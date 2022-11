W tym rankingu telefonów znajdziesz modele o największych możliwościach. Prezentujemy ich główne cechy, specyfikacje oraz aktualne ceny w polskich sklepach. Są to szybkie, wydajne, nowoczesne telefony warte zakupu.

Ranking najlepszych telefonów na rynku

W tym rankingu znajdziesz najlepsze smartfony flagowe, czyli modele o największych możliwościach i najlepszej jakości. Nie są to tanie urządzenia, stąd jeśli masz spore wymagania, ale nie chcesz przesadzić z wydatkami, możesz skorzystać z naszego poradnika zakupowego mówiącego o najlepszych telefonach do 3000 zł lub polecanych telefonach do 2500 zł.

Jeśli natomiast jesteś zwolennikiem środkowej półki i poszukujesz czegoś tańszego, polecamy dobre telefony do 2000 zł i opłacalne smartfony do 1500 zł. Chcesz sprawdzić dwa telefony obok siebie? Możesz to zrobić w naszej porównywarce telefonów.

Najlepsze smartfony:

Sprawdźmy jakie cechy mają najlepsze telefony u progu 2023 roku.

Najlepszy telefon z AMOLED. A może składany?

Niemal wszystkie nowe flagowce są bardzo duże, przekraczając często 6,5 cala. Kiedyś ludzie mówili, że tabletu nie da się przenosić w kieszeni, a tu proszę... Jednak się da! Takie urządzenia są lubiane przez większość osób, dlatego producenci tworzą najwięcej dużych telefonów. Jeszcze nie tak dawno temu smartfony z wyświetlaczami o przekątnej bliskiej 7 cali byłyby wyśmiane. Tymczasem pojawiły się składane telefony o wydłużonych proporcjach, wyposażone w ogromne wyświetlacze i z cienkimi ramkami.

Technologia HDR10, HDR Dolby Vision i AMOLED to też już standard. Kontrowersyjne notche (wcięcia w wyświetlaczu) znikają, zastępowane przez wysuwane aparaty lub okrągłe otwory w ekranie, a nawet aparaty całkowicie schowane pod wyświetlaczem (np. w modelu Samsung Galaxy Fold 3).

Odświeżanie 120 Hz lub 144 Hz. To odczuwalny krok do przodu

Istotnym i przydatnym trendem jest stosowanie wyświetlaczy o podwyższonym odświeżaniu 90, 120, a nawet 144 Hz. To jest akurat rzecz bardzo dobra i ważna dla użytkowników, bo zwiększa płynność działania telefonu i gier, zmniejszając przy tym zmęczenie oczu.

Kilka aparatów, jaśniejsze obiektywy, lepsza stabilizacja

Można też odnieść wrażenie, że z roku na rok przybywa aparatów - obecnie 3 lub 4 obiektywy z tyłu już nie wzbudzają żadnej sensacji. Plus oczywiście coraz większy zoom optyczny 10x oraz cyfrowy 30, 50, 100x. Takimi cyframi chwalą się już kolejne modele smartfonów.

Zoomy teleskopowe i hybrydowe to chleb powszedni. Niektórzy stosują sensory ponad 100 Mpx i zamiast robić zoom optyczny, zwyczajnie "cropują", czyli wycinają coraz mniejsze kawałki z centrum kadru. Można i tak, choć warto zaznaczyć, że dobry duży sensor 12 Mpx, z wysokiej jakości obiektywem i dobrze zoptymalizowanym oprogramowaniem zrobi czasami lepsze zdjęcia, od aparatu 108 Mpx. Do tego dodajmy rzecz jasna aparat ultraszerokokątny i obiektyw makro, do fotografowania z bardzo bliska (zazwyczaj 2-4 cm od obiektywu).

Filmy 8K

Wyścig na filmy 8K trwa, bo... przecież jest nam to tak bardzo potrzebne! Każdy ma w domu telewizor 8K, monitor 8K i wyświetlacz 8K w smartfonie, prawda? Tak, to jest żart. Po prostu producenci muszą wymyślać kolejne chwyty i zwiększać cyferki, żeby odciągnąć uwagę od tego co ważniejsze - np. od akumulatorów, w których przydałby się skok technologiczny.

