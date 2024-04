Wiosna pełną parą, a porządki w ogrodzie same się nie zrobią. Jeśli to dla Ciebie przykry obowiązek to z pomocą przyjdzie robot koszący. Dobry robot ogrodowy przyda się każdemu, kto ma przydomowy ogródek. Podpowiadamy jaką kosiarkę automatyczną kupić.

Robot koszący – jaki wybrać?

W tym poradniku podpowiadamy na co zwrócić uwagę kupując robota ogrodowego oraz jakie modele kosiarek automatycznych warto obecnie wybrać. Takie urządzenie powinien mieć każdy, kto ma przydomowy ogródek, ale nie lubi w nim pracować.

Koszenie trawy to najczęściej wykonywana czynność, dzięki której to miejsce wygląda schludnie i chce się w nim przebywać, a zajmuje sporo czasu i nierzadko jest męczące. Robot do koszenia trawy wykona niemal całą tą pracę za nas. Wystarczy go włączyć, a później można usiąść na świeżym powietrzu i obserwować jak nasz ogród staje się piękniejszy.

Przejdźmy teraz do konkretów i odpowiedzmy na podstawowe pytanie - na co warto zwrócić uwagę przed zakupem robota do koszenia trawy?

Wśród najważniejszych kwestii warto wymienić co najmniej:

moc silnika,

układ ogrodu,

powierzchnię koszenia,

akumulator,

poziom hałasu,

szerokość koszenia.

Szczegóły na ten temat znajdziecie w dalszej części poradnika.

Jaki robot koszący kupić? Ranking 2024:

Worx Landroid M500 WR165E – dobry robot koszący Ocena benchmark.pl









4,8/5 Pierwsza propozycja to model robota koszącego Landroid M500 WR165E popularnej marki Worx. Korzysta on ze sztucznej inteligencji, dzięki której sam decyduje kiedy kosić, by efekty jego pracy były jak najlepsze. Producent zapewnia, że ten robot ogrodowy kosi trawę do 4 centymetrów od krawędzi, więc poprawki nie są praktycznie potrzebne, a do tego dobrze radzi sobie także w wąskich korytarzach. Dedykowana aplikacja na iOS i Android umożliwia korzystanie z wielu dodatkowych, tak zwanych „inteligentnych” funkcji. Dedykowany do trawnika o powierzchni do 500 metrów kwadratowych. Model Worx Landroid M700 WR142E przeznaczony jest do większych trawników o powierzchni do 700 metrów kwadratowych.

Gardena SILENO life 750 – niezawodny robot ogrodowy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Kolejny popularny model robota do koszenia trawy. Jedną z jego głównych zalet jest cicha praca, a producent deklaruje, że generowany przez niego hałas jest na poziomie 57 dB. Można zatem wypoczywać w ogrodzie w czasie, gdy ten robot pracuje. Dedykowany do ogrodów, których powierzchnia nie przekracza 750 metrów kwadratowych. W tym przypadku także dostępna jest aplikacja, która pomaga między innymi zmapować ogród i ustalić, które strefy mają być na przykład koszone z większą intensywnością, a które pominięte. Co ważne, ten robot do koszenia trawy może pracować w terenie o nachyleniu do 35%. Warto też dodać, że na jednym ładowaniu pracuje około 65 minut, czas uzupełnienia energii wynosi 60 minut, a robot samodzielnie wraca do stacji dokującej.

Dreame Roboticmower A1 – nowoczesna kosiarka automatyczna Ocena benchmark.pl









4,9/5 Nowość na rynku. Firma Dreame znana jest z produkcji dobrych odkurzaczy automatycznych, a teraz przebojem wchodzi na rynek kosiarek autonomicznych. Roboticmower A1 mapuje otoczenie, dzięki czemu skutecznie wykrywa i omija przeszkody. Co ciekawe, może robić to także po zmroku. Porusza się po ścieżce w kształcie litery U, a nie losowo, co skraca czas pracy. Dzięki aplikacji możliwe jest między innymi szybkie dostosowanie wysokości koszenia w zakresie od 30 do 70 mm, zarządzanie mapami czy zmiana trybu pracy. Producent deklaruje, że w ciągu jednego dnia ten robot może zadbać o ogród o powierzchni nawet 1000 metrów kwadratowych. Potrafi także samodzielnie powrócić do stacji dokującej, więc nie trzeba się martwić o jego ładowanie.

