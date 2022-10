NIU to producent niewielkich elektrycznych pojazdów - a więc hulajnóg, czy skuterów - które w Polsce dopiero zdobywają popularność. Czy ten stosunkowo nowy gracz na naszym rynku ma szansę podbić serca klientów? Uwaga, spoiler: tak. Oto test NIU KQi2 Pro.

ocena redakcji:









4,9/5

Elektryczne hulajnogi to nie tylko Xiaomi

Jakoś tak się utarło w świadomości wielu z nas, że pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl w kontekście hulajnóg elektrycznych to Xiaomi. Z jednej strony jest to całkowicie zrozumiałe, bo jeszcze jak tego typu urządzenia zaczęły podbijać polskie miasta, to właśnie Xiaomi było najpopularniejszym zakupem wśród użytkowników.

To na szczęście się jednak zmienia, a konkurencja na rynku staje się coraz większa. Jednym z producentów, który ma duże predyspozycje, aby stać się istotnym graczem w tym segmencie urządzeń jest NIU. Ten tekst dotyczy właśnie jednej z „zabawek” w portfolio NIU - KQi2 Pro. Zapraszam na test elektrycznej hulajnogi, która może być jednym z najlepszych wyborów dostępnych na rynku.

Jak się cieszę, że opakowanie udało się przewieźć samochodem

To, że karton z NIU KQi2 zmieścił się do samochodu - bez konieczności upychania go wewnątrz wróżyło już z początku, że producent pomyślał o kwestii przenoszenia hulajnogi, kiedy akurat na niej nie jeździmy - i to na szczęście okazało się być prawdą, o tym jednak później.

Złożona zajmuje niewiele miejsca i można ją wygodnie przenosić na krótkich dystansach. Dłuższe wyprawy z uwagi na 18 kg wagi mogą być dość męczące

W kwestii samego zestawu - w klasycznym, solidnym kartonie znalazło się wszystko, czego potrzeba, a nawet nieco więcej. Jest oczywiście złożona hulajnoga, ładowarka z długim przewodem, kilka śrubek do przykręcenia (łącznie z kluczem imbusowym), końcówka do pompowania kół oraz zapasowa naklejka/taśma na to, co anglicy zwięźle nazywają deck, a w języku polskim jest to… miejsce, w którym stoimy podczas jazdy.

Taśma naklejona przez producenta to nudna, czarna naklejka z napisem „Make life electric”, natomiast zapasowa ma chyba nadawać nieco sportowego charakteru hulajnodze, bo jest biała z niebieskimi i czerwonymi elementami. Zupełnie jak kolorystyka linii M w samochodach BMW.

Składanie hulajnogi NIU KQi2 jest banalne. Pierwszy montaż trwa kilka minut, a rozkładanie do transportu kilka sekund

Wkręcenie 6 śrubek - dokładnie tyle pracy trzeba włożyć, aby NIU KQi2 była gotowa do jazdy. No, poza tym kilka sekund na zgarnięcie resztek irytującego styropianu, który prószy się w kartonie. Czy to dobry czas? Dla mnie - osoby, która w najmniejszym stopniu nie jest cierpliwa - jak najbardziej.

Wszelkie przewody w NIU KQi2 Pro są poprowadzone wewnątrz kierownicy. Brak tutaj jakichkolwiek, plączących się kabli.

Rozłożenie hulajnogi, razem z wypakowaniem jej z kartonu (może to zrobić jedna osoba, choć we dwójkę jest odrobinę wygodniej) trwa dosłownie 5 minut. Nie musicie się martwić, że coś, gdzieś i jakoś trzeba podłączać, przyklejać i po wejściu na wspomniany wcześniej deck obawiać się, że „może o czymś zapomniałem i za chwilę coś odpadnie”.

Tak świeci samo światło do jazdy dziennej. Po włączeniu dodatkowej diody wewnątrz halo staje się prawdziwa jasność!

NIU KQi2 to hulajnoga, którą składa się naprawdę błyskawicznie. Podobnie zresztą wygląda jej rozkładanie. Oba procesy nie zajmują więcej niż 10 sekund.

Pierwsze testowe przejażdżki, które zrobiłem zaraz po rozłożeniu przebiegły sprawnie - bez żadnej wywrotki, trzeba było więc złożyć sprzęt do transportu. W tej kwestii NIU nie zawiodło - wystarczy odpiąć klips na dole ramy, złożyć kierownicę do pozycji leżącej i zablokować ją w specjalnie przygotowanym zatrzasku umieszczonym na tylnym błotniku.

