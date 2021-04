Oto TOP 10 najlepszych telefonów flagowych 2021. Wybraliśmy najlepsze, najbardziej godne polecenia smartfony i prezentujemy ich specyfikacje oraz aktualne ceny w polskich sklepach. Są to szybkie, wydajne, nowoczesne modele, z dobrymi ekranami i aparatami.

Ranking telefonów 2021

W tym artykule zajdziesz najlepsze telefony, czyli modele flagowe z najwyższej półki, które stanowią szczyt możliwości danego producenta i oferują najwięcej naowoczesnych rozwiązań. Jeśli wystarczy Ci coś tańszego, to polecamy dobre telefony do 2000 zł, opłacalne smartfony do 1500 zł lub niedrogie telefony do 1000 zł. Pamietaj również, że możesz porównać wiele modeli w naszym rankingu wydajności telefonów.

Najlepszy telefon flagowy w 2021 roku:

Sprawdźmy jakie cechy mają najlepsze telefony roku 2021.

6,5 cala? A może 7 cali?

Ogromne wyświetlacze, o wydłużonych proporcjach, z cienkimi ramkami nikogo już nie dziwią. Kilka lat temu smartfony podchodzące pod 7 cali byłyby wyśmiane. Teraz jednak są na prządku dziennym. Niemal wszystkie nowe flagowce są bardzo duże, przekraczając 6, a nawet 6,5 cala. Kiedyś ludzie mówili, że tabletu nie da się przenosić w kieszeni, a tu proszę... Jednak się da!

Technologia HDR i AMOLED to też standard. Kontrowersyjne notche (wcięcia w wyświetlaczu) zaczynają powoli znikać. Zastępowane są przez wysuwane aparaty lub okrągłe dziury w ekranie.

120 Hz - to akurat krok w dobrym kierunku

Istotnym i przydatnym trendem jest stosowanie wyświetlaczy o podwyższonym odświeżaniu 90, 120, a nawet 144 Hz. To jest akurat rzecz bardzo dobra i ważna dla użytkowników, bo zwiększa płynność działania telefonu i gier, zmniejszając przy tym zmęczenie oczu.

Więcej aparatów!

Można też odnieść wrażenie, że z roku na rok przybywa aparatów. Mamy 2021 rok i obecnie 4 czy nawet 5 obiektywów z tyłu już nie wzbudza żadnej sensacji. Jeden teleobiektyw? A dlaczego nie dwa? Plus oczywiście coraz większy zoom: 10, 50, 100x, takimi cyframi chwalą się już kolejne modele smartfonów.

Zoomy teleskopowe i hybrydowe to chleb powszedni. Niektórzy stosują sensory ponad 100 Mpx i zamiast robić zoom optyczny, zwyczajnie "cropują", czyli wycinają coraz mniejsze kawałki z centrum kadru. Można i tak. Do tego dodajmy rzecz jasna aparat ultraszerokokątny i kolejną nowość - obiektyw makro, do fotografowania z bardzo bliska (zazwyczaj 2-4 cm od obiektywu).

Filmy 8K

Wyścig na filmy 8K trwa, bo... przecież jest nam to tak bardzo potrzebne! Każdy ma w domu telewizor 8K, monitor 8K i wyświetlacz 8K w smartfonie, prawda? Tak, to jest żart. Po prostu producenci muszą wymyślać kolejne chwyty i zwiększać cyferki, żeby odciągnąć uwagę od tego co ważniejsze - np. od akumulatorów, w których przydałby się skok technologiczny.

8 GB RAM? A może 12 lub 16 GB?

Ile pamięci RAM potrzebuje telefon? Smartfony Apple iPhone radzą sobie wprost genialnie z 3 lub 4GB RAM, ale Android najwyraźniej potrzebuje więcej RAM'u od laptopa z Windows 10. Cóż... większe cyferki lepiej wyglądają w tabelkach ze specyfikacją. Znacznie ważniejsze jest stosowanie szybkiej pamięci masowej. W smartfonach flagowych UFS 3.1 to powinien być już standard, który zapewnia szybsze uruchamianie i działanie programów oraz systemu.

