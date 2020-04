Jak wygodnie pracować w domu? Z pewnością przyda się tutaj nie tylko spokój i odpowiednia organizacja czasu, ale też użyteczne akcesoria. W tym artykule prezentujemy sprzęt, który pozwoli wygodnie, bezpiecznie i sprawnie zorganizować biuro w domu.

Dzięki tym akcesoriom pracujesz w domu jak król

To nieprawda, że król nie pracuje. Jak najbardziej pracuje, tylko, że robi to po królewsku, czyli korzysta z odpowiednich pomocników. Również w naszym prywatnym pałacu możemy się tym zainspirować. Co jest potrzebne do wygodnej pracy w domu? Po pierwsze dobra organizacja czasu, a po drugie odpowiedni sprzęt, który zagwarantuje sprawne wykonywanie zadań. Taki sprzęt ma w ofercie Green Cell. Bez problemu kupimy go w polskich sklepach, również online.

Więcej portów = większe możliwości Twojego laptopa

Zacznę od rzeczy, którą sam muszę kupić, bo niedawno nabyłem laptop Huawei MateBook D 14”, który uwielbiam, ale ma tylko dwa duże porty USB i jeden USB typu C. To za mało, tym bardziej, że do USB-C podłączam zasilanie. Tymczasem chciałbym podpiąć jeszcze szybki pendrive, wzmacniacz słuchawkowy (DAC USB), korzystać z szybkiego gigabitowego internetu, a czasami podłączyć też smartfon, słuchawki USB, klawiaturę, myszkę. Słowem - żeby sprawnie pracować na tym laptopie muszę mieć więcej portów.

Rozwiązanie problemu jest proste - dobry multiport, taki jak Green Cell GC HUB2. Wyposażony jest w 3 gniazda USB 3.0, HDMI 4K, Ethernet i USB-C.

Możliwości są ogromne. Mogę podłączyć niemal wszystko do jednego portu USB-C w moim laptopie - np. przewodową myszkę, klawiaturę, smartfon, monitor, internet z gniazdka Ethernet i zasilacz od laptopa. Pozostałe porty USB w laptopie wciąż mam wolne i mogę wykorzystać je do innych celów.

Nie dość, że ułatwia mi to pracę i zwiększa możliwości mojego komputera, to w dodatku mogę jednocześnie szybko ładować laptop i smartfon, dzięki standardom ładowania Power Delivery 87 W (pass through) oraz Quick Charge 4.0.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej zalecie hubów USB. Chodzi o organizację kabli na biurku i ogólnie przestrzeni wokół komputera i monitora. Przewody już nie oplatają laptopa z obu stron i z tyłu, lecz są podpięte do jednej, małej, eleganckiej kosteczki. Nie dość, że wygląda to estetycznie, to w dodatku wszystkie porty mamy w jednym miejscu, w zasięgu ręki.

Bezprzewodowe ładowanie telefonu

Skoro jesteśmy już w temacie porządku na biurku i ogólnej ergonomii domowego miejsca pracy, to trzeba wspomnieć o kwestii ładowania bezprzewodowego (indukcyjnego). Na razie odnosi się to do dobrych smartfonów, najlepszych smartwatchów, niektórych słuchawek lub myszek komputerowych.

Siadasz przy biurku, kładziesz smartfon na ładowarkę, wstajesz, podnosisz smartfon. Wszystko bez podpinania jakiegokolwiek kabla. Pełna swoboda. Można doładowadowywać telefon kilka - kilkanaście razy dziennie po trochu, nie bawiąc się w ciągłe podłączanie przewodu.

Ładowarka bezprzewodowa Green Cell GC AirJuice 15 W oferuje szybkie ładowanie telefonu w popularnym standardzie Qi (ma certyfikat Qi). Może więc naładować wiele smartfonów, takich jak Samsung Galaxy S10, Galaxy S20 Ultra, iPhone 11, Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 9, Huawei P40 Pro itp.

Gdy już przyzwyczaisz się do wygody oferowanej przez ładowarkę indukcyjną, to ciężko będzie cofnąć się z powrotem do staroświeckich kabli. Komfort jest wyższy, a porządek na biurku lepszy - to bardzo ważne w pracy i po godzinach.

