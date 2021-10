Oto ranking najlepszych telefonów flagowych. Wybraliśmy smartfony warte polecenia i prezentujemy ich specyfikacje oraz aktualne ceny w polskich sklepach. Są to szybkie, wydajne, nowoczesne modele z wyświetlaczami AMOLED i dobrymi aparatami. Jaki jest najlepszy telefon?

Ranking telefonów 2021

W tym artykule zajdziesz najlepsze telefony, czyli modele flagowe z najwyższej półki, będące w najnowszej ofercie danego producenta. Jeśli wystarczy Ci coś tańszego, to polecamy dobre telefony do 2000 zł, opłacalne smartfony do 1500 zł lub niedrogie telefony do 1000 zł. Chcesz sprawdzić dwa telefony obok siebie? Możesz to zrobić w naszej porównywarce telefonów.

Najlepsze telefony flagowe:

Sprawdźmy jakie cechy mają najlepsze telefony roku 2021.

Duży AMOLED z HDR. A może telefon składany?

Ogromne wyświetlacze, o wydłużonych proporcjach, z cienkimi ramkami są lubiane przez większość osób, dlatego producenci tworzą najwięcej dużych telefonów. Kilka lat temu smartfony podchodzące pod 7 cali byłyby wyśmiane. Teraz jednak są na prządku dziennym. Niemal wszystkie nowe flagowce są bardzo duże, przekraczając często 6,5 cala. Kiedyś ludzie mówili, że tabletu nie da się przenosić w kieszeni, a tu proszę... Jednak się da!

Technologia HDR10, HDR Dolby Vision i AMOLED to też standard. Kontrowersyjne notche (wcięcia w wyświetlaczu) już znikają. Zastępowane są przez wysuwane aparaty lub okrągłe otwory w ekranie, a nawet aparaty całkowicie schowane pod wyświetlaczem (np. w modelu Samsung Galaxy Fold 3).

120 Hz lub 144 Hz. To odczuwalny krok do przodu

Istotnym i przydatnym trendem jest stosowanie wyświetlaczy o podwyższonym odświeżaniu 90, 120, a nawet 144 Hz. To jest akurat rzecz bardzo dobra i ważna dla użytkowników, bo zwiększa płynność działania telefonu i gier, zmniejszając przy tym zmęczenie oczu.

Kilka aparatów, jaśniejsze obiektywy, lepsza stabilizacja

Można też odnieść wrażenie, że z roku na rok przybywa aparatów. Mamy 2021 rok i obecnie 3, 4 czy nawet 5 obiektywów z tyłu już nie wzbudza żadnej sensacji. Plus oczywiście coraz większy zoom: 10, 50, 100x, takimi cyframi chwalą się już kolejne modele smartfonów.

Zoomy teleskopowe i hybrydowe to chleb powszedni. Niektórzy stosują sensory ponad 100 Mpx i zamiast robić zoom optyczny, zwyczajnie "cropują", czyli wycinają coraz mniejsze kawałki z centrum kadru. Można i tak, choć warto zaznaczyć, że dobry duży sensor 12 Mpx, z wysokiej jakości obiektywem i dobrze zoptymalizowanym oprogramowaniem zrobi czasami lepsze zdjecia, od aparatu 108 Mpx. Do tego dodajmy rzecz jasna aparat ultraszerokokątny i obiektyw makro, do fotografowania z bardzo bliska (zazwyczaj 2-4 cm od obiektywu).

Filmy 8K

Wyścig na filmy 8K trwa, bo... przecież jest nam to tak bardzo potrzebne! Każdy ma w domu telewizor 8K, monitor 8K i wyświetlacz 8K w smartfonie, prawda? Tak, to jest żart. Po prostu producenci muszą wymyślać kolejne chwyty i zwiększać cyferki, żeby odciągnąć uwagę od tego co ważniejsze - np. od akumulatorów, w których przydałby się skok technologiczny.