Snapdragon 888

Jaki procesor w telefonie z 2021 roku jest najlepszy? Jeśli chodzi o smartfony z Androidem, to oczywiście najważniejszym procesorem jest Snapdragon 888 (użyty np. w Xiaomi Mi 11), a w dalszej kolejności Snapdragon 865 (Samsung Galaxy S20 FE) oraz 870 (POCO F3). W iPhonach Apple oferuje najnowszy SoC Apple A14.

Co jeszcze?

Na pokładzie flagowca powinien znajdować się najnowszy system. Aktualnie jest to Android 11 (w iPhone analogicznie najnowszy iOS 14). Do tego łączność komórkowa 5G, barszo szybkie Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.0 lub 5.1 z aptX HD, NFC, dual SIM i szybkie ładowanie baterii (w tym indukcyjne).

Wciąż czekamy na lepsze akumulatory

Duży skok do przodu z pewnością by się przydał w kwestii akumulatorów. Nowe, najlepsze smartfony 2021 pracują zazwyczaj 1 - 1,5, maksymalnie 2 dni na baterii, przy typowym użytkowaniu. Pod tym względem faktycznie nie widać żadnych wyraźnych postępów od wielu lat. Co prawda wprowadzane są coraz lepsze technologie ładowania, które pozwalają naładować akumulator do pełna nawet w około pół godziny. Są też coraz szybsze ładowarki indukcyjne (bezprzewodowe). To jednak za mało, by postęp w dziedzinie akumulatorów uznać za duży. Chba każdy z nas doceniłby smartfon flagowy, działający 2 tygodnie na baterii, prawda?

Najlepsze telefony 2021

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - najlepszy telefon flagowy 2021









4,8/5 Ocena benchmark.pl To po prostu najlepszy telefon 2021. Model na samym szczycie serii Galaxy S, oferujący jednocześnie najważniejszą cechę serii Galaxy Note, czyli aktywne piórko S Pen. Działa bardzo szybko, ma imponująco dobry, duży i jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz, wodoszczelną obudowę, kilka świetnych aparatów, nagrywanie filmów 8K, szybkie ładowanie baterii, dużo pamięci, nowoczesną łączność, wydajny procesor i wiele użytecznych funkcji. To nie jest jeden z lepszych telefonów. To jest po prostu najlepszy smartfon z pierwszej połowy 2021 roku. Jest idealny do wszystkiego - filmy, gry, muzyka, media społecznościowe, przeglądanie stron internetowych, edycja wideo na telefonie. Nic mu nie jest straszne. Być może prześcignie go nowy Note, ale to się dopiero okaże. Wady? Galaxy S21 Ultra jest wielki, ciężki i drogi. Jeśli to Ci nie przeszkadza, to lepiej trafić nie możesz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2100

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 10 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 227 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

POCO F3 - najlepszy telefon za 1600 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl No dobrze, ale co jeśli chciałbym mieć bardzo dobry, bardzo szybki i bardzo funkcjonalny telefon flagowy, ale za pół ceny? Da się takiego kupić? Oczywiście, że się da. Jednym z najlepszych przykładów jest POCO F3. Wykorzystuje wysoką moc obliczeniową procesora Snapdragon 870, dodaje do tego dużo szybkiej pamięci RAM LPDDR5 i masowej UFS 3.1, wydajne chłodzenie, dość dużą baterię 4520 mAh oraz 120-hercowy wyświetlacz AMOLED HDR10+, z wykrywaniem dotyku 360 Hz. A to wszystko w cenie od około 1600 zł na start. Zupełnie serio przyznam, że ciężko mi pomyśleć o bardziej opłacalnym telefonie z górnej półki. POCO F3 jest po prostu wart zakupu. Warto też pochwalić dobre aparaty z tyłu i z przodu. Wi-Fi 6, NFC, 5G i głośniki stereo. Brawo POCO! Jestem pod wrażeniem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 Mpx