16 lub 18 GB RAM - tyle możesz mieć w smartfonie już teraz

Ile pamięci RAM potrzebuje telefon? Smartfony Apple iPhone radzą sobie wprost genialnie z 4 GB RAM, ale Android najwyraźniej potrzebuje więcej RAM'u od laptopa z Windows 11. Cóż... większe cyferki lepiej wyglądają w tabelkach ze specyfikacją. Teraz we flagowych telefonach z Androidem można mieć 8, 12, a nawet 16 lub 18 GB RAM (np. Asus ROG 6D Ultimate). Znacznie ważniejsze jest stosowanie szybkiej pamięci masowej. W smartfonach flagowych UFS 3.1 to powinien być już standard, który zapewnia szybsze uruchamianie i działanie programów oraz systemu.

Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 888 czy Apple A16?

Jaki procesor w telefonie jest najlepszy? Jeśli chodzi o smartfony z Androidem, to oczywiście najważniejszym obecnie procesorem jest Snapdragon 8 Gen 1 (użyty np. w realme GT 2 Pro lub Samsung Galaxy Flip 4), a w dalszej kolejności Snapdragon 888 (Samsung Galaxy S21 FE) oraz 870 (POCO F4). W iPhone 14 Pro znajdziemy najnowszy i w zasadzie najlepszy procesor mobilny, czyli Apple A16 Bionic.

Co jeszcze?

Na pokładzie flagowca powinien znajdować się nowy system. Aktualnie jest to Android 13 (lub ewentualnie Android 12), a w iPhone najnowszy iOS 16. Do tego łączność komórkowa 5G, bardzo szybkie Wi-Fi 6 lub 6E, Bluetooth 5 z aptX HD, NFC, dual SIM (również z eSIM), szybkie ładowanie baterii, w tym indukcyjne, a także bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Wciąż czekamy na lepsze akumulatory

Duży skok do przodu z pewnością by się przydał w kwestii akumulatorów. Nowe, najlepsze smartfony w 2023 roku pracują zazwyczaj 1 - 1,5, maksymalnie 2 dni na baterii, pod warunkiem, że ich nie przeciążamy. Pod tym względem faktycznie nie widać żadnych wyraźnych postępów od wielu lat. Co prawda wprowadzane są coraz lepsze technologie ładowania, które pozwalają naładować akumulator do pełna nawet w około pół godziny. Są też coraz szybsze ładowarki indukcyjne (bezprzewodowe). To jednak za mało, by postęp w dziedzinie akumulatorów uznać za duży. Chyba każdy z nas doceniłby smartfon flagowy, działający 2 tygodnie na baterii, prawda?

Najlepsze telefony - ranking top 10:

Asus ZenFone 9 8/256 GB - najlepszy mały telefon z Androidem Ocena benchmark.pl









4,9/5 Odkąd miałem możliwość przetestowania Asusa ZenFone 9 stał się moim ulubionym smartfonem. Ten model jest po prostu fenomenalny, zwłaszcza jeśli masz dość dużych, ciężkich i nieporęcznych cegieł w kieszeni. ZenFone 9 jest bardzo wygodny w obsłudze jedną ręką, a przy tym ekstremalnie szybki i ma kilka innych ważnych zalet. Wyposażony jest w jeden z najlepszych procesorów mobilnych, idealny do gier, filmów, mediów społecznościowych i innych aplikacji. Ponadto moim zdaniem ma najlepszą jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym mini jack 3,5 mm, ze wszystkich popularnych telefonów w ostatnich latach. Muzyka brzmi fenomenalnie, zwłaszcza ta nieskompresowana lub skompresowana bezstratnie. Oferuje też bardzo dobry aparat ze skuteczną 6-osiową stabilizacją optyczną, ma imponujący wyświetlacz AMOLED 120 Hz o wysokiej jasności, a także wodoszczelną obudowę IP68. Działa błyskawicznie, jest ładny i bardzo komfortowy. Należy do czołówki najlepszych smartfonów i jest tańszy od wielu flagowych konkurentów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Xiaomi 12T Pro 8/256 GB - szybki telefon do 3500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Xiaomi 12T Pro ma potężne możliwości. Zacznę od tego, że ma aparat tylny 200 Mpx, co już jest dużym wyróżnieniem na tle wielu konkurentów. W recenzji na benchmark.pl możesz zobaczyć jak imponującą szczegółowość i ostrość zdjęć zapewnia ten telefon. Taką liczbę pikseli trzeba jednak sprawie przetworzyć, by móc szybko robić atrakcyjne zdjęcia i nagrywać filmy 8K24 lub 4K60. Dlatego na pokładzie umieszczono bardzo wydajny procesor i szybką pamięć. Xiaomi 12T Pro ma duży akumulator, wystarczający na 1,5 dnia działania, a na dodatek w komplecie dostajemy bardzo szybką ładowarkę 120 W. Uzupełnia ona energię od zera do pełna w około 20 minut, czyli bardzo szybko (szybciej od większości innych telefonów w podobnej cenie). Telefon nie ma oficjalnego standardu wodoszczelności i nie jest wyposażony w indukcyjne, bezprzewodowe ładowanie baterii. Ma za to bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2712x1220 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 205 g Zobacz recenzję

realme GT 2 Pro 12/256 GB - dobry telefon do 4000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Realme GT 2 Pro to telefon tak dobry, że szczerze mówiąc lepszego nie potrzebujesz. Ma bardzo jasny wyświetlacz AMOLED 1400 cd/m2, który w dodatku wykonany jest w technologii LTPO 2. Oznacza to, że cechuje się dynamicznym odświeżaniem od 1 do 120 Hz, więc w zależności od wyświetlanych treści może automatycznie wybierać lepszą płynność obrazu, albo obniżać ją, by oszczędzać baterię. Robi to bardzo dobrze, bo pomimo dużego wyświetlacza i wysokiej wydajności wytrzymuje nawet 2 pełne dni na jednym ładowaniu. W dodatku ładuje się do pełna dość szybko, bo w 40 minut. Jego wydajność jest absolutnie topowa, bo smartfon ma procesor Snapdragon 8 Gen 1 (czyli jeden z najlepszych), 8 lub 12 GB RAM i szybką pamięć masową UFS 3.1. Ujmując rzecz krótko: działa szybko w każdej sytuacji, nawet w najbardziej wymagających grach i programach. Warto jeszcze dodać, że ma bardzo dobre aparaty z tyłu (50 + 50 Mpx) i z przodu (32 Mpx) oraz nagrywa wideo 8K24 lub 4K60. Realme GT 2 Pro to elita wśród najlepszych telefonów, również w 2023 roku. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1440x3216 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 50 + mikro Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 189 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola Edge 30 Ultra 12/256 GB - najlepszy telefon do 4000 - 4500 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Ma aparat 200 Mpx z tyłu, 60 Mpx z przodu i ekstremalnie wydajny procesor z najwyższej półki Snapdragon 8+ Gen 1. Wyposażony jest w bardzo szybką ładowarkę 125 W uzupełniającą energię do pełna w około pół godziny, a oprócz tego ma funkcję ładowania bezprzewodowego 50 W. Oferuje nie tylko najlepszą łączność komórkową 5G, ale też superszybkie Wi-Fi 6E. Ma moim zdaniem najlepszy czytnik linii papilarnych w ekranie (odblokowuje telefon bardzo szybko, już za pierwszym dotknięciem). Na pokładzie ma imponująco dobry wyświetlacz OLED 144 Hz z obsługą HDR i trybem zawsze włączonym (AOD), a także dobre głośniki stereo. Nadaje się świetnie do filmów, gier i nawet najbardziej wymagających aplikacji. Działa 1,5 dnia na baterii, robi piękne zdjęcia i filmy (nawet 8K z tyłu i 4K z przodu), a także wygląda bardzo dobrze i jest solidnie wykonany. Powyższe zalety sprawiają, że należy do elity najlepszych telefonów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 198.5 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Sony Xperia 5 IV 8/128 GB - najlepszy mały telefon Sony do 4500 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 W porównaniu do poprzedniego modelu zmieniono procesor na nowszy i wydajniejszy (Snapdragon 8 Gen 1), wstawiono lepsze szkło chroniące wyświetlacz (Gorilla Glass Victus), aparaty tylne mają identyczną rozdzielczość, ale obniżono trochę zoom optyczny i polepszono ogólną jakość obrazu, ulepszono też aparat przedni. Telefon może teraz nagrywać wideo 4K z przodu i z tyłu. Ma też szybszą łączność Wi-Fi 6E i USB-C 3.2. Zwiększono również pojemność baterii do 5000 mAh, więc mozna oczekiwać dłuższego czasu pracy, plus dodano ładowanie bezprzewodowe oraz indukcyjne ładowanie zwrotne, więc możesz doładować swoje słuchawki bezprzewodowe za pomocą tego telefonu (po prostu kładąc je na tył obudowy). Xperia 5 IV ma też wodoszczelną obudowę IP68, więc wytrzyma nawet całkowite zanurzenie pod wodę. Wyposażona jest w NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach i dobry wyświetlacz OLED 120 Hz o przekątnej 6.1 cala, co bardzo pozytywnie wpływa na komfort obsługi, zwłaszcza jedną ręką. Nie zabrakło też slotu na kartę pamięci microD. To bardzo poręczny, szybki i nowoczesny smartfon. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 172 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy Flip4 8/256 GB - wodoszczelny telefon składany Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ten smartfon ma składaną obudowę i tym samym składany wyświetlacz AMOLED 120 Hz. Samsung słynie z wysokiej jakości obrazu i tak też jest w tym przypadku. Co ważne, Galaxy Flip4 jest znacznie tańszy od głównego konkurenta, czyli Motoroli Razr 2022, a przy tym ma bardzo zbliżone możliwości. Niekoniecznie jest lepszy od niej, ale z pewnością bardziej opłacalny w zakupie. Ma drugi, mniejszy, ale bardzo przydatny wyświetlacz zewnętrzny (też AMOLED), na którym można sprawdzać powiadomienia, pogodę, kontrolować muzykę, łączyć się szybko telefonicznie z wybranymi kontaktami i korzystać z innych widżetów. Ma też bardzo dobre aparaty i z obu stron nagrywa filmy 4K. Posiada funkcję indukcyjnego ładowania akumulatora, nowoczesną łączność bezprzewodową i pomimo składanej konstrukcji jest wodoszczelny (IPx8). Bateria nie imponuje pojemnością, ale wystarcza na 1-1,5 dnia typowego działania. Na boku obudowy umieszczono bardzo szybki czytnik linii papilarnych do błyskawicznego odblokowywania telefonu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2640x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 187 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola Razr 2022 8/256 GB - najlepszy telefon składany Ocena benchmark.pl









