Pojawił się oficjalny zwiastun 3 części Strażników Galaktyki, który zdradza nam co nieco o nadchodzącym filmie. Szczerze mówiąc, mnie przekonał.

Strażnicy po majówce 2023

Pomimo, że 4 faza MCU niespecjalnie do siebie przekonuje to muszę przyznać, że po zobaczeniu zwiastuna trzecich Strażników ja jestem osobiście mocno zainteresowany. Już sam Świąteczny Special, który niedawno pojawił się na Disney+ (a którego z różnych względów nie mogłem dokończyć) prezentował się obiecująco, a teraz nie jestem pewny czy nie będzie to najbardziej oczekiwany przeze mnie film MCU 2023 roku. Premierę zapowiedziano na piątek po weekendzie majowym, czyli 5 maja 2023.

Trochę analizy

Za kamerą znów stanie James Gunn, który wyreżyserował dwa pierwsze filmy z serii. Niektórzy pewnie pamiętają, że został on zwolniony z Marvela na około rok w związku z aferą wizerunkową. Tak czy inaczej będzie to raczej jego ostatnia robota, ponieważ niedawno mianowano go nowym dyrektorem generalnym w DC Studios.

W tle zwiastuna gra przyjemnie In the Meantime zespołu Spacehog, co daje nam przyjemną wskazówkę, że gust muzyczny Petera Quilla przesunął się już do połowy lat '90. W roli Star Lorda oczywiście w dalszym ciągu Chris Pratt, a co z resztą załogi? Co ciekawe widzimy Zoe Saldañę jako Gamorę, co jest trochę dziwne bo jak pamiętamy Gamora z tej rzeczywistości zginęła w Infinity War, a ta przybyła z innej linii czasu i nie ma z Quillem specjalnego połączenia. Być może w załodze trzyma ją obecność Nebuli, w tej roli Karen Gillian. Dalej też nie ma niespodzianek, Dave Batista jako Drax, Pom Klementieff jako Mantis, Bradley Cooper jako Rocket i Vin Diesel w roli Groota. Ten ostatni wygląda trochę inaczej niż jego przodek z poprzedniego filmu, wydaje się bardziej przypakowany i szczerze mówiąc bardziej niż drzewo, przypomina mi po prostu faceta w drzewnym kostiumie. To chyba jedyna rzecz jaką po obejrzeniu zwiastuna mógłbym określić jako „minus".

Ale jadąc po kolei ze zwiastunem: Widzimy przybycie naszej ekipy na planetę przypominającą Ziemię, ale zamieszkałą przez humanoidalne zwierzęta. Jest to element raczej humorystyczny, ale w tej scenie coś innego powinno zwrócić uwagę. Mianowicie ubiór Strażników. Mają oni kostiumy niemal identyczne z oryginalnym designem Star Lorda (Peter Quill) pojawiającego się w komiksach Marvela.



Porównanie wyglądu Star Lorda z MCU i z komiksów - źródło: Quora

W następnych ujęciach możemy dostrzec wskazówki, na temt tego że dowiemy się w filmie czegoś na temat przeszłości Rocketa i tego w jaki sposób ze zwykłego szopa uczyniono z niego genialnego kosmicznego najemnika. Widzimy też całą drużynę w przestrzeni kosmicznej zmierzającą w stronę jakiejś struktury przypominającej okrężnicę. Zapewne fakt, że ich kostiumy mają pastelowe kolory nawiązujące do Among Us jest tylko kolejnym akcentem humorystycznym, ale kto wie, może ktoś z drużyny gra na dwa fronty.

Dalej pojawia się właśnie postać Gamory, która jak się wydaje będzie razem z pozostałymi bohaterami przebywać w czymś w rodzaju więzienia, co sugerują ich kombinezony. Być może będzie to powtórzenie ich pierwszego zawiązania ze sobą więzi z pierwszego filmu, choć biorąc pod uwagę otoczenie to mogą być to też wewnętrzne części wcześniejszych kombinezonów kosmicznych. Z kolejnych szybkich sekwencji możemy wyłowić spotkanie Rocketa z innym efektem eksperymentów z nadawaniem zwierzętom ludzkiej inteligencji (tym razem jest to wydra znana z komiksów pod imieniem Lylla), widzimy też ponownie potwora żywiącego się energią jakiego oglądaliśmy na samym początku Strażników Galaktyki vol.2, a już chwilę później pojawia wyjaśnienie sceny po napisach z tego samego filmu.

Jak może pamiętacie władczyni „złotych ludzików" w tym filmie postanowiła zemścić się na Strażnikach tworząc istotę, którą nazwała Adam. Mamy teraz potwierdzenie, że jest to znany z komiksów Adam Warlock, który na krótkiej migawce ze zwiastuna wbija w podłogę Nebulę. W tej roli pojawi się Will Poulter (wybór dziwny, ale ciekawy). Z tego co wiemy z komiksów Warlock jest istotą doskonałą, która kiedyś sprzymierzy się zapewne z naszymi bohaterami, jednak czy zdarzy się to w tym filmie? Nie wiadomo, ale czekamy.

