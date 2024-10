Poleceń filmów halloweenowych zdecydowanie nie brakuje. Postanowiliśmy więc postawić w tym roku na ranking filmów na Wszystkich Świętych. Jeśli poszukujecie akurat odrobiny refleksyjności, pokrzepienia i uśmiechu – jesteście w dobrym miejscu. TOP 10 naszych rekomendacji: poniżej.

Najlepsze filmy na Wszystkich Świętych – co warto obejrzeć?

Coco

Wybrane przez nas, najlepsze filmy na Wszystkich Świętych otwiera animacja dla całej rodziny – “Coco”. Ten dwukrotny laureat Oscara przedstawia historię dwunastolatka o wielkiej pasji do muzyki, która od pokoleń jest w jego rodzinie zakazana. Nie zważając na przeciwności, chłopiec podąża jednak za sercem. To zaś prowadzi go aż do… Krainy Umarłych.

Film obejrzycie w Disney+.

Ojciec

Kolejna Oscarowa produkcja – “Ojciec” z Anthonym Hopkinsem i Olivią Colman w rolach głównych – to już obraz najtrudniejszego dotychczas rozdziału w historii ojca i córki. Pogłębiająca się demencja mężczyzny sprawia, że z każdym dniem jest go coraz mniej dla własnego dziecka. Jego fizyczna obecność, jak na ironię, sprawia zaś, że poczucie straty jest tym bardziej dojmujące.

“Ojca” wypożyczycie m.in. w Apple TV+.

Johnny

Zasłużone miejsce w naszym zestawieniu zajęły też polskie, ciekawe filmy na 1 listopada. Pierwszy z nich – “Johnny” – to produkcja, za którą stoją doświadczenia podopiecznego księdza Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego. Podczas seansu możecie stać się świadkami trudnych początków i momentu zwrotnego w jego biografii.

Tytuł obejrzycie m.in. na platformie Max.

Odlot

Animowane filmy do obejrzenia na Wszystkich Świętych powracają w iście odlotowych okolicznościach. Waszej uwadze poleca się bowiem pełna wzruszeń i pokrzepienia opowieść o nieoczywistej znajomości wdowca-samotnika i ośmioletniego skauta. Przed nimi przygoda życia, w którą wyruszają na pokładzie… domu powietrznego własnej roboty.

Animacja jest dostępna m.in. w serwisie Rakuten TV.

Mężczyzna imieniem Otto

Ze śmiercią żony musi uporać się również Otto (Tom Hanks), co jednak nie najlepiej mu wychodzi. Mężczyzna postanawia przyspieszyć ponowne z nią spotkanie, w czym usilnie przeszkadzają mu nowo wprowadzeni sąsiedzi. Musicie przyznać, że nie brzmi to jak początek pięknej znajomości. A jednak.

Produkcja zasiliła m.in. bibliotekę Netflixa.

Uwierz w ducha

“Uwierz w ducha” to już niemal klasyka, kiedy chodzi o nastrojowe filmy na Święto Zmarłych. Zakochani po uszy Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) snują plany wspólnej przyszłości. Dramatyczny bieg zdarzeń obraca je jednak wniwecz.

Mężczyzna zostaje zabity na ulicy, a jego duch nie zaznaje spokoju. Świadom zagrożenia, jakie wciąż czyha na jego ukochaną, robi wszystko, co w jego mocy, aby ją ostrzec. Jak szybko się przekonuje, nie będzie to proste zadanie.

Tytuł znajdziecie m.in. w kolekcji Amazon Prime Video (do zakupu / wypożyczenia).

Joe Black

Na granicy światów porusza się również tytułowy Joe Black aka Śmierć (Brad Pitt). Ponury kosiarz kradnie ciało chłopaka, który chwilę wcześniej zginął pod kołami samochodu, aby udać się na krótki urlop; przy okazji zabrać zaś ze sobą milionera po 60., Williama (Anthony Hopkins).

Sprawy komplikują się, gdy zaczyna zależeć mu na córce bogacza, Susan (Claire Forlani). Dorzućmy – z wzajemnością, gdyż ta zdążyła zauroczyć się wcześniej zmarłym chłopakiem i jest przekonana, że kontynuuje tę samą znajomość. Co może pójść nie tak?

Film obejrzycie w ramach abonamentu PLAY NOW.

Wszyscy święci

Jeśli nadal nie wiecie, jakie filmy obejrzeć na Wszystkich Świętych, bardziej tematycznie nie mogliście trafić. “Wszyscy święci” przenoszą bowiem widza na polski cmentarz, gdzie udaje się również 80-letnia Maria – wdowa po niedawno zmarłym mężu. Zasypywana kłopotliwymi pytaniami odnośnie do jego przeszłości, nareszcie znajduje chwilę dla siebie i… znika bez śladu.

Tytuł udostępnia Canal+ Online.

Czasem myślę o umieraniu

Tegoroczna premiera kinowa – “Czasem myślę o umieraniu” – jest już dostępna w streamingu i wydaje się całkiem ciekawą, acz nietypową propozycją na świąteczny seans. Jej bohaterka – introwertyczna i uporządkowana Fran (Daisy Ridley) – snuje w swojej głowie mniej lub bardziej fantazyjne scenariusze na temat własnej śmierci. Ot, taki sposób na pokonanie codziennej nudy. Wtem, niespodziewanie z dobrze znanego rytmu wybija ją kolega z pracy, który najwyraźniej jest nią zainteresowany.

Produkcja jest dostępna m.in. w ramach abonamentu TV Smart.

33 sceny z życia

Nasz ranking filmów na Wszystkich Świętych wieńczy polska koprodukcja – dramat psychologiczny pt. “33 sceny z życia” Małgorzaty Szumowskiej, konfrontujący się z tematyką śmierci bliskiego członka rodziny. Spojrzymy na nią oczyma trzydziestoletniej Julii, która w krótkim czasie doświadcza serii bolesnych, życiowych upadków. W filmie znajdziecie wiele wątków autobiograficznych twórczyni, która straciła oboje rodziców w okresie jednego miesiąca.

Tytuł wypożyczycie w Polsat Box Go.

