Na rynku dostępne są i tanie smartfony z 5G i tanie smartfony z pancernymi obudowami. Trudno o propozycje łączące obydwie te cechy. W przypadku Oukitel WP13 jednak się udało.

Promocyjne ceny Oukitel WP13

Są zawody i sytuacje, w których dobry wytrzymały telefon okazuje się nieoceniony. Jednym z producentów systematycznie rozbudowujących swoją ofertę właśnie o tego typu propozycje jest Oukitel. Tym razem do sprzedaży trafia Oukitel WP13. Jest to urządzenie dedykowane osobom dysponującym dość ograniczonym budżetem, ale niech nie zabrzmi to w sposób sugerujący słabą specyfikację i skromne możliwości. Zanim poznacie je bliżej, być może zechcecie dowiedzieć się nieco więcej o cenie. Tutaj pojawia się dodatkowy smaczek, bo już na starcie przygotowano oferty specjalne.

Jedną z nich znajdziecie na dobrze znanym AliExpress. Do 15 sierpnia do godziny 23:59, Oukitel WP13 oferowany jest tam za 199 dolarów. Dodatkowo dla pierwszych 300 zamawiających przygotowano prezent w postaci słuchawek TWS.

Jeśli nie AliExpres, smartfon dostępny jest także w ofercie sklepu Banggood. Również w tym przypadku promocja obowiązuje do 15 sierpnia do godziny 23:59. Wykorzystując kod rabatowy BGOTWP13 można obniżyć cenę do 229.99 dolarów.

Bardzo wysoka wytrzymałość i wbudowany termometr

Mówiąc o pancernej konstrukcji z pewnością nie można mieć na myśli jedynie wodoszczelności. Oczywiście Oukitel WP13 ją zapewnia, ale jest w stanie znieść znacznie więcej niż tylko szkodliwe działanie wody. Spełnia normy wytrzymałości IP68, IP69K oraz militarnego standardu certyfikacji MIL-STD-810G.

Takie połączenie sprawia, że smartfon zniesie zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 metra, kontakt z kurzem, pracę w skrajnych temperaturach od -30 °C do nawet 70 °C, wstrząsy, a także upadki z wysokości do 1,5 metra. Ekran pokrywa natomiast szkło Corning Gorilla Glass odporne na zarysowania. Dzięki temu, bez obaw o uszkodzenie można używać go podczas wycieczek na świeżym powietrzu, ale też w pracy, np. na placach budowy czy w rolnictwie. Dodatkowo rodzice mogą rozważyć zakup jeśli chcą kupić mocny smartfon dla dziecka. Nie jest tajemnicą, że najmłodsi użytkownicy dość często narażają sprzęt elektroniczny na różnego rodzaju wypadki.

Oukitel WP13 wyróżnia się czymś jeszcze - termometrem na podczerwień. Wedle producenta może on dość skutecznie mierzyć temperaturę, na tyle, aby przydał się szczególnie podczas pandemii Covid-19. Tym bardziej, że nie wymaga fizycznego kontaktu z ciałem, na co zwraca się teraz dużą uwagę.

To jednak tylko jedna z opcji, ponieważ nie trzeba ograniczać się do pomiaru temperatury ciała. Można wykonać tę samą czynność również w odniesieniu do przedmiotów, pomieszczeń czy cieczy.

Tani, ale z 5G

Bezsprzecznie jest to jeden z najtańszych smartfonów z 5G, który cechuje się tak wytrzymałą konstrukcję. To niewątpliwie bardzo ciekawe połączenie, ponieważ w szybki Internet bywa nieoceniony, a technologia 5G wypada pod tym względem wyśmienicie, testy nie pozostawiają wątpliwości i pokazują, na jak dużą przewagę względem 4G LTE można liczyć. Dodatkowy atut to tutaj fakt, iż z 5G można korzystać w obu gniazdach SIM.

Zaplecze komunikacyjne obejmuje tutaj także Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Mało? No to dopiszmy do tego jeszcze moduł NFC, nie będzie więc problemów ze skorzystaniem z płatności zbliżeniowych.

Wydajność też nie powinna tu zawodzić

Wzmacniana konstrukcja oraz kilka dodatkowych funkcji może u niektórych wywołać zwątpienie odnośnie chociażby wydajności. Czy producent nie potraktował jej tutaj nader skromnie? Absolutnie nie, biorąc pod uwagę cenę, Oukitel WP13 wypada tutaj naprawdę solidnie.

Napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 wykonany w 7nm procesie technologicznym oraz 8 GB pamięci RAM, przy pracy pod kontrolą systemu Android 11. Nie poskąpiono również pamięci wewnętrznej i to typu UFS 2.1. 128 GB to na ten budżet spore zasoby, a dodatkowo można rozbudować je o kartę microSD.

Bateria da radę nawet przy intensywnej pracy

Duży plus to tutaj również bateria o pojemności 5280 mAh. Oukitel WP13 u większości użytkowników będzie często pracował w terenie, a chyba mało kto życzyłby sobie wtedy braku energii. Tak pojemna bateria sprawi, że wystarczy jej na cały nawet najbardziej intensywny dzień pracy. Dodatkowym atutem jest przy tym obsługa szybkiego ładowania 18W.

W aparacie znalazł się natomiast specjalny Tryb kamery podwodnej, by jak najlepiej można było korzystać z wodoszczelnej konstrukcji. Na pokładzie Oukitel WP13 nie mogło zabraknąć także kompasu czy modułu GPS, w tego typu konstrukcji bywają to bardzo przydatne elementy.

Podobnie jak dodatkowy fizyczny przycisk, który można zaprogramować wedle własnych potrzeb - przypisać pod niego skrót do wybranych aplikacji, ustawić jako przycisk SOS (świetna opcja w przypadku osób starszych lub dzieci), fizyczny spust migawki aparatu (przyda się zwłaszcza pod wodą) czy latarkę.

Korzystacie z tego typu wzmacnianych telefonów? Jak podoba Wam się Oukitel WP13?