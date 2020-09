Dobra nawigacja GPS na telefonie to podstawa sprawnej, przyjemnej i poniekąd również bezpiecznej jazdy. W tym artykule polecamy Wam najlepsze nawigacje na Androida, darmowe i płatne. Sprawdź która działa najlepiej i którą warto zainstalować.

Najlepsza darmowa nawigacja na Androida 2020

Większość z nas używa smartfonów z systemem Android. Mają duże wyświetlacze, odbiorniki GPS, stałą łączność z internetem i nosimy je niemal zawsze przy sobie. Nadają się idealnie do działania, w charakterze nawigacji samochodowej. W tym artykule znajdziesz kilka dobrych i przede wszystkim darmowych nawigacji na telefon z Androidem lub tablet. Jest też propozycja dla użytkowników nowych smartfonów Huawei, które nie mają dostępu do aplikacji Google.

Najlepsza darmowa nawigacja GPS na telefon z Androidem:

Warto się upewnić, że telefon na którym będziemy używać nawigacji, jest wystarczająco dobry. Zobacz poniżej, na czym warto instalować mapy GPS.

Na jakim telefonie nawigacja działa dobrze?

Nawigację można też zainstalować na tanim tablecie do 1000 zł, ale trzeba się upewnić, że ma on łączność komórkową LTE (miejsce dla karty SIM), a także wbudowany odbiornik GPS.

Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach klasyczna nawigacja GPS, w postaci oddzielnego urządzenia, np. TomTom Go Premium, wciąż może być atrakcyjnym wyborem, szczególnie dla firm lub osób korzystających z wielu pojazdów we flocie. Jednak typowej osobie z prywatnym samochodem, zdecydowanie najwięcej korzyści daje darmowa nawigacja na telefonie. Dostajesz wszystko co potrzebne, bez kosztów. Rzecz jasna pierwsze miejsce zajmują Mapy Google, znane, rozwijane, używane i dobrze oceniane od wielu lat.

Najlepsza nawigacja samochodowa na telefon. Na co zwracać uwagę?

Przede wszystkim liczy się dokładność map i precyzja prowadzenia. Od tego zależy szybkość i wygoda dojazdu do celu. Kolejną rzeczą jest wyświetlanie informacji o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym (tzw. korki na żywo). Darmowe Mapy Google radzą sobie z tym całkiem dobrze, ale trzeba pamiętać, że ta funkcja wymaga aktywnego połączenia internetowego - nawigacja online.

Następną ważną cechą jest prowadzenie głosowe po polsku, które często jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa jazdy. Upewnijmy się, że głos z nawigacji nas nie denerwuje, a instrukcje są zrozumiałe, precyzyjne i pojawiają się odpowiednio wcześnie. Dla wielu osób ważna jest nawigacja offline, czyli taka, która może działać bez dostępu do internetu. Taką opcję ma obecnie wiele nawigacji (niekiedy trzeba wybrać obszar jaki ma zostać zapisany offline). Na co dzień przydają się też takie opcje jak prowadzenie piesze lub rowerow, a także funkcja zamawiania Ubera lub wynajmowania hulajnogi elektrycznej.

Warto jednak pamiętać, że zazwyczaj największą wspólną wadą wszystkich nawigacji GPS na telefon, jest obciążenie systemu oraz zużycie baterii. Niestety standardem jest to, że większość aplikacji tego typu, będzie działać wolno na słabych smartfonach, a na każdym będzie szybko zużywała energię. Oczywiście, są nawigacje lepsze i gorsze pod tym względem, ale w czasie podróży i tak dobrym pomysłem jest ciągłe ładowanie smartfonu lub tabletu, z gniazdka zapalniczki. Urządzenie może się przy tym intensywnie nagrzewać, co w najbardziej upalne dni może powodować jego wyłączanie lub nieprawidłową pracę.

A jeśli chcesz sprawdzić czy na trasie spotkasz burze, to polecamy nasz artykuł gdzie jest burza (mapa burz na telefonie).