4,9/5 W porównaniu do Samsunga Galaxy Flip4 Motorola Razr 2022 ma przede wszystkim większy dodatkowy ekran zewnętrzny. Można na nim wykonać więcej czynności i korzystać z większej liczby aplikacji (nawet oglądać YouTube na złożonym telefonie). Ponadto ma lepsze aparaty zarówno z tyłu, jak i z przodu (odpowiednio 50 i 32 Mpx). Może nagrywać filmy 8K z tyłu, ale tylko Full HD z przodu. Ma identyczny procesor Snapdragon 8+ Gen 1, więc nadaje się do wszelkich multimediów, gier i zaawansowanych aplikacji. Działa szybko w każdej sytuacji. Ze względu na lepszą optymalizację systemu Motorola działa trochę dłużej od Samsunga, zazwyczaj około 1,5 dni, ale nie ma funkcji bezprzewodowego ładowania baterii. Nie jest też wodoszczelna, co dla niektórych osób może być ważną cechą. Ogólnie rzecz ujmując, telefon na co dzień spisuje się trochę lepiej od konkurencyjnego Samsunga, ale jest zauważalnie droższy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 200 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256 GB - najlepszy telefon do 6000 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jeśli nie uznajesz kompromisów i po prostu chcesz mieć najlepszy telefon bez względu na koszt, to Galaxy S22 Ultra jest właśnie dla Ciebie. To smartfon dla najbardziej wymagających osób, które muszą mieć wszystko co najlepsze w jednym. Wystarczy choćby wspomnieć o tym, że w obudowie znajdziemy najlepsze aktywne piórko na rynku, którego możliwości są olbrzymie, od pisania, poprzez konwersję tekstu do postaci cyfrowej, aż po zdalne sterowanie aparatem za pomocą gestów w powietrzu. Ma też dwa teleobiektywy z powiększeniem 10x i 3x, nagrywanie 8K z tyłu lub 4K60 z przodu i z tyłu, bardzo dobry aparat 40 Mpx do selfie, 8 lub 12 GB RAM, nawet 1 TB pamięci masowej UFS 3.1, bezprzewodowe ładowanie, indukcyjne ładowanie zwrotne, NFC, 5G, Wi-Fi 6E, a do tego jeden z najlepszych wyświetlaczy stosowanych w smartfonach w 2023 roku. Jest też wodoszczelny zgodnie ze standardem IP68. Co tutaj dużo pisać - Samsung Galaxy S22 Ultra to prawdziwy Ultra telefon. Jedyną słabszą stroną jest czas pracy, wynoszący typowo około 1 dnia. Mimo wszystko, jeśli tylko Cię na niego stać, to warto go kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2200