Nowa bateria do laptopa = spokojna praca w każdym miejscu

Wiele osób pracujących w domu używa lekkiego laptopa. Powód jest prosty - można z nim komfortowo pracować na biurku, albo przesiąść się na kanapę, wyjść na ogród, balkon, taras, albo pracować w podróży jeśli trzeba. Innymi słowy - dobry laptop pozwala wygodnie pracować wszędzie.

Ale…

Tylko pod warunkiem, że bateria wytrzymuje długo, bo praca na starej, słabej baterii, to jest koszmar. Jasne, że nie każdy laptop pozwala łatwo wymienić akumulator (w moim się nie da), ale jeśli Twój ma taką opcję, to dobrym pomysłem jest wymiana akumulatora na nowy, by mieć pewność nieskrępowanej, mobilnej pracy w domu i poza nim.

Tym bardziej, że nie jest to zbyt duży koszt. Nowe, wysokiej jakości baterie Green Cell to zazwyczaj koszt 100 - 150 zł, a jeden taki zakup wystarcza na parę lat. Szczególnie godne polecenia są baterie Green Cell Ultra, ze znakomitymi ogniwami Panasonic. Zapewniają one nawet dwukrotnie dłuższy czas pracy, od oryginalnych baterii. Koszt to 200 - 250 zł, co w odniesieniu do ich trwałości i jakości, jest kwotą atrakcyjną.

Dzięki dobrej baterii możemy swobodnie pracować w ogrodzie czy na balkonie bez kłopotów z kablami.

Stabilne zasilanie i bezpieczeństwo sprzętu

Jeśli jednak nie pracujesz na laptopie, tylko na komputerze stacjonarnym, to rozważ kupno dobrego UPS’a, czyli zasilacza awaryjnego. UPS w domowym biurze ma sens, bo nie tylko podtrzyma zasilanie w komputerze, monitorze, drukarce i routerze internetowym, ale przede wszystkim zabezpieczy elektronikę przed skokami napięcia i zapewni odpowiednią stabilność zasilania.

Podstawowy, ale dobry i, bardzo funkcjonalny UPS do domu można kupić już za około 300 zł. Idealnym przykładem jest Green Cell AiO 800VA 480W. Jeśli natomiast potrzebujesz więcej energii, bo podłączasz bardzo wydajny komputer lub więcej sprzętu biurowego, to możesz wybrać model Green Cell 2000VA 1200W Power Proof za mniej niż 500 zł.

O elektronikę trzeba dbać, zwłaszcza, jeśli w domu pracujesz na własnym komputerze i używasz własnych urządzeń peryferyjnych. W razie jakiegoś przepięcia i spalenia sprzętu, albo zaniku napięcia i utraty danych nikt nie odda Ci straconych pieniędzy i poświęconego czasu. Dlatego nawet tani UPS jest znacznie lepszy, od braku UPS’a. Zasilacz awaryjny Green Cell daje możliwość spokojnego dokończenia pracy, zapisania danych i wyłączenia komputera, a przy tym chroni wrażliwe komponenty. Taka pewność jest warta wydania kilku stówek.

Sprawna praca w domu - akcesoria Green Cell

Aby podczas pracy w domu nie przeszkadzały nam rzeczy drobne, o których nie powinniśmy nawet myśleć, warto sięgnąć do oferty firmy Green Cell. Nowa bateria do laptopa, wielofunkcyjny hub USB i szybka ładowarka bezprzewodowa zapewnią swobodę i zwiększą możliwości, a dobry UPS zagwarantuje bezpieczeństwo elektroniki i naszych danych.

Taki sprzęt ma w ofercie Green Cell.

Realne zastosowania:

Jeśli w Twoim laptopie brakuje portów, to możesz je dodać, używając huba USB.

Jeśli ma on tak słabą baterię, że nie nie możesz swobodnie pracować na ogrodzie lub balkonie, to wymień ją na nową.

Jeśli denerwuje Cię ciągłe podłączanie kabla do telefonu, użyj ładowarki bezprzewodowej.

Jeśli pracujesz na komputerze stacjonarnym i chcesz zadbać o bezpieczeństwo danych, to podłącz go do dobrego UPS'a.

