Chcesz zagrać w Resident Evil 4 Remake, ale nie wiesz czy Twój PC podoła tej grze? Zastanawiasz się, jaką kartę lub procesor kupić pod tę grę? A może ciekawi Cię, którego producenta karty i procesory wypadają tu najlepiej? Wszystkie te wątpliwości rozwieje nasz test – zapraszamy!

ocena redakcji:









4,3/5

Grę Resident Evil 4 (PC) na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od polskiego wydawcy Cenega.

Po sukcesie, jaki odniosły dwa pierwsze „rimejki” kultowej serii Residet Evil (w szczególności Resident Evil 2 Remake), pewne było, że powstaną kolejne i tak oto pod koniec marca 2023 roku otrzymaliśmy długo wyczekiwaną część czwartą, przeniesioną na nowy silnik graficzny RE Engine (znany głównie z poprzednich części Resident Evil, począwszy od części siódmej w 2017 roku, ale również z wyśmienitego Devil May Cry 5). Remake jest nie tylko odświeżony graficznie, ale również pod względem rozgrywki. Capcom należy do wydawców, którzy stanowczo mają na uwadze opinie swojego grona fanów i to widać również po tym, co nowy Resident ma do zaoferowania. Więcej na ten temat napisze Maciej w recenzji Resident Evil 4 Remake na konsolę PS5, którą znajdziecie niżej. My tymczasem bierzemy się za wersję na PC!



Nasz redaktor Maciej Piotrowski doczekał się małego cameo w serii ;)

Wymagania sprzętowe Resident Evil 4 Remake na PC pozornie nie straszą

Wraz z prezentacją pierwszego zwiastuna remake Resident Evil 4 ujawniono również jego wymagania sprzętowe. Początkowo można odnieść, że są zaskakująco wręcz niskie (karty sprzed 2-3 generacji i jeszcze starsze procesory), ale szybko okazuje się, że uwzględniają tylko granie w niskiej rozdzielczości (FHD) bez aktywacji wszystkich efektów graficznych (trudno zresztą oczekiwać, aby GeForce GTX 1070 pozwolił na granie ze śledzeniem promieni…).

Minimalna konfiguracja sprzętowa (Niskie detale, 1080p, 45 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-7500 lub AMD Ryzen 3 1200 (4 wątki)

lub (4 wątki) RAM: 8 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB lub AMD Radeon RX 560 4 GB

lub dysk: 60 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany SSD)

Zalecana konfiguracja sprzętowa do FHD (Wysokie detale, 1080p, 60 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-8700 lub AMD Ryzen 5 3600 (12 wątków)

lub (12 wątków) RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD Radeon RX 5700

lub dysk: 60 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany SSD)

Po faktycznym zainstalowaniu gry okazuje się, że ustawienia są całkiem rozbudowane, ale przedstawiono je w chyba najlepszy możliwy sposób – pokazując na zrzutach ekranu, jak każde z nich wpływa na oprawę oraz dodatkowo poniżej określając, jaki będzie wpływ danych ustawień na wydajność w grze (z podziałem na różne zasoby komputera). Niestety część ustawień można zmieniać tylko przed wczytaniem samej gry (np. śledzenie promieni lub ustawienia tekstur).

Twórcy przygotowali łącznie pięć różnych zestawów ustawień, w tym dwa z wykorzystaniem śledzenia promieni. Sam Ray Tracing w przypadku RE4 dotyczy tylko odbić na tafli wody – mowa zatem jedynie o kałużach, stawach i oczywiście jeziorze, wokół którego rozgrywa się spora część gry. Nie mamy tu natomiast odbić w powierzchniach, takich jak metale czy lustra. Nie uświadczymy również żadnej formy śledzenia promieni dotyczącej generowania cieni lub globalnego oświetlenia – tego ostatniego w szczególności szkoda, biorąc pod uwagę, jakiego typu grą jest RE4. Pozytywną stroną takich braków jest to, że karty AMD Radeon i Intel ARC nie pozostają w tyle za kartami NVIDIA GeForce RTX, jeżeli chcemy zagrać w najwyższych ustawieniach.

