie, że w tak potężnej bestii bateria pełni tylko funkcję zasilacza UPS, pozwalając na bezpieczne zapisanie pracy i wyłączenie laptopa, gdy prądu zabraknie? Otóż nic bardziej mylnego. Nowe procesory Intel Core 12. generacji stanowczo w tej kwestii przewyższają swoich poprzedników, dzięki obecności aż 8 rdzeni oszczędnych, z których to głównie korzystają, gdy pracujemy na baterii. Testy poniżej dobrze to pokazują, przy czym wykonaliśmy je stosując „inteligentny profil zarządzania energią”, jaki oferuje MSI, ale pozostawiliśmy włączone podświetlenie RGB całego laptopa. Aktywny był też hybrydowy system zarządzania GPU.

Pomiar czasu pracy na baterii

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h OMEN 16

(86 Wh) 1:50 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 1:21 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 1:05 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h OMEN 16

(86 Wh) 7:12 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 4:54 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 4:48 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 3:02 Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h OMEN 16

(86 Wh) 7:19 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 4:27 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 2:53 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h OMEN 16

(86 Wh) 8:50 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 8:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 3:39 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h

Jeżeli na laptopie faktycznie coś robimy, to bateria znika znacznie szybciej niż na przykład podczas pracy z tekstem lub lekkiego przeglądania Internetu, podczas którego można wyciągnąć nawet ponad 8 godzin pracy na zasilaniu z baterii. Niemniej blisko 5 godzin w teście symulującym pracę biurową to wyśmienity wynik dla tak potężnego laptopa! Ładowanie z kolei mogłoby przebiegać szybciej – 30 minut ładowania podniosło status baterii z 3% do 35%, a do pełnego naładowania potrzeba nieco ponad 2 godzin (bez używania laptopa w międzyczasie, co naturalnie ten czas by wydłużyło).

Pomiar zużycia energii przez MSI Titan GT77

Spoczynek 59 W Obciążenie renderem CPU 194 W (226 W peak) Obciążenie grą 302 W (314 W peak)

Jeżeli jednak podłączymy zasilanie i postanowimy sprzętu używać zgodnie z przeznaczeniem, czyli grając w najbardziej wymagające tytuły (lub renderując film z takiej rozgrywki), to należy się liczyć z poborem energii z gniazdka przekraczającym to, czego domaga się typowy gamingowy PC. Ponad 300 W to już nie przelewki i wyraźnie tutaj widać, że wydajność Titana będzie limitowana właśnie przez moc zasilacza (nie bez powodu konstrukcje DTR z tego segmentu często uciekają się do stosowania dwóch zasilaczy…).

Chłodzenie w tym laptopie to prawdziwy majstersztyk!

Pora zajrzeć do środka testowanego laptopa i uprzedzamy, że osoby niepełnoletnie powinny przeskoczyć do omówienia temperatur, gdyż to, co za chwilę ujrzycie, to prawdziwa technologiczna erotyka.



Wentylatory w środku są w rozmiarze, jaki zwykle spotykamy w gamingowych laptopach…

MSI mając do dyspozycji całą wysokość obudowy (a nawet nieco ją podnosząc z tyłu) nie żałowało na miedzi i ciepłorurkach. Praktycznie cały obwód wystającej części laptopa jest otoczony radiatorami, przez które powietrze zassane tak z góry, jak i od spodu laptopa tłoczą łącznie cztery wentylatory. Dwa z nich, jak widać, są znacznie większe, co pozwala im uzyskać taką samą przepustowość przy niższych obrotach.

MSI stworzyło system zdolny obsłużyć znacznie mocniejsze niż obecnie dostępne podzespoły - zaiste imponujący układ chłodzenia!

