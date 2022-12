Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta… Już za moment będziemy wypatrywali pierwszej gwiazdki, więc warto zabrać się świątecznych, prezentowych zakupów. Sprawdźmy, jakie w tym roku produkty od Creative polecają się na święta!

Jeśli już nie możecie doczekać się świąt, a z drugiej nie macie jeszcze pomysłu na prezenty dla najbliższych - spieszymy z pomocą! Doskonałym pomysłem będzie postawienie na coś zarówno praktycznego, jak i dającego dużo radości, dużo przyjemności. Takowe produkty znajdziemy w portfolio marki Creative - będą one doskonałym wyborem dla melomanów, tych małych, stawiających pierwsze kroki na drodze swojej muzycznej edukacji i dużych, zaawansowanych i świadomych.

Małe, ale wariaty? Głośniki komputerowe Pebble Pro

Pierwszą propozycją w naszym małym prezentowniku są niepozorne głośniki komputerowe Creative Pebble Pro. Te małe kuleczki w systemie 2.0 to bardzo, ale to bardzo minimalistyczne głośniczki z portem USB-C, obsługujące łączność Bluetooth i, co dla niektórych ma znaczenie - w końcu liczy się styl - wyposażone w konfigurowalne podświetlenie RGB.

Pebble Pro grają donośnie i zaskakująco czysto oraz przyjemnie. Ich moc to 10 W RMS, system BassFlex dba, by niskie tony były miłe dla ucha, a Clear Dialog pozwala wyraźnie usłyszeć głosy postaci na ekranie, kiedy gramy lub oglądamy jakiś serial. Co warto podkreślić, to fakt, że te głośniczki potrafią się nawet automatycznie wyciszać, a nawet redukować hałas w tle! No i świecą się w bardzo efektowny, miły dla oka sposób.

Stylowe słuchawki Bluetooth - Creative Zen Hybrid

Creative Zen Hybrid to stylowe słuchawki Bluetooth, wyposażone w ANC - aktywną redukcję szumu, hałasu i dźwięków w tle i potrafiące działać na jednym ładowaniu do 27 godzin. Te ładne i bardzo wygodne słuchawki świetnie sprawdzają się podczas wideokonferencji i słuchania muzyki w domu, ale również w trakcie spacerów czy wypraw na miasto. Na pochwałę zasługuje ANC i 4 mikrofony wyłapujące hałas otoczenia.

Jeśli nie chcielibyście odciąć się od świata - możecie odpalić tryb Ambient i dopuścić do siebie więcej dźwięków otoczenia - świetna sprawa podczas spacerów z psem, czy w trakcie jazdy na rowerze - choć tu wiecie - na rowerze tylko w kasku! Słuchawki grają czysto i przyjemnie, są bajecznie łatwe w obsłudze i dobrze przemyślane na etapie projektowym. Co ciekawe, można je też połączyć np. ze smartfonem po kablu - ot, taki tam ukłon w stronę miłośników „starej szkoły”, tych uważających, że tylko przewodowe połączenie daje optymalną jakość dźwięku.

Słuchawki Creative Outlier Pro, czyli małe i stylowe słuchawki Bluetooth

Co zrobić, jeśli oprócz dźwięku, dla osoby, którą chcemy obdarować czymś wyjątkowym, liczy się również styl i maksymalna mobilność? W takiej sytuacji genialnym wyborem będą słuchawki Creative Outlier Pro - zgrabne słuchawki douszne z hybrydowym ANC. Słuchawki nie tylko wspierają aktywną redukcję szumu, czy tam hałasu oraz pozwalają na dopuszczenie do naszych uszu dźwięków otoczenia dzięki trybowi Ambient, dzięki czemu można z nimi bezpiecznie jeździć na rowerze, ale do tego zachwycają wykonaniem i wygodą.

To super przyjemne słuchawki, zmyślnie wyprofilowane, odporne na pot - dzięki normie IPX5 i sprawdzające się podczas treningów. Outlier Pro grają na jednym ładowaniu do 15 godzin, a z powerbankiem nawet do 60 godzin i co ważne - można ładować je bezprzewodowo. Dźwiękowo to czyste i bardzo dynamiczne słuchawki, świetny sprzęt miejski, choć są na tyle uniwersalny, że powinien podpasować każdemu. Super wygodne jest sterowanie tymi słuchawkami - dotykowe i bardzo intuicyjne. Fajny sprzęt, który podobnie jak Creative Outlier Air robi świetne wrażenie.

Sprawdź upominki od Creative na naszym świątecznym wideo!

Soundbar dla gracza? Creatve Stage Air V2 to dobry wybór!

Oto nasza kolejna propozycja - Creatve Stage Air V2, soundbar doskonale odnajdujący się pod monitorem w pokoju gracza albo pod monitorem tak w ogóle, w każdym pokoju. Grajbelka łączy się ze źródłem dźwięku przez USB-C lub Bluetooth 5.3 i potrafi śmigać na baterii do 6 godzin. Tak, na baterii! Można go więc zabrać ze sobą na wigilię do rodziny, czy na pasterkę do znajomych i potraktować jak bardzo przyjemnie grający głośnik przenośny.

Creatve Stage Air V2 to miły dla ucha sprzęt urozmaicający posiedzenia przed komputerem, o całkiem donośnym, choć miło otulającym ucho basie i mocy sięgającej 20 W „w piku”. Dodajmy też, że to ładny i łatwiutki w obsłudze soundbar - taki prosty, ale nie prostacki, ot wdzięczny na co dzień - a to się chwali!

Coś dla mobilnych… fanów głośników Bluetooth! Creative Muvo Go

Nasz audioprezentownik z marką Creative zamyka Muvo Go - wodoodporny głośnik Bluetooth, który da radę w podróży, a i imprezę domową napędzi bez zadyszki! W przypadku tego głośnika widać od razu, że tu nie ma miękkiej gry. To solidny zawodnik, poważny gracz. Wiecie, głośnik, który z powodzeniem odnalazłby się na wigilii spędzanej na katamaranie spływającym właśnie Dunajem, czy innym Dunajcem.

Creative Muvo Go pracuje, gra znaczy się, na jednym ładowaniu do 18 godzin, potrafi połączyć się z drugim Muvo Go i stworzyć imprezowy zestaw stereo, wytrzyma do 30 minut w wodzie na głębokości 1 metra - norma IPX7, a do tego potrafi ładnie basowo pomrukiwać. Moc 20 W sprawia też, że jest to całkiem donośny, taki dziarski głośniczek.

Fajnie, że Creative Muvo Go jest dość nieduży i całkiem lekki - waży nieco ponad 0,5 kg, super przyjemny w obsłudze i wyposażony w mocowanie do smyczy - to może detal, ale wierzcie mi, dobrze jest na takim głośniku zamontować smycz - w końcu człowiek nigdy nie wie, gdzie go z dobrą muzyką nogi poniosą, a Sylwester już blisko…

Czas na muzyczne święta!

I jak tam? Poczuliście potrzebę posłuchania muzyki w te święta? A może wiecie już, co kupić bliskim, którzy bez muzyki ani rusz? Super, cała przyjemność po mojej, a w sumie to naszej stronie! Dobrych świąt, smacznego karpia i samych udanych wyborów prezentowych!

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Creative.