Czas? Bez czytania jakichkolwiek instrukcji i zastanawiania się, czy to na pewno tak powinno być - może jakieś 10 sekund. Rozkładanie jest tak samo błyskawiczne. Super!

NIU KQi2 Pro bez problemu można przenosić w jednej ręce

Wizualnie nie ma się do czego przyczepić - to typowo miejska, elegancka hulajnoga

W kwestii wymiarów, NIU KQi2 Pro to raczej „klasyczna forma”. Rozłożona ma wymiary 117 x 116 x 54 cm, złożona natomiast zmniejsza swoją wysokość ze 116 do 50 cm. Waga ok. 18 kg sprawia, że bez większego trudu przeniesiemy ją, kiedy będzie taka potrzeba, ale na dłuższe odcinki - może się okazać, że taki transport jest męczący.

Do naszej redakcji dotarła wersja biała, choć producent oferuje KQi2 Pro w szarym malowaniu. Choć to kwestia gustu, według mnie jasny kolor wygląda bardziej elegancko. Poza tym, wizualnie jest to całkowicie poprawna hulajnoga. Ma szereg odblasków i to jedyne elementy, które wyróżniają się na tej minimalistycznej formie.

Brak tu jakichkolwiek przetłoczeń, czy wielce przemyślanego designu, który nie przydaje się zupełnie do niczego. To prosta, ale jednocześnie bardzo ładna hulajnoga.

Przednie światło w KQi2 Pro świeci ciągle (okręg LED). Dodatkową diodę można włączyć w razie potrzeby.

Bardzo ładne jest również jej oświetlenie. Z tyłu, na błotniku umieszczono czerwone światło LED świecące bez przerwy, które podświetla się mocniej przy hamowaniu. Z przodu natomiast - również znalazł się okręg LED (halo) świecący stale oraz wewnątrz niego - dodatkowa dioda do włączenia po zmroku (lub w dzień, dla większego bezpieczeństwa).

Hulajnoga wymaga odepchnięcia się, aby uruchomić silnik elektryczny. Samo pokrętło przyspieszenia natomiast jest bardzo responsywne

Jeśli chodzi o moc światła - to strumień „dziennego” okręgu LED jest wystarczająco silny, aby rozświetlić najbliższą okolicę po zmroku. Jest to jednak światło rozproszone. Aby punktowo doświetlić drogę przed hulajnogą, wystarczy dwa razy kliknąć przycisk przy wyświetlaczu - wówczas strumień świetlny jest naprawdę silny i gwarantuje, że pojazdy/ludzie z naprzeciwka z pewnością zauważą poruszające się w ich kierunku NIU.

Na wyświetlaczu znajdziemy najbardziej podstawowe, ale w zupełności wystarczające informacje

Prędkość, stan naładowania baterii (prezentowany w pięciu kwadracikach - szkoda, że nie w procentach), status połączenia ze smartfonem i informacje o włączonym świetle przednim. Czy w hulajnodze elektrycznej to wystarczający zestaw wskaźników? Jak najbardziej.

Im wyświetlacz jest prostszy i wyświetla mniej informacji - tym w praktyce lepiej, bo kierowca nie skupia się na nim, a na drodze. Jego czytelność w pełnym słońcu jest poprawna, podobnie jak w nocy - światło nie bije po oczach.

Jeśli ktoś potrzebuje taki dodatkowy ekran z informacjami o podróży na bieżąco - można zamontować smartfon w mocowaniu na kierownicę (które trzeba dokupić). Aplikacja wygląda ładnie i czytelnie prezentuje informacje

Na kierownicy tej hulajnogi umieszczono prosty, mechaniczny dzwonek. Mało to nowoczesne, ale przynajmniej zmniejsza ryzyko uszkodzenia.

Do sterowania hulajnogą służy właściwie jeden duży przycisk umieszczony pod wyświetlaczem. Podczas poruszania się - trudno w niego nie trafić, więc to zasługuje na pochwałę.

Poza tym - obsługa jest intuicyjna. Dłuższe przytrzymanie przycisku włącza i wyłącza hulajnogę, pojedyncze krótkie uruchamia tryb oszczędzania energii (ograniczający prędkość maksymalną do 15 km/h i przyspieszenie), podwójne natomiast steruje światłem. Ot, tylko i aż tyle. Proste, wygodne i po prostu działające prawidłowo.