Układ korzysta łącznie z 7 ciepłowodów – po 3 dla GPU i CPU oraz jeden mniejszy wspólny. Wyraźnie jednak karta graficzna otrzymuje więcej przyłączonej części radiatorów, co zrozumiałe – w grach to właśnie do GPU idzie więcej energii. Niemniej CPU daleki tu jest od zaniedbanego, co również potwierdzają nasze testy pod pełnym obciążeniem, o czym za moment.



Skoro jest miejsce, to trzeba je wykorzystać – laptop jest zdolny przyjąć 128 GB DDR5 :)

Kolejne, co rzuca się w oczy, to bardzo duże możliwości rozbudowy. Pod osobnym (zdjętym do zdjęć) pancerzem ukryto aż 4 sloty SO-DIMM, w których fabrycznie nasz model miał osadzone dwie kości DDR5 4000 MHz CL32 (dosyć niskie taktowania, ale również niskie opóźnienia, jak na DDR5). Obok nich po prawej umieszczono fabrycznie zamontowany dysk SSD NVMe (Samsung PM9A1 2 TB), a po lewej stronie znajdziemy kolejne trzy złącza M.2, w tym jedno zgodne z jeszcze nieprodukowanymi SSD PCI-E 5.0!



Laptop z przyszłości – gotów na dyski, które dopiero nadejdą :)

Tu również spoczywa układ Intel AX210E, dzięki któremu laptop może komunikować się z Wi-Fi 6E (zakres 6 GHz do 160 MHz szerokości kanału) z prędkością do 2400 Mbps. Jak już wydane zostaną karty zgodne z Wi-Fi 7, to będzie można ją bez problemu wymienić. Cały front laptopa zajmuje ogromna bateria o pojemności 99,9 Wh (maksymalna wartość, z jaką zostaniemy wpuszczeni na pokład samolotu), co idealnie balansuje rozkład mas laptopa.

Ciepło bardzo sprawnie opuszcza Titana GT77

Pod względem temperatur obudowy, jak łatwo się domyślić po konstrukcji chłodzenia, jest bardzo dobrze. Co prawda sam środek laptopa (pod którym realnie znajdują się procesor i układ graficzny) potrafi się nagrzać do ponad 40°C podczas grania, ale wtedy też raczej tej części laptopa się nie dotyka. Dodatkowo to nadal dobrze ponad 10°C mniej niż notowaliśmy na tańszych konstrukcjach, wyposażonych w mniej „ciepłe” podzespoły!

Pomiar temperatury obudowy w spoczynku



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Pomiar temperatury obudowy pod obciążeniem CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt. Odczyty "poza laptopem" to wystające za matrycą chłodzenie.

Pomiar temperatury obudowy podczas grania



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt. Odczyty "poza laptopem" to wystające za matrycą chłodzenie.

Podzespoły w środku również mają bardzo komfortowe warunki – w większości gier potężny Core i9 oscyluje w okolicy 50-55°C, a karta raczej nie przebija 65°C – to dosłownie rekordowo dobre wyniki, zwłaszcza biorąc pod uwagę równie rekordowo wysoki limit mocy – łączny budżet dla CPU i GPU to aż 250 W! Podczas testów tylko Cyberpunk był w stanie realnie wygrzać laptopa bardziej (używając stale pod 70 W na CPU i ponad 165 W na GPU), ale nawet wtedy ani procesor, ani grafika nie przekraczały 75°C.



Testowaliśmy po kolei 3 profile wydajności (po 20 minut każdy) - widać, że w grach między "zbalansowanym" a "wydajnym" różnica sprowadza się głównie do wydajności karty graficznej. Tryb cichy już znacznie obniża wszystkie parametry, ale nadal pozwala cieszyć sie super wydajnością w FHD!

