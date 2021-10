Świetne wieści dla wszystkich fanów filmu Diuna. Nie tak dawno do kin trafiła pierwsza część, a już otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że powstanie druga część ekranizacji. Kiedy możemy się spodziewać kontynuacji?

Kiedy premiera drugiej części filmu Diuna?

Legendary Entertainment ogłosiło tę świetną wiadomość na Twitterze we wtorek. To Warner Bros zajmie się dystrybucją filmu, ale Legendary odpowiada za film i posiada prawa do serii książek. Prawdopodobnie film pojawi się wyłącznie w kinach, po tym, jak Diuna zadebiutowała jednocześnie w kinach i na HBO Max. Diuna: Część 2 trafi do kin 20 października 2023 roku. Pierwsza część, która miała premierę 22 października, zarobiła na całym świecie blisko 225 milionów dolarów ze sprzedaży biletów. Jest to najlepszy wynik dla otwarcia filmu w tym roku dla Warner Bros.

Planowana kontynuacja

Druga część ekranizacji zawsze była częścią planu. Reżyser Denis Villeneuve nie ukrywał w wywiadach, że jego adaptacja powieści Franka Herberta będzie składała się z dwóch części. Jak sam mówił, podjął się wyzwania nakręcenia części pierwszej, a potem chciał poczekać, aby sprawdzić, czy film wzbudzi wystarczający entuzjazm. Najprawdopodobniej tak właśnie się stało skoro niedługo po premierze, ogłoszono kolejną część.

Kto już z Was oglądał film Diuna? Jak wrażenia? Podzielcie się nimi w komentarzach!

Źródło: Twitter, Variety