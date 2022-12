Wybierając prezent pod choinkę dobrze jest mieć wybór. SteelSeries doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dla wszystkich niezdecydowanych na najbliższe tygodnie ma szereg ciekawych propozycji. Zobacz, co kupić graczowi na święta.

SteelSeries ma wszystkie akcesoria, których potrzebuje gracz

Klawiatury, myszki, słuchawki dla graczy - to wszystko sprzęt, bez którego jaskinia każdego miłośnika przesiadywania przed ulubionymi tytułami na pececie lub konsoli nie może istnieć.

Czasami jednak ogromny wybór w sklepach, zamiast ułatwieniem - okazuje się być problemem. Aby w tym przedświątecznym okresie ułatwić wybór wszystkim, którzy poszukują prezentu dla gracza - ale też dla siebie - przygotowaliśmy najciekawsze propozycje SteelSeries warte uwagi podczas zakupów. Każdą z nich znajdziesz w sklepie SteelSeries.

Słuchawki na święta. Dla gracza świetnie sprawdzi się linia Arctis Nova

Słuchawki gamingowe SteelSeries z linii Arctis Nova były już u nas na testach - i sprawdziliśmy dla Was każdy nowy model. Teraz możemy polecić je jako słuchawki dla gracza, które warto kupić na Święta.

Choć sprzęt sygnowany jako „dla gracza” często może kojarzyć się z drogimi urządzeniami, to w przypadku SteelSeries jest o tyle wygodnie, że jakość stoi na wysokim poziomie właściwie w każdym budżecie.

Tanie słuchawki na Święta od SteelSeries to przede wszystkim podstawowe Arctis Nova 1. To prosta, ale wytrzymała konstrukcja, którą wykonano z dobrej jakości materiałów. Producent zastosował tutaj uniwersalne złącze 3,5 mm mini-jack oraz wbudowany mikrofon na wysuwanym ramieniu.

Jeśli zależy Ci na świetnej jakości dźwięku i „czystym” mikrofonie - SteelSeries Arctis Nova 1 jest dla Ciebie. To doskonały wybór w swoim segmencie cenowym charakteryzujący się dobrym stosunkiem ceny do jakości.

Nieco wyższa półka, czyli słuchawki gamingowe SteelSeries Arctis Nova 7

To już z kolei propozycja dla bardziej wymagających użytkowników, którzy ze słuchawkami rozstają się tylko na krótkie chwile w ciągu dnia. Bezprzewodowe (i alternatywne przewodowe) połączenie Arctis Nova 7 umożliwia wygodne korzystanie z zestawu właściwie z każdą platformą - od komputerów i konsol - po smartfony i telewizory.

O ich ładowaniu można zapomnieć na minimum 30 godzin, a jeśli jednak zabraknie prądu - kilka minut ładowania jest w stanie „wpompować” w Nova 7 energię na kolejne godziny pracy.

W „siódemkach” istotną rolę dla producenta odegrało także zapewnienie komfortu użytkownika. Przyznaję, że dla mnie były to wyjątkowo wygodne słuchawki, których właściwie nie czuć na głowie - bez względu, jak długo się na niej znajdowały.

Zaraz obok wygody - ogromną zaletę stanowi jakość dźwięku. Basowa charakterystyka doskonale sprawdzi się podczas godzin spędzonych przed ekranem Netfliksa lub wsłuchiwaniu się w ulubione utwory na Spotify.

Przetworniki nadają się również do gier - co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wszak to zestaw gamingowy, uniwersalny i kompatybilny z każdą platformą - musi więc spisywać się w tym, do czego został stworzony.

Słuchawki dla graczy-hardkorów. SteelSeries Nova Pro Wireless

Wydawać się może, że najbardziej wymagający ucieszą się z modelu Arctis Nova 7. SteelSeries natomiast ma w zanadrzu niespodziankę. Nova Pro Wireless to sprzęt dla największych hardkorów - ale też, nie ukrywajmy - dla osób, które mają większy budżet na Święta.

W związku z tym, że okres wokół-świąteczny jest takim, kiedy pozwalamy sobie na zdecydowanie więcej - i tej propozycji nie mogło zabraknąć na naszej liście.

Bezprzewodowe słuchawki gamingowe SteelSeries Nova Pro testował dla Was Tomek, dla którego okazały się one być genialne podczas gry w strzelanki, ale też dobrze spisały się podczas oglądania seriali.

Co natomiast wyróżnia ten model od pozostałych? Obecność stacji bazowej, która wyświetla m.in. stan głośności, aktualnie wykorzystywane źródło dźwięku lub jego format. Generalnie - to ten dodatek sprawia, że obok Nova Pro Wireless trudno przejść obojętnie.

Jeden niewielki dodatek pokazuje, że jest to zestaw wyróżniający się na tle konkurencji, a zatem - w pewien sposób wyjątkowy. A taki przecież powinien być prezent, prawda?

Które słuchawki dla gracza na święta wybrać? Wybór nie jest tak oczywisty, jak może się wydawać. Biorąc pod uwagę, że wszystkie te słuchawki mają jedną cechę wspólną - świetną jakość dźwięku - trzeba spośród nich wybrać najlepsze dla siebie lub obdarowanej osoby. Jak to zrobić? W kilku słowach - które słuchawki wybrać i dla kogo: Arctis Nova 1 : wybierz dla osoby, która często gra w gry i potrzebuje połączenia świetnego dźwięku z czystym mikrofonem. Zadowoleni z tego wyboru będą młodsi gracze, którzy markę SteelSeries kojarzą z Internetu - bo używa go mnóstwo twórców.