Pod takim obciążeniem wentylatory chodzą na 60-70%, co jest już słyszalne (ale miło widzieć, że jeszcze mają zapas), generując szum na poziomie 45 dB. Wybierając nieco bardziej ograniczony tryb „zbalansowany” możemy obniżyć hałas o 3 dB (co nadal jest słyszalne, ale ogólnie w obu przypadkach jest to dosyć niski dźwięk, który bez najmniejszego problemu wytłumiają słuchawki, nawet bez ANC). Najbardziej ograniczony tryb „cichy” jest faktycznie cichy – wentylatory tu kręcą się poniżej progu typowego szumu otoczenia, a wydajność nadal jest bardzo dobra (40 FPS na Ultra z RT w Cyberpunk 1440p @ DLSS Q).



Na wykresie widać zachowanie procesora podczas renderowania w zależnosci od wybranego profilu wydajności.

Jeżeli przyjdzie nam obciążyć tylko CPU, to ten potrafi pobrać nawet do 135 W w chwilowym trybie Boost, a na dłuższą metę utrzymuje aż 125 W poboru (zatem podobnie, co desktopowe Core i9-12900 bez zdjęcia limitów!), gdzie limitem jednak staje się układ chłodzenia balansujący przy taktowaniu 3,8 GHz na wszystkich rdzeniach „wydajnych” i 3,2 GHz na rdzeniach „oszczędnych”. Nawet pomimo tego throtlingu wydajność, jaką oferuje, czyni z Titana GT77 najszybszego laptopa do obliczeń na CPU.



W krótkich (do 30 s) testach procesor potrafi cały czas utrzymać bardzo wysoki zegar na wszystkich rdzeniach (4,4 GHz), podczas gdy obciążony na nie więcej niż 2 rdzeniach boostuje faktycznie aż do 5 GHz!

Nie sądziliśmy, że nowego procesora Intel Core i9-12900HX o rekordowej dla laptopów ilości 16 rdzeni uda się na tyle dobrze schłodzić, aby faktycznie warto było do niego dopłacać względem 14-rdzeniowego Core i7-12700H, ale wyraźnie widać, że ten laptop całkowicie wykorzystuje potencjał tak potężnego CPU. Tym razem na poważnie – brawo MSI!

Tryb AI dobiera parametry w zależności od typu obciążenia - dobrze to współgra z "trybem gry", który wykrywa urchomienie gier i wymusza tryb "ekstremalnej wydajności".

Podkręcanie Titana GT77

Tak mocny układ chłodzenia aż prosi się o zabawę w podkręcanie. Niestety w przypadku procesora możemy tylko zwiększyć nieco limit mocy (chipset HM670 nie pozwala bawić się mnożnikiem) – daje to marginalnie wyższe wyniki w grach i zastosowaniach profesjonalnych (choć tu nadal limitem jest temperatura). Znacznie ciekawiej natomiast wygląda poodkręcanie karty graficznej.



To znacznie wyższe zegary pamięci, niż te, na które pozwala fabryczna aplikacja MSI Center.

Dodatkowe 1310 MHz na pamięciach i 150 MHz na GPU to wyśmienity wynik, który po podkręceniu wentylatorów do 100% nadal utrzymuje temperaturę GPU na poziomie 60°C (czyli realnie nie grzeje się prawie nic więcej). Wydajność wzrasta o 5-6%, czyli dosyć odczuwalnie, o czym za moment się przekonacie.

Testy wydajności 3D – Titan GT77 to obecnie najszybszy laptop dla graczy

Wydając taką kwotę, oczekujemy od laptopa, że będzie najszybszy na rynku i co tu dużo mówić – MSI Titan GT77 taki właśnie jest. Niech wykresy przemówią same za siebie.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

[OC] MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 14 522 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 13 849 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12628 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10208 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 9685 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 8486 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 7938 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 7795 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, GeForce RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GeForce GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GeForce GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

[OC] MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8884 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8432 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 7532 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6070 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Intel Core i9-10980HK, GeForce RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 5791 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 5088 Hyperbook NH5 (2021)