18 GB RAM - tyle możesz mieć w smartfonie już teraz

Ile pamięci RAM potrzebuje telefon? Smartfony Apple iPhone radzą sobie wprost genialnie z 3 lub 4 GB RAM, ale Android najwyraźniej potrzebuje więcej RAM'u od laptopa z Windows 11. Cóż... większe cyferki lepiej wyglądają w tabelkach ze specyfikacją. Teraz we flagowych telefonach z Androidem można mieć 8, 12, a nawet 18 GB RAM (np. Asus ROG 5 Ultimate). Znacznie ważniejsze jest stosowanie szybkiej pamięci masowej. W smartfonach flagowych UFS 3.1 to powinien być już standard, który zapewnia szybsze uruchamianie i działanie programów oraz systemu.

Snapdragon 888 czy Apple A15?

Jaki procesor w telefonie z 2021 roku jest najlepszy? Jeśli chodzi o smartfony z Androidem, to oczywiście najważniejszym procesorem jest Snapdragon 888 (użyty np. w realme GT lub Samsung Galaxy Flip 3), a w dalszej kolejności Snapdragon 865 (Samsung Galaxy S20 FE) oraz 870 (POCO F3). W iPhone 13 znajdziemy najnowszy i w zasadzie najlepszy procesor mobilny z przełomu lat 2021/2022, o nazwie Apple A15.

Co jeszcze?

Na pokładzie flagowca powinien znajdować się nowy system. Aktualnie jest to Android 11 lub Android 12, a w iPhone najnowszy iOS 15 (który otrzyma kilka modeli do tyłu). Do tego łączność komórkowa 5G, bardzo szybkie Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.0 lub 5.1 z aptX HD, NFC, dual SIM (również z eSIM) i szybkie ładowanie baterii, w tym indukcyjne.

Wciąż czekamy na lepsze akumulatory

Duży skok do przodu z pewnością by się przydał w kwestii akumulatorów. Nowe, najlepsze smartfony 2021 pracują zazwyczaj 1 - 1,5, maksymalnie 2 dni na baterii, przy typowym użytkowaniu. Pod tym względem faktycznie nie widać żadnych wyraźnych postępów od wielu lat. Co prawda wprowadzane są coraz lepsze technologie ładowania, które pozwalają naładować akumulator do pełna nawet w około pół godziny. Są też coraz szybsze ładowarki indukcyjne (bezprzewodowe). To jednak za mało, by postęp w dziedzinie akumulatorów uznać za duży. Chyba każdy z nas doceniłby smartfon flagowy, działający 2 tygodnie na baterii, prawda?

Najlepsze telefony 2021

Asus ZenFone 8 - najlepszy telefon z Androidem poniżej 6 cali Ocena benchmark.pl









5/5 Moim zdaniem ZenFone 8 to najbardziej niedoceniony telefon dostępny w aktualnej sprzedaży. Jest perełką, którą można docenić dopiero wtedy, gdy zaczniemy jej używać. Zupełnie poważnie - Asus ZenFone 8 to telefon wybitny. Jeśli szukasz modelu z Androidem poniżej 6 cali, to ten będzie po prostu najlepszy. Ma wodoszczelną obudowę IP68, jest fenomenalnie wykonany, bardzo poręczny, ładny, a przy tym ekstremalnie szybki. Co więcej, należy też do ścisłej czołówki pod względem jakości aparatu tylnego (rewelacyjne zdjęcia i nagrywanie filmów 8K). Ma też klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, bardzo dobre głośniki stereo, szybki czytnik linii papilarnych w ekranie, świetny procesor Snapdragon 888, nawet 16 GB RAM, szybkie Wi-Fi i 5G. Bateria też jest niezła. Wyświetlacz AMOLED 120 Hz z funkcją ekranu zawsze włączonego, jest jasny, ostry i wyraźny. Słowem: Asus ZenFone 8 to najlepszy telefon z systemem Android, zwłaszcza jeśli szukasz czegoś poręcznego. Polecam go w stu procentach. Na benchmark.pl możecie przeczytać jego recenzję - link w przycisku poniżej. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64+12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 170 g Zobacz recenzję

Samsung Galaxy Z Flip3 5G - najlepszy składany telefon Ocena benchmark.pl









4,8/5 Galaxy Z Flip 3 to po prostu najlepszy składany smartfon na przełomie lat 2021 i 2022. Jeśli będziecie mieli okazję idźcie do salonu Samsunga i pobawcie się nim przez moment. Dopiero wtedy zobaczycie jak atrakcyjnie wygląda i jak dobrze jest wykonany. To zdecydowanie najładniejszy telefon Samsung od lat i w dodatku jeden z najlepszych. Co ważne składana konstrukcja nie obniżyła wodoszczelności. Ten telefon wytrzyma bez problemu nawet całkowite zanurzenie w słodkiej wodzie, więc poradzi sobie też z ulewą lub przypadkowym zalaniem. Ma procesor Snapdragon 888, dużo szybkiej pamięci i wyświetlacz AMOLED 120 Hz, więc działa bardzo dobrze w każdej sytuacji i nadaje się do gier. Co ważne, na zewnątrz obudowy umieszczono drugi, dotykowy wyświetlacz AMOLED, który pozwala korzystać z aparatów, odtwarzacza muzycznego, pogody i innych widżetów, bez rozkładania telefonu. Telefon jest mały i wygodny w kieszeni, a po rozłożeniu bardzo funkcjonalny. Robi też znakomite zdjęcia i filmy i ma bezprzewodowe ładowanie. Zobacz recenzję tego telefonu na benchmark.pl - link w pomarańczowym przycisku poniżej. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1200 x 2640 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 183 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone 13 Pro - najlepsza alternatywa dla Androida Ocena benchmark.pl









4,9/5 Nowy iPhone 13 to najbardziej opłacalny telefon Apple. Pracuje dłużej na baterii od małego 13 mini i jest znacznie tańszy od wersji Pro. Jest szybki i bardzo wydajny. Poradzi sobie z najbardziej zaawansowanymi grami i aplikacjami. Ma też absolutnie fenomenalny wyświetlacz OLED z HDR Dolby Vision oraz dobre głośniki stereo. Dzięki temu można go polecić również do oglądania filmów na YouTube i Netflix. Robi bardzo dobre zdjęcia w dzień i wieczorem (tryb nocny jest bardzo udany) i imponuje skutecznością stabilizacji optycznej. Może nagrywać wideo 4K60 z przodu i z tyłu. Ma też błyskawiczne i bezpieczne rozpoznawanie twarzy Face ID, które działa nawet w zupełnej ciemności. Wyposażony jest w wodoszczelną obudowę IP68 (aż do 6 metrów pod wodą), bezprzewodowe ładowanie akumulatora, bardzo szybkie Wi-Fi 6, łączność komórkową 5G, NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach i dual SIM z eSIM. Jeśli nie Android, to wybierz iPhone 13. Recenzja już na benchmark.pl - przycisk poniżej. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 203 g

Asus ROG 5 Ultimate - najepszy telefon do gier z wyświetlaczem 144 Hz Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli szukasz bezkompromisowego smartfonu gamingowego, który jednocześnie będzie świetnie wyglądał i dawał radę na co dzień, to Asus ROG 5 Ultimate jest wyśmienitym wyborem. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę jego cenę. To prawdziwy telefon flagowy, wyposażony nawet w 18 GB RAM, 512 GB szybkiej pamięci na dane, topowy procesor i wyświetlacz AMOLED 144 Hz, z rozpoznawaniem dotyku 300 Hz. Do tego potężną baterię 6000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W oraz nowoczesną łączność bezprzewodową, w tym 5G. Unikalną funkcją są specjalne ultradźwiękowe triggery i czujniki dotykowe z tyłu obudowy - dają przewagę głównie w dynamicznych strzelankach online. Słowem - ten telefon nie może być tani. Asus ROG 5 Ultimate to po prostu najlepszy telefon do gier dostępny w polskich sklepach. Ma też solidne głośniki stereo, dobre aparaty, a nawet nakładkę z wentylatorem, przydatną podczas długiego grania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2448 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 64 + 13 + 5 Mpx