Mapy Google - najlepsza nawigacja za darmo

Klasyka, ale z gatunku tych dobrych i wartościowych. Mapy Google są darmowe i ciągle rozwijane oraz ulepszane. Spełniają większość wymagań, są funkcjonalne i przede wszystkim dość relatywnie godne zaufania. Z tej nawigacji korzystają miliony, a nawet miliardy osób. Niezależnie od tego czy próbują ominąć korki w drodze do pracy, jadą na krótką przejażdżkę poza miasto, czy planują wycieczkę przez Europę, to Google jest często pierwszym i jedynym wyborem. Nawigacja Google wyświetla informacje o korkach, aktualną prędkość, powiadamia o fotoradarach, działa w trybie samochodowym, rowerowym, pieszym, a nawet może wyszukać połączenia komunikacji publicznej i pomoże zarezerwować Ubera lub hulajnogę na dany przejazd. Proponuje różne trasy alternatywne i działa online oraz offline (określona trasa/obszar). Nie jest bezbłędna, ale w większości sytuacji działa dobrze i można włączyć ją w trybie pomniejszonym, w którym zajmuje tylko fragment ekranu. Za darmo? Biorę!

Waze - nawigacja GPS ze wsparciem społeczności i głosem Batmana

Waze należy do Google i bazuje na ich darmowych mapach, więc działa świetnie po polsku. Różnica jest taka, że Waze to nawigacja wspierana i rozwijana przez społeczność. Nadaje się w zasadzie tylko do jazdy samochodem, do spacerów po mieście lub jazdy komunikacją publiczną, lepsze są Mapy Google. Waze wymaga połączenia internetowego, nie działa w trybie offline. Skupia się głównie na informacjach ważnych, w czasie jazdy, np. robotach drogowych, korkach itp. Nie prezentuje danych biznesowych, np. godzin otwarcia restauracji i sklepów. Pozwala jednak komunikować się z innymi Wazerami i oferuje ciekawostki takie jak np. głos Batmana w czasie nawigacji oraz ustawienia jego wozu, jako ikony pojazdu. Jeżdżąc z nią można odnieść wrażenie, że jest to połączenie serwisu społecznościowego, z Google Maps. Użytkownicy mogą zgłaszać np. aktualizacje cen paliw na trasie, roboty drogowe i inne zagrożenia. Waze wyświetla też ograniczenia prędkości i pozwala sprawdzić, o której godzinie warto wyjechać, by ominąć największe korki.

AutoMapa - darmowa nawigacja na smartfonach Huawei

AutoMapa to zaawansowana nawigacja, która spełni wymagania nawet wymagających kierowców. Warto więc wyróżnić to, że jest całkowicie darmowa dla użytkowników nowszych smartfonów Huawei. Nie mają one dostępu do aplikacji Google, ale w sklepie AppGallery można ją pobrać i zalogować się za pomocą profilu Huawei. To aktywuje dożywotnią, darmową licencję na mapy Polski. AutoMapa ma mnóstwo różnych opcji, działa również w trybie offline, pozwala zgłaszać fotoradary, kontrole policyjne, wypadki itp i oczywiście ostrzega przed nimi. Bardzo ciekawa jest też funkcja internetowego CB radia - wciskasz przycisk na ekranie i mówisz informację trwającą do 20 sekund, a usłyszą ją wszyscy użytkownicy AutoMapy w okolicy. Świetna rzecz, jeśli chcemy szybko dostać odpowiedź na interesujące pytanie, od realnych użytkowników. Dla osób korzystających z takich smartfonów, jak np. Huawei P40 Pro, to najlepsza nawigacja.

Yanosik - najlepsze ostrzeganie przed fotoradarami i darmowa nawigacja

Yanosik to w Polsce aplikacja kultowa. Od dawna znana i wykorzystywana przede wszystkim do ostrzegania przed fotoradarami i innymi utrudnieniami na drodze. To w zasadzie niezbędnik każdej osoby, która ma zamiar wyjechać w dalszą trasę. Poza ostrzeganiem działa też jako darmowa nawigacja. W tej roli również spisuje się dobrze. Na mapie wyraźnie zaznaczone są miejsca kolizji, roboty drogowe, restauracje i stacje paliw, wliczając w to wyróżnione na zielono stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Yanosik to darmowa aplikacja, działająca bezproblemowo po polsku. Zawiera garść reklam, ale można jej to wybaczyć, bo często się przydaje.

HERE WeGo - dobra nawigacja do miasta

HERE WeGo polecamy osobom często przemieszczającym się po dużym mieście, ze względu na łatwość znalezienia transportu publicznego, roweru miejskiego, zamówienia taksówki, a nawet poruszania się po centrach handlowych. Pokazuje rozkład jazdy tranwajów, autobusów itp, a także szacowany czas dojazdu lub dojścia pieszo do wskazanego miejsca. To oczywiście darmowa nawigacja GPS na telefon, prosta, czytelna, intuicyjna i sprawnie prowadząca do celu. Działa zarówno offline, jak i online, więc w razie potrzeby można pobrać mapy na telefon i korzystać bez internetu.