Intel Core i7-10870H, GeForce RTX 3060

TGP 80 W 4828 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce ,RTX 3060

TGP 95 W 4512 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 3641

3D Mark - Fire Strike oraz Night Ride

[punkty] wynik ogólny

[OC] MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 31 568

69 225 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 30 206

68 569 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 27 547

51 873 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 26 012

52 109 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 25 317

51 074 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 24 019

50 199 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 22 935

37 117 Acer Nitro 5 (2021)

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 21 895

48 365 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Intel Core i9-10980HK, GeForce RTX 3080

TGP 90 W 21 490

52 264 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 20 980

39 742 Razer Blade 14 (2021)

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100W 20 706

33 361 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 18 255

41 917 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 16 861

41 525 Hyperbook NH5 (2021)

Intel Core i7-10870H, GeForce RTX 3060

TGP 80 W 15 338

49 464 Legenda: 3DMark Fire Strike

3DMark Night Raid

Przewaga nad wcześniejszym (podobnie wycenionym) królem wydajności to blisko 10%. Teoretycznie niedużo, ale z drugiej strony stanowczo jest to odczuwalna różnica, zwłaszcza jeżeli faktycznie mamy grać w 4K, gdzie FPS zdecydowanie nie ma w nadmiarze. Z drugiej strony przypominamy nieskromnie, że topowy PC z RTX 3090 Ti oraz i9-12900K osiąga około 50% wyższe wyniki (i pobiera 2,5x więcej prądu)…

MSI Titan GT77-12UHS - pomiar wydajności w grach [FPS]

3840x2160 px, tryb ekstremalnej wydajności, więcej = lepiej

Assassin's Creed: Valhalla

(Najwyższe, TAA) 46

35 CS:GO

(Najniższe detale)

skala wykresy 1:4 226

82 Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT + DLSS B) 32

25 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT + DLSS B ) 42

33 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) 65

39 Horizon Zero: Dawn

(Ultra + TAA ) 64

56 Rainbow Six: Extraction

(Ultra + DLSS Q) 87

63 Watch Dogs: Legion

(Ultra, Ultra RT + DLSS Q) 38

31 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Zacznijmy może od dobrej wiadomości – granie w 4K na tym laptopie jest realne – choć w grach, takich jak Cyberpunk, będzie wymagać aktywowania bardziej agresywnego DLSS Performance, aby utrzymać ponad 30 FPS. W praktyce jednak daje to gorsze odczucia z gry niż przełączenie rozdzielczości na 1440p z DLSS Quality, w których obraz wygląda praktycznie tak samo, ale działa znacznie lepiej. Dlatego też przetestowaliśmy wszystkie gry ponownie w 1440p – może MSI jeszcze rozważy dodanie opcji takiego właśnie panelu (np. z odświeżaniem 240 Hz?)…

MSI Titan GT77-12UHS - pomiar wydajności w grach [FPS]

2560x1400 px, tryb Turbo, więcej = lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 53

42 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 45*

36* MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 44

33 Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 42*

32*

Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q ) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 69**

50 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 64*

43* MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 63

45

Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 83

72 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 78

70 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 70*

56*

Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 109

85 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 96*

66* MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 93

67 Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 91*

61*

Rainbow Six: Extraction

(Ultra + DLSS Q) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 147

84 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 117*

65*

Watch Dogs:

Legion

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 60

49 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 54*

44* Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 49*

39* MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 28

21 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1600 px

**nice!

Tutaj laptop pokazuje, na co go stać – dostajemy idealne połączenie nadal krystalicznie ostrego obrazu ze znacznie wyższą wydajnością i praktycznie żadna gra nie schodzi poniżej 60 FPS nawet na wymaksowanych ustawieniach. Tytuły e-sportowe dzięki dodatkowej mocy, jaką oferuje Core i9-12900HX, również zyskują względem wcześniej testowanych laptopów i to znacznie. Ogólnie wydajności mamy tutaj spory zapas na nadchodzące lata. Polecamy zapoznać się z poniższym filmem (poza Dying Light 2 nie są to nagrania z testów, tylko z wbudowanych benchmarków, abyście mogli odnieść ukazane wartości temperatur, taktowania, wydajności do swoich obecnych laptopów/PC).