Waga 239 g

Xiaomi 11T - dobry telefon do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dlaczego Xiaomi 11T, a nie 11T Pro? Bo w praktyce zwykły 11T działa niemal równie szybko, ma 120-hercowy wyświetlacz AMOLED, takie same aparaty z przodu i z tyłu, identyczną baterię, równie szybką pamięć masową, dużo RAM, jednakowy czytnik linii papilarnych, ten sam system i obudowę wykonaną ze szkła Gorilla Glass Victus i aluminium. Jeśli ktoś koniecznie chce przyjrzeć się cyferkom, to trzeba przyznać, że 11T Pro ma lepszy procesor pozwalający nagrywać wideo 8K z tyłu. W większości sytuacji jedyną odczuwalną różnicą jest trochę wolniejsze ładowanie (które i tak jest szybkie). Moim zdaniem po prostu nie warto dopłacać. Xiaomi 11T może nie należy do ścisłej elity, ale na pewno zasługuje na miejsce w dziesiątce najlepszych telefonów na rynku. Jest jednym z najlepszych smartfonów do 2500 zł. Najważniejsze cechy: Wymiary 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

Waga 203 g

System operacyjny Android 11

Pamięć masowa 128 GB

Bateria (pojemność) 5000 mAh

Aparat (tył) 108 + 5 + 8 Mpx

Złącza USB typu C

Pamięć RAM 8 GB

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 1200 Ultra

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), NFC, Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2

dual SIM tak

rodzaj karty SIM nanoSIM

vivo X60 Pro - telefon z najlepszą stabilizacją Ocena benchmark.pl









4,5/5 Testowałem vivo X60 Pro i spodobał mi się pod kilkoma względami, ale w kwestii efektywności stabilizacji optycznej, to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy smartfon na rynku. Większość smartfonów flagowych ma po prostu stabilizację optyczną, czasami połączoną z cyfrową. Jednak vivo X60 Pro ma oprócz tego miniaturowy gimbal. Tak, nie przewidzieliście się - miniaturowy gimbal wewnątrz obudowy. Daje on znacznie lepsze efekty podczas filmowania i robienia zdjęć. Obraz wręcz płynie, a zdjęcia nocne są jasne i jednocześnie nieporuszone. Na tym jednak nie koniec. Vivo X60 Pro ma 12 GB RAM i 256 GB szybkiej pamięci na dane, a do tego wydajny procesor. Efekt - bardzo stabilne i szybkie działanie w grach, aplikacjach i multimediach. Wyświetlacz też robi dobre wrażenie. Jest to AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,56 cala i wysokiej jasności 800 cd/m2, chwilowo docierającej nawet do 1300 cd/m2. Dwie słabsze strony: tylko 1 dzień pracy na baterii i tył obudowy podatny na wybłyszczenia (ale większość osób i tak pewnie założy etui ochronne). Test już jest na benchmark.pl Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,56 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2378 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 13 + 13 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 177 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

realme GT 5G - telefon flagowy w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









5/5 Realme GT 5G to największy realny konkurent Xiaomi, w cenie 2000 - 2500 zł. Ma najlepszy procesor stosowany w telefonach z Androidem, czyli Snapdragon 888, a do tego mnóstwo szybkiej pamięci - do 12 GB RAM i 256 GB masowej. Gry, social media i wymagające aplikacje to dla niego żadne wyzwanie. Działa sprawnie w każdych okolicznościach. Oferuje szybkie ładowanie od zera do pełna w około pół godziny. Ma jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz z rozpoznawaniem dotyku 360 Hz i jeden z najszybszych czytników linii papilarnych wbudowanych w ekran. Wygląda świetnie i jest dobrze wykonany (zwłaszcza w wersji żółtej). Ma wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, dual SIM, NFC, głośniki stereo i baterię na 1 - 1,5 dnia działania. Więcej przeczytasz w recenzji realme GT 5G na benchmark.pl. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 186.5 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Asus ZenFone 8 Flip - telefon z najlepszym aparatem przednim Ocena benchmark.pl









