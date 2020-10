Co wybrać? Nową kartę RTX czy konsolę nowej generacji? Zdania redakcji są podzielone i chcemy się z Wami podzielić naszymi przemyśleniami w tym temacie.

Konsola czy PC - co wybrać?

Do walki stają nowe konsole - znamy już ich ceny oraz specyfikację. Wiemy też, jakich gier można się spodziewać oraz możemy już co nieco powiedzieć o tym, jak zmieni się ekskluzywność części tytułów w najnowszej generacji konsol. Z drugiej strony ringu mamy najnowszą serię kart RTX 3000 od Nvidii, która drastycznie zmienia obraz grania na PC i swoją specyfikacją przyćmiewa nowe konsole. Co w takiej sytuacji powinien wybrać gracz? Nasi redaktorzy, Maciej i Wojtek, odbyli krótką debatę na ten temat - zapraszamy do oglądania!

Podsumowanie opinii redaktorów z filmu

Jak mogliście usłyszeć na filmie, sprawa nie jest taka oczywista, jakby się mogło wydawać. Argumenty obu stron są mocne i trudno wyłonić jednoznaczną konkluzję. Dla Waszej wygody zebraliśmy argumenty każdej ze stron.

Dla kogo i dlaczego nowa karta graficzna to lepsza opcja?

Nowe karty to przede wszystkim łakomy kąsek dla graczy, którzy już wcześniej zdecydowali się dołączyć do wspaniałego grona PC Master Race, ale przesiedzieli pierwszą generację kart RTX. W takim przypadku zwykle mamy już odpowiednio mocny CPU i zasilacz, aby teraz wskoczyć na RTX 3070 albo nawet RTX 3080 i w praktyce co najmniej podwoić, a nierzadko i potroić wydajność swojego PC w grach.

Co zyskasz wybierając nową kartę zamiast konsoli?

To, co zaoferuje nam inwestycja w PC, to z pewnością najlepsza jakość grafiki w grach multiplatformowych, czyli zdecydowanej większości, biorąc pod uwagę praktycznie rezygnację z tytułów ekskluzywnych na konsoli Microsoftu. Dopracowana technika śledzenia promieni w połączeniu z bardzo już dojrzałym DLSS 2.0 na kartach Nvidii bez wątpienia zdeklasuje to, co będą w stanie zaoferować nowe konsole. Jeżeli więc zależy Wam w dużej mierze na grafice w grach, to PC jest jedyną słuszną drogą.

Czy mimo dopłaty do PC, musimy iść na kompromis? Nieszczególnie. Konsole obecnie już nie są tym, czym były dawniej - tak samo borykają się z ciągłymi aktualizacjami, brakiem miejsca na dysku, a sam sprzęt nawet mocno od PC się nie różni. Peceta tak samo możemy podpiąć w salonie i z kanapy, przy pomocy tego samego pada, ogrywać te same tytuły. Co więcej, te same gry kupimy na PC taniej lub dostaniemy za darmo w ramach licznych akcji rozdawniczych. Na dłuższą metę może się to okazać ekonomiczniejszym wyborem ;)

A co jeżeli musiałbyś kupić całego PC? Nadal się to opłaca?

Nieco trudniejszy wybór czeka początkujących graczy, którzy jeszcze nie mają maszyny do grania albo dotychczas grali na starych konsolach. Zakup nowego PC, który zaoferuje wydajność podobną do nowych konsol, jest co najmniej dwukrotnie droższy. Ale jeżeli zdamy sobię sprawę z tego, że komputera i tak potrzebujemy do pracy lub nauki i w obenych czasach nie musi to być laptop, to odpowiedź staje się znacznie łatwiejsza.

Dlaczego lepiej kupić nową kartę graficzną? Granie przy faktycznych 120-240 FPS daje przewagę w grach sieciowych FPP

Dużo większa moc do obsługi śledzenia promieni w nadchodzących grach

DLSS realnie pozwala grać przy 60 FPS w 8K lub w ponad 120 FPS w 4K (poprawiając przy tym jakość obrazu)

Łatwiejsze i sprawniej działające strumieniowanie gry

Na PC mamy darmowe gry

PS5 i Xbox Series czeka nie łatwe zadanie

Chyba jeszcze nigdy wybór konsola czy pecet nie był tak ciężki jak teraz. Bo i sytuacja na rynku elektronicznej rozrywki jest dość niezwykła – w jednym roku, przeciągu 3 miesięcy dostajemy dwie nowe konsole (a właściwie to cztery, bo przecież każda z nich występuje w 2 wersjach) i 3 nowe, potężne karty graficzne. Jeśli dodamy do tego coraz lepszą sprzedaż gier pecetowych (bo jakby nie patrzeć to konsole, przez ostatnie lata, wiodły w tym prym) i zapowiedź Microsoftu, że nowy Xbox będzie dzielił tytuły ekskluzywne z PC, wówczas robi się naprawdę ciekawie.