Wśród popularnych modeli warto wymienić jeszcze następujące roboty do koszenia trawy:

Gardena Smart Sileno City – inteligentny robot koszący do ogrodów o powierzchni do 250 metrów kwadratowych, który sterowany jest za pomocą aplikacji. Jeśli masz mały ogród i duży portfel to będzie to świetny wybór.

SEGWAY Navimow i108E – robot koszący do obszarów, których powierzchnia wynosi co najwyżej 800 metrów kwadratowych. Oparty na technologii GPS i sensorach RTK. Pracuje w terenie o nachyleniu do 30% i generuje hałas na poziomie 58 dB.

– robot koszący do obszarów, których powierzchnia wynosi co najwyżej 800 metrów kwadratowych. Oparty na technologii GPS i sensorach RTK. Pracuje w terenie o nachyleniu do 30% i generuje hałas na poziomie 58 dB. STIGA G 600 – marka od dawna znana z produkcji sprzętu i akcesoriów ogrodowych. Gabarytowo niewielki robot koszący G 600 może skosić trawnik o powierzchni do 600 metrów kwadratowych i wspinać się na wzniesienia o nachyleniu do 24 stopni. Wykrywa przeszkody i deszcz. W tym drugim przypadku od razu wraca do stacji dokującej.

– marka od dawna znana z produkcji sprzętu i akcesoriów ogrodowych. Gabarytowo niewielki robot koszący G 600 może skosić trawnik o powierzchni do 600 metrów kwadratowych i wspinać się na wzniesienia o nachyleniu do 24 stopni. Wykrywa przeszkody i deszcz. W tym drugim przypadku od razu wraca do stacji dokującej. STIGA A 1500 - ostatnia propozycja to testowany przez nas robot koszący STIGA A 1500. Ten robot ogrodowy korzysta z GPS RTK, a połączenie odbywa się przez sieć 4G, więc potrzebuje tylko jednej stacji bazowej. Co ciekawe, dzięki opatentowanej technologii AGS sam planuje sobie pracę, a 1500 metrów kwadratowych skosi w dwóch cyklach. Radzi sobie ze wzniesieniami o nachyleniu do 24 stopni.

Robot koszący STIGA A 1500

Robot ogrodowy - na co zwrócić uwagę?

Moc silnika

Moc silnika odpowiada między innymi za to jak szybko robot koszący upora się ze swoją pracą. Mówiąc wprost - im wyższa moc, tym szybciej skosi trawnik. Duża moc przyda się także przy dużym nachyleniu terenu oraz gęstej roślinności.

Układ ogrodu i powierzchnia koszenia

To chyba najbardziej rozbudowane zagadnienie. Po pierwsze, warto sprawdzić maksymalny kąt nachylenia terenu, na którym działać może kosiarka automatyczna i dopasować ją do układu w ogrodzie. Tańsze roboty do koszenia trawy często nie radzą sobie z nachyleniem nie większym niż 20-25 stopni. Po drugie, istotne będą tutaj ścieżki przecinające trawnik oraz wszelkiego rodzaju przeszkody, na przykład drzewa, oczka wodne, trampolina czy grill. W przypadku lepszych modeli jest możliwość wyznaczenia strefy pracy, dzięki czemu uniknąć można problemów związanych z tym, że robot ogrodowy uzna ścieżkę za granicę ogrodu i nie skosi trawy po jej drugiej stronie. Warto też by robot koszący posiadał czujniki do wykrywania przeszkód by w nie nie uderzał. Są też systemy bezpieczeństwa, które chowają ostrza, w przypadku kontaktu robota z kimś lub czymś innym niż trawa.