Jakość oprawy jest zaskakująco dobra, jak na możliwości RE Engine – zasługę za taki stan rzeczy należy przypisać bardzo ograniczonej przestrzeni, jaką gracz ma do dyspozycji na każdym etapie. Nawet największe areny dalekie są od dzisiejszych standardów (gier z otwartym światem). Niemniej starannie przygotowane od strony artystycznej etapy bronią się bardzo dobrze, a wyreżyserowane przerywniki (rozgrywane również na silniku gry) potrafią często zachwycić ilością detali i jakością animacji postaci.

Porównanie ustawień graficznych Resident Evil 4 na PC

Galeria porównania ustawień graficznych (kliknij, aby otworzyć w pełnej rozdzielczości - ok. 1 MB/zdjęcie)

Jak testowaliśmy Resident Evil 4 na PC?

Testy przeprowadziliśmy już po premierze, w najbardziej aktualnej wersji gry na dzień 02.04.2023. Szczęśliwie udało nam się nawet odtworzyć zestaw z zalecanych ustawień, a nawet ten bliski ustawieniom minimalnym. Naturalnie nie mogło zabraknąć również najnowszych kart.

Nasza platforma testowa:

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 22H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 30.03.2023, tj. Adrenaline 22.40.43.05 dla kart AMD (beta dedykowana TLoU, ale i tak działały ciut lepiej z RE4), Game Ready 531.41 dla kart NVIDII oraz sterownika nr 31.0.101.4257(beta). Wszystkie sterowniki miały oficjalne wsparcie dla Resident Evil 4 Remake.



Graficznie gra potrafi miejscami zauroczyć!

Która karta graficzna jest najlepsza do grania w Resident Evil 4 Remake na PC?

Testy wydajności GPU przeprowadziliśmy na jednej z pierwszych dużych aren, już po wyczyszczeniu jej z przeciwników. Jest to obszar wypełniony również kałużami, które stanowczo obniżają wydajność po aktywowaniu śledzenia promieni. Zacznijmy delikatnie – od testów w ustawieniach zbalansowanych (średnich), bez śledzenia promieni.

Resident Evil 4 (PC) - 1080p, ustawienia Zbalansowane

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 136

119 Intel ARC A750

Intel ref. 125

105 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 120

102 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116

98 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 113

98 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 84

70 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 73

60 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 50

41 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W takich ustawieniach okazuje się, że faktycznie zagramy nawet na bardzo starych kartach bez większego problemu. Poczciwy GeForce GTX 970 z niespełna 4 GB pamięci graficznej nadal oferuje wydajność, przy której bez narzekania ukończymy całą grę i jeszcze zachwycimy się, ile to jakości graficznej da się wycisnąć z tak starej karty. Z nowszych kart dobrze wypada obecnie najbardziej opłacalny duet – AMD Radeon RX 6600 i Intel ARC A750, a pomiędzy nimi odczuwalnie droższa karta NVIDIA GeForce RTX 3060.

Resident Evil 4 (PC) - 1080p, ustawienia Wysoka Jakość

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 221

162 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 218

148 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 202

148 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 201

149 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 195

142 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

140 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 195

141 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 193

140 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 173

116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 165

134 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 159

123 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 156

135 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 139

113 Intel ARC A770

Intel ref. 126

110 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 120

105 Intel ARC A750

Intel ref. 115

98 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 98

87 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 93

81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 92

78 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 74

61 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 35

28 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Gdy przestawimy ustawienia na wysokie, ale jeszcze bez uwzględniania śledzenia promieni, to okazuje się to tylko trochę obniżać wydajność – przynajmniej dla kart graficznych, które posiadają te 8 GB pamięci graficznej, bo nasz GTX 970 nagle zrobił się całkowicie niegrywalny :( Co ciekawe, widać tutaj również, o ile mniejszy jest obecnie narzut sterownika AMD na procesor, który jawnie limituje wydajność kart graficznych z wyższego segmentu. Co jeszcze ciekawsze, nowe Radeony zdają się tutaj ustępować starszym, co zapewne wynika z ich „chipletowej” architektury. Do grania w takich ustawieniach nadal wyśmienicie sprawdzą się karty graficzne za ok. 1200 zł, ale pograć też będzie się dało na np. Radeonie RX 6500 XT lub GeForsie GTX 1660 Super, jeżeli obniżymy nieco ustawienia tekstur.

Resident Evil 4 (PC) - 1440p, ustawienia Wysoka Jakość

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 197

148 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 195

139 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 192

139 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 188

139 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 174

151 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 173

136 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 171

131 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 149

95 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 146

95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 116

99 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 112

98 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 108

89 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 99

87 Intel ARC A770

Intel ref. 90

78 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 81

72 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 67

58 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 63

55 Intel ARC A750

Intel ref. 62

48 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 61

52 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 54

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Gdy podnosimy rozdzielczość, to sytuacja zaczyna już wyglądać nieciekawie dla kart z 8 GB vRAM – RTX 3060 z 12 GB pamięci wystrzelił jak z armaty, przeganiając nawet RX 6650 XT i niemal zrównując się z najmocniejszą wersją GeForce RTX 3060 Ti (z GDDR6X). Podobnie Intel ARC A770 z 16 GB nagle o 50% odskoczył 8-gigabajtowemu ARC A750, od którego zwykle jest szybszy o około 10%. Co ciekawe, tego sukcesu nie powtórzył 12-gigabajtowy Radeon RX 6700 XT, nadal trzymając się blisko 8-gigabajtowych odpowiedników NVIDII. Dopiero 16-gigabajtowy Radeon RX 6800 XT (i zapewne RX 6800, którego akurat tym razem nie testowaliśmy) wypadł w tej rozdzielczości wyraźnie lepiej, przeganiając nawet znacznie droższego GeForce RTX 3080 Ti.

Resident Evil 4 (PC) - 2160p, ustawienia Wysoka Jakość

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

133 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 137

104 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 134

106 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 120

100 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 106

92 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 101

82 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 96

84 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 89

71 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

71 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 61

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

48 Intel ARC A770

Intel ref. 51

44 Intel ARC A750

Intel ref. 45

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W najwyższej testowanej przez nas rozdzielczości, nadal jeszcze bez śledzenia promieni, bardzo wiele kart odmówiło współpracy (choć na tym etapie jeszcze bez wyrzucania z gry). Praktycznie tylko karty z 12 GB i więcej pamięci graficznej oferowały wystarczającą do gry płynność animacji. Tutaj już procesor nie ograniczał żadnej karty i GeForce RTX 4090 zajął należne mu miejsce daleko przed resztą kart. Zastanawiająco wygląda tutaj zwycięstwo GeForce'a RTX 4070 Ti nad Radeonem RX 7900 XT, zwłaszcza że Radeon RX 7900 XTX pokonuje GeForce'a RTX 4080 – testy powtarzaliśmy i nie chcą wyjść inaczej. Niemniej wszystkie te karty oferują ogromny zapas wydajności w przypadku gry, jaką jest Resident Evil 4. Jedyne rozczarowanie to karty Intela - nawet 16-gigabajtowy ARC A770 nie za bardzo sobie radzi i przegrywa z RTX 3060.



Tam, gdzie RT ma okazję się wykazać, robi to bardzo dobrze - szkoda, że nieczęsto się to przydarza...

Jaka karta graficzna do grania w Resident Evil 4 z Ray Tracingiem

Kolejne testy wykonaliśmy po aktywowaniu śledzenia promieni poprzez wybranie profilu „maksymalnych ustawień”. Tutaj domyślnie również aktywowane są najwyższe ustawienia tekstur, co niestety z góry przekreśla większość kart z 8 GB vRAM. Gra w ich przypadku już na etapie ładowania lub po kilku chwilach gry raczy nas wyrzuceniem do pulpitu z błędem przepełnienia bufora pamięci (co nie powinno mieć miejsca i mamy nadzieję, że zostanie załatane w kolejnych aktualizacjach). Dlatego karty z 8 GB vRAM testowaliśmy po obniżeniu jakości tekstur z 8 GB na 2 GB – dopiero wtedy były całkowicie stabilne. Taka zmiana nie powinna wpłynąć na średni FPS, ale należy to mieć na uwadze.