I choć dostrzegam, że obecnie PlayStation 5 i Xbox Series X|S startuje z dużo słabszej pozycji niż w poprzedniej generacji (i nie mam tu na myśli strony technicznej nowych konsol) wciąż nie jestem przekonany czy nowe karty to faktycznie taki łakomy kąsek dla graczy. Może dla największych maniaków PCMR tak, ale co do pozostałych – ciężko powiedzieć. Ja mimo wszystko obstawiam konsole.

Dla kogo i dlaczego PS5 bądź Xbox Series to lepsza opcja?

Powiedźmy sobie szczerze – konsola to dużo większa wygoda. Nie trzeba bawić się w sterowniki, konfigurację i szukanie najbardziej optymalnych ustawień. Co więcej, dzięki temu, że PS5 i Xbox Series X|S standardowo wyposażone już będą w dyski SSD – od momentu naciśnięcia przycisku do faktycznej zabawy upłynie teraz maksymalnie kilkanaście sekund. I to bez obaw, że coś nie zadziała albo uruchomi się w tak niewielkiej ilości klatek, że całość będzie niegrywalna.

W przypadku PS5 i Xbox Series X|S wystarczy posiadać telewizor i w zasadzie już możemy świetnie się bawić. A jeśli nasz TV obsługuje HDR to jeszcze lepiej - wówczas też będziemy mogli cieszyć się dodatkowymi efektami, które nierzadko naprawdę robią różnicę czego dowodem był choćby Horizon Zero Dawn.



"Teraz już tą grą, również z HDR, można się cieszyć na PC, gdzie oczywiście wgląda lepiej." - przypomina Wojtek

Jeśli więc nie interesuje Cię ciągła modernizacja peceta (by wszystko chodziło w kosmicznej ilości klatek) wówczas PS5 bądź Xbox Series X|S będzie najlepszym wyborem. Co prawda, wizerunek nowej generacji mogą zepsuć nieco ceny gier, które jak na razie potrafią sięgać aż 349 zł, ale przecież prędzej czy później pojawią się tu też oferty na gry za ułamek ich ceny premierowej.

Do tego nie można zapomnieć o planach subskrypcyjnych zarówno PS5 jak i Xbox Series X|S. Ta pierwsza dostanie przecież PlayStation Plus Collection, a więc 18 znanych i lubianych tytułów z poprzedniej generacji, w które będzie można grać na nowej konsoli już w dniu jej premiery. Później dojdą zapewne do tego kolejne gry – wszak takie były i są założenia tej usługi.

Z kolei posiadacze Xbox Series X i Xbox Series S będą mogli cieszyć się z zalet coraz prężniej rozwijającego się Xbox Game Pass. Jakby nie patrzeć, do tej usługi co miesiąc trafia coraz więcej gier, w które można bawić się bez dodatkowych kosztów. Za sprawą tych dodatkowych usług może się więc okazać, że na dłuższą metę to wcale nie pecety są ekonomiczniejszym rozwiązaniem. Koniec końców wszystko zależy jednak teraz od gier.

Dlaczego lepiej kupić PS5 bądź Xbox Series X|S?

dostęp do tytułów ekskluzywnych na PlayStation 5/Xbox Series X|S (o ile takowe powstaną)

brak konieczności modernizacji sprzętu

dużo większa wygoda – jeden przycisk i już gramy

wersje płytowe gier nie są przypisywane do konta

plany subskrypcyjne dające dostęp do sporej liczby tytułów

w przypadku konsol z napędami – odtwarzacz 4K UHD BD w cenie

na konsole też są darmowe gry

A jakie jest Wasze zdanie?

Naszą opinię już znacie - koniecznie dajcie znać w komentarzach, z którym z redaktorów bardziej się utożsamiaci. Chyba że macie swoje, zupełnie odmienne zdanie :) - wtedy również poprosimy o komentarz. Napiszcie też, czy taka forma filmów Wam się podoba, i czy chcielibyście ich więcej w przyszłości.

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: