Poszukujecie seansu, który nie pochłonie Was na kilkanaście najbliższych sezonów, ale pełny metraż to dla Was za mało? Zatem świetnie trafiliście. Prezentujemy TOP 10 miniseriali Netflixa, które umilą Wam co najmniej jeden wieczór przed małym ekranem.

Miniseriale Netflixa to kategoria, na którą składa się mnogość gatunków, wątków i twórczych zamysłów. Znajdziecie tu produkcje polskie i zagraniczne, oparte na faktach i odrealnione, przewijającą się od lat klasykę i zupełne nowości. Na co postawicie tym razem?

Miniseriale Netflixa – ranking

Kompania braci – 10 odcinków

Nasze zestawienie otwiera miniserial Netflixa na faktach, będący relacją z frontu II wojny światowej. Poznajcie historię Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych, widzianą oczyma jej ocalałych żołnierzy.

Tytuł oparto na bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a. Jego producentami wykonawczymi są m.in. Tom Hanks i Steven Spielberg. W obsadzie znaleźli się zaś Damian Lewis, Matthew Settle, Michael Cudlitz, Neal McDonough i Ron Livingston.

Warto w tym miejscu nadmienić, że obecność serialu w bibliotece Netflixa jest owocem ostatnio nawiązanej współpracy serwisu z HBO. W jej realizacji na platformę trafiły również: “Sześć stóp pod ziemią”, “Gracze”, “Pacyfik” oraz “Niepewne”.

Gambit królowej – 7 odcinków

“Gambit królowej” z 2020 roku to kolejny tytuł, o którym trudno nie wspomnieć, kiedy spojrzeć na polecane miniseriale Netflixa. Amerykański dramat z Anyą Taylor-Joy w roli głównej podąża śladem Beth Harmon – dziewczyny z sierocińca, która odkrywa w sobie niezwykły talent do gry w szachy. Prześladowana przez demony przeszłości w postaci uzależnienia, bohaterka staje do walki o swoje w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

Twórcami serii są Allan Scott (“Wiedźmy”, “Sanatorium poetów”) i Scott Frank (“Raport mniejszości”, “Co z oczu, to z serca”). W obsadzie znalazł się także Marcin Dorociński.

Zagłada domu Usherów – 8 odcinków

Kolejny dobry miniserial Netflixa to prawdziwa świeżynka. Debiutująca przed kilkoma dniami “Zagłada domu Usherów” to najnowszy tytuł w filmografii Mike’a Flanagana – twórcy, mającego na swoim koncie m.in. “Nocną mszę” i “Nawiedzony dom na wzgórzu”. Liczący 8 odcinków horror obnaża mroczne tajemnice bezwzględnego rodzeństwa Rodericka i Madeline Usherów, stojących na czele farmaceutycznego imperium. Tragicznym echem wydarzeń sprzed lat wybrzmiewa śmierć ich dziedziców w niewyjaśnionych okolicznościach.

Ten nowy miniserial Netflixa stanowi luźną adaptację opowiadania Edgara Allana Poego o tym samym tytule. W roli głównej: Bruce Greenwood.

Bardzo dziki kraj – 6 odcinków

Niniejszy miniserial dokumentalny Netflixa nakreśli Wam historię sporu sekty pod przywództwem indyjskiego guru, Bhagwana Shree Rajneesha, znanego lepiej jako Osho oraz jej sąsiadów z Oregonu. Wzniesione tam miasto-utopia okazało się dla tych ostatnich istnym koszmarem, co doprowadziło do szybkiej eskalacji konfliktu.

Produkcję doceniono nagrodą Emmy w 2018 roku. Znajdziecie tu zarówno materiały archiwalne, jak i wywiady ze świadkami ukazanych wydarzeń.

The Spy – 6 odcinków

Ten, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial przedstawia niezwykłą historię szpiegowską Eliego Cohena – byłego agenta Mosadu, który w latach 60. XX wieku przeniknął do syryjskich elit i pozyskał kluczowe z punktu widzenia obronności Izraela informacje.

W balansującego na krawędzi bohatera wcielił się nie kto inny jak ekranowy Borat – Sacha Baron Cohen, udowadniając, że zdecydowanie jest na właściwym miejscu.

Tytuł z jego udziałem wyreżyserował twórca izraelskiego pochodzenia, Gideon Raff (“Quantico”, “Operacja Bracia”).