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx + 10 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 229 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Asus ROG 6D Ultimate 16 / 512 GB - najlepszy telefon gamingowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jesteś zapalonym graczem i potrzebujesz najlepszego smartfonu do gier? Jeśli tak, to zdecydowanie polecam Asus ROG 6D Ultimate. Zdecydowanie wyróżnia się kilkoma cechami. Po pierwsze, ma wbudowane dotykowe triggery, czyli programowalne przyciski idealne przede wszystkim do szybkich strzelanek sieciowych, ale nie tylko. Po drugie w zestawie ma specjalną nakładkę z aktywnym chłodzeniem, przydatną podczas długich sesji grania. Nakładka ta ma też sprzętowe triggery i podświetlanie, więc jest praktyczna i wygląda świetnie. Po trzecie, wyposażony jest w dodatkowy, tylny wyświetlacz wyświetlający powiadomienia, informacje o ładowaniu i inne komunikaty. Po czwarte, ten telefon może mieć (uwaga!) 16, a nawet 18 GB RAM, co przyćmiewa w zasadzie wszystkie inne, popularne telefony flagowe na rynku. Co ciekawe, nie zastosowano w nim procesora Snapdragon, lecz konkurencyjny, bardzo nowoczesny CPU MediaTek Dimensity 9000+. Jest on jeszcze wydajniejszy od Snapdragona 8+ Gen 1 i stanowi jedną z najważniejszych zalet tego telefonu gamingowego. Po piąte, w czasie grania zużywane jest mnóstwo energii, więc Asus umieścił w tym modelu akumulator aż 6000 mAh, który wystarcza na dłuższy czas rozgrywki, pozostawiając w tyle konkurentów. A jeśli nie grasz, to możesz liczyć na 2 - 2,5 dnia typowej pracy. Ładowarka ma 65 W. Do grania online przydaje się bardzo szybka łączność bezprzewodowa, więc ROG 6D Ultimate ma Wi-Fi 6E i oczywiście internet komórkowy 5G. Warto dodać, że wyświetlacz AMOLED ma odświeżanie aż 165 Hz, czyli potencjalnie nawet 165 kl/s. To jeden z najlepszych smartfonów, jakie możesz kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,78 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2448 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 9000+

Aparat (tył) 50 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 247 g

Apple iPhone 14 Pro 128 GB - najlepsza alternatywa dla Androida Ocena benchmark.pl









4,6/5 A jeśli siedzisz głęboko w ekosystemie Apple, chcesz błyskawicznie przesyłać obraz, dźwięk, pliki i po prostu idealnie współpracować z MacBookiem, Apple TV czy innym sprzętem Apple, to nie kupuj telefonu z Androidem. Wybierz iPhone 14 Pro. Jest w zasadzie równie dobry jak iPhone 14 Pro Max, a jednocześnie znacznie mniejszy, lżejszy i po prostu wygodniejszy w użyciu. Nie sprawia wrażenia cegły w kieszeni. To świetnie zoptymalizowany smartfon, więc konkretna pojemność RAMu i akumulatora nie ma aż tak dużego znaczenia, jak w Androidzie. Ten iPhone będzie działał około 2 dni na jednym ładowaniu, a wszystkie, nawet najbardziej zaawansowane programy działają na nim szybko i płynnie. Jest świetny w roli smartfona fotograficznego, a także przenośnego sprzętu do gier. Ma wybitnie dobry wyświetlacz OLED, z imponującą jakością kolorów i bardzo wysoką jasnością w trybie automatycznym. Jest świetnie wykonany i po prostu ładny. Ma w zasadzie najlepszą łączność bezprzewodową, jakiej można oczekiwać od współczesnego telefonu, do tego bezprzewodowe ładowanie baterii i ładowanie zwrotne, a nawet LiDAR, który w połączeniu z aparatem pozwala tworzyć i zapisywać modele 3D różnych obiektów, wraz z teksturami. W skrócie: iPhone 14 Pro to smartfon bardzo dobry pod każdym względem i zdecydowanie jeden z najlepszych telefonów w 2023 roku. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 16

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2556x1179 px

Procesor główny (nazwa) A16 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 206 g

Najlepszy smartfon - nasza opinia

Najlepsze połączenie szybkości, jakości, funkcjonalności i wyglądu oferuje Motorola Edge 30 Ultra. Jej system jest świetnie zoptymalizowany, więc telefon działa błyskawicznie w każdej sytuacji, a do tego pracuje około 1,5 dnia na baterii. Ma aparat 200 Mpx z tyłu i 60 Mpx z przodu, bardzo szybką ładowarkę 125 W, ładowanie bezprzewodowe 50 W, szybkie Wi-Fi 6E i rewelacyjny wyświetlacz OLED 144 Hz z AOD. Z testu wynika, że Motorola Edge 30 Ultra ma mnóstwo zalet i bardzo mało wad, stąd zdecydowanie polecamy jej zakup.

A jaki telefon jest Twoim zdaniem najlepszy? Daj znać w komentarzu.