Waga 196 g Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi 11 - szybki flagowiec z dobrym aparatem









4,7/5 Ocena benchmark.pl Patrząc na to jak wyśmienitym telefonem za rozsądne pieniądze jest POCO F3, muszę przyznać, że XIaomi Mi 11 już nie robi tak dobrego wrażenia pod względem opłacalności. Realnie ma niewiele większe możliwości, a kosztuje ponad 2x tyle. Z pewnością Mi 11 jest wydajniejszy i jeszcze szybszy od POCO F3 (choć realnie oba spisują się niemal równie dobrze). Ma też aparat tylny o wyższej rozdzielczości, co może się czasami przydać i nagrywa filmy 8K. Bateria jest zbliżona (4600 mAh), ale ma szybsze ładowanie przewodowe oraz funkcję ładowania indukcyjnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 196 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

OnePlus 9 - najszybszy telefon na rynku









4,5/5 Ocena benchmark.pl Marka OnePlus od lat tworzy najszybciej działające telefony na rynku. OnePlus 9 jest dobrym przykładem. Jego wydajność jest świetna, ale jeszcze większe znaczenie ma optymalizacja systemu, czyli efektywne wykorzystanie procesora i pamięci, w celu zapewnienia możliwie jak najlepszego działania systemu i aplikacji. Tutaj poprzeczka jest podniesiona na sam szczyt. W zasadzie niewiele jest modeli, które mogą konkurować z OnePlus 9 w kwestii szybkości. To potężna zaleta, którą można realnie docenić w czasie codziennej obsługi. Telefon ma też dobre aparaty, łączność 5G, wyświetlacz AMOLED 120 Hz, dużo szybkiej pamięci, dobrą baterię z bardzo szybkim ładowaniem i NFC. Jest to flagowy telefon warty zakupu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 50 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 192 g Pokaż specyfikację

OPPO Find X3 Pro - multimedialny supersmartfon z imponującymi aparatami









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukasz bardzo nowoczesnego telefonu, który pod względem możliwości zalicza się do elity najlepszych modeli na rynku w 2021 roku, to OPPO Find X3 Pro będzie dla Ciebie idealnym wyborem. To prawdziwa multimedialna bestia, wyposażona w jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz, wprost rewelacyjne aparaty (główny i ultraszerokokątny mają takie same, duże sensory 50 Mpx), a także najlepszy procesor mobilny Snapdragon 888. W zasadzie nie ma takiej aplikacji i gry, z którą ten smartfon by sobie nie poradził. Nagrywa również filmy 4K w 60 kl/s, ma ma dobrą baterię z szybkim ładowaniem, dużo pamięci, łączność 5G i nowego Androida 11. To zdecydowanie jeden z najlepszych telefonów 2021 roku. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Aparat (tył) 50 +13 + 50 + 3 Mpx