Nagrania ukazujące wydajność i kulturę pracy laptopa MSI Titan GT77

MSI Titan GT77 to również potężne narzędzie dla twórców treści

Nie ukrywamy, że biorąc do testów omawiany laptop, bardzo ciekawiło nas, co realnie pokaże najnowszy Intel Core i9-12900HX – to pierwszy 16-rdzeniowy (i 24-wątkowy) procesor Intela w laptopach, więc oczekiwania mieliśmy wysokie. MSI Titan GT77 po raz kolejny nas nie zawiódł.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

[OC] MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8612 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8357 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 6231 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382



Crossmark to test weryfikujący głównie codzienne, biurowe i biznesowe zastosowania sprzętu - karta graficzna nie ma tu znaczenia.

Wyniki testu CrossMark - wynik ogólny [pkt]

Na czerwono wynik "wydajności", na zielono "kreatywności", a na żółto "reakcji", więcej = lepiej

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 16 GB

64 GB DDR5 4000 MHz

2 TB SSD PCI 4.0x4 2111

1953 / 2317 / 2015 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB RAM 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H, RTX 3060

16 GB DDR 4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 x4 1302

1316 / 1371 / 1082 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

16 GB DDR4 3200 MHz

512 GB SSD PCI 3.0 1260

1232 / 1370 / 1046 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB RAM 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB RAM 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB RAM 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 320

414 / 241 / 347

Testy ogólne ponownie pokazuję totalną dominację Titana. W przypadku Crossmark zrównaliśmy się z naszą desktopową platformą testową i faktycznie z tego laptopa korzysta się na co dzień, jak z highendowego komputera stacjonarnego (z tą różnicą, że można go w każdej chwili zabrać na taras albo wrzucić do plecaka i zabrać na działkę). Tak wysokie wyniki to również zasługa bardzo szybkiego dysku, w jaki MSI wyposażyło Titana w naszym wariancie – jest to Samsung PM9A1 o pojemności 2 TB.



Dysk nie zwalnia szczególnie nawet po zajęciu 90% przestrzeni, a gdyby tej brakowało, to przecież można szybko dołożyć kolejne dyski :)

Jak na dysk w standardzie PCI-E 4.0 przystało, mamy tu przepustowość liniową, pozwalającą na obróbkę materiałów nagranych w 8K. Obecnie jest to jeden z najszybszych dysków tego typu i miło, że na tym MSI nie oszczędzało. Sprawdzi się on również wyśmienicie podczas nagrywania rozgrywki, co potwierdza test 3DMark Storage.



Na górze test w 3DMark Storage, poniżej PCMark 10 Storage - w obu niemal rekordowe wyniki w naszej bazie danych.

Naturalnie na tak mocnej maszynie praktycznie każda aplikacja do zastosowań profesjonalnych śmiga jak dzik w truflach. Najbardziej zadowolone będą osoby na co dzień parające się renderingiem - czy to z użyciem VRay/Optix, czy nawet bezpośrednio na samym CPU, np. w Blenderze. To tutaj dodatkowe dwa rdzenie wydajne robią największą robotę względem poprzedniego topowego modelu Intel Core i9-12900H. Zobaczcie zresztą sami - zwłaszcza wyniki Cinebench oraz Blender i Vray (CPU).