Mini owiewka z przodu jest raczej mało użyteczna, ale wygląda całkiem fajnie

Jak jeździ, jaki ma zasięg i prędkość maksymalną hulajnoga elektryczna NIU KQi2 Pro?

UWAGA! Maksymalna prędkość, z jaką można w Polsce poruszać się hulajnogą elektryczną wynosi 20 km/h.

Ogólna jakość jazdy hulajnogą NIU KQi2 stoi na naprawdę wysokim poziomie - to tak słowem wstępu i niewielkiego zaspoilerowania, co przeczytacie w reszcie tego akapitu.

Przede wszystkim, na tym sprzęcie można się poruszać z prędkością maksymalną 25 km/h (w trybie oszczędzania energii 15 km/h) i to jest wartość jak najbardziej zadowalająca.

NIU KQi2 Pro wymaga do uruchomienia silnika elektrycznego rozpędzenia się. Brak tutaj funkcji Zero Start. Dla niektórych będzie to wada, dla innych natomiast zaleta.

Zadowalający jest również średni zasięg, który realnie oscyluje w okolicach 25 - 30 km (przy wadze kierowcy 75 kg). To wartość, którą osiągniemy bez nadmiernej oszczędności energii i poruszania się tempem spacerowym - ot, w takim warunkach, do jakich stworzone są elektryczne hulajnogi - aby dostać się jak najszybciej do punktu docelowego zwykle w warunkach miejskich. I tam 25 km bez dodatkowego ładowania jest do zrobienia bez problemu (bateria ma pojemność 365 Wh).

Więcej - wiadomo, da się wykręcić i dobrze mieć taki „bufor bezpieczeństwa”, aczkolwiek wymaga to ostrożnego obchodzenia się z pokrętłem przyspieszenia, unikania wzniesień i ograniczenia wagi kierowcy. Niemniej - deklarowane przez producenta 40 km zasięgu jest raczej nieosiągalne - a nawet jeśli, to zarezerwowane dla idealnych warunków (i idealnego kierowcy).

NIU KQi2 porusza się z maksymalną prędkością 25 km/h, a wyhamowanie z tej prędkości do 0 zajmuje jakieś 4 m (z hamulcem bębnowym z przodu, elektrycznym z tyłu wykorzystującym hamowanie regeneracyjne). Waga kierowcy nie powinna przekraczać 100 kg.

Przyspieszanie do prędkości maksymalnej trwa ok. 8 sekund (wykorzystywany jest do tego silnik na tylnym kole o mocy 300 W i 600 W mocy szczytowej) i w mojej opinii jest to optymalna wartość. To na tyle bezpieczny czas rozpędzania się, że przy starcie unikamy nieprzyjemnego i - jakby nie patrzeć - niebezpiecznego „zwyrania”, a z drugiej strony nie czuć, że sprzęt „zamula”.

Grip-tape w NIU KQi2 Pro naprawdę stabilnie utrzymuje kierowcę na decku. A jakby tego było mało - taśmę można wymienić na tę dołączoną w zestawie lub kupić inny wzór w sklepie producenta. Fajnie, że NIU zadbało o personalizację.

Wygodny jest także deck, który nie dość, że jest szeroki i gwarantuje wygodne ułożenie stóp - to jest oklejony przyczepnym grip-tape’m zapewniającym stabilne trzymanie obuwia nawet, jeśli wskoczymy na hulajnogę w deszczu (a jest tutaj klasa wodoodporności IP54).

Złącze do ładowania jest ukryte pod szczelnym i gumowym zabezpieczeniem. Fajnie, że dostęp do niego jest łatwy i wygodny

W kontekście opon i ogólnego zachowania się NIU KQi2 Pro na nierównościach - tu również nie ma się do czego przyczepić. Chciałbym powiedzieć, że to zaskakujące - ale z uwagi na obecność opon o średnicy 10” - to właściwie nic dziwnego. Wewnątrz nich nie ma dętek, a zatem są odporne na przebicie.

Naładowanie baterii w NIU KQi2 Pro od 0 do 100% trwa jakieś 7 godzin. Dość długo, ale przy ładowaniu sprzętu w pracy lub w nocy - trudno na to w ogóle zwrócić uwagę.

Nie zdarzyło mi się też wpaść w jakikolwiek poślizg podczas testowania NIU KQi2 Pro - nawet na mokrej nawierzchni. Opony kleją się do asfaltu naprawdę przyjemnie i to czuć. Pierwsze pokonane metry sprawiają, że kierowca czuje się pewnie stojąc na KQi2 Pro.