Waga 193 g Pokaż specyfikację

Apple iPhone 12 mini - najlepszy mały telefon









4,6/5 Ocena benchmark.pl Z roku na rok coraz więcej osób odwraca się od dużych, ciężkich modeli, które są po prostu męczące podczas obsługi dotykowej, oraz ledwo mieszczą się w kieszeni spodni. Właśnie z tego powodu powstał iPhone 12 mini. Jest bardzo lekki i mały, ale wciąż ma całkiem użyteczny wyświetlacz OLED, o przekątnej 5,4 cala. Tyle wystarczy do oglądania filmów i korzystania z mediów społecznościowych, a jednocześnie obsługa dotykowa jest o wiele wygodniejsza. W dodatku iPhone 12 mini to jeden z najszybszych i najwydajniejszych telefonów na rynku. Działa fenomenalnie, ma dobre aparaty z trybem nocnym, nagrywa filmy 4K60 z przodu i z tyłu, ma nowoczesną łączność i kosztuje mniej od wielu konkurentów. Nowy iPhone 12 mini to w zasadzie najlepszy mały smartfon. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 133 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy S20 FE - dobry telefon z 5G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Galaxy S20 FE to bardzo opłacalny smartfon. Ma sporo istotnych zalet i niewiele wad. Przede wszystkim wyposażony jest w duży wyświetlacz AMOLED 120 Hz, który w połączeniu z wyśmienitym procesorem Snapdragon 865 zapewnia bardzo szybkie i płynne działanie systemu, aplikacji i gier. Telefon ma też wodoszczelną obudowę IP68, dobrą baterię, szybką łączność komórkową 5G, bardzo dobre aparaty z nagrywaniem 4K60 z przodu i z tyłu, a także indukcyjne ładowanie akumulatora. Jest też NFC i dual SIM, ale nie ma wyjścia słuchawkowego 3,5 mm. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 193 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 10T Pro - najlepszy telefon do 2500 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Można przyjąć, że Xiaomi Mi 10T Pro jest telefonem o możliwościach flagowca. Owszem, wyświetlacz IPS LCD zamiast AMOLEDa może niektórym przeszkadzać, podobnie jak brak bezprzewodowego ładowania baterii. Jednak pamiętajmy, że ten smartfon kosztuje około 2500 zł. Za te pieniądze i tak oferuje bardzo wiele. Przykładowo ma ekran 144 Hz i superwydajny procesor oraz dużo szybkiej pamięci. Działa sprawnie w każdej sytuacji. Aplikacje i gry uruchamiają się szybko, a ich obsługa dotykowa jest wygodna. Ma łączność 5G, NFC, dual SIM i Bluetooth 5.1. Jest jednak bardzo duży i bardzo ciężki - warto o tym pamiętać. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 218 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Apple iPhone SE 2020 - najtańszy nowy iPhone









4,9/5 Ocena benchmark.pl iPhone SE 2 to kolejny mały i szybki telefon w tym rankingu. Owszem, umieszczono go w starszej obudowie, ale pod względem komfortu obsługi, wydajności i funkcjonalności nie musi się wstydzić konkurencji. Zwłaszcza, że jest to najtańszy nowy iPhone - jego cena oscyluje wokół 2000 zł. Ma ten sam procesor, co iPhone 11 Pro, a do tego wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala. Radzi sobie bez trudu z każdą, nawet najnowszą grą i aplikacją. Ma też zaskakująco dobre aparaty i nagrywa znakomite filmy 4K 60 kl/s. Jest wodoszczelny, dobrze wykonany i ma superszybkie Wi-Fi ax, które docenisz jeśli masz światłowodowy internet w domu. Trzeba tylko pamiętać, że w małej obudowie mieści się mała bateria. Typowy czas pracy to 1 dzień. Na szczęście jest funkcja bezprzewodowego ładowania. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 148 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Google Pixel 4a - szybki smartfon z dobrym aparatem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Google Pixel 4a dostępny jest zarówno w wersji 5G, jak i 4G. Ja polecam tę drugą, która nie tylko jest tańsza, ale też mniejsza i bardziej poręczna. Patrząc na specyfikację Pixel 4a moze sprawiać wrażenie typowego średniaka, ale w praktyce ma on dwie duże zalety. Po pierwsze jest jednym z najlepszych telefonów pod względem jakości zdjęć, również w nocy. Po drugie ma czysty system Android 11, który jest wręcz perfekcyjnie zoptymalizowany. Dzięki niemu telefon działa bardzo szybko i obsługuje się go wygodnie. Jego dostępność w polskich sklepach jest ograniczona, ale warto trochę poszukać, bo Pixel 4a jest bardzo godny zakupu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12.2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 143 g Pokaż specyfikację

Najlepszy smartfon flagowy - opinia

Moim zdaniem najlepszym telefonem roku 2021 jest Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. To wszechstronny, szybki, nowoczesny, bardzo funkcjonalny i świetnie wykonany smartfon. Idealny do multimediów, social mediów, gier i fotografowania.

A jaki telefon jest Twoim zdaniem najlepszy? Daj znać w komentarzu.