Testy w zastosowaniach profesjonalnych – MSI Titan GT77

Laptop: MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Cinebench R20

Single Core: 743 616 730 687 558 Cinebench R20

Multi Core: 8706 5883 7142 6367 5127 Cinebench R23

Single Core: 1911 1580 1899 1790 1433 Cinebench R23

Multi Core: 22 333 15 138 17 413 16 496 13 209 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 1:53.92 2:51.09 2:29.30 3:14.78 3:15.59 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty]: 1:06.47 1:13.07 1:09.58 1:15.89 1:11.54 OctaneBench 2020: 417 428.25 397.83 383.74 430.92 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 15 011 10 755 11 730 9481 9423 V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 1727 1505 1709 1571 1205 V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 1912 1840 1773 1759 1879 7-Zip [MIPS] 96 639 79 455 77 973 67 888 65 133

Nawet nie ma sensu oznaczać najszybszych wyników w tabelce – wszystkie należą do MSI Titan GT77 :) Najsmutniej w tym porównaniu wypada Flagowy model ASUSa, który w tej generacji postawił na znacznie bardziej energooszczędny procesor AMD – Titan oferuje tu o 50% wyższy wynik w praktycznie każdym teście związanym z renderingiem… Na wyróżnienie zasługuje też test 7zip – decyzja z pamięciami okazała się jednak trafiona i tu również MSI mocno odskoczył od reszty stawki. Najmniejsze różnice uzyskamy przy renderze na GPU – ostatecznie RTX 3080 Ti już wcześniej w tej opcji testowaliśmy.

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł 3DSMax 07 (FHD): 155.71 146.65 104.85 108.15 129.42 Catia 06 (FHD): 80.70 73.06 71.99 70.06 66.20 Creo 03 (FHD): 115.74 95.65 102.31 104.61 74.96 Energy 03 (FHD): 28.81 26.55 27.66 26.21 28.15 Maya 06 (FHD): 463.04 436.66 306.52 409.84 344.60 Medical 03 (FHD): 36.67 36.56 33.81 32.27 33.23 SNX 04 (FHD): 25.99 21.83 22.90 22.81 19.78 Solidworks 05 (FHD): 305.95 286.00 246.67 263.36 252.96

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Razer Blade 14

(2021)

Ryzen 9 5900HX

RTX 3080 (100 W)

13 899 zł Media and Entertainment 4.43 3.66 3.43 3.08 2.92 Wynik CPU: 3.67 2.75 2.84 2.43 2.41 Wynik grafiki: 4.86 4.53 3.74 3.95 2.90 Wynik dysku: 7.12 6.95 5.56 5.35 5.21 Product Development: 4.35 2.92 2.97 2.23 2.25 Wynik CPU: 4.52 2.53 3.00 1.83 1.91 Wynik grafiki: 1.68 1.56 1.39 1.34 1.19 Wynik dysku: 10.06 8.42 6.16 6.77 7.02 Life Sciences: 4.14 3.42 3.2 2.27 2.25 Wynik CPU: 4.17 2.88 3.17 2.10 2.21 Wynik grafiki: 5.27 5.37 4.93 4.88 4.45 Wynik dysku: 3.18 3.68 2.15 1.32 1.37 Energy: 4.93 3.24 3.47 2.77 2.70 Wynik CPU: 4.37 2.65 2.93 2.27 2.25 Wynik grafiki: 5.86 5.41 5.46 5.73 4.93 Wynik dysku: 6.90 5.34 5.15 3.64 3.68 General Operations: 3.07 2.68 2.58 2.10 2.19 Wynik CPU: 2.23 1.86 1.98 1.64 1.71 Wynik dysku: 7.93 8.11 5.63 4.46 4.63 Financial Services: 5.72 3.53 3.16 3.07 3.12

Testy w faktycznych aplikacjach projektowych i graficznych dobitnie potwierdzają wcześniejsze testy syntetyczne. Nowy Titan dominuje i to bardzo. To pierwszy sprzęt mobilny, który w każdej (poza General Operation) kategorii przebił ocenę 4.0 w pakiecie Workstation 3.1. Ogólnie, jeżeli by wyłączyć RGB, to Titan GT77 zmienia się w najszybszy laptop do poważnej pracy, co robi również w bardzo kulturalny sposób!

