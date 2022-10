Chcesz sobie zrobić maraton filmów w Halloween? Mamy dla ciebie propozycje nie do odrzucenia. Przy tych filmach twoja druga połówka z pewnością mocniej się w ciebie wtuli. Oto pięć najlepszych filmów na Halloween 2022, przy których z pewnością poczujesz ciarki na plecach.

Halloween zbliża się wielkimi krokami. To idealny czas nie tylko na granie w najlepsze gry-horrory, ale też zajadanie się popcornem i umawianie się na seanse grozy, ze znajomymi bądź rodziną. I właśnie z tego drugiego powodu, specjalnie dla Was wybraliśmy pięć filmowych propozycji, które niejednemu zjeżą włos na głowie. Co najważniejsze jednak, nie chcieliśmy tym razem skupiać się wyłącznie na mrożących krew w żyłach horrorach, wszak wśród filmów w klimatach grozy zdarzają się też pozycje dużo mniej przerażające, idealnie wpasowując się w potrzeby różnych odbiorców takie jak choćby Hokus Pokus 2.

Przy okazji święta duchów widać na przykład, że coraz popularniejsze stają się filmy na Halloween dla dzieci. Dlatego w naszym zestawieniu znajdziecie 5 filmowych propozycji dla każdego – od filmu z dreszczykiem dla całej rodziny, poprzez tytuł dla fanów klasycznego, starego kina grozy, aż po ociekające krwią slashery. Każdy znajdzie tu więc coś dla siebie. Wycinajcie więc dynie, szykujcie popcorn, ciepłe koce i gorące kakao, bo Halloween tuż-tuż. Ten dzień aż się prosi by usiąść przed telewizorem, włączyć jakiś niezły film grozy i dać się przestraszyć.

Najciekawsze filmy na Halloween 2022:

Hocus Pocus i Hokus Pokus 2 (Disney +)

To pozycja zdecydowanie dla młodszych widzów, która może być idealnym sposobem oswajanie ich z klimatami grozy. W pierwszej części śledzimy losy trzech sióstr, które za czary i wykorzystywanie dzieci do magicznych rytuałów zostały skazane na śmierć. W wyniku niefortunnych zdarzeń banda nastolatków ponownie sprowadza wiedźmy na ten świat. Aby ratować życie wszystkich dzieci z Salem nasi bohaterowie muszą więc stawić im czoła.

Na część drugą tego klasyka musieliśmy czekać prawie 30 lat, ale było warto. I to zdecydowanie. Oczywiście schemat filmu jest bardzo podobny do pierwszego Hokus Pokus – ponownie pewne nastolatki ożywiają trzy czarownice i ponownie trzeba będzie stawić im czoła. Hokus Pokus 2 tchnęła jednak więcej życia w nasze antagonistki i nadała im o wiele więcej głębi. Jeśli więc nie wiesz od czego zacząć tegoroczny Halloween, nie bojąc się o swoje pociechy, które jeszcze nie śpią, obie części Hokus Pokus będą jak znalazł.

Dla osób szukających więcej rodzinnych filmów grozy polecamy jeszcze: Gęsia Skórka, Hotel Transylwania i Straszne Historie. Wszystkie te pozycje zobaczycie w serwisie Netflix.

Krzyk 2022 (Polsat Go)

Najnowsza odsłona serii Krzyk to seans idealny dla fanów slasherów. Oczywiście, historia jak na ten gatunek przystało jest prosta jak budowa cepa. Minęło 25 lat od serii brutalnych morderstw, które wstrząsnęły Woodsboro. Sidney Prescott (Neve Campbell) i Gale Weathers (Courtney Cox) opuściły miasto, a Dewey Riley (David Arquette) przeszedł na emeryturę, aby odpocząć od tego co go spotkało. Duchy przeszłości nie pozwolą im jednak prowadzić spokojnego życia. Zamaskowany zabójca bowiem powraca!

Nie oszukujmy się Krzyk jest dokładnie tym, czego się spodziewamy - klasycznym filmem, w którym trup ściele się gęsto, a spragniony krwi psychopata staje naprzeciwko bandzie nastolatków. Fani kultowego już horroru ucieszą się zapewne z powrotu dawnych bohaterów oraz wielu smaczków, które twórcy umieścili w nowym filmie, by uczcić pamięć Wesa Cravena. Co tu dużo pisać – Krzyk (2022) to idealny „popcorniak”.

Jeżeli lubicie klasyczne slashery w których zamaskowany morderca wybija grupę nastolatków możecie także sięgnąć po Piątek 13-tego (2009). Film ten znajdziecie w katalogu Netflixa.

Ulica Strachu – Trylogia (Netflix)

Trylogia Ulica strachu pierwotnie miała się ukazać na dużym ekranie. W związku z szalejąca pandemią rok temu postanowiono jednak wypuścić kolejne części na platformie Netflix. Każda z nich rozgrywała się w innym czasie – 1994, 1978 i wreszcie w 1666 roku. Ale choć całość inspirowana jest powieściami grozy dla młodzieży autorstwa R.L. Stine'a (tego samego, który stworzył kultową już „Gęsią skórkę”), to jednak znalazło się tu sporo scen gore, których nie powstydziłby się najlepsze slashery.

