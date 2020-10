iPhone 12 i iPhone 12 Pro wprowadzą szereg nowych technologii i przydatnych funkcji. Będą to najszybsze i najlepsze smartfony Apple. Oto specyfikacja iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro oraz ich ceny. Sprawdź czy warto rozważyć ich kupno.

iPhone 12 będzie dobry, ale... czy warto się przesiadać?

Czy iPhone 12 będzie znacznie lepszy od iPhone 11? Czy iPhone 12 Pro będzie najlepszym smartfonem na rynku? Czy warto przesiadać się ze starszego modelu? Pytań jest wiele, ale z miesiąca na miesiąc przybywa również przecieków i wiarygodnych informacji, które dają nam już pewien zarys nowego iPhone 12.

Zanim przejdę do poszczególnych nowości i cech, spójrzmy na nieoficjalną specyfikację iPhone 12 / 12 Pro, bazującą na najnowszych przeciekach.

iPhone 12 oraz iPhone 12 Max - specyfikacja

Wyświetlacz: 5,4" (iPhone 12), 6,1" (iPhone 12 Max), OLED Super Retina Display, 60 Hz, producent: BOE

5,4" (iPhone 12), 6,1" (iPhone 12 Max), OLED Super Retina Display, 60 Hz, producent: BOE Procesor: Apple A14 Bionic (5 nm)

Apple A14 Bionic (5 nm) Pamięć RAM: 4 GB

4 GB Pamięć masowa: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Aparat: dwa obiektywy z tyłu, bez LiDAR

dwa obiektywy z tyłu, bez LiDAR Łączność komórkowa: 5G (Qualcomm), do 6 GHz

5G (Qualcomm), do 6 GHz System: iOS 14

iOS 14 Obudowa: aluminium, szkło

iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max - specyfikacja

Wyświetlacz: 6,1" (iPhone 12 Pro), 6,7" (iPhone 12 Pro Max), OLED Super Retina XDR Display, ProMotion 120 Hz, głębia kolorów 10-bit, producent: Samsung

6,1" (iPhone 12 Pro), 6,7" (iPhone 12 Pro Max), OLED Super Retina XDR Display, ProMotion 120 Hz, głębia kolorów 10-bit, producent: Samsung Procesor: Apple A14 Bionic (5 nm)

Apple A14 Bionic (5 nm) Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć masowa: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Aparat: trzy obiektywy z tyłu + LiDAR

trzy obiektywy z tyłu + LiDAR Łączność komórkowa: 5G (Qualcomm), do 6 GHz + mmWave (powyżej 24 GHz)

5G (Qualcomm), do 6 GHz + mmWave (powyżej 24 GHz) System: iOS 14

iOS 14 Obudowa: stal, szkło



możliwy wygląd iPhone 12 Pro

iPhone 12 - cztery wersje, trzy rozmiary

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w roku 2020 doczekamy się aż czterech wersji flagowego smartfona Apple: iPhone 12 5,4", iPhone 12 Max 6,1", iPhone 12 Pro 6,1" oraz iPhone 12 Pro Max 6,7". Oznacza to, że będziemy mieć do wyboru nie tylko prostszy i bardziej zaawansowany model, ale również mały, średni i duży rozmiar.

iPhone 12 będzie mały - to świetna wiadomość!

Pierwszy wniosek może być zaskakujący. Biorąc pod uwagę, że wszystkie wersje będą miały cienkie ramki i mniejszego notcha, to możliwe jest, że podstawowy iPhone 12 będzie miał zbliżone wymiary do iPhone SE 2020. Będzie jednak wyglądał znacznie nowocześniej.

To duży ukłon w stronę osób, które mają już serdecznie dosyć smartfonów z bardzo dużymi wyświetlaczami, których obsługa dotykowa jedną ręką, jest uciążliwa.

Niewielki i poręczny iPhone 12 z ekranem 5,4" może być hitem sprzedaży.



iPhone 12 może mieć podobną stylistykę, jak nowy iPad Pro

Wyświetlacz 120 Hz ProMotion OLED

iPhone 12 Pro i Pro Max mogą mieć wyświetlacze ProMotion 120 Hz. Oznacza to, że maksymalne odświeżanie będzie wynosiło 120 razy na sekundę. Ponadto ekran będzie mógł automatycznie dostosowywać częstotliwość odświeżania, w zakresie od 1 do 120 Hz, w zależności od tego, co będzie wyświetlane (w celu oszczędzania energii z baterii).

120 Hz sprawi, że obraz na wyświetlaczu będzie bardzo płynny. W czasie używania smartfona, docenimy gładkość i szybkość animacji oraz przewijania. Jednak ma to również wpływ na zmniejszenie zmęczenia oczu (mniejsze migotanie).

Ale...

Ostatnio pojawiają się pogłoski, że z wprowadzenie technologii LTPO, pozwalającej na efektywniejsze zarządzanie poborem energii, może zostać opóźnione. Co za tym idzie, zarządzanie odświeżaniem ekranu w sposób dynamiczny będzie trudniejsze (lub wręcz niemożliwe).

