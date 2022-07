Lista tytułów Disney+ jest naprawdę obszerną lekturą. Pomyśleliśmy więc, że mały przegląd może Was zainteresować. Tym razem na tapet trafiły dostępne w ramach platformy filmy. TOP 10 spośród nich znajdziecie poniżej. Dajcie znać, czy skusicie się na seans!

W naszym zestawieniu znajdziecie najwyższej klasy komedie, dramaty i animacje. Nie zabraknie też musicalu i dokumentu. Każdy z tytułów to mistrzostwo w swojej (i nie tylko) kategorii, o czym świadczą pełne zachwytów opinie publiczności, krytyków i najważniejszych kinowych gremiów. Ilość statuetek zdobytych przez dzisiejsze propozycje przekracza wszelkie dopuszczalne normy. Nie dbamy jednak o to – najwyższa pora na złote TOP 10 filmów Disney+!

TOP 10 filmów na Disney Plus:

Hamilton

Niektóre historie nigdy się nie starzeją, a ta Alexandra Hamiltona jest tego najlepszym dowodem. Niegdyś osierocony imigrant na Wyspach Karaibskich, później jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych – Hamilton stał się prawdziwym symbolem amerykańskiego snu.

W 2015 roku zadebiutował poświęcony jego osobie musical. Film Disney+, będący jego nagraniem na żywo, zrobił to dopiero 6 lat później. Z tą chwilą ów niezwykły spektakl, będący mieszanką hip-hopu, jazzu, R&B i Broadwayu, stał się jednym z najpopularniejszych musicali na świecie.

Coco

Kolejna propozycja od Disney+ to film Pixara, snujący opowieść o wielkim marzeniu małego chłopca – Miguela. Urodzony w rodzinie szewców bohater po cichu marzy, aby związać się z muzyką. Z jakiegoś powodu w oczach jego najbliższych wybór takiej drogi skazałby go jednak na los przeklętnika.

Niewiadomych jest jednak więcej – Miguel wie już, że między nim a nieżyjącym piosenkarzem, Ernesto de la Cruzem, istnieje jakiś związek. Aby położyć kres otaczającym go tajemnicom, postanawia więc udać się do Krainy Umarłych i go odnaleźć. Podczas tej niezwykłej podróży towarzyszy mu równie osobliwy przewodnik – duch Hector.

Król Lew

Filmy familijne Disney+ zostają z nami na nieco dłużej. Wszystko za sprawą kolejnego, kultowego tytułu, jakim niezaprzeczalnie jest Król Lew.

Simba urodził się jako syn Mufasy – Władcy Lwiej Ziemi – oraz przyszły następca tronu. Po drodze padł jednak ofiarą intrygi uknutej przez własnego wuja, Skazę. W konsekwencji jego dalsze losy śledzimy z dala od Królestwa, gdzie w towarzystwie swojej nowej rodziny – surykatki Timona i guźca Pumby – wiedzie życie wolne od zmartwień w myśl idei “Hakuna matata”. Wkrótce okazuje się jednak, że przeszłość nie da mu o sobie zapomnieć.

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Mildred (oscarowe wcielenie Frances McDormand) spotkał najgorszy koszmar, jakiego może doświadczyć matka. Jej córka została zamordowana, a nadziei na sprawiedliwość wciąż nie widać.

Opieszałość policji na czele z Williamem Willoughbym (nominowany do Oscara Woody Harrelson) zmusza ją do podjęcia działań na własną rękę. Pomysłem na zmobilizowanie lokalnych służb okazuje się… wynajęcie trzech billboardów z prowokacyjnym przekazem. Wkrótce konflikt się zaognia.

Avengers: Wojna bez granic

Dalecy od zjednoczenia Avengersi muszą przezwyciężyć dzielące ich różnice. Wszystko za sprawą poczynań Thanosa (Josh Brolin), który, kolekcjonując Kamienie Nieskończoności, planuje wcielić w czyn swoje mroczne wizje.

Los wszechświata spoczywa więc teraz w rękach Kapitana Ameryki (Chris Evans), Doktora Strange’a (Benedict Cumberbatch), Iron Mana (Robert Downey Jr.), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Spider-Mana (Tom Holland), Czarnej Pantery (Chadwick Boseman), Thora (Chris Hemsworth) oraz Strażników Galaktyki. Czy uda im się stworzyć prawdziwą drużynę?

Free Solo: ekstremalna wspinaczka

Nagrodzony Oscarem, dokumentalny film Disney Plus przybliża nam portret ekstremalnej postaci Alexa Honnolda – zdobywcy przeszło 2-kilometrowej, pionowej formacji skalnej El Capitan. Być może nie zrobił tego jako pierwszy; nikt poza nim nie zdołał jednak rzucić wyzwania skale bez żadnej asekuracji.

Jaka historia i osobowość stoi za tak szaloną decyzją? Czy organizm Alexa różni się od tego zwykłego śmiertelnika? Co go motywuje? Na te i inne pytania odpowiedzi udziela Free Solo.

Zwierzogród

Zwierzogród to miasto, w którym spełniają się zwierzęce marzenia, a podział na drapieżniki i ofiary stanowi archaiczny koncept. Przynajmniej z taką myślą przybyła do niego ambitna policjantka, Judy Hops. Jak jednak wkrótce się okaże, niełatwo być pierwszym królikiem w lokalnej policji.

Jej partnerem w śledztwie zostaje Nick Bajer – przemądrzały, cwany lis – co nie jest dla misji dobrą wróżbą. Czy z czasem nasi bohaterowie zdołają stworzyć prawdziwy zespół kryminalny (przy okazji nie dając powodu do wszczęcia postępowania w ich własnej sprawie)?

Grand Budapest Hotel

Kultowa komedia Disney+ przenosi widza do lat największej świetności hotelu Grand Budapest, konkretnie zaś do międzywojennego 1932 roku.

Jego gospodarzem jest ekscentryczny Gustave H. (Ralph Fiennes), który ma w zwyczaju sypiać ze swoimi “przyjaciółkami”. Jedną z nich okazuje się osiemdziesięcioparoletnia Madame D. (Tilda Swinton), a znajomość ta już wkrótce stanie się przyczyną zamieszania, jakiego mury hotelu nigdy wcześniej nie widziały. Stawką w grze okażą się zaś drogocenny obraz oraz ogromna fortuna rodzinna.

Braveheart – Waleczne Serce

Zanim William Wallace (Mel Gibson) został namaszczony na przywódcę średniowiecznego powstania przeciw angielskiemu okupantowi, na własnej skórze przekonał się o tym, co znaczy bezwzględność wroga.

Już jako dziecko był świadkiem okrucieństw dokonywanych na jego szkockich pobratymcach. Kiedy zaś jako dorosły człowiek zdecydował się na powrót w rodzinne, naznaczone mrokiem przeszłości strony, odebrano mu to, co najcenniejsze – niedawno odnalezioną miłość. Teraz cały swój ból przekuwa w wolę zemsty.

Służące

Zestawienie filmów Disney+, które warto obejrzeć, zamyka niezwykle inspirujący, ponadczasowy tytuł, będący adaptacją głośnej powieści Kathryn Stockett.

Skeeter (Emma Stone) jest dziennikarką u początków swojej drogi zawodowej. Wkrótce usłyszy o niej jednak całe rodzinne miasteczko, co okaże się szansą na wzruszenie zastanego, niesprawiedliwego porządku.

Wszystko za sprawą bohaterek jej wywiadu – czarnoskórych służących, pracujących u najzamożniejszych, miejscowych rodzin, gdzie obłuda i pogarda na tle rasowym stanowią chleb powszedni.