Resident Evil 4 (PC) - 1080p, ustawienia Maksymalne

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 153

116 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 145

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 144

105 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 144

114 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 143

107 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 139

118 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 125

101 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 124

93 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 111

93 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 96

83 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 86

76 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 74

65 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 72

62 Intel ARC A770

Intel ref. 72

63 Intel ARC A750

Intel ref. 61

52 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 59

47 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 50

44 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Rozdzielczość FHD, nawet mimo małej intensywności technik śledzenia promieni użytych w grze, jasno pokazuje, że GeForce RTX 3050 powinien się nazywać GTX 3050. RX 6600 oraz ARC A750 jeszcze w miarę nadają się do grania w takich ustawieniach, ale spadków poniżej 60 FPS unikniemy dopiero wybierając RTX 3060 lub RX 6650 XT (albo ARC A770). Na szczycie wykresów ponownie limitem jest procesor, ale w środku stawki widać, że Resident Evil 4 nie obciąża mocno jednostek odpowiedzialnych za śledzenie promieni. Tylko tak można wytłumaczyć, że RX 6800 XT nadal utrzymuje poziom RTX 3080 Ti.

Resident Evil 4 (PC) - 1440p, ustawienia Maksymalne

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 144

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 144

107 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 137

110 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 131

106 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 129

106 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 124

99 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 107

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 107

89 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 88

79 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 74

65 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 69

61 Intel ARC A770

Intel ref. 56

48 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 54

46 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 53

41 Intel ARC A750

Intel ref. 42

36 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 38

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Podniesienie rozdzielczości tym razem nie wpłynęło znacząco na wyniki – kartom z 8 GB vRAM już w FHD nie było lekko i tutaj jedynie karty z więcej niż 12 GB vRAM się wybijają – RX 7900 XT (20 GB) oraz RTX 3090 Ti (24 GB) wyraźnie już pokonują RTX 4070 Ti (12 GB), tak samo jak RX 6800 XT (16 GB) zdołał wyprzedzić RTX 3080 Ti (12 GB). Do takich ustawień najlepszymi kartami będą Radeony RX 6800(XT) oraz RTX 3090(Ti).

Resident Evil 4 (PC) - 2160p, ustawienia Maksymalne

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 130

109 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 100

87 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 96

64 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 88

76 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 82

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 77

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 73

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

58 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 63

38 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 44

38 Intel ARC A770

Intel ref. 34

28 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najwyższa rozdzielczość w najwyższych ustawieniach z aktywnym śledzeniem promieni to już nie przelewki – do tego stopnia, że aż RTX 4090 musiał zacząć pracować na pełnych obrotach, w końcu przekraczając 400 W poboru energii. Co ciekawe, w tej rozdzielczości Radeony już dostały zadyszki, nawet mimo pojemniejszej pamięci graficznej. Jeżeli chcecie grać w takim trybie, to absolutnym minimum będą obecnie wypuszczone karty najnowszej generacji lub najmocniejsze karty z generacji ją poprzedzającej. Zwłaszcza że w tej konkretnej grze nie poratuje nas DLSS, a implementacja FSR 2 jest co najwyżej średnia.

Resident Evil nadal bez wsparcia dla DLSS

Otóż właśnie – pora omówić opcję upscalingu. Te dostępne są w zasadzie trzy – możemy „prostacko” zmniejszyć rozdzielczość renderowania określoną procentowo w ustawieniach gry (można ją też podnieść, aby poprawić jakość obrazu) albo możemy skorzystać z AMD FSR 1 lub 2. Jak widać RE Engine nadal oficjalnie nie wspiera DLSS 2 (że o DLSS 3 nie wspomnimy), choć nieoficjalnie są modyfikacje, które to zmieniają – nie w idealny sposób, ale ostatecznie i tak działa to lepiej niż dostępne w grze formy FSR…

Porównanie FSR 2 Quality do natywnych rozdzielczości

Galeria trybów FSR 2 w 4K (kliknij, aby zobaczyć pełnej jakości - ok. 2 MB/zdjęcie)

Galeria trybów FSR 1 w 4K (kliknij, aby zobaczyć pełnej jakości - ok. 2 MB/zdjęcie)

Galeria trybów FSR 2 w QHD (kliknij, aby zobaczyć pełnej jakości - ok. 1 MB/zdjęcie)

Galeria trybów FSR 2 w FHD (kliknij, aby zobaczyć pełnej jakości - ok. 0,5 MB/zdjęcie)

Porównanie FSR 1 z FSR 2

Mając na uwadze rewelacyjnie wykonaną implementację FSR 2 w niedawno testowanym The Last of Us, aż trudno uwierzyć, że ta sama funkcja w Resident Evil 4 może wyglądać aż tak źle. W trybie Quality tylko w 4K można obraz uznać za podobny do natywnego (szczęśliwie głównie w tej rozdzielczości FSR faktycznie jest przydatny). Na FSR 1 spuścimy zasłonę milczenia, choć dla osób z dużą wadą wzroku i wyposażonych w bardzo słabą kartę, może się faktycznie okazać niezłą alternatywą – ostatecznie oferuje nieco większy wzrost wydajności...

Resident Evil 4 (PC) - 2160p z upscalingiem, ustawienia Maksymalne z RT Ultra

[FPS], RTX 4090, więcej=lepiej

Natywne 1440p + TAA 104

83 FSR 2 Jakość 124

99 FSR 2 Balans 133

104 FSR 1 Ultra Jakość 135

105 FSR 2 Wydajność 145

112 FSR 1 Jakość 151

115 FSR 2 Ultra Wydajność 164

127 FSR 1 Balans 164

125 FSR 1 Wydajność 172

129 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Jaki procesor i ile pamięci potrzeba do komfortowego grania w Resident Evil 4 na PC?

Okazuje się, że nasz redakcyjny Core i9-12900KS dość często limitował możliwości najszybszych kart. Nie był to jednak limit, który przeszkadzałby w rozgrywce. Co jednak, jeżeli w jego miejsce włożymy nieco słabsze procesory? Otóż różnice mogą już być istotne.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 1920x1080 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 130

109 Intel Core i7-12700K 127

102 Intel Core i5-12600K 121

93 Intel Core i5-12400F 114

85 Intel Core i3-12100F 111

76 Intel Core i5-8400 96

75 Intel Core i5-4690 54

29 Legenda: średni FPS

1% low FPS

O ile nie posiadamy topowej karty graficznej, to powinien nam wystarczyć procesor ze średniej półki – Core i5-12400F albo nawet starszy Core i5-10400F będą tutaj wyśmienitym wyborem po stronie Intela. W przypadku AMD, którego procesorów nie testowaliśmy, możemy tylko obstawiać, że Ryzen 5600 sprawdzi się tutaj równie dobrze. Nieco słabszym wyborem będą procesory klasy Core i3-12100F lub starsze jednostki z 6 rdzeniami i wątkami. Tak długo jednak, aż nie zejdziemy do poziomu 4 wątków (starsze Core i5 i Ryzeny 3), nie mamy się czego obawiać.

Test RAM (DDR5) w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 3840x2160 px, więcej = lepiej

64 GB (4x 16 GB) 130

109 32 GB (2x 16 GB) 130

109 16 GB (2x 8 GB) 130

107 8 GB (1x 8 GB) 113

89 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Miło widzieć, że chociaż jedna z najnowszych gier nie próbuje na siłę przekonywać graczy, że 16 GB RAM to już przeżytek. Faktycznie etapy są tu miejscami wręcz (celowo) klaustrofobiczne, zatem tak niskie użycie pamięci nie dziwi, ale i tak tutaj plus dla Capcom. W praktyce zagramy bez większych problemów nawet na zestawie z 8 GB RAM.



Pamięci nie brakuje nawet na największych arenach - przynajmniej tej systemowej, bo Ray Tracing bardzo mocno obciąża pamięć graficzną...

Maciej Piotrowski Recenzja Resident Evil 4 (PS5) – remake niemal doskonały… i nic poza tym Coś czuję, że nieźle dostanie mi się w komentarzach, ale nie do końca rozumiem te wszystkie zachwyty nad remake’iem Resident Evil 4. A już totalnie nie pojmuję, jak tak naprawdę stara gra dostaje w recenzjach 10/10. Ja rozumiem sentyment, rozumiem chęć docenienia pracy włożonej w odświeżenie danego tytułu, ale jak dla mnie jest to trochę policzek wymierzony całej branży elektronicznej rozrywki – żeby uwspółcześniona wersja liczącego sobie niemal dwie dekady klasyka zdobywała maksymalne oceny, gdy do innych, nowych, całkiem innowacyjnych produkcji przyczepiamy się o byle błahostkę. Chyba nie tak to powinno wyglądać.