I meant only one flagship in 2020 will have LTPO — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Jakkolwiek się stanie, jedno jest niemal pewne - zwykłe wersje iPhone 12 i 12 Max nie będą miały 120 Hz. Ich wyświetlacze pozostaną przy klasycznym odświeżaniu 60 Hz.

Technologię OLED i HDR najpewniej dostaniemy nawet w podstawowej wersji, a wraz z nią bardzo wysoki kontrast i świetną jakość kolorów. Osoby przesiadające się ze zwykłego iPhone 11 na iPhone 12 / 12 Pro odczują dużą, pozytywną różnicę.



iPhone 12 - prawdopodobny wygląd aparatów tylnych

Aparaty tylne wzbogacone o LiDAR

LiDAR to prawie jak radar, ale zamiast mikrofal, korzysta ze światła emitowanego przez laser. Skrót pochodzi od słów Light Detection and Ranging. LiDAR to forma dalmierza - pozwala zmierzyć odległość od danego miejsca. Emituje promień, przechwytuje jego odbicie i określa m.in kąt paralaksy, czas powrotu światła lub fazę fali elektromagnetycznej, dzięki czemu jest w stanie stworzyć mapę 3D przestrzeni.

W prostych słowach: LiDAR w iPhone 12 Pro i Pro Max będzie wspierał funkcję rzeczywistości rozszerzonej (AR). Można będzie tworzyć bardziej precyzyjne obiekty 3D, umieszczone w przestrzeni wirtualnej, grać w gry AR, albo dokonywać szczegółowych pomiarów.

Obecnie dobrych, użytecznych aplikacji i gier AR jest mało. Dodanie LiDAR'u może więc sugerować, że Apple będzie mocno inwestowało w rozwór AR w przyszłości, a narzędzi i gier pojawi się więcej.

Czy LiDAR w iPhone 12 Pro jest czymś przełomowym? Moim zdaniem nie, ale wszystko realnie zależy od tego, jak kreatywnie Apple podejdzie do tematu i ilu programistów będzie z tego LiDAR'u korzystało. Może się okazać, że to całkiem ciekawa funkcja. PS. Obecnie LiDAR jest już w iPadzie Pro, ale jego użyteczność jest mała.

Poza tym zwykły standardowe wersje iPhone 12 będą miały dwa aparaty z tyłu, a modele Pro dostaną trzy. Jest też szansa na to, że zoom optyczny zwiększy się do 3x.

Zmiany stylistyczne i... Touch ID

Obudowy nowych modeli zaczerpną inspirację z iPhone 4/4s/5/5s/SE. Innymi słowy iPhone 12 będzie mniej zaokrąglony, a bardziej kanciasty. Jeśli wierzyć renderom, które krążą po Internecie, iPhone 12 / 12 Pro będzie wyglądał bardzo atrakcyjnie i nowocześnie. Pytanie tylko czy będzie równie poręczny, bo ostrzejsze kształty mogą bardziej uwierać w rękę, podczas dłuższej obsługi.

Większym szokiem jest krążąca pogłoska, że Apple wciąż pracuje nad zastosowaniem czytnika linii papilarnych Touch ID. Będzie on jednak inny, niż w iPhone SE 2020. Zdecydowanie większa szansa jest na to, że jedna z wersji iPhone 12 otrzyma Touch ID w postaci czytnika umieszczonego pod powierzchnią wyświetlacza. Producent ma ponoć opracowywać czytnik, który będzie znacznie większy i wygodniejszy w użyciu, niż w obecnych smartfonach z Androidem.

iPhone 12 - kolory

Możliwe, że iPhone 12 Pro / Pro Max dostaną nową wersję kolorystyczną Navy Blue (ciemny niebieski). W ofercie mogą pozostać obecne kolory, a zwłaszcza Midnight Green, który cieszy się ogromnym wzięciem. Standardowe iPhony 12 zapewne dostaną gamę bardziej pastelowych, a jednocześnie nieco weselszych kolorów.

Łączność 5G

Mamy rok 2020, więc nowy flagowy smartfon w zasadzie musi mieć łączność 5G. Przecieki sugerują, że wszystkie wersje iPhone 12 będą miały 5G, pytanie tylko, czy z pełnym wsparciem dla mmWave. To okaże się dopiero po premierze.

Niektóre doniesienia mówią, że modele 12 i 12 Max będą wpierały pasmo 5G poniżej 6 GHz (czyli niepełne 5G), a modele Pro i Pro Max zarówno do 6 GHz, jak i mmWave (powyżej 24 GHz).

Procesor, pamięć i system

Jest spora szansa na to, że każda wersja iPhone 12 dostanie najnowszy procesor Apple A14 Bionic, wykonany w procesie technologicznym 5 nm. Ma on cechować się wynikami w benchmarku GeekBench 5 na poziomie 1660 (jeden rdzeń), 4610 (wiele rdzeni). To wynik o wiele lepszy np. od Samsunga Galaxy S20 Ultra 5G (odpowiednio 920 i 2880).

