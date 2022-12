Od przybytku głowa nie boli. Szczególnie gdy idzie o pamięć w naszym komputerze lub notebooku. Nowy dysk twardy to całkiem uniwersalny prezent, który możemy sprawić sobie albo naszym bliskim. Na gruncie współczynnika wydajności do ceny świetnie wypada marka KIOXIA.

KIOXIA stosunkowo niedawno trafiła na rynek Polski i dopiero buduje swoją rozpoznawalność wśród rodzimych konsumentów. Warto się zainteresować tą marką, ponieważ za japońsko-amerykańskim przedsiębiorstwem przemawiają dekady doświadczenia na gruncie pamięci flash. KIOXIA to tak naprawdę dawniej Toshiba Memory, dziś z siedzibą w Tokio. Nowa nazwa łączy dwa słowa: „kioku” – po japońsku oznacza pamięć oraz „axia” – po grecku wartość. Zmiana szyldu miała miejsce w 2019 roku. Dziś jest to zaraz za Samsungiem drugi największy na świecie producent pamięci flash. Zresztą we wczesnych latach 80., będąc jeszcze częścią Toshiby, firmie przypisuje się wynalezienie pamięci flash. Natomiast w zeszłym roku, jako jedna z pierwszych zaprezentowała prototyp dysku pod standard PCIe 5.0.

Exceria Pro 2TB SSD - demon szybkości dla entuzjastów

Zacznijmy mocnym akcentem w postaci dysków SSD KIOXIA Exceria Pro, które powstały z myślą o entuzjastach i profesjonalistach. Bazują one o interface PCI Express 4.0, oferując pojemność 1 lub 2 TB. Dyski wykorzystują klucz 2280, dlatego bez najmniejszych problemów można zamontować je na dowolnej płycie głównej komputera stacjonarnego lub notebooka. Uprzednio jednak warto potwierdzić, że posiadana platforma w pełni wykorzysta potencjał dysku Exceria Pro.

Ogółem pod względem hardware mamy bardzo solidną propozycję. KIOXIA Exceria Pro o pojemności 2 TB oparto na autorskim 8-kanałowym kontrolerze Toshiba TC58NC1210GSE-00-BB. Najprawdopodobniej bardzo blisko mu do kontrolera Phison PS5018-E18, który współcześnie znalazł zastosowanie w wielu high-endowych nośnikach. Drugim filarem są 112-warstwowe pamięci 3D TLC BiCS5. Wisienką na torcie będzie 2 GB pamięci cache SKHynix DDR4-3200.

KIOXIA Exceria Pro rzuca wyzwanie najszybszym dyskom w tym segmencie rynku: Samsung SSD 980 PRO, Kingston KC3000, tudzież ADATA XPG Gammix S70 Blade. Maksymalny odczyt sekwencyjny wersji 2 TB wynosi 7,300 MB/s a zapis odpowiednio 6,400 MB/s. Dyski Exceria Pro posiadają pięć lat gwarancji producenta. Za model 2-terabajtowy przyjdzie zapłacić niespełna tysiąc dziewięćset złotych. Terabajt pojemności pozwoli zaoszczędzić siedemset złotych.

Exceria NVMe G2 1TB - solidny SSD na każdą kieszeń

Exceria NVMe G2 to prawdopodobnie jeden z najwydajniejszych budżetowych nośników M.2 dostępnych na polskim rynku. Jednym z ważniejszych atutów opisywanego modelu będzie solidna wydajność, zarówno na gruncie transferów losowych, jak i sekwencyjnych.

Dysk bazuje na 112-warstwowych pamięciach NAND flash 3D TLC typu BiCS4. Co jednak istotne w przystępnym cenowo NVMe znajdziemy także pamięć podręczną DRAM o pojemności 1 GB DDR4-1600. W przypadku SSD z tego segmentu jest to raczej rzadkością. KIOXIA zdobywa w ten sposób spore plusy, od razu lądując na radarze użytkowników chcących złożyć budżetowy komputer z myślą o obróbce grafiki lub wideo.

Użyty kontroler KIOXIA bazuje na dość powszechnym i sprawdzonym w bojach układzie Phison PS5012-E12. Exceria G2 wykorzystuje interfejs PCIe 3.0 a deklarowane prędkości sekwencyjnego odczytu danych dochodzić mają do 2100 MB/s, natomiast zapisu do 1700 MB/s. Maksymalna losowa szybkość odczytu i zapisu wynosi zaś 400 000 IOPS. Również i w tym przypadku mamy pięć długich lat gwarancji producenta.

Coś dla każdego. Postaw na markę KIOXIA

KIOXIA to ogromne przedsiębiorstwo, które posiada szeroką ofertę nośników danych, gdzie wymienimy: przenośne dyski SSD, pamięci flash, karty SD i microSD. Na gruncie starszych komputerów oraz konsol ósmej generacji (np. PlayStation 4 Pro) polecamy zainteresować się dyskami Exceria SATA SSD, stanowiącymi nieporównywalnie szybszą alternatywę dla tradycyjnych dysków twardych. Technologie BiCS FLASH zapewniają optymalną wydajność, niezawodność i dobry stosunek ceny do jakości. Zasadniczo to druga młodość dla Twojego PC, laptopa lub konsoli.