Szczególnie, że odnowiony Resident Evil 4 też swoje za uszami ma – pośród świetnej i pełnej detali oprawy graficznej bez trudu da się zauważyć słabszej jakości tektury, celowanie potrafi irytować swoją ślamazarnością, a i ogólny design lokacji momentami może znużyć powtarzalnością. O dziwo, nie przeszkadza nam ani tunelowość rozgrywki, ani miejscami niektóre nieco przestarzałe mechaniki. Ktoś powie pewnie teraz – „A czemu ma nam to przeszkadzać? Skoro cała gra dostarcza większych emocji niż niejeden nowy tytuł, to oklaski w pełni jej się należą”. Oklaski tak, za naprawdę dobrze wykonane odświeżenie. Szkoda tylko, że twórcy nie potrafili do końca zdecydować się, dla kogo ten remake tak naprawdę powstaje. Resident Evil 4 po terapii odmładzającej Ciężko pisze się o grach, które stoją fabułą, bo ujawnienie nawet najmniejszego szczegółu może zepsuć niektórym zabawę. Nie zamierzam więc rozpisywać się tutaj o opowiadanej w Resident Evil 4 historii, bo raz, że spora większość z Was zapewne jeszcze ją pamięta, a dwa, że aż tak bardzo się ona tutaj nie zmieniła. Capcom postanowił tym razem nie ingerować aż tak bardzo w podstawy historii, a zamiast tego skupić się na detalach i dopracowaniu opowieści, tam gdzie było to możliwe. I tak jedne rzeczy usunięto, inne delikatnie zmieniono, a jeszcze inne dodano. Dotyczy to także walk, wypowiadanych kwestii czy nawet występujących w grze mechanik. Efekt? Najzagorzalsi fani kręcą nosem na dokonane modyfikacje (szczególnie, że niektóre nie zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem), nowi gracze zaś mogą odbić się od Resident Evil 4 Remake z uwagi na momentami odczuwalny „ciężar” pierwowzoru, bądź co bądź powstałego prawie 20 lat temu. Domyślam się, że twórcy specjalnie chcieli go zachować, by ukontentować właśnie tych najwierniejszych miłośników serii. Mnie jednak ta delikatna już przestarzałość trochę przeszkadzała. Resident Evil 4 pamiętam jeszcze z Nintendo Gamecube, które do tej pory posiadam i darzę sporym sentymentem. W tamtych czasach tytuł ten nie zrobił na mnie jakiegoś szczególnie oszałamiającego wrażenia. Z pewnością był to zupełnie inny Resident Evil, inny od tego, do czego Capcom zdążył nas przyzwyczaić i być może wówczas nie trafił w moje gusta częściowo także i przez to. Czy remake zdołał zmienić to pierwsze, średnio korzystne wrażenie? Trochę tak, bo obecnie gra się w „czwórkę” znacznie przyjemniej. Nie oznacza to jednak, że patrzę na ten tytuł bezkrytycznie. Doceniam zmiany, przynajmniej niektóre. Podoba mi się masa najróżniejszych szczegółów, takich jak choćby możliwość zmiany trajektorii rzuconych w naszą stronę przedmiotów czy opcja strzelania w trzymane w ręce laski dynamitu – coś takiego tylko podkręca dynamikę całej zabawy. Świetne są też ślady po zadawanych naszemu bohaterowi obrażeniach – wreszcie widać, że faktycznie ktoś wbił mu w ciało siekierę, nawet jeśli po uzdrowieniu się te rany znikają. Miło też, że twórcy dołożyli mechanikę skradania się i cichej eliminacji przeciwników, szkoda tylko, że opcji z niej skorzystania aż tak wiele nie ma. Nie każdemu spodoba się też specyficzna ślamazarność poruszania się naszego bohatera, nawet jeśli od pierwowzoru dzielą pod tym względem lata świetlne. Resident Evil 4 – czy warto kupić? Fanów z pewnością nie trzeba przekonywać – oni zapewne ten tytuł będą wałkować przez najbliższe miesiące, doszukując się w nim coraz większej liczby ukrytych detali. Bo to, że Capcom poupychał tam całą masę najróżniejszych dodatków, to więcej niż pewne. Resident Evil 4 z 2023 roku to z pewnością znakomity remake, ale wciąż tylko remake, nawet jeśli dla graczy wiedzionych nostalgią będzie ósmym cudem świata. I znowu to najwierniejsi fani wyciągną z tego tytułu najwięcej, o ile tylko zdołają przymknąć oko na niektóre zmiany, z czym, sądząc po burzy w Sieci, bywa różnie. Mi grało się w nowego-starego Resident Evil 4 przyjemnie, ale daleki jestem od huraoptymistycznych zachwytów czy wskazywania, że oto mamy pretendenta do miana gry roku. To dobra gra, ale i mocno już odgrzewane danie. Opinia o Resident Evil 4 Remake [Playstation 5] Plusy Technicznie nieźle wykonany remake jednej z najbardziej kultowych odsłon serii Resident Evil,