Fabuła tej serii opowiada o czarownicy Sarze Fier, której rzucona kilkaset lat wcześniej klątwa sprawiła, że miasteczko Shadyside od wieków jest przeklęte. Tymczasem mieszkańcy sąsiedniego Sunnyvale żyją w błogostanie i fortuna zawsze im sprzyja. Prowadzi to oczywiście do nieustannych konfliktów pomiędzy mieszkańcami obu miast. W pierwszej części Ulicy strachu, rozgrywającej się w tytułowym 1994 roku, w Shadyside dochodzi do niewyjaśnionej serii morderstw.

Wraz z kolejnymi odsłonami cyklu coraz lepiej poznajemy historię obu miasteczek i dowiadujemy się mrocznej prawdy, która skrywa się za ich przeszłością. Ulica strachu to wariacja na temat znanych konwencji - część pierwsza przypomina legendarny Krzyk, a w drugiej fani filmów grozy odnajdą wiele wspólnego z legendarnym Piątkiem 13-tego. Spora ilość krwi, mroczna atmosfera, nieco nagości i skrywane sekrety sprawiają, że Ulica Strachu to idealny seans na Halloween, i to nie tylko dla nastolatków.

Wilkołak Nocą (Disney +)

Kiedy już myślałem, że Marvel mnie niczym nie zaskoczy, pojawił się Wilkołak Nocą. Oto przed wami czarno-biały film krótkometrażowy będący hołdem dla klasyki kina grozy lat trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku. W tajemniczej posiadłości Bloodstonów spotkają się łowcy potworów z całego świata. Celem tego spotkania są specyficzne igrzyska, które mają wyłonić kolejnego przywódcę loży Łowców Potworów. Nie wszystko jest tutaj takie jak na początku się wydaje.

Dodatkowo, poza grasującą po terenie tajemniczego labiryntu bestią, nasi bohaterowie muszą zmierzyć się z konkurencją. Brzmi intrygująco? Zdecydowanie tak jest. W filmie Wilkołak Nocą klimat buduje przede wszystkim muzyka, a głównym tematem jest dwoistość ludzkiej natury. To seans raczej dla fanów starych, klasycznych produkcji takich jak Dracula z Belą Lugosi niż dla fanów typowych, wypełnionych jump scareami straszaków. Zdecydowanie jest to jedna z ciekawszych pozycji na tegoroczne Halloween.

Dla fanów klasycznych filmów grozy możemy jeszcze polecić Obcego (Disney +), Pedatora (Disney+) czy Szczęki (Netflix).

Halloween Zabija (Canal+ online/Canal+)

Dla wielu maniaków slasherów święto Halloween bez obejrzenia któregokolwiek filmu z tytułowej serii po prostu nie istnieje. Wielkimi krokami zbliża się polska premiera „Halloween. Finał”. Jest to więc idealny moment, żeby przypomnieć sobie poprzednią część tego cyklu zatytułowaną „Halloween Zabija!”. Michael Myers powraca by znów siać strach i zniszczenie.

Fabuła jest raczej klasyczna - Laurie Strode wraz ze swoją wnuczką i córką uciekają z domu, w którym walczyły z psychopatycznym mordercą. Michael Myers został uwięziony w płonącym budynku. Wydaje się więc, że nareszcie można odpocząć. Tylko czy aby na pewno? Myers wydostaje się bowiem ze śmiertelnej pułapki, przy okazji zabijając ekipę mającą ugasić pożar. Po raz kolejny nasz drapieżnik rusza więc na polowanie mordując czym popadnie – od strażackich siekierek po kuchenną jarzeniówkę. Jest brutalnie, jest krwawo – skoro to slasher to czego chcieć więcej!

Fani krwawego kina szukający dodatkowych emocji powinni skierować swój wzrok na takie pozycje jak Hostel, Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną bądź też naszą rodzimą produkcję - W lesie dziś nie zaśnie nikt. Wszystkie te filmy zobaczycie na Netflixie.

Nie tylko filmowe święto duchów

Filmy grozy idealnie nadające się na wspólny, halloweenowy seans można byłoby wymieniać w nieskończoność. Przy obecnym, dużo swobodniejszym dostępie do najróżniejszych serwisów streamingowych wybór wydaje się wręcz nieograniczony. Wszystko zależy od naszych preferencji i tego co nas zainteresuje. A co jeśli ktoś nie przepada za filmami i zamiast nich wolałby spędzić czas przy dobrym serialu z porządnym dreszczykiem? Nic prostszego – o to też przecież od dawna dbają włodarze HBO Max, Netflix, Disney+, AppleTV i pozostałych.

Wystarczy wspomnieć choćby o świetnym 4 sezonie Stranger Things, niezłym studium seryjnego mordercy w „Dahmer – Potwór” czy nawet takich klasykach jak Z Archiwum X (Disney+) bądź Fringe: Na granicy światów (HBO Max). Co tu dużo pisać – na nudę w święto duchów żaden fan kina grozy narzekać nie powinien. Jeśli jednak uważacie, że w naszym zestawieniu wyraźnie zabrakło jakiejś pozycji – podzielcie się tym z nami w komentarzach.