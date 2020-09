Planujesz zakup karty graficznej GeForce RTX 3080, ale nie wiesz jaki wybrać procesor? Podpowiadamy czym kierować się przy wyborze nowego sprzętu.

GeForce RTX 3080 to jedna z najlepszych kart graficznych ostatnich lat, więc wiele osób zastanawia się nad zakupem nowej konstrukcji. Żeby wykorzystać pełny potencjał akceleratora, trzeba wyposażyć się w dobry procesor do gier. Jaki model będzie najlepszym wyborem? Co jest potrzebne, by RTX 3080 nie był ograniczony?

Zacznijmy od tego, że komputer to kilka współpracujących ze sobą podzespołów i dobra wydajność nie zależy tylko od karty graficznej - istotną rolę odgrywa tutaj także procesor i pamięć RAM. Nieodpowiednie połączenie podzespołów może skutkować ograniczaniem jednego podsystemu przez drugi, przez co nie będziemy mogli wykorzystać pełnego potencjału sprzętu (mówimy wtedy o tzw. efekcie wąskiego gardła - bottleneck).

Analogiczna sytuacja może mieć miejsce w przypadku karty GeForce RTX 3080 – nasze testy wykazały, ze zbyt słaby procesor będzie ograniczać jej potencjał (szczególnie przy rozgrywce w niższych rozdzielczościach typu 1080p, gdzie CPU ma większy wpływ na wydajność komputera).

Jaki procesor do GeForce RTX 3080? Intel czy AMD?

Jaki wybrać procesor do karty GeForce RTX 3080? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakiej rozdzielczości będziecie grać na komputerze.



W rozdzielczości 1080p i 1440p procesory Intel zapewniają zauważalnie lepsze osiągi względem AMD (foto: TechPowerUp)

Największy problem pojawia się w rozdzielczości Full HD (1920x1080 px) i WQHD (2560x1440 px), bo obecnie żaden procesor nie jest w stanie tutaj zapewnić odpowiedniej wydajności dla karty pokroju GeForce RTX 3080. Jeżeli koniecznie chcecie grać w takiej rozdzielczości (bo np. nastawiacie się na dużo FPSów), najlepszym wyborem będzie tutaj Intel Core i9-10900K, Core i9-10900KF lub Core i9-10850K (i to najlepiej dodatkowo podkręcony i w konfiguracji z szybkimi pamięciami RAM).

Co z modelami AMD? Niestety tutaj musimy Was zmartwić – nawet najlepsze jednostki pokroju Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900XT czy Ryzen 9 3900X oferują gorsze osiągi względem topowych Inteli, przez co karta może tracić kilka – kilkanaście procent wydajności. Być może sytuacja zmieni się po premierze modeli Ryzen 5000 (Zen 3), które mają zaoferować lepsze możliwości.



Wydajność procesorów zaciera się w wyższych rozdzielczościach (foto: TechPowerUp)

Większość posiadaczy karty GeForce RTX 3080 zapewne będzie grać w wyższych rozdzielczościach typu 4K. Tutaj mamy dobre informaje - przy takim scenariuszu procesor ma mniejszy wpływ na wydajność komputera, więc różnica między poszczególnymi topowymi modelami Intel i AMD właściwie się zaciera.

Mimo wszystko polecamy rozejrzeć się za wydajniejszymi konstrukcjami typu Intel Core i9-10900K, Core i9-10900KF, Core i9-10850K czy Core i7-10700K, Core i7-10700KF lub AMD Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 9 3900X czy Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3800XT (i nie zapomnijcie o OC).

No dobrze, ale co ze starszymi procesorami? Czy Core i7 9700K będzie wąskim gardłem dla RTX 3080? To zależy od rozdzielczości i modelu procesora, ale starsze modele mogą ograniczać możliwości karty (szczególnie jeżeli mówimy o kilku generacjach wstecz).

GeForce RTX 3080 – warto wybrać model z PCI-Express 4.0?

Jedną z nowości wprowadzonych w architekturze Nvidia Ampere jest obsługa magistrali PCI-Express 4.0. Póki co taką funkcjonalność zapewniają tylko platformy AMD, więc część osób może zastanawiać się, czy ma ona wpływ na wydajność karty GeForce RTX 3080.



Porównanie wydajności karty GeForce RTX 3080 na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900XT pod PCI-Express 3.0 i PCI-Express 4.0 (foto: Computerbase)

W większości gier nie ma ona istotnego wpływu na osiągi. Wniosek z tego taki, że póki co lepiej wybrać topowe modele Intela z PCI-Express 3.0 niż topowe modele AMD z PCI-Express 4.0 (szczególnie jeżeli będziecie grać w niższych rozdzielczościach). Przy kolejnej generacji Inteli (Rocket Lake-S) nie powinniśmy mieć takiego dylematu, bo i tutaj zostanie dodane wsparcie dla nowszego PCI-Express.

Sytuacja może się zmienić po premierze wydajniejszego modelu GeForce RTX 3090, który na pewno będzie wymagać wyższej przepustowości z procesorem. Jeżeli znajdą się maniacy, którzy będą chcieli połączyć dwie takie karty w SLI NVLink, zapewne konieczne będzie wybranie topowej platformy z Intel Core X lub AMD Ryzen Threadripper 3000 (i przy okazji wystawienie ogłoszenia o sprzedaży nerki :-) ).

Czy lepsza płyta główna sprawi, że RTX 3080 będzie działać lepiej?

Pytanie może wydawać się głupie, ale wbrew pozorom ma sens. W niższych rozdzielczościach wszystkie obecne procesory stanowią "wąskie gardło" dla karty GeForce RTX 3080, więc podkręcenie jednostki przełoży się na widoczną poprawę osiągów komputera.

Lepsza płyta główna teoretycznie zapewni lepsze możliwości podkręcania procesora. W przypadku platformy Intela koniecznie musi być to model z chipsetem Z490, który pozwala na przetaktowanie odblokowanych modeli i ustawienie wyższego taktowania pamięci RAM. W przypadku platform AMD sytuacja jest prostsza, bo można się posłużyć dobrym modelem z chipsetem B450/B550 lub X470/X570 (modele A520 nie pozwalają na podkręcanie CPU).

Nvidia wyprzedziła producentów procesorów

Premiera kart graficznych GeForce RTX 3000 z pewnością ucieszyła wielu graczy, bo otrzymaliśmy dużo lepszy sprzęt w relatywnie bardzo dobrej cenie (ciągle czekamy na modele z niższego segmentu cenowego).



Intel Core i9-10900K to obecnie jeden z najlepszych procesorów do karty GeForce RTX 3080

Problem jednak w tym, że wzrosła też dysproporcja względem procesorów, więc konieczne jest zaopatrzenie się w jedną z topowych jednostek. Mało tego! W skrajnych przypadkach (a granie w Full HD na karcie GeForce RTX 3080 jest skrajnym przypadkiem) żaden z dostępnych modeli może nie być wystarczający dla mocniejszych kart, przez co nie będzie można wykorzystać ich pełnego potencjału.

GeForce RTX 3080 wyprzedził epokę i w niższych rozdzielczościach obecnie żaden procesor nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej wydajności

Być może sytuacja zmieni się po premierze kolejnych generacji procesorów. Wiemy przecież, że niebawem na rynku mają pojawić się układy AMD Ryzen 5000 (Zen 3) oraz Intel Core 11. gen (Rocket Lake-S), które powinny przynieść konkretny wzrost osiągów.

Zobacz także: