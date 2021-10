Składacie tańszy komputer i nie chcecie przepłacać za obudowę? W takim razie warto zainteresować się modelem SilentiumPC – Armis AR1 to jeden z lepszych modeli z niższej półki, który wyróżnia się ciekawym, stonowanym designem. Obudowa oferuje dwa porty USB 3.0 i do tego czytnik kart pamięci. Co ważne, producent zastosował też całkiem przemyślaną konstrukcję – obudowa pozwoli na montaż konfiguracji do domu lub tańszego zestawu do gier. Nie powinniśmy jednak liczyć na dobrą wentylację, bo zestaw obejmuje tylko jeden wentylator 80 mm.

Najważniejsze cechy: Ilość kieszeni 3,5'' 2

Waga 2700 g

Szkielet stal, tworzywo sztuczne

Ilość kieszeni 5,25'' 1

Wymiary 415 x 193 x 371 mm

Złącza na przednim panelu Słuchawki, Mikrofon, Czytnik kart SD, 2 x USB 3.0