Unorthodox – 4 odcinki

Kolejny miniserial Netflixa na faktach przenosi na ekran historię opisaną na łamach autobiograficznej powieści Debory Feldman pt. “Unorthodox. Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów”. Jak można się domyślić po tytule, bohaterce daleko do radykalizmu w kwestiach wiary. Nie można tego powiedzieć o jej otoczeniu, wobec czego w akcie buntu postanawia wyrwać się z własnej społeczności i poszukać ratunku w Berlinie. Jak się jednak wkrótce przekona, nie tak łatwo wyswobodzić się od własnych korzeni…

W roli głównej: Shira Haas. Reżyserką produkcji jest Maria Schrader (“Aimee i Jaguar”, “W ciemności”).

Wielka woda – 6 odcinków

"Wielka woda" to doceniony polski miniserial Netflixa i jeden z jaśniejszych punktów w rodzimym dorobku z ubiegłego roku. Wraz z nim będziecie mieli okazję cofnąć się w czasie, aż do roku 1997, w którym to Wrocław i okolice nawiedziła powódź tysiąclecia. Okazała się ona wielkim testem dla miejscowych włodarzy i ludności, a ich dylematy na ekranie uosabiają postaci: hydrolożki Jaśminy Tremer, samotnego ojca i ambitnego urzędnika – Jakuba Marczaka oraz naczelnego obrońcy miejscowego wału przeciwpowodziowego – Andrzeja Rębacza.

W obsadzie znaleźli się m.in.: Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt oraz Ireneusz Czop. Tytuł wyreżyserowali Jan Holoubek (“25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, “Rojst”) oraz Bartłomiej Ignaciuk (“Podatek od miłości”, “Usta Usta”).

Beckham – 4 odcinki

Nowe miniseriale Netflixa poszerzyły się w tym miesiącu o kolejny tytuł dokumentalny. Jego gwiazdą jest David Beckham, który odsłania przed widzami nieznane dotychczas oblicze. Na serię składają się prywatne nagrania z ostatnich 40 lat, współczesne ujęcia oraz wywiady z krewnymi, przyjaciółmi i piłkarskimi legendami. Nie brak tu emocjonalnych i intymnych momentów, a odbiór, z jakim spotkała się produkcja, dowodzi, że zdołano to docenić.

Na ekranie pojawili się m.in. Gary Neville, Eric Cantona, sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Roy Keane, Mel C, Diego Simeone, Carlos Queiroz, Luís Figo, Míchel Salgado, Florentino Pérez, Roberto Carlos, Ronaldo Nazário i Fabio Capello. Poznajemy też perspektywę żony i rodziców Beckhama. Reżyserem tytułu jest Fisher Stevens (“Zatoka delfinów”).

Infamia – 8 odcinków

Kolejny tegoroczny debiut w polskim wydaniu to historia o pasji w konfrontacji z presją otoczenia. W takim właśnie potrzasku znalazła się Gita (Zofia Jastrzębska) – Polka, Romka i emigrantka, która odnajduje spełnienie w muzyce. Powrót po latach do rodzimego klanu zmusza ją do podania w wątpliwość dotychczasowych marzeń o niezależności i chęci rozwoju. Teraz całkiem realną perspektywą na jej najbliższą przyszłość jest aranżowane małżeństwo – transakcja sprzedaży, opiewająca na 100 000 złotych.

Serial wyreżyserowali Anna Maliszewska (“Tata”, “Demakijaż”) i Kuba Czekaj (”Baby Bump”, “Ciemnego pokoju nie trzeba się bać”).

1899 – 8 odcinków

Nasz ranking miniseriali Netflixa zwieńcza “1899” od twórców “Dark”, w którym mogliśmy zobaczyć m.in. Maćka Musiała. Trzymający w napięciu dramat podąża śladem pasażerów statku zmierzającego z Europy do Nowego Jorku. Rejs niespodziewanie zostaje przerwany na środku Atlantyku, gdzie też niespodziewanie pojawia się statek dotychczas uważany za zaginiony. Próba dotarcia do prawdy na jego temat wplątuje bohaterów w serię nieprawdopodobnych, mrożących krew w żyłach zdarzeń.

Plany twórców – Jantje Friese i Barana bo Odara – obejmowały kolejne sezony ukazanej tu historii. Niestety, wskutek niezależnej od nich decyzji, musieli zadowolić się zaledwie ośmioma odcinkami.

Źródło: materiały prasowe