wciąż intrygująca opowieść, choć tym razem z unowocześniającymi całą przygodę mniej lub bardziej delikatnymi zmianami fabularnymi,

poprawione linie dialogowe i niektóre starcia,

wyeliminowano irytujące QTE (Quick Time Eventy),

kilka dodanych nowości, w tym zadania poboczne,

poprawione sterowanie,

niezłe wykorzystanie możliwości DualSense,

zachowany rewelacyjny, momentami naprawdę przerażający klimat oryginału. Minusy Grafika, choć mocno odświeżona, miewa i swoje słabsze momenty,

niektóre, odczuwalnie przestarzałe mechaniki potrafią męczyć,

niektórzy wrogowie nie grzeszą inteligencją,

nieco ślamazarne celowanie na konsoli,

animacje przeciwników, które potrafią na siebie nachodzić,

wycięta dodatkowa zawartość, której część ma pojawić się później jako DLC,

zdarzające się błędy techniczne,

brak polskich napisów. Grafika: 4.2 / Dobry

Dźwięk: 4.5 / Dobry plus

Grywalność: 4.0 / Dobry

Ocena końcowa 86% 4.3/5 Grę Resident Evil 4 (PS5) na potrzeby recenzji wersji konsolowej otrzymaliśmy bezpłatnie od polskiego wydawcy Cenega.

Czy Resident Evil 4 Remake jest dobrze zoptymalizowany na PC?

Na koniec powracamy jeszcze do wersji na PC, aby podsumować właśnie to wydanie. Ostatecznie dzieło Capcom faktycznie przypadło nam do gustu również w tej formie. Razi tylko zupełnie niewykorzystany potencjał śledzenia promieni, które na PC mogło znacznie podnieść immersję w tak mrocznej grze. Obstawiamy jednak, że gdyby ten potencjał wykorzystano, to teraz byśmy marudzili, jak kosmiczne są wymagania nowego Residenta, zatem cóż – jak nie urok, to sraczka.



W takich momentach człowiek łapie się za głowę, wołając "dlaczego tu nie wykorzystano śledzenia promieni?!"...

Gra w obecnej wersji działa bardzo dobrze nawet na bardzo starym sprzęcie – a zaznaczamy, że nie testowaliśmy w żadnym momencie najniższych ustawień, zatem możliwe, że nawet na niektórych zintegrowanych układach graficznych (tych mocniejszych, od AMD) dałoby się pograć. Zwłaszcza że nie jest to tytuł, który wymagałby więcej niż tych stabilnych 60 FPS do przyjemnej zabawy.



W taki sposób Resident Evil 4 generuje "wąskie gardło" ;)

Jedyne, co mamy Capcom do zarzucenia, to brak odpowiedniej obsługi przepełnienia pamięci graficznej (wyrzucanie do pulpitu, zamiast zwykłego spadku wydajności). Ale gdy już odpowiednio dobierzemy sobie ustawienia do możliwości naszego PC, to gra okazuje się być bardzo solidnie przygotowana i wolna od błędów. Oferuje przy tym niemal idealne połączenie charakteru oryginału z nowoczesnymi mechanikami i przyzwyczajeniami graczy.

Nasza ocena optymalizacji Resident Evil 4 Remake na PC:

Optymalizacja GPU: 4.0 / (problemy z vRAM z aktywnym RT)

Optymalizacja CPU: 4.0 / (działa dobrze na 6-letnim CPU)

Optymalizacja RAM: 5.0 / (wystarczy 8 GB RAM)



Grę Resident Evil 4 (PC) na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od polskiego wydawcy Cenega.