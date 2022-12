Święta za pasem, więc sezon upgrade’u trwa w najlepsze, nawet mimo panującej za oknem galopującej inflacji. W okresie wzmożonych zakupów mamy dla Was trzy propozycje od dobrze znanej i uznanej wśród entuzjastów marki Kingston.

Poniższe rozwiązania marki Kingston skierowane są do graczy, acz z powodzeniem mogą sięgnąć po nie także użytkownicy profesjonalni i półprofesjonalni, mający chęć na przyspieszenie swojej stacji bojowo-roboczej. Zatem, jakie produkty od Kingston polecają się pod choinkę?

Od przybytku głowa nie boli! Kingston FURY Beast RGB 32 GB

Po co ściągać RAM z Internetu, kiedy można postawić na produkty Kingston? Wraz z tegoroczną premierą procesorów Intel oraz AMD zainteresowanie desktopowymi pamięciami DDR5 przybiera na znaczeniu. Jeśli macie w planach montaż nowego PC w oparciu o najnowszą generację CPU, są duże szanse, że sięgnięcie właśnie po DDR5. W tym wypadku polecamy moduły Kingston FURY Beast RGB 32GB. Pakiet obejmuje dwie kostki 16 GB o taktowaniu 6000 MHz oraz opóźnieniach CL40 - to zdecydowanie jedne z najlepszych pamięci RAM DDR5.

Producent dedykuje swoje pamięci entuzjastom pecetowego świata. Są one zgodne ze standardem Intel XMP 3.0, a także konkurencyjnym AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking). EXPO to technologia alternatywna dla Intel XMP 3.0, umożliwiająca łatwe podkręcanie pamięci DDR5 jednym kliknięciem na platformie AM5 z procesorami serii Ryzen 7000. Według przechwałek AMD EXPO może spowodować poprawę wydajności komputera w grach nawet o 11%.

Źródło: kingston.com

FURY Beast wzorem innych modułów DDR5 posiadają wbudowany układ ECC (On-Die Error Correction Code). Zwiększa on stabilność przy przetaktowywaniu, pomagając zachować integralność danych, wyłapując wszelkie błędy na wczesnym etapie i korygując je. Choćby z tego powodu warto zainteresować się platformą DDR5 w przypadku wyspecjalizowanych stacji roboczych, które teraz mogą zagościć nawet w twoim domu.

Oczywiście, czym byłyby dobre pamięci bez odpowiedniego podświetlania radiatora? W przypadku FURY Beast nie brakuje RGB, gdzie technologia Infrared Sync Technology pomoże w uzyskaniu spójnego efektu w komputerze. Nawet jeśli posiadasz odpowiednią płytę główną, kompatybilną pamięć RAM i niezbędne oprogramowanie, nie ma gwarancji harmonijnego podświetlania RGB. Moduły FURY Beast wykorzystują światło podczerwone do synchronizacji świetlnej ekspozycji. Jeśli wolisz bardziej konwencjonalną drogę, moduły są w pełni kompatybilne z oprogramowaniem Kingston FURY CTRL lub producenta płyty głównej: ASUS, Gigabyte, MSI, Asrock.

Przestrzeni dyskowej pod dostatkiem. Kingston FURY Renegade

Dla graczy, entuzjastów i wymagających użytkowników producent przygotował diabelnie szybki dysk Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe. W czasach gdzie gry i aplikacje nieustannie przybierają na wadze dobry i pojemny SSD to podstawa. Dostępne wersje posiadają pojemności od 500 GB do 4 TB, oferując wystarczającą ilość miejsca na obszerną bibliotekę ulubionych gier i multimediów.

Kingston FURY Renegade wykorzystuje kontroler PCIe 4.0 NVMe oraz pamięć 3D TLC NAND, oferując zawrotną szybkość odczytu 7300 oraz zapisu do 7000 MB/s. Deklarowana wydajność wynosi do 1 000 000 IOPS, dzięki czemu zapewnia należytą stabilność przez lata pracy. Ponadto do wyboru mamy dwa warianty pasywnego chłodzenia dysku. Są to klasyczny radiator lub niskoprofilowy aluminiowy radiator z powłoką grafenową. Ten drugi zaprojektowano szczególnie z myślą o kompaktowych urządzeniach, takich jak notebooki, ultrabooki oraz komputerach stacjonarnych w gabarycie ITX. Co więcej, Kingston FURY Renegade pochwali się kompatybilnością z konsolą PlayStation 5.

Źródło: kingston.com

Dla mobilnych. Kingston DataTraveler Max

Szybką pamięć flash docenimy w najróżniejszych scenariuszach użytkowych: podczas pracy, archiwizacji danych oraz zabawy na komputerze lub konsoli. Tym oto sposobem na scenę wchodzi Kingston DataTraveler Max, bazujący na standardzie USB 3.2 Gen 2, który oferuje rekordową szybkość odczytu 1000 MB/s i zapisu dochodzącego do 900 MB/s. Pamięć flash dostępna jest ze złączem USB-C lub USB-A. Tym sposobem można używać ją z starszymi oraz nowoczesnymi laptopami i komputerami stacjonarnymi.

Pamięci z serii DataTraveler Max oferują najwyższą wydajność oraz sporą pojemność nawet do 1 TB - trafiają też często do naszego zestawienia najlepszych pendrive`ów. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem do przenoszenia i przechowywania dużych plików, takich jak zdjęcia w jakości HD, wideo 4K, muzyka w nieskompresowanym formacie i nie tylko. Z powodzeniem mogą też służyć, jako przenośny dysk instalacyjny, z którego uruchomisz najnowsze gry. Kingston DataTraveler Max wyróżniają się legendarną niezawodnością. Dodatkowo objęte są ograniczoną pięcioletnią gwarancją i bezpłatną pomocą techniczną.

Źródło: kingston.com

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Kingston