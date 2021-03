Test NZXT N7 B550 - gamingowej płyty głównej dla procesorów AMD Ryzen. Osłona na PCB i kozacki wygląd to z pewnością nie jej jedyna zaleta, bo to dobrze wyposażona i przemyślana konstrukcja.

Plusy cieszący oko design - idealna dla modderów; obsługa procesorów Ryzen 3xxx (brak oficjalnego wsparcia Picasso), 4xxx i 5xxx; wyprowadzenie USB typu C na przód obudowy; obsługa PCI Express 4.0 (nie dotyczy procesorów Ryzen 4xxx); obsługa Smart Access Memory; HDMI 2.1 dla zintegrowanej grafiki; 4 x USB 3.2 Gen2 na tylnym panelu + możliwość wyprowadzenia USB C na przód obudowy; Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 w standardzie Minusy wysoka cena; kolejna generacja procesorów AMD będzie wymagać wymiany płyty głównej; AGESA w starszej wersji (prawdopodobna aktualizacja w dniu premiery)

Na naszych łamach mieliśmy już okazję recenzować płytę NZXT B7 Z490 - ciekawą konstrukcję z płytką drukowaną niemal w całości pokrytą osłoną. W kolorze białym lub czarnym - do wyboru, do koloru. Producent ponoć otrzymał bardzo pozytywny feedback dotyczący tego modelu oraz liczbe prośby o stworzenie modelu opartego na chipsecie AMD B550. Vox populi, vox dei - przed wami NZXT N7 B550!

Przypomnijmy tylko, że układ logiki AMD B550 jest tańszą wersją X570. Pomimo kilku ograniczeń w stosunku do starszego brata, wciąż oferuje możliwości podkręcania CPU i RAM, jak i obsługę PCI Express 4.0 (na wybranych slotach i gniazdkach M.2). To wszystko sprawia, że jest bardzo atrakcyjną propozycją, jednak należy pamiętać, że modele Ryzen 5xxx (Vermeer) będą ostatnimi obsługiwanymi przez tę podstawkę - której żywotność i tak jest imponująco długa.

Płyta główna NZXT N7 B550 - dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?

osłona płytki drukowanej sprawia, że doskonale się prezentuje

obsługuje ona trzy generacje znakomitych procesorów AMD Ryzen, a konkretnie serii 3xxx (Matisse), 4xxx (Renoir) i 5xxx (Vermeer)

obsługa PCI Express 4.0 (w wybranych slotach PCIe i M.2) - nie dotyczy modeli Renoir

umożliwia podkręcanie zarówno procesora, jak i pamięci RAM

obsługa technologii Smart Access Memory / Resize BAR Support której to możesz przyjrzeć się w akcji w naszym teście Radeona RX 6700 XT

Wi-Fi 6 (ax) i Bluetooth 5.2

2 x M.2 z czego jedno z obsługą PCIe 4.0 (nie dotyczy Renoir)

4 x UBS 3.2 Gen 2 (10 Gb) na tylnym panelu (z czego jedno C) + możliwość wyprowadzenia USB 3.2 Gen 2 typu C na przód obudowy

wyjście obrazu zintegrowanej grafiki HDMI 2.1

Jedno jest pewne - nie znajdziemy wielu płyt głównych o takim wyglądzie. Jeśli lubisz przyglądać się podzespołom przez okno w obudowie, a na dodatek planujesz jasny "wystrój" ta płyta sprawdzi się znakomicie.

NZXT N7 B550 - specyfikacja

Model NZXT N7 B550 Podstawka CPU AMD AM4 Chipset AMD B550 Technologie multi-GPU tak (2-way CrossFire) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak (HDMI 2.1) Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 4733/4666 (OC) MHz (Renoir/Vermeer i Matisse) Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 2 x PCIe (4.0 x16 i 3.0 x4) - Renoir bez obsługi 4.0 Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 2 x PCIe 3.0 SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC 6/1 Porty SATA/SATA Express 6 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 2 (4.0 x4 i 3.0 x2) - Renoir bez obsługi 4.0 Thunderbolt brak Wi-Fi / Bluetooth Intel Dual Band Wireless-AX210 Wi-Fi 6E + BT 5.2 LAN 1 (Realtek RTL8125BG 2.5G) USB 2.0 (tylny panel) 6 (2) USB 3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 8 (4) USB 3.2 Gen2 10 Gb (tylny panel) 5 (4) - typu C 2(1) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin + 1x 4-pin Audio Realtek ALC1220 + wzmacniacz słuchawkowy NE5532 Dodatkowe technologie 4 podłączenia podświetlenia RGB LED (2 x NZXT, 1 x 5V i 1 x 12V) + oprogramowanie do obsługi NZXT CAM Format ATX (24,4 cm x 30,5 cm)

Słowem wyjaśnienia - płyta oficjalnie wspiera modele serii 3xxx, ale nie modele G (Picasso), które są oparte na Zen+. Tym niemniej... i tak będzie z nimi działać, chociaż producent nie gwarantuje, że w 100% poprawnie (dotyczy to wszystkich płyt B550). Obsługa Renoir była do niedawna właściwie ciekawostką, bowiem były to procesory przeznaczone na rynek OEM (do gotowych komputerów), ale ostatnio można było kupić Ryzen 5 PRO 4650G choćby w sklepie Sferis.