4,5/5 Widać tutaj jednak kilka różnic w porównaniu do standardowej wersji ZenFone 8. Model Flip ma większy wyświetlacz (około 6,7 zamiast 5,9 cala), więc jest znacznie mniej poręczny. Panel AMOLED ma odświeżanie 90 Hz, zamiast 120 Hz, więc obraz nie jest tak płynny. W większej obudowie mieści się większy akumulator, więc jest Flip znacznie cięższy, ale za to pracuje dłużej od standardowej wersji. Największą różnicą są jednak aparaty tylne, które po rozłożeniu pełnią funkcję aparatów przednich. Innymi słowy identyczną jakość, obiektywy i nagrywanie 8K uzyskamy z obu stron. Warto tutaj przypomnieć, że ZenFone 8 i ZenFone 8 Flip robią wyśmienitej jakości zdjęcia i nagrania wideo. To świetny smartfon dla vlogera i początkującego YouTubera. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 230 g

Motorola Edge 20 Pro - telefon z wyświetlaczem 144 Hz OLED Ocena benchmark.pl









4/5 Szybki telefon z dużym wyświetlaczem OLED 144 Hz, wykrywaniem dotyku aż 576 Hz, 10-bitowymi kolorami i przestrzenią DCI-P3, a do tego bardzo wysoką wydajnością. Oznacza to, że nadaje się bardzo dobrze do gier, multimediów, mediów społecznościowych i sprawnej obsługi wielu kart w przeglądarce (12 GB RAM). Motorola Edge 20 Pro to dość mało znany telefon, który zasługuje na zdecydowanie większą uwagę. Ma z tyłu aparat główny 108 Mpx z nagrywaniem 8K24, a do tego zoom optyczny 5x i dobry aparat ultraszerokokątny. Przedni aparat ma 32 Mpx i nagrywa wideo 4K30. Motorola Edge 20 Pro działą szybko, ma 5G, szybkie Wi-Fi i baterię na 1 - 1,5 dnia pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 16 + 8 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 190 g

Samsung Galaxy Z Fold3 5G - najlepszy telefon biznesowy Ocena benchmark.pl









4/5 Na koniec zostawiam telefon znakomity i wybitnie funkcjonalny, ale przeznaczony raczej dla dość wąskiego grona użytkowników. Galaxy Z Fold 3 to smartfon składany w osi pionowej, co przekłada się na jego walory użytkowe. Po pierwsze - po rozłożeniu jest bardzo duży i oferuje aż 7,6 cala użytecznej przestrzeni dotykowej, o proporcjach wygodnych do pracy z aktywnym piórkiem S Pen, tworzenia odręcznych notatek i pracy na kilku aplikacjach. Po drugie - po złożeniu jest dość wąski, ale wysoki, więc na zewnątrz ma dodatkowy, duży wyświetlacz AMOLED, który wystarcza do normalnej obsługi systemu (np. szybkiego odpisywania na wiadomości lub przeglądania internetu). To z pewnością duża zaleta na tle innego składanego modelu Galaxy Z Flip 3. Trzeba przyznać, że Z Fold 3 ma topową wydajność, działa błyskawicznie i ma dobre aparaty, ale ze względu na proporcje po rozłożeniu oraz ogólną wielkość i masę jest to raczej telefon do użytku biznesowego - dobry np. do robienia notatek podczas spotkań oraz szybkiej edycji dokumentów. Do klasycznego, uniwersalnego, codziennego używania lepszy będzie Z Flip 3. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android

Wyświetlacz (przekątna) 7,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2208x1768 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 271 g

Najlepszy telefon. Opinia

Moim zdaniem najlepszym telefonem z Androidem na przełomie 2021 i 2022 roku jest Asus ZenFone 8. Fenomenalna szybkość działania, znakomity aparat i bardzo dobry wyświetlacz - to jego największe zalety.

A jaki telefon jest Twoim zdaniem najlepszy? Daj znać w komentarzu.