: wybierz dla osoby, która często gra w gry i potrzebuje połączenia świetnego dźwięku z czystym mikrofonem. Zadowoleni z tego wyboru będą młodsi gracze, którzy markę SteelSeries kojarzą z Internetu - bo używa go mnóstwo twórców. Arctis Nova 7 : bezprzewodowe połączenie to główny wymóg osoby, której wręczysz te słuchawki. Ważny dla niej jest także komfort, bo nie zdejmuje zestawu z głowy przez długie godziny (np. do pracy), ale jest też zapalonym graczem.

: bezprzewodowe połączenie to główny wymóg osoby, której wręczysz te słuchawki. Ważny dla niej jest także komfort, bo nie zdejmuje zestawu z głowy przez długie godziny (np. do pracy), ale jest też zapalonym graczem. Arctis Nova Pro Wireless: budżet nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu i chcesz kupić słuchawki gamingowe z najwyższej półki. Wykonane ze świetnej jakości materiałów, odpowiednie do gier, ale też seriali - i z dodatkiem, który wyróżnia się na tle konkurencji - stacji bazowej.

Ciekawym dodatkiem w przypadku słuchawek SteelSeries jest darmowe oprogramowanie Sonar, które pozwala miksować dźwięk (ChatMix), włączyć tryb przestrzenny 7.1, a także dostosować dźwięk w świetnym korektorze parametrycznym. Takie dodatki to istna wisienka na torcie!

SteelSeries Sonar daje mnóstwo możliwości - i jest całkowicie darmowym oprogramowaniem

Myszka dla gracza pod choinkę

Bezprzewodowa czy przewodowa myszka? To kwestia w pełni indywidualna, choć rozwiązaniu bez kabla nie można odmówić zdecydowanie większej wygody. Niemniej, w ofercie SteelSeries znalazł się model, który docenią obie grupy.

Aerox 5 i Aerox 5 Wireless - to identyczna konstrukcja, która sprzedawana jest w dwóch wariantach: przewodowym i bezprzewodowym. Co sprawia, że tego „gryzonia” warto wziąć pod uwagę przed świątecznymi zakupami? Lista jego zalet jest dosyć długa.

Waga i kształt - to przede wszystkim. Tylko 74 gramy waży bezprzewodowa Aerox 5 Wireless, a to dzięki zastosowaniu perforowanej obudowy. Obecność powłoki AquaBarrier i certyfikatu IP54 ma natomiast zapewnić bezpieczeństwo całej konstrukcji - co w tym przypadku jest wyjątkowo ważne.

Rozmiar i obudowę Aerox 5 docenią wszyscy, dla których wygodny chwyt jest podstawą pracy z myszką. Tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek konieczne przerwy „żeby powzolić odpocząć dłoni”. One nie są potrzebne, bo nadgarstek doskonale współpracuje z „piątką”.

Powodem, dla którego często bezprzewodowe myszki są krytykowane jest konieczność ich ładowania. Aerox 5 Wireless potrafi pracować na pełnym naładowaniu ok. 180 godzin, czyli ponad tydzień nieprzerwanej pracy. To naprawdę dobry wynik, którego nie należy się obawiać.

Myszka to jednak nie tylko obudowa i bateria. Jest też przecież sensor - a tym Aerox 5 Wireless może się pochwalić. Oparty o PixArt 3335 sensor TrueMove Air jest wyjątkowo precyzyjny i gwarantuje doskonałą dokładność w grach.

Słowem podsumowania: SteelSeries Aerox 5 Wireless to świetna myszka dla graczy, którą bez obaw można wykorzystywać również do pracy - a to wszystko dzięki swojej ultralekkiej i wygodnej obudowie.

No to jeszcze klawiatura gamingowa do kompletu

Myszkę pod choinkę już mamy, do zestawu brakuje tylko klawiatury. Taki zestaw daje zwykle korzyści w postaci łatwiejszej i wygodniejszej konfiguracji urządzeń tego samego producenta. Poza tym - otrzymujemy spójne wizualnie połączenie, gdzie wzornictwo każdego sprzętu jest podobne.

Zatem, jeśli poszukujesz dobrej klawiatury dla gracza pod choinkę - naszą propozycją jest nowy model Apex 9 TKL. To linia urządzeń, która ma już długą historię i szereg różnych modeli: 3, 5, czy też 7. Każdy z nich do tej pory był ciepło odbierany przez recenzentów.

„Dziewiątka” to kontynuacja tej jakże udanej serii, która charakteryzuje się przede wszystkim wykonaniem ze stopu aluminium lotniczej klasy (identyczny wykorzystuje się w budowie samolotów). Nie zabrakło też precyzyjnych przełączników optycznych OptiPoint, które są w pełni wymienialne, a ich czas reakcji wynosi tylko 0,2 ms.

Gracze korzystając z Apex 9 TKL docenią także aktywację dwupunktową: lekkie naciśnięcie jest rejestrowane po 1 mm, natomiast precyzyjne po 1,5 mm. Wszystko to okraszone genialnym podświetleniem RGB, które rozświetli pokój gracza milionami kolorów. Do tego oczywiście rozmiar TKL, który jest wyjątkowo wygodny, bo zapewnia więcej przestrzeni na biurku, ale też wymaga kilku dni przyzwyczajenia się (z uwagi na brak pola numerycznego).

Nadal nie wiesz co wybrać?

Przedstawione powyżej propozycje to nasz wybór urządzeń, którymi warto się zainteresować w trakcie świątecznych zakupów. Jeśli jednak chcesz zapoznać się z pełną ofertą producenta i poznać sprzęt, który polecają najlepsi gracze (m.in. Pasha - były zawodnik Virtus.Pro), to koniecznie odwiedź sklep SteelSeries.