Modele zwykłe dostaną 4 GB RAM, a wersje Pro 6 GB RAM - w iPhonie to bardzo dużo. Niedawny test iPhone SE 2020 pokazał, że iOS nawet z 3 GB RAM działa bardzo szybko. Pamięci masowej też nie zabraknie (128, 256 lub 512 GB). Miejsca na kartę pamięci nie ma i nie będzie zapewne nigdy - taki urok Apple.

System to iOS 14, który będzie zapewne miał premierę w czasie nadchodzącego wydarzenia WWDC 2020, 22 czerwca. Jakie usprawnienia on wprowadzi, tego się dopiero dowiemy. Możliwe są duże zmiany w iMessage (zwiększenie funkcjonalności, edycja wiadomości itp).

iPhone 12 - cena

iPhone 12: $649 (128 GB), $749 (256 GB)

iPhone 12 Max: $749 (128 GB), $849 (256 GB)

iPhone 12 Pro: $999 (128 GB), $1099 (256 GB), $1299 (512 GB)

iPhone 12 Pro Max: $1099 (128 GB), $1199 (256 GB), $1399 (512 GB)

Po przeliczeniu na PLN wychodzi to mniej więcej tak:

iPhone 12: od 2730 zł + VAT = 3360 zł

iPhone 12 Max: od 3150 zł + VAT = 3875 zł

iPhone 12 Pro: od 4200 zł + VAT = 5166 zł

iPhone 12 Pro Max: od 4620 zł + VAT = 5683 zł

Cena podstawowego modelu iPhone 12 jest dość atrakcyjna. Nawet po doliczeniu VAT powinien zmieścić się w kwocie do 3500 zł, co oznacza, że będzie atrakcyjniej wyceniony, od wielu Androidowych flagowców. To drugi dobry ruch ze strony Apple, zaraz po iPhone SE 2020 za 2199 zł. Osoby chętne do przejścia z Androida na iPhone, będą miały teraz kolejny powód by w końcu wykonać ten krok.

Czy warto kupić iPhone 12?

Dlaczego TAK?

Cena podstawowego modelu iPhone 12 ma być zauważalnie niższa, od flagowych smartfonów z Androidem. Dla wielu osób ogromną zaletą ma być jego mały rozmiar - OLED 5,4 cala i cienkie ramki. Smartfon będzie więc bardzo szybki, a do tego wygodny w obsłudze jedną ręką. Z dużą dozą pewności można też przyjąć, że będzie robił dobre zdjęcia i filmy.

Do tego zaoferuje nam nowoczesną łączność bezprzewodową (w tym 5G) oraz coś, o czym większość Androidów może tylko pomarzyć - pełne aktualizacje systemu przez 4-5 lat. Podstawowy iPhone 12 wydaje się być dobrą inwestycją - wydatek około 3500 zł na 4-5 lat bezproblemowego używania, to nie jest aż tak wiele. Tym bardziej, że jeśli kupimy flagowca z Androidem, to pewnie będzie nas kusiło, by wymienić wymienić go za 2-3 lata, bo przestanie dostawać nowe wersje systemu.

Jeśli ktoś weźmie pod uwagę wersję Pro, to może liczyć na jeden dodatkowy aparat + LiDAR z tyłu, a do tego garść innych funkcji. Dużą zaletą iPhone 12 Pro może być wyświetlacz 120 Hz, który faktycznie byłby wyraźny, pozytywnym krokiem do przodu.

Dlaczego NIE?

Bo jeśli się solidnie zastanowić, to na bazie obecnych przecieków, można dojść do wniosku, że przesiadka z iPhone 11 na iPhone 12 lub iPhone 12 Max nie jest jakimś wielkim skokiem. Realnie zyskamy lepszy wyświetlacz OLED i 5G (choć nie wiadomo, czy z pełnym zakresem częstotliwości).

Oczywiście nie dotyczy to osób, które chcą zmienić starszego iPhone 8 lub jakiś androidowy telefon ze średniej półki, na iPhone 12. W tym przypadku skok będzie duży. Zwłaszcza jeśli ktoś szuka relatywnie małego, ale bardzo szybkiego i wydajnego smartfona.

Jeśli iPhone 12 Pro nie będzie miał wyświetlacza 120 Hz, to w tym przypadku przesiadka z iPhone 11 Pro będzie miała jeszcze mniej sensu. LiDAR nie jest niczym wyjątkowo przydatnym na co dzień, a inne korzyści mogą nie usprawiedliwiać dużego wydatku.

Słowem: Jeśli przecieki się potwierdzą, to moim zdaniem najciekawszym z czterech nowych modeli, jest zwykły iPhone 12. Mały, poręczny, wodoszczelny, superszybki i robiący świetne zdjęcia i filmy, a do tego tańszy od wielu konkurentów.



Czy warto zmienić iPhone 11 Pro na iPhone 12 Pro?

Warto też rozważyć kupno najtańszego nowego iPhone na rynku, czyli iPhone SE 2020, za 2199 zł. Nie wygląda tak nowocześnie, ale działa znakomicie i też jest poręczny.

