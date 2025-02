Z myślą o wszystkich, którzy nie boją się bać, prezentujemy najlepsze horrory Netflixa w 2025 roku. Znajdziecie tu nieco klasyki, która – mimo upływu lat – nie traci na sile swojego oddziaływania oraz nowości, wnoszących do gatunku świeżą krew.

Najlepsze horrory Netflix 2025 – TOP 10

1. Obecność

Najlepsze horrory Netflixa otwiera, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, “Obecność”. Produkcja przenosi widza na odludną farmę, będącą świadkiem przerażających, nadprzyrodzonych zjawisk. Na pomoc zamieszkującej ją rodzinie ruszają światowej klasy badacze zjawisk paranormalnych – Ed i Lorraine Warrenowie – nie wiedząc jeszcze, że będzie to najstraszniejszy przypadek w ich całej karierze.

2. Stamtąd

Najstraszniejsze horrory Netflixa w odcinkach również doczekały się godnej uwagi reprezentacji. W kolekcji grozy serwisu znajdziecie m.in. “Stamtąd” – opowieść o zabójczej pętli, która nie pozwala nikomu opuścić upiornego miasteczka. Przypadkowo trafia do niego jadąca na wakacje rodzina.

W serwisie zadebiutował do tej pory wyłącznie sezon otwierający produkcję. Wszystkie trzy sezony są zaś dostępne w bibliotece platformy Max.

3. Dziewiąte wrota

Amatorzy klasyki zapewne nie pożałują seansu “Dziewiątych wrót” Romana Polańskiego z Johnnym Deppem w obsadzie. Jako poszukiwacz starodruków rusza on tropem dwóch z trzech istniejących egzemplarzy satanicznej księgi pt. "Dziewięć wrót Królestwa Cieni". Z czasem staje się zaś świadkiem niepokojących zdarzeń.

4. Zagłada domu Usherów

“Zagłada domu Usherów” Mike’a Flanagana to już całkiem nowa propozycja, będąca niezobowiązującą adaptacją noweli o tym samym tytule autorstwa Edgara Allana Poego. Miniserial ukazuje mrożące krew w żyłach konsekwencje czynów, jakich dopuścił się niegdyś dyrektor generalny pewnego farmaceutycznego imperium.

5. Blade: Wieczny łowca

Najlepsze horrory Netflixa o wampirach to kategoria, której niezmiennie przewodzi “Blade: Wieczny łowca”. Produkcja z Wesley Snipesem w roli głównej buduje akcję wokół postaci pół-człowieka, pół-wampira, będącego ostatnią deską ratunku dla ludzkości, zagrożonej przez despotyczne zapędy krwiopijczego przywódcy, Deacona Frosta (Stephen Dorff).

6. Krzyk

Fanów dobrych slasherów z pewnością nie trzeba zachęcać dwa razy do seansu “Krzyku” – filmu, który dał początek popularnej serii. Produkcja przenosi widza do niewielkiego miasteczka Woodsboro, które staje się areną działań sadystycznego, seryjnego mordercy, skrytego pod maską rodem z obrazu Muncha.

7. Gabinet osobliwości Guillermo del Toro

Kolejny klejnot w koronie serwisu – “Gabinet osobliwości Guillermo del Toro” – to swoista antologia grozy, na którą składa się osiem niezależnych od siebie historii. Każda z nich zachwyca warstwą audiowizualną i atmosferą mroku, nie stroniąc przy tym od wątków moralizatorskich.

8. Platforma

Najstraszniejsze horrory Netflixa to nie tylko kino amerykańskie. Swoje trzy grosze do dyskusji wtrąca również hiszpańska “Platforma” – wstrząsająca opowieść z więzienia, w którym do głosu dochodzą najbardziej pierwotne instynkty.

Tytułową platformę zastawiono obficie żywnością, a następnie skierowano w dół – ku kolejnym piętrom, na których przebywają losowo przydzielani osadzeni. Zachłanność tych, którym się poszczęściło, oznacza tragiczny los ich współwięźniów z dolnych pięter. Czy zdołają się zjednoczyć w imię wspólnego dobra?

9. Zabawa w pochowanego

Bohaterką następnej produkcji tylko dla odważnych jest świeżo poślubiona panna młoda oraz nowa członkini zamożnej, ekscentrycznej rodziny, która – by uczynić zadość wieloletniej tradycji – bierze udział w pewnej grze. Nie wie jednak, że ta toczy się o najwyższą stawkę.

10. Cisza nocna

Nasze TOP 10 horrorów Netflixa w 2025 roku wieńczy rodzima produkcja pt. “Cisza nocna” z Maciejem Damięckim w roli głównej. Jego bohater – Lucjan – to emerytowany aktor teatralny, który trafia do – zdawałoby się – idyllicznego domu opieki. To jednak właśnie tam mężczyzna doświadcza koszmarnych wizji. Jakby tego było mało, równolegle dochodzi do śmierci kilku podopiecznych.

Źródło: materiały prasowe