Czy nowy MSI Titan GT77 to najmocniejszy laptop dla gracza i nie tylko?

Tak. Tu nie ma wątpliwości. MSI zdecydowanie dało radę w tym roku zaskoczyć nas pod względem wydajności i kultury pracy swojego flagowego modelu. Wydajność jest znacznie wyższa niż u konkurencji, a przy tym pracuje nad wyraz kulturalnie, z potencjałem zupełnie bezgłośnego grania w najwyższych detalach przy nadal rozsądnym FPS! Co więcej, osiągnął to nadal zachowując mobilność, dla której wybiera się laptopy – nie jest może najzgrabniejszy, ale z pewnością oferuje najlepszy przelicznik wydajności na kilogram, jaki dotychczas spotkaliśmy.



Matryca Titana na pierwszy rzut oka wygląda bajecznie, ale mogłaby być lepiej dopasowana do przeznaczenia laptopa.

Połączenie Intel Core i9-12900HX (75 W) z RTX 3080 Ti o TGP równym 175 W wydawało się być nierealne, ale MSI dowiodło, że jednak się da. Każda, nawet najnowsza gra na maksymalnych ustawieniach działa tu wyśmienicie, nawet jeżeli rozgrywkę jednocześnie streamujemy. Choć jest tu mały haczyk – aby tak było, grać trzeba w 1440p, gdyż natywne 4K bywa zbyt wymagające dla mobilnego GPU.

MSI stworzyło idealny laptop dla graczy z jednym małym "ALE" – dołączyli do niego matrycę dla grafika…

Gdyby Titan GT77 był dostępny z matrycą 2560x1600 px, 240 Hz, z obsługą HDR600 (nawet kosztem tej idealnej reprodukcji kolorów), to ocena końcowa przebiłaby nasza skalę. A tak, cóż – punkty trzeba ująć. Na pocieszenie pozostaje nam zachwycić się jeszcze raz cudowną klawiaturą na przełącznikach Cherry MX ULP.



Trzy największe atuty MSI Titan GT77 na jednym zdjęciu :)

Nasz egzemplarz wyceniono na ponad 20 tysięcy złotych (ale są też inne konfiguracje), zatem jest to już pułap, w którym o cenę się nie pyta i MSI stanowczo przy takim podejściu wychodzi obronną ręką – trudno przecież wycenić realnie najszybszy laptop na rynku. Z naszej strony ogromna rekomendacja dla osób szukających bezkompromisowej wydajności i jakości wykonania. Gdyby do oferty zawitał wariant z panelem chociaż 1440p, to ocenę poniżej możecie podbić do pełnych 5 oczek :)

Opinia o MSI Titan GT77 12UHS-046PL Plusy Rekordowa wydajność (pośród laptopów) w grach,

rekordowa wydajność również poza grami,

bardzo rozbudowane i wyjątkowo wydajne, a przy tym ciche chłodzenie,

cudowna klawiatura na przełącznikach Cherry MX ULP,

dużo szybkich portów (w tym 2x Thunderbolt 4.0),

ponadprzeciętny (dla tego segmentu) czas pracy na baterii,

idealne pokrycie filmowego gamutu kolorów DCI-P3,

ponad 500 nit jasności panelu,

relatywnie (do możliwości) kompaktowa konstrukcja,

solidne wykonanie i atrakcyjny wygląd (w pełni konfigurowalne ARGB),

łatwa i znaczna możliwości rozbudowy o RAM i SSD,

realnie wartościowe dodatki w zestawie (myszka, pendrive). Minusy matryca 4K 120 Hz bez HDR nie pasuje do gamingowego laptopa,

sztywność pulpitu mogłaby być większa,

jakość dźwięku w tej klasie powinna być wyższa.

Nasza ocena MSI Titan GT77 w segmencie laptopów dla entuzjastów: 98% 4.9/5









Laptopa na czas testów użyczył producent - MSI.