Powierzchnia koszenia to z kolei jeden z ważniejszych parametrów. Poszczególne modele robotów koszących zaprojektowane są do jednorazowego koszenia określonej powierzchni. Trzeba zatem tak dobrać tą wartość, by zakupiona kosiarka autonomiczna była w stanie skosić cały trawnik. Warto wybrać model, który skosi nieco więcej niż wynosi powierzchnia ogrodu, w którym ma pracować.

Akumulator

Istotny jest zarówno czas pracy na jednym ładowaniu, jak i czas ładowania akumulatora. Ten pierwszy powiązany jest z powierzchnią koszenia. Robot koszący mogący skosić 1000 metrów kwadratowych ma zazwyczaj bardziej pojemny akumulator niż taki, który może skosić 500 metrów kwadratowych. Im krótszy czas ładowania tym lepiej. Wyobraźmy sobie sytuację, że dzień wcześniej lub w ten sam dzień rano dowiadujemy się o niespodziewanej wizycie gości. Pogoda sprzyja, ale trawnik nie skoszony, a robot rozładowany. Sami wiecie, co mamy na myśli. Na koniec warto też wspomnieć o funkcji automatycznego ładowania. Robot koszący z taką funkcją automatycznie wróci do stacji dokującej, gdy poziom baterii będzie niski.

Poziom hałasu

Do tego, że im niższy poziom hałasu, tym lepiej nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Najczęściej kupowane modele generują hałas w granicach 60-80 dB. Warto zwrócić na to szczególną uwagę w przypadku, gdy macie zamiar przebywać w ogrodzie w czasie pracy kosiarki automatycznej. Nie należy także zapominać, że hałas jest między innymi wynikową mocy silnika (co do zasady - im większa moc, tym większy hałas), więc wybierając robota do koszenia trawy należy zwracać uwagę na wszystkie wspominane przez nas parametry.

Szerokość koszenia

Szerokość koszenia wpływa między innymi na czas pracy kosiarki autonomicznej (tu znowu – im większa szerokość, tym trawnik będzie skoszony szybciej). Jednak większa szerokość koszenia to większe gabaryty samego robota koszącego i mniejsza zwrotność. W przypadku małego ogrodu nie warto zatem stawiać na robota oferującego dużą szerokość koszenia.

Dodatkowe funkcje

Czujniki deszczu – nie jest tajemnicą, że nie należy kosić mokrej trawy. Robot z takimi czujnikami przerwie koszenie, gdy zacznie padać deszcz.

– nie jest tajemnicą, że nie należy kosić mokrej trawy. Robot z takimi czujnikami przerwie koszenie, gdy zacznie padać deszcz. Czujniki wysokości trawy – taki czujnik zapewni, że robot nie będzie kosić skoszonej trawy, co pozwoli między innymi zaoszczędzić energię zgromadzoną w akumulatorze.

– taki czujnik zapewni, że robot nie będzie kosić skoszonej trawy, co pozwoli między innymi zaoszczędzić energię zgromadzoną w akumulatorze. Mulczowanie – to funkcja rozdrabniania skoszonej trawy na małe fragmenty. Dzięki niej nie trzeba zbierać skoszonej trawy.

– to funkcja rozdrabniania skoszonej trawy na małe fragmenty. Dzięki niej nie trzeba zbierać skoszonej trawy. Smart robot koszący – możliwość połączenia robota do koszenia trawy ze smartfonem i specjalną aplikacją otwiera nowe możliwości. Można między innymi ustawić harmonogram pracy robota czy wskazać konkretną powierzchnię do skoszenia.

Najlepszy robot koszący

Trudno jednoznacznie wskazać, który model wybrać. Robot ogrodowy powinien być dobrany do powierzchni i układu ogrodu oraz potrzeb i oczekiwań użytkownika. Inna kosiarka automatyczna sprawdzi się w małym ogródku, a inna na większym terenie.