Dość dobrze wypada także kwestia wspinania się na wzniesieniach tą hulajnogą elektrycznej. Przy ok. 9-stopniowym wzniesieniu czuć, że silnik jest nieco wysilony, ale bez trudu można je pokonać. Każde większe okazuje się być za dużym wyzwaniem. Niemniej, te 9 stopni w zupełności wystarczy do poruszania się po mieście, podjeżdżania pod progi zwalniające etc.

Odblaski, wszędzie odblaski!

Tę hulajnogę połączysz przez bluetooth z telefonem

Służy do tego aplikacja NIU. Można w niej monitorować poprzednie przejazdy (lokalizacja, prędkość etc.) i spersonalizować kilka niezbyt istotnych dla codziennego poruszania się ustawień (np. siła regeneracji energii podczas hamowania).

Najistotniejsza funkcjonalność aplikacji NIU to możliwość zablokowania hulajnogi, aby nie obawiać się jej pozostawienia przed wejściem do sklepu. Poza tym - dla osób, które uważają że 25 km/h to za dużo - istnieje opcja ograniczenia maksymalnej prędkości. Generalnie aplikacja NIU działa sprawnie i szybko. Komunikacja z hulajnogą jest błyskawiczna i nie odstrasza interfejs oprogramowania. Widać, że producent przyłożył sporo uwagi do tej kwestii.

Wygląda ładnie, prawda? Idealnie pasuje do miejskiej dżungi - szczególnie w białym malowaniu

Czy warto kupić hulajnogę NIU KQi2 Pro? Opinia

Warto, szczególnie biorąc pod uwagę cenę. Bez promocji NIU KQi2 Pro jest wyceniona na ok. 2500 zł i nawet w tej kwocie warto rozważyć jej zakup. Wszystko poniżej tej ceny to dobra okazja, aby sprawić sobie świetną elektryczną hulajnogę miejską, którą jeździ się naprawdę wygodnie.

Na tę ogólną wygodę składają się przede wszystkim opony, które niwelują większość nierówności i podczas jazdy po dziurach trudno mieć odczucie, że wszystkie plomby z zębów za chwilę samoczynnie odpadną. Wielki plus należy się także za zasięg - ok. 30 km to jak najbardziej realny wynik, którego osiągnięcie nie wymaga żadnych wyrzeczeń ze strony kierowcy (wolniejsza jazda, redukcja bagażu i unikanie wzniesień).

Tak świci tylna lampa w trybie światła ciągłego. Użycie hamulca zdecydowanie zwiększa moc świecenia

Wizualnie ta hulajnoga pasuje do każdego. Odnajdzie się na niej dorosły mężczyzna w garniturze, ale też nastolatek wracający ze szkoły. Poza tym NIU KQi2 Pro ma świetny zasięg, prędkość i przyspieszenie!

Z kwestii całkowicie indywidualnych - NIU KQi2 Pro to po prostu bardzo ładna hulajnoga. Przednie oświetlenie halo jest nowoczesne i prezentuje się świetnie w ciągu dnia, a włączenie LED do jazdy po ciemku sprawia, że na drodze można poczuć się bezpiecznie. Plus za możliwość personalizacji grip-tape’a. Docenią to osoby, które zechcą nadać nieco sportowego i indywidualnego charakteru tej minimalistycznej i - jakby nie było - eleganckiej hulajnodze.

Czy natomiast ten sprzęt warto kupić, jeśli nie do końca wiesz jak często będziesz go używać? Myślę, że tak. Sam nie posiadam elektrycznej hulajnogi, ale podczas testowania NIU KQi2 Pro na każdym kroku okazywało się, że fajnie mieć ją pod ręką. A jeśli doskonale wiesz, że jest dla Ciebie ona niezbędna - to KQi2 Pro na pewno Cię nie zawiedzie, bo to bardzo dobry sprzęt - i to w rozsądnych pieniądzach.

Artykuł powstał we współpracy z NIU.

Opinia o Niu KQi2 Pro Plusy duży zasięg,

prędkość maksymalna,

przyspieszenie,

komfort poruszania się,

personalizacja (grip-tape na decku),

wygodne i szybkie rozkładanie/składanie,

świetna jakość wykonania,

atrakcyjna cena,

wygodna i intuicyjna obsługa z czytelnym wyświetlaczem LED, Minusy dość długi czas ładowania,

waga sprawia, że długie przenoszenie może być uciążliwe.

NIU KQi2 Pro: ocena końcowa 98% 4.9/5