NZXT N7 B550 - sloty i porty

Na PCB udostępniono dwa sloty PCI Express x16, z czego tylko pierwszy (wzmocniony) może działać w standardzie PCIe 4.0 pod warunkiem zastosowania odpowiedniego procesora. Są tu również dwa sloty PCIe x1 pracujące w standardzie 3.0.

Standardowo dla płyt tego segmentu są tu cztery banki RAM, które obsłużą do 128 GB pamieci. Gdzie podziały się gniazdka M.2? Kryją się za zaślepkami - górny może obsługiwać SSD w standardzie PCIe 4.0 x4, a drugi jedynie nośniki PCIe 3.0 x2.

Jeśli chodzi o porty SATA, to jest tu równie standardowo, bowiem znajdziemy 6 gniazdek tego standardu. Obok znajdują się wyjścia pinowe USB 3.1, a przy głównym gnieździe zasilania również wyprowadenie portu USB C (3.2 Gen2).

Portów USB nam tu z pewnością nie zabraknie, co łatwo stwierdzimy jeśli dodatkowo zajrzymy na tylny panel.

A na tylnym panelu znajdziemy naprawdę przyzwoite wyposażenie:

dwa przyciski (do resetowania ustawień UEFI BIOS i flashowania płyty z USB)

wyjścia anten Wi-Fi i BT

jedno wyjście obrazu zintegrowanej grafiki (HDMI 2.1)

dwa porty USB 2.0 (czarne)

dwa porty USB 3.2 Gen2 (błękitne i typu C)

gniazdko LAN

dwa porty USB 3.2 Gen2 (niebieskie)

cztery porty USB 3.2 Gen2 (niebieskie) - jedno przeznaczone do flashowania BIOS

optyczne wyjście dźwięku S/PDIF

pięć portów mini-jack do obsługi urządzeń audio

Trochę szkoda, że nie ma tu gniazdka DisplayPort, ale obecność HDMI w wesji 2.1 nam to rekompensuje.

NZXT N7 B550 - UEFI BIOS

UEFI BIOS na płytach NZXT może nie imponuje pod względem wizualnym, ale naprawdę znajdziecie tam wszystko co potrzeba - włącznie z automatycznymi opcjami podkręcania procesorów, czy też obsługą Smart Access Memory.

NZXT N7 B550 - czy warto kupić?

W tej chwili płyty nie można znaleźć w polskich sklepach, ale producent wycenił ją na 230 euro, co w przeliczeniu daje nam nieco ponad 1000 złotych. Sporo.

Jasne, na rynku znajdziemy tak wypasione płyty jak choćby MSI MEG B550 UNIFY-X, które potrafią kosztować ponad 1300 złotych, ale biorąc pod uwagę, że najtańsze płyty B550 można kupić poniżej 400 złotych, a ASUS TUF Gaming B550 Wi-Fi kosztuje niecałe 700 złotych, to wciąż bardzo dużo.

Na rynku znajdziemy dużo dobrych płyt AMD B550, ale mało która wygląda tak dobrze jak NZXT N7 B550.

Płacimy jednak za bardzo dobre wyposażenie. Jest tu masa portów USB 3.2 Gen2, HDMI w wersji 2.1, Wi-Fi 6 (z obsługą MU-MIMO) i BT 5.2, obsługa PCIe 4.0... Jest tu nawet możliwość wyprowadzenia portu USB C (3.2 Gen2) na przód obudowy, czego wiele płyt B550 po prostu nie posiada. Mankamenty? Brak DisplayPort, czy LAN oparty na chipsecie Realteka (w tej cenie jednak widzielibyśmy tu Intela)... nic, z czym nie dałoby się żyć.

Szczerze powiedziawszy, nawet jeśli chcielibyśmy się do czegoś przyczepić to... za bardzo nie ma do czego. Może tylko warto wspomnieć, że nasz przedpremierowy egzemplarz wyposażony był w BIOS z AGESA w wersji 1.1.0.0, podczas gdy standardem jest obecnie 1.2.0.0, a pierwsi producenci udostępniają już UEFI BIOS z AGESA w wersji 1.2.0.1, który to naprawia błąd z portami USB na B550 (który zresztą wcale nie musi występować). Zgadujemy jednak, że NZXT wypuści na premierę odpowiednią aktualizację.

NZXT N7 B550 - ocena końcowa

cieszący oko design - idealna dla modderów

obsługa procesorów Ryzen 3xxx (brak oficjalnego wsparcia Picasso), 4xxx i 5xxx

wyprowadzenie USB typu C na przód obudowy

obsługa PCI Express 4.0 (nie dotyczy procesorów Ryzen 4xxx)

obsługa Smart Access Memory

HDMI 2.1 dla zintegrowanej grafiki

4 x USB 3.2 Gen2 na tylnym panelu + możliwość wyprowadzenia USB C na przód obudowy

Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 w standardzie

wysoka cena

kolejna generacja procesorów AMD będzie wymagać wymiany płyty głównej

AGESA w starszej wersji (prawdopodobna aktualizacja w dniu premiery)

